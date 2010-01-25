Владислав Лукьянов: «Неизвестные ломиками и монтировками выбили дверь «Украины»

Охрану избили палками. Пустили слезоточивый газ…
На полиграфкомбинтат «Украина» напали неизвестные. Об этом «Главреду» рассказал человек, видевший все своими глазами – нардеп от ПР Владислав Лукьянов.
Владислав Валентинович, расскажите, что происходит на полиграфкомбинате «Украина»
.
В 6.37 утра 25 января к проходной полиграфкомбината «Украина» подъехал автобус, из которого вышла группа людей. Они без каких-либо разговоров и выдвижения каких-либо требований вышли из автобусов и начали ломиками и монтировками ломать двери и бить окна.
Когда эти люди разбили окна, двери и избили охрану, то сказали, что это новый директор предприятия ( предположительно Хамко) пришел на работу.
Когда охрана предприятия стала этим людям препятствовать, они начали бить охрану палками и монтировками, пускать слезоточивый газ. Я находился внутри полиграфкомбината «Украина» и ощутил неприятный запах, после которого у меня началось головокружение, тошнота и першение в горле.
Что вы делали на комбинате в 6.37 утра?
Это продолжение «пятничной истории». Еще 22 января я, будучи уполномоченным от ЦИК и народным депутатом, закрепленным за Шевченковским районом, приехал на комбинат, когда получил информацию, что на «Украину» - предприятие, которое печатает бюллетени для голосования - приехала группа людей, желающих захватить предприятие.
Сегодня утром я видел, что в действиях нападающей стороны есть признаки уголовных преступлений и применения физической силы к народным депутатам. Более того, у меня есть основания утверждать, что действия нападающих координировала милиция.
Что дает вам основания так полагать?
Сотрудники милиции были тут во время нападения и, видя, как разбивают двери и окна, а также бьют людей монтировками и палками, стояли, смотрели и не предпринимали никаких действий. Не было даже попытки остановить нападение. Милиция вела себя неадекватно.
Более того, мы обнаружили среди нападавших сотрудников милиции, использовавших спецсвязь и спецсредства. Когда приехала вторая смена охраны полиграфкомбината, милиция побила их палками и не пускала на предприятие. Милиционеры явно своими действиями помогали стороне, которая избивала людей.
Это было огромное нападение. Драки происходили в разных местах комбината. Кого-то увезли в больницу.
Кто из народных депутатов еще находится на полиграфкомбинате «Украина» в настоящий момент?
Кроме меня тут находятся народные депутаты Самофалов, Тедеев, Бондик, Горбаль, Грицак, Мирошниченко.
Ваши дальнейшие действия?
Мы будем требовать расследования этого случая в соответствии с Законом Украины «О статусе народного депутата». Кроме того, мы обратимся в ГПУ, чтобы прокуратура взяла это дело под контроль, поскольку видели, что милиция принимала участие в противоправных действиях. На комбинате будем находиться до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Сейчас происходит разбирательство. Как будут дальше развиваться события, пока предположить сложно.
Владислав Валентинович, расскажите, что происходит на полиграфкомбинате «Украина»
.
В 6.37 утра 25 января к проходной полиграфкомбината «Украина» подъехал автобус, из которого вышла группа людей. Они без каких-либо разговоров и выдвижения каких-либо требований вышли из автобусов и начали ломиками и монтировками ломать двери и бить окна.
Когда эти люди разбили окна, двери и избили охрану, то сказали, что это новый директор предприятия ( предположительно Хамко) пришел на работу.
Когда охрана предприятия стала этим людям препятствовать, они начали бить охрану палками и монтировками, пускать слезоточивый газ. Я находился внутри полиграфкомбината «Украина» и ощутил неприятный запах, после которого у меня началось головокружение, тошнота и першение в горле.
Что вы делали на комбинате в 6.37 утра?
Это продолжение «пятничной истории». Еще 22 января я, будучи уполномоченным от ЦИК и народным депутатом, закрепленным за Шевченковским районом, приехал на комбинат, когда получил информацию, что на «Украину» - предприятие, которое печатает бюллетени для голосования - приехала группа людей, желающих захватить предприятие.
Сегодня утром я видел, что в действиях нападающей стороны есть признаки уголовных преступлений и применения физической силы к народным депутатам. Более того, у меня есть основания утверждать, что действия нападающих координировала милиция.
Что дает вам основания так полагать?
Сотрудники милиции были тут во время нападения и, видя, как разбивают двери и окна, а также бьют людей монтировками и палками, стояли, смотрели и не предпринимали никаких действий. Не было даже попытки остановить нападение. Милиция вела себя неадекватно.
Более того, мы обнаружили среди нападавших сотрудников милиции, использовавших спецсвязь и спецсредства. Когда приехала вторая смена охраны полиграфкомбината, милиция побила их палками и не пускала на предприятие. Милиционеры явно своими действиями помогали стороне, которая избивала людей.
Это было огромное нападение. Драки происходили в разных местах комбината. Кого-то увезли в больницу.
Кто из народных депутатов еще находится на полиграфкомбинате «Украина» в настоящий момент?
Кроме меня тут находятся народные депутаты Самофалов, Тедеев, Бондик, Горбаль, Грицак, Мирошниченко.
Ваши дальнейшие действия?
Мы будем требовать расследования этого случая в соответствии с Законом Украины «О статусе народного депутата». Кроме того, мы обратимся в ГПУ, чтобы прокуратура взяла это дело под контроль, поскольку видели, что милиция принимала участие в противоправных действиях. На комбинате будем находиться до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Сейчас происходит разбирательство. Как будут дальше развиваться события, пока предположить сложно.