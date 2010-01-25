Жизнь на «Украине» продолжается

Политический скандал набирает обороты
Пока внеочередное заседание СНБОУ разбирается, кто захватил полиграфический комбинат «Украина», наш фотограф воочию наблюдал за ситуацией на предприятии, где сегодня утром «ломиками и монтировками» выламывали двери. В коридорах комбината идет плановая уборка, несмотря на то, что, по словам Президента Ющенко, пятеро депутатов от ПР захватили кабинет директора, милиция задержала 20 «захватчиков», ПР созывает внеочередное заседание парламента, а БЮТ от рейдерской атаки на «Украину» открестился