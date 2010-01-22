Василий Горбаль: «В киевской кампании Януковича были стратегические ошибки»

Громких отставок в столичном штабе ПР не будет, хотя высшее руководство ПР очень недовольно 15, 9%, набранными Януковичем в Киеве.

«Главред» выяснил это у руководителя Киевской горорганизации Партии регионов, народного депутата Василия Горбаля.

Василий Михайлович, вы довольны тем результатом, который Виктор Янукович набрал в Киеве?

Лично я – нет.

В чем причина низкого результата? Не любят киевляне Виктора Федоровича?

Есть некоторые стратегические ошибки, которые я не хотел бы обсуждать – из соображений корректности, а также потому, что кампания еще не закончилась. Есть много ошибок организационного характера, связанных с тем, что приходили люди из разных команд и, возможно, не прошла необходимая «притирка» между ними. Плохо были поставлены команды наблюдателей на участки - ведь результат Тимошенко по городу Киеву колеблется в пределах 8-9% в районном разрезе. Мне это кажется аномальным, потому что результаты всех остальных основных кандидатов по Киеву отличаются лишь на один-два процента. Нам надо выяснить причины такого феномена. По каждому району мы будем проверять, кто как работал, кто как агитировал и так далее.

Планируются ли какие-то организационные выводы по киевскому штабу?

На уровне отдельных участков, комиссий – конечно, организационные выводы будут сделаны. Тем более, законодательство требует ротации среди членов комиссий – половина должна представлять нашего кандидата, половина – оппонента. При подборе членов комиссий с нашей стороны, естественно, такие выводы сделаны будут. От того, насколько тщательно эту работу проведут руководители районных штабов, будет зависеть результат, который мы получим во втором туре. Я знаю, что во многих районах сейчас серьезно занялись анализом допущенных ошибок.

А в высшем руководстве киевского штаба можно ожидать каких-то кадровых перестановок в ближайшее время?

У нас просто будет усилено руководство, оно уже усилено, этой работой более предметно занимается Владимир Рыбак и другие заместители главы партии. В целом, столице в нашей кампании будет уделяться больше внимания. Ведь давнишняя проблема Партии регионов – недостаточное внимание всегда уделялось столице, сейчас эта ситуация будет исправлена. А громких кадровых отставок ожидать не стоит, я думаю, ни один из штабов не делал бы такого – это представляется нецелесообразным, ведь дистанция между турами очень короткая. Необходимо просто выявить допущенные ошибки, в первую очередь организационные, и их устранить.