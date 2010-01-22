Ющенко посеял зерна. Следующий президент должен лелеять ниву

Президент Виктор Ющенко запомнится, в первую очередь, как человек, который своей главной миссией считал повышение национального самосознания украинцев, возрождение украинской национальной культуры и традиций.

Будут ли заботить эти вопросы его преемника? С этим вопросом «Главред» обратился к главе Конгресса украинской интеллигенции Ивану Драчу, президенту Украинского пен-клуба Евгению Сверстюку и заведующему отделом Института истории Украины НАНУ Станиславу Кульчицкому.



Повышение самосознания украинцев – движение против течения ради святой цели



Гости «Главреда» подвелли итоги национальной составляющей деятельности Виктора Ющенко. По мнению Евгения Сверстюка, Виктор Андреевич – истинно украинский Президент, первый Президент Украины «с человеческим лицом, которого уважает мир».

«Истинность», на его взгляд, заключается, в частности, в том, что Президент «не обращался к хозяевам» и настаивал на том, что историю Украины и России следует различать.

Однако действующему Президенту досталась «глухая аудитория, – отметил Евгений Сверстюк, - и поле было совсем непаханым». Действия Виктора Андреевича в определенной степени «возмутили» это поле, «но ничего не сформировали и практически ничего не утвердили».

Евгений Александрович добавил, что порядочный человек, каковым является действующий Президент, «большая редкость для посткоммунистической Украины».

Если Виктору Ющенко и в самом деле присущи все эти черты, почему же результат его президентства оценен так низко? По убеждению Евгения Сверстюка, проигрыш на президентских выборах объясняется тем, что Виктор Андреевич шел против течения. «С самого начала он шел против течения, но когда ты идешь к истоку, ты должен плыть против течения, ты знаешь, чем это пахнет, ты знаешь, что тебя героем не объявят, но если ты плывешь к истоку, то это будет давать силы – именно это цель. Это святая цель», – сказал он.



Виктор Ющенко в независимой Украине имел меньше полномочий, чем Каганович в 1920-е годы



Станислав Кульчицкий выразил несколько иное отношение к президентскому наследию Виктора Ющенко. Вначале он привел цитату Президента: «Мы донесли много того, что нужно знать украинскому народу с точки зрения украинского национального выбора. Я не считаю, что национальная идея потерпела поражение. Выборы только показали, насколько эта тема еще остается неразработанной».

Историк отчасти согласился с этим тезисом, но отметил, что многое из того, что было сделано Президентом в этом направлении, «часто было слишком прямолинейным». Станислав Кульчицкий привел пример украинизации, которую в 1920-е годы проводил соратник Сталина Лазарь Каганович. «Он применил очень жесткие методы, и украинизация началась», – рассказал историк. «Ясное дело, что украинизация означала, прежде всего, укоренение советской власти, но вместе с тем она означала и национальное возрождение», – объяснил он.

В отличие от Кагановича, Виктор Ющенко имел намного меньше полномочий. Возможно потому, по словам Станислава Кульчицкого, «то, что проводил Ющенко – не только в сфере украинизации – оставалось недовыполненным или невыполненным вообще». Кроме того, по мнению историка, Виктор Андреевич так и не смог найти союзников.



Национальная идея не умрет с окончанием президентства Виктора Ющенко



По мнению Ивана Драча, при любом президенте национальная идея будет жить. В частности, при Юлии Тимошенко эта идея будет продвигаться, поскольку «у нее есть несколько десятков депутатов, которых волнует национальная идея». В команде Виктора Януковича также есть «несколько человек», которых волнует эта проблематика, в частности, Александр Лавринович, Сергей Головатый.

«Определенное количество людей будет поддерживать национальную идею обязательно», – заверил Иван Федорович.

Тем не менее, ни Юлия Владимировна, ни Виктор Федорович не будут заниматься национальными вопросами лично – так, как это делал Виктор Андреевич. По мнению Ивана Драча, эти функции новый президент поручит кому-нибудь из своей команды.

Глава Конгресса украинской интеллигенции добавил, что, несмотря на окончание президентского срока, Виктор Ющенко может продолжать определенным образом влиять на общественно-политическую жизнь страны. В частности, через тематические заявления, проекты, фонды.



Русский язык станет вторым государственным, если Россия начнет говорить на языке ультиматумов



Станислав Кульчицкий допускает, что при новом президенте «мы можем слишком приблизиться к России». В частности, из-за того, что Украина экономически зависима от северного соседа.

«С 1991 года Украина не стала независимой от России, прежде всего, в экономической сфере, в сфере энергоносителей», – отметил Станислав Кульчицкий. По этой причине историк допускает «разные ситуации» в двусторонних отношениях, в частности, и ситуацию, «когда Россия заговорит на языке ультиматумов».

Если это случится, украинская власть может столкнуться с необходимостью компромисса, в частности, по приданию русскому языку статуса второго государственного.

В то же время, Евгений Сверстюк по этому поводу настроен более оптимистично. Он отметил, что следует различать обещания кандидатов в президенты с целью понравиться определенной группе избирателей и обязанности «государственного мужа» в лице президента государства. Евгений Александрович уверен, что ни Тимошенко, ни Янукович на посту президента «не будут уничтожать элементарные культурные стандарты страны».



Президенты не предают. Им просто не выгодно это делать



Евгений Сверстюк назвал Юлию Тимошенко и Виктора Януковича «не то что не новыми, а даже надоевшими политиками». По его словам, все мы были свидетелями, как долго эти люди боролись за власть, видели их и на властных должностях, поэтому «они не несут для нас ничего неожиданного».

По мнению Евгения Сверстюка, Тимошенко ли, Янукович ли на должности президента будут вынуждены «приспосабливаться к тому положению, которое утвердилось в течение последних пяти лет» благодаря Виктору Ющенко.

По его словам, возврат назад уже невозможен. «Никакого радикального зажима свободы, к которой мы привыкли последние пять лет, быть не может», – заверил он.

Конечно, есть и люди «холуйского типа», которые, по наблюдению Евгения Сверстюка, «уже сегодня угадывают, перед кем нужно вилять хвостом». Такие украинцы представляют из себя образец «затерроризированных и измельчавших» людей, говорит мастер. Но если у украинского общества хватит воли сохранить язык – «человеческий, достойный» – «власть будет приспосабливаться к вам больше, чем к тем, кто боится и трясется под столом».

«Президенты не предают. Им просто не выгодно это делать», – сказал напоследок Евгений Александрович.



Когда зерна посеяны, кто-то должен лелеять ниву



Можно ли изменить прошлое? «Прошлое не умирает, более того, прошлое даже не уходит», – поделился мыслями на вечную тему Евгений Сверстюк. «Нынешний процесс является продолжением вчерашнего процесса, то, что заложено, то заложено, то, что посеяно – посеяно», – добавил он.

При этом очень важно, «кто будет ценить посеянное и лелеять ниву», – отметил Евгений Александрович.

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