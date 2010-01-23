Ющенко ушел, чтобы вернуться

День Соборности Ющенко начал с возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. Дальше на полудень в Оперном театре было запланировано основное празднование, на которое были приглашены не только ближайшие соратники, но и многочисленные студенты, которым раздавали приглашения в вузах. Послушать едва ли не последнюю речь Ющенко-президента пришли, в частности, немногочисленные соратники из фракции НУНС.

Перед самим празднованием в партере оперы корреспонденту «Главреда» удалось встретиться и пообщаться со старшим братом Виктора Ющенко Петром.

- Воссоединение будет для Украины актуальным до скончания века. Разрыв, когда-то произошедший между Австро-Венгерской и Российской империями, которые, собственно, распались, актуален для Украины и сейчас, - задумчиво сказал брат Президента.

- Вы собираетесь участвовать в политсиле Виктора Ющенко после его президентской каденции? – поинтересовался «Главред».

- Я член Украинского Народного Совета.

- Какие планы в УНС на ближайший год? Возможно, победить на местных выборах?

- Победить на выборах? Нет! А защитить суверенитет Украины, – начал драматизировать Петр Андреевич.

- А как именно, на ваш взгляд, можно защитить суверенитет Украины? – Тут Петр Ющенко в присущей его брату манере взял паузу и философски задумался. На помощь ему пришел народный депутат из НУНС Роман Ткач, который как раз оказался поблизости, и начал было высказывать свое мнение:

- Есть большая когорта людей... – но тут из задумчивого состояния вышел Ющенко-старший, перебил Ткача и в ответ на заданный вопрос о том, как защитить государственный суверенитет, как сплеча рубанул:

- Нужно проголосовать против обоих кандидатов, - и добавил: – Проголосовать против обоих кандидатов, которые не являются носителями интересов Украины.

Соратник по фракции Ткач все-таки решил закончить свою мысль и дополнить тезис Ющенко:

- ...а потом найти много людей, у которых нет разочарования, у которых слово «борьба» снова на первом месте. Так, как в 1989 году начинали Рух, мы теперь снова начнем сплачивать людей. Это нормально. Той засохшей на ушах "лапши" еще, к величайшему сожалению, много осталось, - стал предаваться эвфемизмам нардеп.

Когда свет в зале потух, а на сцене появился Виктор Ющенко, аудитория взорвалась выкриками «Ющенко! Ющенко!», которые перебил гимн Украины.

Этот спич Ющенко по случаю Дня Соборности, очевидно, был больше всех преисполнен политики по сравнению с его речами по случаю этого дня в предыдущие годы президентства. «Я хочу поблагодарить всех соотечественников за тот путь, который мы прошли вместе за эти годы», «я благодарен всем, кто в 2004 году на майданах Оранжевой революции открыл дорогу свободе и национальному возрождению Украины», «я благодарен всему нашему великому украинскому народу. Я благодарен тем, кто поддерживал меня всегда», - начал благодарить Ющенко после коротенького вступительного экскурса в историю.

«Нравственный выбор Украины на последующие годы», - так обозначил основную тему своей речи Президент. Дальше Ющенко стал перечислять собственные, по его мнению, заслуги. И начал он с национальной идеи – «идеи сильного, справедливого и свободного нашего государства». Интересно, что именно тезис о сильной, справедливой и свободной Украине звучал еще в предвыборной программе Ющенко как кандидата в президенты. Теперь же это подавалось как свершившийся факт и заслуга.

Ющенко не мог обойти тему первого тура выборов. «Особо отмечу, что прошли они (выбори. – Ред.) в совершенно новой атмосфере», - отметил он. «Не было административного давления, - говорил Президент, как будто и не получал предупреждения от ЦИК за незаконное использование эфира Первого Национального. ( http://www.telekritika.ua/news/2010-01-09/50301 ). – Не было преследований и притеснений со стороны власти. Никто не указывал пальцем, кому за кого голосовать. Были равные возможности для кандидатов».

«Дамы и господа, - обратился Ющенко к собравшимся, - таких демократических выборов президента Украины не было за все годы нашей украинской независимости». Сказано это было так, как будто в этот момент Леонид Кучма должен был грызть себе локти. «Это самая большая победа Оранжевой революции. И я этим горжусь», - подытожил свое достижение Президент, а зал взорвался аплодисментами.

Не мог Ющенко обойти тут и тему второго тура президентских выборов. «Хочу откровенно сказать то, что думаю о нынешней ситуации и об обоих претендентах. Думаю, что имею на это право. Прежде всего, как гражданин и как президент, - торжественно заговорил Виктор Андреевич. - К сожалению, избиратель... поверил популистским обещаниям. Убежден – победил чуждый, неукраинский проект. И вскоре нам всем придется это осознать». «Я не вижу принципиальной разницы между обоими претендентами. Голосовать за одного – потерять голову, голосовать за другого претендента – не иметь сердца», - завершил свою мысль Ющенко, а присутствующие снова скрепили слова Президента аплодисментами.

Эти утверждения Ющенко подкрепил своими же аргументами. От Тимошенко угроза утратить демократию – это «угроза банкротства «Нефтегаза Украины», потери права собственности на газотранспортную национальную систему, а с ней – и утрата энергетической и экономической независимости. Это потеря проекта транспортировки каспийской нефти в Украину «Одесса-Броды». Это – «ручное управление» экономикой. Это – уже неукраинская металлургия» и тому подобное. А от Януковича, по мнению Ющенко, угрозы заключаются в «свертывании европейского и евроатлантического курса Украины. Это – денационализация и деукраинизация нашего народа, маргинализация украинского языка, культуры и образования, забвение».

Несмотря на столь апокалиптические прогнозы, Ющенко тут же успокоил: «Произвол в Украине больше не пройдет. Власть должна знать меру». «Независимо от окончательных результатов второго тура выборов, я призываю украинскую нацию к сплочению вокруг наших истинных национальных ценностей», - начал Виктор Андреевич апеллировать к собравшимся, а Петр Ющенко, расположившийся в партере, быстро законспектировал слова своего брата.

«Да, я выполнил свои демократические обязательства на посту Президента Украины. Но обязательства национальные и государственные не дают мне морального права оставить политическую жизнь страны», - объяснил Ющенко мотивацию продолжать заниматься политикой, а по залу снова прокатилась волна аплодисментов, но главное было все еще впереди. «Поэтому я хочу сказать вторично: я ухожу, чтобы снова вернуться», - присутствующие соратники продолжали аплодировать, как только Ющенко вспомнил свою старую фразу с тех времен, когда в 2001 году Леонид Кучма отправил в отставку правительство Ющенко.

Уделил Ющенко внимание и видению своего политического будущего: «За мной стоит моя политическая сила «Наша Украина», которую я хотел бы сейчас особо поддержать. Наши цели и шаги – конкретные и последовательные. Первое – это участие в местных выборах. Второе – это участие в парламентских выборах. Третье – это проведение конституционной реформы, реформы избирательного права. Это – продолжение европейского курса и политики национального возрождения. Ближайший вопрос повестки дня – проведение второго тура президентских выборов».

Позже, противореча своему же тезису о том, что произвол не пройдет, Ющенко сказал, что борьба во втором туре выборов может быть «настолько жесткой, что может принести серьезные осложнения в общественном диалоге и в общественном порядке», «Я заверяю как Президент, который не допустит, чтобы два клана в битве за власть подорвали стабильность в нашем государстве», - тут же попытался успокоить Президент. Через некоторое время представительница одного из информационных агентств вместо «двух кланов» почему-то услышала про «бакланов» ( http://ua.glavred.info/archive/2010/01/22/164208-6.html ), что с полдня тиражировалось российскими СМИ.

Несмотря на нагнетание эмоций перед вторым туром, по правилам жанра, кульминацию спичрайтеры Ющенко оставили напоследок. «В завершение я хочу сказать о том, чего ждали миллионы украинских патриотов, и долгие годы. (пауза) Я подписал Указ. (пауза), - люди в зале притихли и навострили уши, а Президент продолжал: – За несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство указываю: Присвоить звание Герой Украины с награждением Государственным орденом Бандере Степану Андреевичу», - все собравшиеся встали, а аплодисменты поистине переходили в овации, сопровождавшиеся возгласами «Браво!».

Хотя этого шага многочисленные избиратели Ющенко ждали от него уже достаточно долго и из-за неизбрания уже стали переживать ( http://ua.glavred.info/print/articles/15970.prn ), что долгожданное так и не случится, подписанием соответствующего указа именно теперь Виктор Ющенко безусловно уберег себя от обвинений в использовании имени Степана Бандеры в предвыборной гонке и попытался завершить свою президентскую каденцию на патриотической ноте.

Получить награду пришел внук героя – тоже Степан Бандера. После слов благодарности глава Секретариата Президента Вера Ульянченко продолжала объявлять список награжденных государственными наградами. Так, в частности, Орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени была награждена близкая к семье Ющенков и куму Петру Порошенко певица и член фракции НУНС, а в недалеком прошлом член партии «Единый Центр» Оксана Билозир. После ее короткой пафосной речи награждения потихоньку продолжались. А празднование Дня Соборности в Оперном театре завершилось торжественным концертом.

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