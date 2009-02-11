Выборы в Тернополе: быть или не быть?

Выборы, запущенные решением Верховной Рады от 18 декабря 2008 года, должны состояться 15 марта. Впрочем, называть эту дату окончательной не приходится: выборы могут не состояться вообще. По крайней мере, еще на прошлой неделе постановление об отмене выборов было зарегистрировано в парламенте...



Согласия не было и уже не будет…



Конфронтация в отношениях между облгосадминистрацией и областным советом началась сразу же после выборов 2006 года. Тогда большинство в облсовете, объединившись с фракцией Соцпартии, сформировал Блок Юлии Тимошенко. К этому союзу примкнули десять членов фракции «Наша Украина» – девять членов Конгресса украинских националистов, создавших собственную фракцию «Национальный выбор», и экс-мэр Тернополя Богдан Левкив. Говорят, что националистов к такому шагу подтолкнули «бютовцы», специально создав должность третьего заместителя председателя облсовета: сначала ее занял «куновец» Владимир Чибрас, а потом его сменил Олег Витвицкий.



В оппозиции, таким образом, оказались Украинская народная партия и «оставшаяся» «Наша Украина». К ним в пока еще действующем областном совете, прямо скажем, не особо прислушивались: представительство в президиуме они не получили, более того – не имеют ни одной должности главы депутатского комитета.



Почти за три года противостояния в Тернопольском облсовете было все: блокирование трибуны, поломанные микрофоны, даже до рукоприкладства доходило. Поэтому со временем «НУ» и УНП избрали другую тактику: они демонстративно покидали зал заседаний или вообще игнорировали заседания облсовета. За все это время тернопольские большинство и оппозиция так и не сумели публично сесть за стол переговоров.



Двухсерийное противостояние



Трехлетний конфликт в Тернопольском облсовете условно можно разделить на два периода, приблизительно одинаковых по времени. Сначала местному губернатору, тогда «руховцу» Ивану Стойко удавалось находить хоть какой-то общий язык с руководителем облсовета, «бютовцем» Михаилом Миколенко.



Ситуация изменилась, когда осенью 2007 года Иван Стойко перебрался в Верховную Раду. Банковая не стала искать нового губернатора среди местных, и область возглавил выходец из Закарпатья Юрий Чижмарь, которого называли многолетним личным референтом Виктора Балоги. Чижмарь сразу же не понравился тернопольским «бютовцам».



Вскоре после назначения Михаил Миколенко заявил: «Племяннику Балоги не дадим разворовывать область!». Понятно, что о дальнейшем сотрудничестве этих руководителей и речи уже быть не могло.



Через год после прихода Чижмаря большинство в облсовете выражает недоверие губернатору. Поводом послужили якобы неудовлетворительные действия облгосадминистрации при ликвидации последствий прошлогоднего наводнения. Впрочем, Киев на это никак не отреагировал.



Позже к этим обвинениям прибавились и другие: Чижмарь уволил с занимаемых должностей начальников управлений здравоохранения и промышленности и развития инфраструктуры облгосадминистрации Владимира Курило и Михаила Олийныка. Оба являются депутатами областного совета и входят в состав большинства, потому эти действия губернатора БЮТ расценил как политические репрессии.



И тогда Юрий Васильевич предпринял свой ответный ход. 22 октября 2008 года он послал в Верховную Раду официальное ходатайство о назначении досрочных выборов Тернопольского областного совета. Аргументация подобного шага: поведение уже упомянутых десяти отступников из «Нашей Украины».



«Уже больше года отдельные должностные лица областного совета грубо нарушают требования законодательных актов, а решения совета носят нелегитимный характер, – писал Чижмарь. – Тернопольской областной межпартийной конференцией избирательного блока „Наша Украина” прекращены полномочия депутатов областного совета V созыва Витвицкого О.И., Голика П.П., Панькуша И.С., Строценя Б.С., Чибраса В.М., Мизака М.С., Шаварин Г.М., Левкива Б.Е., Заричной О.Н., Заруцкого Ю.Р. в связи с тем, что они не подали заявлений и не вошли в состав депутатской фракции блока „Наша Украина” в Тернопольском областном совете. Правомерность прекращения депутатских полномочий названными лицами и появление депутатских полномочий следующими кандидатами подтверждено судами разных инстанций, в том числе и Высшим административным судом Украины. Руководство Тернопольского областного совета односторонне и тенденциозно подходит к получению депутатских полномочий следующими по очередности кандидатами в зарегистрированных избирательных списках политических партий и блоков. Так, вместо выбывшего депутата от Украинской народной партии Джоджика Ярослава Ивановича, который избран народным депутатом Украины, руководство областного совета предоставило возможность территориальной избирательной комиссии сообщить о получении депутатских полномочий Улишак А.К. Однако при получении Стойко Иваном Михайловичем полномочий народного депутата Украины, который избирался по списку избирательного блока политических партий „Наша Украина”, такой возможности для избирательной комиссии не предоставлено».



Парламенту этой аргументации было достаточно – и 18 декабря Рада проголосовала за постановление о назначении выборов более чем убедительным большинством в 391 голос.



Перед выборами – суд



Когда стало ясно, что выборы все же состоятся, «тимошенковцам» пришлось с этим смириться. Но оставался один важный момент: местную территориальную избирательную комиссию возглавляли две представительницы «Нашей Украины» – Наталья Чуйко и Мария Прохира. Законодательство такую ситуацию запрещает, поэтому облсоветовское большинство приняло решение распустить предыдущую ТИК и избрать новую. Ее возглавил представитель «Батькивщины» Владимир Твердохлиб.



«Наша Украина» и губернатор, понятно, не собирались расставаться с влиянием на теризбирком, поэтому дело о руководстве ТИК попало во Львовский апелляционный суд, репутацию которого в Западной Украине, кстати, можно сравнить с репутацией столичного Печерского райсуда. И вот – 3 февраля вердикт был провозглашен: все решения 16, 17 и 18 сессий Тернопольского областного совета пятого созыва признаны недействительными, а значит, и ТИК остается «нашеукраинской».



Побочным следствием такого постановления суда стало то, что Тернопольская область осталась без бюджета на 2009 год: этот документ был проголосован как раз на последней, 18-й сессии.



Все на выборы



Пока рядовой житель Тернопольщины не ощущает на себе ажиотажа предвыборной гонки. Но вполне возможно, что это – только вопрос времени. Местные аналитики говорят, что результаты тернопольских выборов будут весьма показательными для всего западноукраинского региона.



Первые «прикидки» результатов мартовских выборов в самом деле дают очень интересные результаты. По состоянию на конец января по данным опроса Центра Информационных проблем территорий НАН Украины (выборка – 750 человек, погрешность 2%) лидером в борьбе за голоса в облсовет является БЮТ (20,8%) – и это при том, что на выборах-2006 «тимошенковцы» взяли 34,49%.



Вторая неожиданность: чрезвычайно высокий результат партии «Свобода» – аж 12,7%. Кроме того, трехпроцентный барьер имеет все шансы преодолеть УНП (6,7%), «Единый центр» (4,8%) и Партия регионов (3,5%). Немного не дотягивают до отметки в 3% «Наша Украина» (2,5%) и Блок Литвина (1,5%). Не определились с выбором 22,1% тернопольчан, и свыше 20% избирателей уже сейчас заявляют о готовности проголосовать против всех.



Конечно, ближе к выборам ситуация может кардинально измениться. Уже сейчас основные игроки активно привлекают к кампанию столичных политтехнологов, активно скупаются рекламные площади – и это только начало...



Не исключено, что в число победителей выборов войдут и новые, до сих пор не известные широкой общественности политические силы. Например, упомянутый опрос показывает, что на 2% голосов избирателей может рассчитывать... Блок Тернопольской милиции во главе с начальником областного управления МВД Виталием Максимовым.



Еще одним сюрпризом тернопольских выборов может стать еще фактически не созданная политическая сила под руководством экс-спикера Верховной Рады Арсения Яценюка. Областная ячейка его общественной организации “Фронт перемен” возглавляет Любовь Гринчишин, управляющая областным отделение «Укрсоцбанка», жена заместителя городского головы Тернополя Петра Гринчишин.



Шансы яценюковской силы на выборах в облсовет объясняются тем, что сам Арсений Петрович – весьма популярная на Тернопольщине личность. Согласно уже названному исследованию, ему доверяют около 70% жителей области, что является самым высоким показателем среди всех украинских политиков.



Кроме того, говорят, что на «Фронт перемен» может сделать свою ставку руководство тернопольской мэрии вместе с городским головой Романом Заставным. Поэтому не исключено, что на областные выборы выдвиженцы от тернопольской городской власти пойдут именно под этим брендом.



Коррективы в результаты выборов может внести и админресурс. Стоит только посмотреть на первые номера списков политсил: флагман «Единого центра» – губернатор Юрий Чижмарь, второй номер БЮТ – председатель облсовета Михаил Миколенко, опять же главный милиционер области, который лидирует в блоке своего имени...



Выбори выгодны не всем



Впрочем, не исключено, что вся подготовка к тернопольским выборам окажется фальстартом: в парламенте зарегистрирован проект постановления об отмене постановления от 18 декабря прошлого года, которым, собственно, были назначены выборы.



И судя по тому, что его авторы - лидеры фракций-коалициантов Иван Кириленко и Николай Мартыненко, шансы на принятие этого постановления есть, и довольно высокие.



Чем аргументируют необходимость отменить выборы авторы этого постановления? Объяснительная записка к ней поясняет ситуацию так: «Сложная финансово-экономическая ситуация в стране, отсутствие надлежащего финансового обеспечения (...) реально могут привести к срыву проведения указанных выборов. Кроме того, сам факт проведения досрочных выборов депутатов Тернопольского областного совета может стать дестабилизирующим фактором общественно-политической жизни области и иметь дополнительные негативные последствия для хозяйствующих субъектов региона».



Однако не исключено, что причины возможной отмены выборов на самом деле более прозаичны. Ведь перезагружать областной совет в настоящий момент не с руки ни «бютовцам», ни «нашеукраинцам» (по крайней мере, той их части, которая входит в состав коалиции).



Для БЮТ сам факт досрочного волеизъявления с подачи Юрия Чижмаря будет означать проигрыш на местном уровне и возможную потерю какого-никакого большинства, имеющегося в облсовете в настоящий момент. Плюс падение рейтингов, зафиксированное соцопросами... «Нашей Украине» уверенно смотреть в будущее не позволяют те же рейтинги – кто уже вспомнит, что в 2006 году «оранжевые» набрали в области свыше 30% голосов избирателей...



К числу активнейших сторонников проведения выборов следует причислить «Единый центр» и «Свободу». Сейчас у них нет своего представительства в областном совете, а в результате выборов есть все шансы его получить. Впрочем, решающей в деле о возможной отмене выборов может стать позиция... Партии регионов. Да, «бело-голубые» – не самая сильная политсила в области, но после того как глава областной организации «регионалов» Орест Муц не смог пробиться в Верховную Раду, он активно взялся за перестройку партии на Тернопольщине, и теперь «регионалы» имеют свои ячейки почти в каждом населенном пункте области.





Иван Стойко, народный депутат (НУНС), бывший председатель Тернопольской ОГА:

Безусловно, этот кризис во власти области вредит функционированию области в целом.

В нынешней ситуации БЮТ применил двойные стандарты. Насколько известно, Тимошенко рапортовала, что они многих, так сказать, изменников выгнали из БЮТ на местном уровне и почистили депутатский корпус. В Тернопольском же облсовете наоборот – БЮТ отказывается это делать. Председатель облсовета Михаил Миколенко не предоставляет руководителю ТИК слово, чтобы объявить о замене депутатов.

В Украине не действуют не только законы, но и мораль. Как по мне, данный председатель областного совета в нормальном обществе сидел бы не за столом руководителя областного совета, а совсем в другом месте и выполнял бы другие функции.

Состоятся досрочные выборы или нет – сегодня сказать трудно. Мнения в области неоднозначные. В марте, тем более, я так думаю, будет обострение экономической ситуации... Поэтому целесообразно ли проводить их?

Если правоохранительные органы будут такими бездеятельными – а я уже знаю, что Виктор Ющенко выразил неудовлетворение работой областного прокурора на встрече с Александром Медведько – и на сессии не будут приведены к присяге новые депутаты, тогда, по-видимому, другого варианта нет, кроме как проводить выборы. Механизм запущен, кампания идет.

Но если бы было соблюдено законодательство, и новые депутаты были приведены к присяге, то я, конечно, был бы только рад отмене досрочных выборов облсовета. Потому что всего в бюджете на проведение местных выборов выделено 15 млн гривен, и тратить 80-90% этих денег на выборы одного Тернопольского облсовета – это просто нецелесообразно.



Василий Деревляный, народный депутат (БЮТ), председатель областной организации партии «Батькивщина»:

Тему досрочных выборов буду комментировать на следующей неделе, после голосования за постановление об их отмене. Это постановление – позиция трех фракций, входящих в состав коалиции. Ее поддерживает практически вся фракция НУНС, кроме «Единого центра».