Владислав Лукьянов: «Неизвестные ломиками и монтировками выбили дверь «Украины»

Охрану избили палками. Пустили слезоточивый газ…

На полиграфкомбинтат «Украина» напали неизвестные. Об этом «Главреду» рассказал человек, видевший все своими глазами – нардеп от ПР Владислав Лукьянов.



Владислав Валентинович, расскажите, что происходит на полиграфкомбинате «Украина»

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В 6.37 утра 25 января к проходной полиграфкомбината «Украина» подъехал автобус, из которого вышла группа людей. Они без каких-либо разговоров и выдвижения каких-либо требований вышли из автобусов и начали ломиками и монтировками ломать двери и бить окна.



Когда эти люди разбили окна, двери и избили охрану, то сказали, что это новый директор предприятия ( предположительно Хамко) пришел на работу.



Когда охрана предприятия стала этим людям препятствовать, они начали бить охрану палками и монтировками, пускать слезоточивый газ. Я находился внутри полиграфкомбината «Украина» и ощутил неприятный запах, после которого у меня началось головокружение, тошнота и першение в горле.



Что вы делали на комбинате в 6.37 утра?



Это продолжение «пятничной истории». Еще 22 января я, будучи уполномоченным от ЦИК и народным депутатом, закрепленным за Шевченковским районом, приехал на комбинат, когда получил информацию, что на «Украину» - предприятие, которое печатает бюллетени для голосования - приехала группа людей, желающих захватить предприятие.



Сегодня утром я видел, что в действиях нападающей стороны есть признаки уголовных преступлений и применения физической силы к народным депутатам. Более того, у меня есть основания утверждать, что действия нападающих координировала милиция.



Что дает вам основания так полагать?



Сотрудники милиции были тут во время нападения и, видя, как разбивают двери и окна, а также бьют людей монтировками и палками, стояли, смотрели и не предпринимали никаких действий. Не было даже попытки остановить нападение. Милиция вела себя неадекватно.



Более того, мы обнаружили среди нападавших сотрудников милиции, использовавших спецсвязь и спецсредства. Когда приехала вторая смена охраны полиграфкомбината, милиция побила их палками и не пускала на предприятие. Милиционеры явно своими действиями помогали стороне, которая избивала людей.



Это было огромное нападение. Драки происходили в разных местах комбината. Кого-то увезли в больницу.



Кто из народных депутатов еще находится на полиграфкомбинате «Украина» в настоящий момент?



Кроме меня тут находятся народные депутаты Самофалов, Тедеев, Бондик, Горбаль, Грицак, Мирошниченко.



Ваши дальнейшие действия?



Мы будем требовать расследования этого случая в соответствии с Законом Украины «О статусе народного депутата». Кроме того, мы обратимся в ГПУ, чтобы прокуратура взяла это дело под контроль, поскольку видели, что милиция принимала участие в противоправных действиях. На комбинате будем находиться до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Сейчас происходит разбирательство. Как будут дальше развиваться события, пока предположить сложно.