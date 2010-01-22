Дилемма Тигипко: некомфортно с Януковичем и невыносимо с Тимошенко

Кто будет третьей силой?

Ответ на этот вопрос ждали от выборов 17 января. Наибольшие шансы воспользоваться реакцией украинской молодежи на идиотизм установившихся отношений в треугольнике «Ющенко - Тимошенко - Янукович» имели два политика – Яценюк и Тигипко. В борьбе за прогрессивный электорат победил последний со счетом 13% против 7%. При этом доля тех, кто требует перемен в украинской политике, существенно больше – это все те, кто не поддержал ни действующего Президента, ни действующего премьера, ни нынешнего лидера оппозиции.

Молодым везде у нас дорога …

Непритязательно, без резких движений и серьезных ошибок, с помощью простых месиджей («сильный президент – сильная страна») и солидного рекламного бюджета Тигипко обошел своих конкурентов на Западе (Гриценко, Костенко, Тягнибок, Яценюк), на Востоке (Богословская, Супрун) и в Центре (Мороз, Литвин).

Никто не будет спорить с тем фактом, что возвращение Тигипко в политику произошло успешно. Но триумф ли это?

Если уж кому праздновать, то не Тигипко, считает политтехнолог Сергей Гайдай (на этих выборах работал в штабе Ющенко). В комментарии «Главреду» он заявил, что никакого «феномена» нет: Яценюк на старте кампании, без каких-либо вложений имел 15%, а Тигипко, серьезно потратившись (по официальной версии, 100 млн. грн.), получил всего 13%. И это при фатальных ошибках Яценюка (чего только стоит его «полосатое безумие»!). Какой же это успех? Так себе.

Может ли выйти во второй тур кандидат, рассказывая, какой он умный богатый, успешный, но без серьезной стратегии? Гайдай считает, что нет, и этим объясняет третье место Тигипко.

Политтехнолог Андрей Руденко, директор компании «РуБи Консалтинг», напротив, отдал должное простой, выстроенной по учебникам кампании Тигипко. Удачной находкой Руденко назвал эксплуатацию «сильной руки» (все-таки мужчина в этой роли смотрелся органичнее, чем Тимошенко с Тигрюлей), игру на «разочаровании разочарованием от политиков» и понятный имидж кандидата (некоего украинского Путина), который прослеживался во всей коммуникации.

Да, положа руку на сердце, вначале от Тигипко ждали большего – резкости, запредельного креатива. Но результат показал, что ставка на имеющийся образ себя оправдала. В будущем политтехнолог посоветовал Тигипко не повторять ошибок Яценюка – не экспериментировать кардинально с образом.

В то же время политолог Дмитрий Выдрин вообще не согласен с актуальностью понятия «третья сила». Выдрин убежден, что запрос на третью силу – миф и такой же моветон, как «третий партнер в танго». Успех представления Тигипко обусловлен долгим отсутствием в политике («когда депутаты, как шерсть на веретено, наматывали негатив») и попаданием в кластер ожидания.

«Пятилетка ненависти» к политикам, к жизни за окном сменилась ожиданием любви. И тут появился идеально отвечающий запросу «хороший мальчик» украинской политики Сергей Леонидович Тигипко. Политтехнологам оставалась самая малость – растиражировать его человеческие качества и неконфликтность. Еще бы пару-тройку месяцев, побольше ресурсов и включение геополитической составляющей – и Тимошенко кусала бы локти от зависти ко второму месту Тигипко. Хотя и не факт, что Тигипко, а не Янукович репетировал бы инаугурационную речь.

Пока технологи пытаются оценить плюсы и минусы кампании господина Тигипко, специалисты, работающие с Сергеем Леонидовичем, искренне радуются достигнутому результату. «Секрет успеха прост – требовательный и пунктуальный лидер, который четко видит цель и пути ее достижения. А востребованность новой силы очевидна», - сказал «Главреду» политтехнолог кандидата Николай Гастелло.

Есть к чему стремиться

Сейчас уже очевидно, что успехи или неуспехи кампании – дело десятое, и на исправление их есть масса времени. Главное – переварить свалившееся на голову 3-е место, правильно распорядиться 13%, не поддаться на соблазны «данайцев, дары приносящих» и подготовиться к местным выборам в условиях отсутствия полноценной команды и массовой партии.

Ведь очевидно, что кресло премьера в нынешних условиях является электрическим стулом, что убедительно продемонстрировала стагнация рейтингов премьера Тимошенко на фоне роста рейтинга лидера оппозиции Виктора Януковича с начала экономического кризиса.



Более того, на осень экономисты прогнозируют новый виток кризиса, и рейтинг Тигипко на посту премьера упадет так же быстро, как вырос. Не без помощи той же Тимошенко.

Понимает это и сам политик. «Премьерство без политической силы, без фракции позади тебя - оно очень легковесно. Вполне возможно, что просто не дадут сделать какие-то реформы. Страшно не самому сгореть, страшно дело не сделать и сгореть», - рассуждает Тигипко. В истории есть масса примеров, когда от конкурента избавлялись назначением его на должность: Ельцин – Лебедя, Кучма – Марчука.

Поэтому Тигипко дал понять, что от поста премьера в дальнейшем не отказывается, но, скорее всего, даст ответ на этот вопрос после досрочных парламентских выборов, в которых заинтересован как никто другой. На парламентских выборах он мог бы получить 60-65 мандатов (если ему удастся собрать 13% при той же явке), обеспечив себе пресловутую «золотую акцию» в парламенте.

Казалось бы, чаша весов должна склониться к поддержке Януковича, пообещавшего «перезагрузку» ВР на 30 мая, тогда как Тимошенко не уверена, что страна переживет еще одни выборы парламента. Не факт, в один голос заявили «Главреду» политологи Игорь Жданов (Институт «Открытая политика») и Кость Матвиенко (корпорация «Гардарика»).

«Партия регионов может создать новую коалицию с Компартией, Литвином, чьи спонсоры договорятся с ПР, частью «Нашей Украины» и даже частью Блока Тимошенко, – говорит Матвиенко. – В этом случае Януковичу гарантировано 250 голосов». Неслучайно в кулуарах парламента риски досрочных выборов сегодня оценивают как невысокие.

Выдрин, напротив, уверен, что Януковичу необходима легитимация с помощью парламентских выборов. Без них он с треском вылетит из кресла через несколько месяцев усилиями Тимошенко. Если Рада переформатируется под него – Тимошенко поднимет «на уши» всю страну и мировое сообщество по поводу коррупции в Верховной Раде.

Пока же, до объявления перевыборов ВР, Тигипко не о чем говорить ни с Тимошенко, ни с Януковичем, считает Выдрин. А большинство его голосов на Западе, что бы ни говорил и ни просил бывший комсомольский вожак, отойдут Тимошенко, а на Востоке – Януковичу.

Хотя социологии не столь однозначны: 40% голосов Тигипко отойдут Тимошенко, 20% – Януковичу, а 40% еще не определись, подчеркнула «Главреду» социолог Ольга Балакирева, глава правления Института социологических исследований имени Яременко.

Сейчас, как утверждают «Главреду» источники, Тигипко занят подготовкой к местным выборам. Отличные результаты в Одесской и Волынской областях, а также убедительные показатели в Днепропетровской Харьковской, Запорожской областях, Киеве и Севастополе, позволяют ему претендовать на места в облсоветах, райсоветах и далее вплоть до сел и мэрских должностей.

Опять же, как утверждают источники, как только рейтинг Тигипко стал набирать обороты, к нему выстроились очереди желающих внести свою посильную лепту в его кампанию в обмен на места в списке на местные выборы. И, как показал опыт сотрудничества с лидером партии «Родина» Игорем Марковым в Одессе и Загидом Красновым в Днепропетровске (личностей хотя и одиозных, но имеющих ресурсы), такая тактика себя оправдала.

Еще один существенный плацдарм – это Киев, где волею депутатов ВР могут быть объявлены досрочные выборы в Киевсовет и на пост мэра. По словам Гайдая, Тигипко сможет победить на мэрских выборах в столице по той же причине, по которой он взял третье место в Украине – «от Черновецкого устали больше, чем от Януковича и Тимошенко вместе взятых». Кличко – его главный конкурент – сделал уже слишком много ошибок и дважды проигрывал. Но снова сдерживающим фактором для Тигипко будет отсутствие полноценной команды, мощной партии и внятной идеологии.

Когда с периодичностью в один месяц Тигипко заявил о формировании сначала лейбористской, а потом правоцентристской партии, избиратели съели это как должное. Однако какой на самом деле будет его «Сильная Украина» – самостоятельной силой, «марионеткой» в руках «кукловодов» или обанкротившийся партией, знает только он.