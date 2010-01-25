Тарас Чорновил о трансформациях внутри Партии регионов

26 января в «Главреде» состоялась пресс-конференция народного депутата Украины Тараса Чорновола на тему: «Внутренние трансформации Партии регионов при условии, если Президентом Украины будет избран Виктор Янукович». Тарас Чорновіл: Ніби, за всією логікою, - які голоси набрані, як можуть перерозподілитися голоси - здавалося б, має перемогти Янукович. А у нас, коли участь у виборах бере Янукович або Тимошенко, або тим більше, якщо вони обоє беруть участь, то включається ірраціональний фактор: Янукович там де, здавалося б, він стовідсотково перемагає, умудряється програвати внаслідок якихось останніх невдалих кроків, невдалих рішень або невміння відстоювати перемогу; Тимошенко, там де, здавалося б, вона має за всіма ознаками однозначно програти, умудряється якось вигравати. Найкласичніший був приклад, коли їй у 2002 році давали 1,7%, вона набрала 5,4%, це, мабуть, був найбільший скачок, найбільш показовий. Після чого такі речі були не один раз. Але сьогодні для Партії регіонів, для внутрішній ситуації в ній, про що я говорю сьогодні збоку, внутрішня ситуація в Партії регіонів буде в досить підвішених обставинах, і напружені конфлікти, які там тліють, можуть прорватися і у випадку перемоги, і у випадку програшу. Давайте подивимося на обставини, які будуть цьому сприяти. Перемога Тимошенко дає їй всі карти в руки: вона отримує президентську посаду, вона в такому випадку отримує уряд, практично отримує його в управління в ручний режим. Кращий варіант може бути, якщо все ж таки доведуться до кінця переговори, які там поки що йдуть натяками, з Тігіпком і він відвоює для себе не просто посаду прем’єр-міністра - це йому вже пропонують - а відвоює для себе серйозні повноваження і право на прийняття самостійних рішень. Тобто те, що уряд не буде «кишеньковим», що, звичайно, поки що уявити важко, але враховуючи те, що ми побачимо через місяць-півтора в економіці, в соціальній сфері, - а це буде дуже й дуже неприємно, - то я думаю, що віддати велику частину повноважень відповідно і відповідальності сама Тимошенко буде зацікавлена. Так от у випадку перемоги Тимошенко, коли в неї в руках практично ці дві гілки влади, почне відбуватися дещо дуже серйозне в третій гілці влади – в парламенті. Те, що коаліція дуже швидко зцементується і збережеться вона у вигляді трьох фракцій - це в принципі зрозуміло, це буде конституційна основа для діяльності цього уряду. Але я вже не раз прогнозував, що більшість паралельно з коаліцією виросте до 300-350 голосів. Зрозуміло, що виросте вона в основному саме за рахунок фракції Партії регіонів. Просто так відпустити у вільне плавання ні той же самий Янукович, ні Колєсніков, ні Клюєв нікого особливо не захочуть, але обсипання так чи інакше відбудеться, тому що внутрішні трансформації, невдоволення, особливо починаючи з того періоду, коли Янукович другий раз прийшов до влади, другий раз став прем’єр-міністром і продемонстрував певну неповагу до інтересів, потреб, іноді навіть логічних, не просто корпоративних, а абсолютно логічних політичних людських потреб тих членів фракції, які готували цю перемогу, які її робили, з того моменту сама прелюдія до обсипання партії існує. Розколу як такого, на мій погляд, формального, відбутися практично не може, а у випадку формування дуету Тимошенко-Тігіпко відкривається дуже вигідна перспектива для абсолютної більшості членів Партії регіонів, які сьогодні не є жорстко адаптовані до певних політичних центрів впливу. Візьмемо такий центр впливу, як, скажімо, сам Янукович безпосередньо, у якого досить вузьке коло абсолютно жорстко його людей. Можна взяти Ахметова чи Колєснікова - я ще раз настоюю, це абсолютно різні центри впливу, але теж навколо себе формують певні групки людей, які особисто з ними пов’язані, які від них відійти не можуть. Поза цими групами велетенська кількість бізнесу, зав’язаний на фракції Партії регіонів, шукатиме для себе, з одного боку, все ж таки спокійних, нормальних умов подальшого існування, з другого боку, все ж таки більш-менш пристойного відходу. Давайте поважати людей, в тому числі людей, які з’єднали бізнес з політикою, опинилися сьогодні в дуже залежній ситуації, але вони теж не хочуть робити ультрарізких кроків, ультрарізких розворотів на 180 градусів. Багато людей з тих, які є сьогодні у фракції Партії регіонів, навіть маючи певні загрози для бізнесу, абсолютно одностайно плисти в сторону Тимошенко не зможуть: політична обставина, психологічна, певні зобов’язання стримують. Але поплисти під Тігіпка - це абсолютно інший момент. Він є свій регіонально, він є свій політично і ментально в певній мірі, плюс він є свій, хоча би через те, що свого часу більшість тих людей з ним співпрацювали, коли він очолював штаб Януковича в 2004 році. Тому якщо сформується цей дует, то формування більшості навколо не стільки і не тільки президента, а президента і прем’єр-міністра в 350 або більше голосів є абсолютно реальним. І дуже серйозним центром прийняття рішень в парламенті саме на основі фракції Партії регіонів, яка формально далі буде існувати, буде саме Сергій Тігіпко. Тобто його впливи у випадку перемоги Тимошенко стають визначальними. Фактично він стає основною прилягаючою силою Партії регіонів для тих, хто сьогодні не є особливо чітко зав’язаний персонально на Януковича, чи персонально, скажімо, на Колеснікова. У випадку перемоги Віктора Януковича, мені здається, що прямих відвертих і дуже помітних обсипань стане, може, не так багато, але внутрішня трансформація, внутрішнє напруження будуть все-таки більшими. Пригадую, як я був всередині цього процесу, був членом фракції Партії регіонів, був в активі цієї партії у 2005-2007 роках, дуже добре пам’ятаю, як мінявся внутрішній клімат, як мінялися настрої і депутатів у фракціях, і активістів на місцях. Якщо в 2005 році дійсно була певна одностайність, була взаємна довіра і була глибока внутрішня повага, підтримка і Януковича, і інших, особливо тих, хто зазнав тоді переслідувань, зокрема Бориса Колеснікова. То вже у 2006 році, починаючи з літа - показова точка саме тих три години між моментом, коли ми обрали Януковича у парламенті за поданням Ющенка прем’єр-міністром України, і тим моментом, коли було внесено проект постанови про склад уряду - відбувся певний перелом, коли люди побачили спочатку в кулуарах тих людей, які мають стати членами уряду, яких ніде не було, яких вже забули, як потім Янукович про одного з тих же своїх фаворитів казав, «мы их с 2005 днем с огнем искали, и найти не могли, а тут они командовать начинают», тут вони всі з’явилися. Це був досить відвертий ляпас, його проковтнули. Але коли почалося те, що називали «льовочкіновщиною», коли люди, до яких сам Янукович звертався за підтримкою, не могли попасти до нього в кабінет, коли всіх відсікали, коли знов відновився той фактор, який називали «азаровщиною». До речі, термін «азаровщина» придуманий не на заході України, не на Галичині, як багато хто з націонал-демократів любить похвалятися, що «ми тоді почали боротися». Термін «азаровщина» придуманий в Донецьку. Оскільки український принцип «бий своїх, щоб чужі боялися», найкраще був реалізований саме в середовищі Партії регіонів. Так от з того моменту і почалося найбільше напруження. Тому можу прогнозувати, що у випадку перемоги Януковича на президентських виборах при двох сценаріях може відбутися теж саме зростання напруги. Один момент зростання напруги у випадку, коли Янукович здобуває перемогу на президентських виборах, але не може зруйнувати коаліцію, яка існує сьогодні, не може розпустити Верховну Раду, не може відправити уряд у відставку. На таку версію, у випадку перемоги Януковича я би віддав десь 90%. Вона побудована на внутрішніх проблемах в парламенті, тому що тим же самим «нашоукраїнцям», скажімо, Кириленку, коли вже Ющенко не буде президентом, формально виступити на підтримку Януковича, скажімо, його ідея формального виходу з коаліції, - те, що до коаліції там немає 226 голосів давним-давно це одна річ, але формально вона згідно рішення Конституційного суду існує, - так от вийти на користь Януковича, а потім об’єднатися в коаліцію з Януковичем, я собі не дуже цього уявляю, як, скажімо, В’ячеслав Кириленко, Андрій Парубій, інші люди з його середовища зможуть це зробити. Мені здається, швидше вони свої мешти поз’їдають і костюми зжують, ніж підуть на подібний крок. Показова історія об’єднання з Партією регіонів була у мене, я два роки мав дуже серйозні проблеми у Львові. Дуже показово було у одного депутата-«бютівця» в травні-червні місяці минулого року, коли велися розмови про об’єднання БЮТ і Партії регіонів, коли тільки його поява на одному патріотичному мітингу закінчилася тим, що його просто добре потовкли. Ця історія трошки надихає на те, щоб не піти на варіант здійснення кроків, які на сьогоднішній день вигідні були б Януковичу. Тому, я думаю, що найбільше нам доведеться існувати в системі, яка існує сьогодні. Чому я і запустив тезу, при всій моїй рівносторонній віддаленості від обох кандидатів, що обираючи Януковича ми обираємо Ющенка на другий термін, тому що ми обираємо ту ж саму систему взаємовідносин, яка існує в Україні сьогодні – боротьба між урядом і парламентом. А тепер глянемо, у Януковича, де дійсно були зібрані досить великі кошти на виборчу кампанію, спочатку вони йшли дуже туго, до нового року фінансування фактично не велося, з нового року, ми бачимо, кошти з’явилися, фінансування йде набагато щедріше, ніж навіть у Тимошенко. Дуже серйозно налагоджено «підвоз» виборців до виборчих дільниць, чим фактично піднята явка на сході України, де вона передбачалася як абсолютно пасивна. До речі, щодо помилка національного екзіт-полу, я ще раз кажу там була не фальсифікація, а помилка – вони не врахували фактору масового штучного «підвозу» виборців, реальних виборців, які могли реально проголосувати за Януковича, але напевно б лишилися вдома, їх таки запросили, автобусами привезли, і цим підняли явку зокрема по Донецькій, Луганській області відсотків на 10. Так от кошти з’явилися, вкладені дуже серйозні кошти, і під ці кошти сьогодні чекають віддачу. Посилати десь подалі своїх спонсорів, бізнес-партнерів, як це робить Тимошенко в окремих обставинах, мені здається, Януковичу не вдасться. Що він може їм запропонувати? Він може їм показати Адміністрацію Президента, Секретаріат Президента, куди, якщо не буде інших посад, очевидно засяде або Льовочкін, або хтось подібний, і перед ними ж закриють двері, що вже викличе певне роптання. Якщо Янукович упродовж першого місяця-двох не зламає коаліцію, не купить Литвина, не купить «Нашу Україну», то через два-три місяці незадоволені представники Партії регіонів зорієнтуються навколо Тимошенко, і почнуть потрошку дрейфувати в її бік. Тому у випадку перемоги сформуванням коаліції, я думаю, що цей скандал може мати певні відкладені основи, але все одно для Януковича він не несе впевненості в далекому щасливому майбутті. Тому що у нього останнім часом присутній психологічний фактор - певна втома. Ми бачимо, під час свого минулого уряду він почав намагатися перекинути свої повноваження на когось іншого, загородитися за спинами людей, які його відділяли, відокремлювали від впливу тих, хто його навантажував якимось проблемами, депутатів фракції, тих же самих урядовців, закривався від них, ховався. Ця втома призведе до того, що якщо йому все-таки вдасться сформувати коаліцію, він постарається скинути повноваження на когось. В кращому випадку для Януковича це був би, звичайно, Азаров. Я ще не дуже уявляю, як можна скомпонувати в цій Верховній Раді, чи в наступній композицію голосів, щоб Азаров міг набрати більшість. Цей варіант малоймовірний, але сам Азаров настільки одіозна постать для більшості саме регіональних бізнес-еліт, я думаю, що проблеми у них виникнуть ще сильніші, відцентрові сили будуть ще більші. У випадку формування коаліції, - про що сьогодні ще мріють, як на мене, і Президент Ющенко, і лідер опозиції Янукович - «Наша Україна» «плюс» Партія регіонів, коаліція в принципі реальна, найімовірніше, що все ж таки буде відстояна кандидатура прем’єр-міністра Єханурова. Наскільки мені відомо, розмови про це вже велися, але віддати посаду прем’єр-міністра, поступитися цілим рядом ключових постів, це означає багатьох не задовольнити, «плюс» викликати невдоволення свого виборця, своїм же на місцях доводиться звітуватися, тобто все одно певні напруженості зростають. «Плюс» за цих обставин залишаються незадовільненими основні бізнес-інтереси. Тому, я думаю, що за будь-якого результату виборів, особливо у випадку виграшу Януковича, - але тільки саме президентської посади, а не щодо урядової, - у нього будуть досить серйозні внутрішньопартійні проблеми. Я далекий від того, щоб хоронити цю партію, але мені здається, що її членам треба готуватися до того, що певні потрясіння будуть у найближчому майбутньому. «Главред»: Хто може претендувати на роль нового лідера Партії регіонів, чи Віктор Янукович очолюватиме цю політичну силу ще протягом тривалого часу? Тарас Чорновіл: На роль лідера Партії регіонів не може претендувати ніхто. З 2004 року в партії відбулися зміни, вона поступово, з 2004 по 2006 рік, почала перетворюватися з партії на п’єдестал. Вона створювалася штучно: об’єднувалися певні партійні структури. В ключі кучмістської системи недодемократії партія формувалася як структура, яка мала підтримку у певному регіоні, певна група людей, які були не харизматичними, а просто адекватними лідерами партії, робили багато для того, щоб партія розвинулася. Мабуть, найкращим лідером цієї партії в силу своїх і особистих якостей і місця, яке він займав у певній ієрархії на сході України (мер Донецька) міг би бути Володимир Рибак. Були певні періоди, коли при Азарові Партія регіонів також дістала певні поштовхи. Семиноженко вніс в неї дуже серйозний інтелектуальний вклад і підтягнув у партію багато технічної інтелігенції. Плюс при Семиноженку ПР вперше почала формуватися саме як загальноукраїнська структура. Але з 2004 року почалася штучна прив’язка партії до лідера. Дуже сильно тоді цьому посприяв Віктор Ющенко, Юрій Луценко і вся компанія, яка тоді вирішила, що це перемога означає вседозволеність. Я з тилу бачив Майдан. Повірте, з тилу все виглядало досить погано, досить непривабливо і досить жорстоко. З людьми, які тоді належали до партійних структур, тоді розмовляли досить жорстко і аж до вересня 2005 року йшов ультражорсткий пресинг, але він був персоніфікований саме з постаттю. Віктора Януковича. Тобто били не Партію регіонів як таку, а били отих «януковичів». Це призвело до того, що відбулася психологічна прив’язка партії і Януковича. Як у Маяковського: «Мы говорим партия – подразумеваем Ленин, мы говорим Ленин – подразумеваем партия». З 2006 року, коли лідер почав віддалятися від партії, партія почала розуміти свою підпорядкованість лідеру, всі почали говорити про наступні президентські вибори як реванш, узалеженість стала фактично абсолютною. Але на сьогоднішній день уявити, що в цій партії може бути інший лідер, не можна. Через це для партії характерна ситуація певного обсипання. Сьогодні це окремі «пісчинки»: десь Богатирьова, десь Чорновіл, десь Богословська, десь Кисельов, десь Сіверодонецька міська рада, яка майже стовідсотково складалася з членів ПР – зараз вона максимально посипалася. Такі речі в силу перетискання пружини з боку партійного керівництва і самовпевненості, само захопленості призвели до того, що певні руйнування вже йдуть, але поки що поверхові. Якщо виявиться, що після президентських виборів «не все хорошо», відбудеться подальше обсипання: більша половина партії опиниться під Тігіпком – не внаслідок того, що він перехопив лідерство у ПР, а тому, що з великої Партії регіонів поки що в майже віртуальну «Сильну Україну» просто перекочує основний актив цієї партії. Я вважаю, що зміни керівництва не буде до того моменту, доки сам Янукович не скаже, що він іде на пенсію. Це може бути після програшу, але не відразу. Це може відбутися в районі 2012 року після чергових парламентських виборів. Думаю, на наступні парламентські вибори Партію регіонів чи те, що від неї залишиться, поведе не Віктор Янукович, а хтось інший. Хто це буде? Було дуже багато внутрішніх мрій в деяких групах, щоб це був Юрій Бойко. Я не знаю, чи це здійсниться, але такі чутки в партії ходили. Читач сайту «Главред»: Туров (Ukraine, Kiev): Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, кто будет оказывать решающее влияние на президента Януковича: группа Левочкина-Бойко, группа Ахметова-Колесникова, группа Клюева? Или президент предпочтет дистанцироваться от всех трех? И еще - в случае избрания Януковича пойдет ли он на "месть оранжевым" или предпочтет договариваться, в последнем случае с НУ или БЮТ? Тарас Чорновіл: Він нікому на помсту не піде. До речі, Ющенко зараз намагається активно підігрувати Януковичу. Мені важко його судити – тут є певний прагматичний момент. Але для нього, для його політичного майбутнього це єдиний шанс. Зрозуміло, що помста може бути по іншій лінії – помста з боку Тимошенко Ющенку і людям навколо нього. Ця помста може бути жорстока. Зрозуміло, Ющенка ніхто не посадить, і кримінальної справи проти нього не відкриють. А от поскубати людей навколо по судовій гілці, по прокурорській, по СБУ зможуть сильно. Я думаю, є досить серйозні гарантії того, що ніяких переслідувань або подібних кроків з боку Януковича не буде. Але паралельно з тим Ющенко дістає від Януковича дуже добрий карт-бланш – шанс певної реінкарнації. Красиво говорити про світоглядні речі, окрім Ющенка, у нас ніхто не вміє. Інша річ, що зрозуміти його дуже важко, навіть його найкращим прихильникам. Але про світоглядні речі реально говорить тільки він. І тут треба віддати йому належне. Я не є шанувальником Ющенка, але я вдячний йому за те, що піднята тема Голодомору, за те, що нехай дуже пізно, але присвоєне звання «Герой України» Степану Бандері, а своєчасно – Роману Шухевичу. Постановка питань певної мовної політики, введення, нарешті, того ж самого тестування у вищих навчальних закладах, яка зняла корупцію по цьому напрямку. Акцентуацію на цих кроках поки що може робити тільки сам Ющенко. А тепер уявімо собі прихід Януковича і Тимошенко на відповідні посади. Працювати з Тимошенко, яка працює на подібному полі, можливо, з більш широким люфтом, очевидно, Ющенку важко, і його маргіналізація відбудеться досить швидко. Працювати – формально – проти Януковича, залишаючись при тому недоторканим, зберігаючи можливості для свого бізнесу тощо, це просто подарунок. Янукович буде змушений в силу певних внутрішньополітичних обставин, зовнішніх залежностей гратися в проросійську політику, в антинатовську політику, десь вона буде виглядати трохи антиєвропейською. Фактор зовнішнього відторгнення з Європи буде дуже сильним. Це призведе до того, що його буде трошки зносити на схід, а для Ющенка кращого подарунку для того, щоб розкрутити свою політичну силу, просто важко уявити. Тому я думаю, що підігравати один одому в цьому плані вони будуть. Тобто певний симбіоз збережеться. Я думаю, помсти не буде. Вони взаємовигідні. Яка група більше впливатиме на президента? Питання складне. Віктору Януковичу дуже хочеться стати англійською королевою. В нього є об’єднання двох ментальних рис на стику української і російської ментальності. При загальній космополітичності у нього є український момент: «земличка моя», «а там я ще огірочки посаджу». У нього варіант російської ментальності з обломовським началом. І все це накладається на фактор внутрішньої самоізоляції. Це для Януковича є характерним десь починаючи з 2006 року. Я думаю, впливовість буде відіграватися за двома факторами. Перший фактор: певний момент самозбереження Януковича – висунути на максимальну роль людину, яка не має внутрішньої партійної підтримки. Це може бути Азаров або хтось інший. Скажімо, фракцією фактично керує Єфремов. Людина нормальна, адекватна, але абсолютно залежна хоча б з тієї причини, що своєї групи, яка б його напряму підтримувала, він не має. Так само і з Азаровим. Тому я думаю, що буде спроба на певні формальні посади висунути людей без підтримки, які не зможуть грати у свою гру. А далі буде жорсткий конкурс – хто забезпечить Віктору Федоровичу внутрішній комфорт: щоб не тривожили, щоб і боялися, і не насміхалися, і не лізли в душу і не заважали правити. Я думаю, цей «конкурс» найкраще може виграти група, яка була колись сформована навколо Фірташа, Льовочкіна, Герман – це середовище, яке знімає з нього всі проблеми. Льовочкін вирішує, хто до Януковича попаде і буде розказувати йому тільки приємні новини, а Герман вирішує, який текст піде від нього назовні, щоб йому не було соромно чи неприємно. І все. Тому, я думаю, шанси в цієї групи є дещо вищі. А внутрішня боротьба може багато що переламати, хоча ця група має певну особливість: замикаючи на собі Януковича, вона створює дуже багато проблем для всіх інших. Читач сайту «Главред» Владимир (Portugal, Porto): В случае победы Януковича, как Европа отреагирует на это? Ведь здесь только и говорят об Украине - коррупция, криминалитет, мафия "de leste"! Хотелось бы знать Ваше мнение. Тарас Чорновіл: Мені б хотілося, щоб Європа відреагувала нормально, тому що Янукович узалежений в певній мірі від ситуації навколо нього. Він не є анти європейським по своїй суті. В 2003-2004 роках Кучма, бажаючи мати нормальні взаємовідносини з Росією, саме на Януковича формально перекинув реалізацію західного вектора. І він в ній непогано приуспів. Напрямок на НАТО формально був очолений Януковичем. Не він це робив, не він це готував, але він це підписував і він цим перейнявся. В принципі він не є неєвропейський, але це автоматично виникає, оскільки він людина, в якої ці геополітичні вектори – щось таке далеке і незрозуміле! Як Ганна Ахметова. Це все не його. Коли Росія буде простирати обійми, з Заходу будуть товкти, а тут ще Юлія Тимошенко під певними західними гаслами буде добивати, то направленість його в бік Сходу буде більш активна, ніж Заходу. Тим більше, що зі Сходом модна працювати по певних економічних питаннях, навіть президентові, а з заходом треба працювати на певних і гуманітарних напрямках, і пояснювати, що ти робиш в напрямку демократії і боротьби з корупцією. Я думаю, це буде вимушений дрейф на Схід. На жаль. Читач сайту «Главред» Иван (Ukraine, Kiev): Ваши соображения по поводу назначения новой власти на местах в случае избрания Януковича президентом. Кажется, придут такие же вандалы с криминальным прошлим или настоящим, которым все будет по колено. Тарас Чорновіл: А тепер собі уявіть: була б в опозиції до президента Януковича не Тимошенко, а хтось інший. А так… Подання на призначення голів районних та обласних адміністрацій дає тільки Кабінет Міністрів. Я розумію, що Янукович постарається робити те, що робив Ющенко, і ми знову втягнемося в чергову стадію війни, тільки тепер вже буде новий рівень протистояння. Тепер Кабмін буде блокувати фінансування областей, де насильним способом, в порушення Конституції, будуть призначені виконуючі обов’язків губернаторів. Зняти їх, до речі, можна теж тільки за поданням Кабінету Міністрів. Тому, як кажуть, у Тимошенко вже відбулася нарада з 15-18 губернаторами, з якими вона обговорювала майбутнє. Тепер вона гарант того, що при президентові Януковичі губернатори, внесені колись Ющенком, які воювали проти Тимошенко, залишаться при владі. Тому дуже важко буде щось змінити. Читач сайту «Главред» Воланд, Винница: Назовите, пожалуйста, фамилии хотя бы самых известных потенциальных перебежчиков в "ПР" из других партий? Спасибо. Тарас Чорновіл: Я не готовий називати прізвища. Відомих імен немає. Я думаю, трошки посипеться, але дуже серйозних перебіжок в напрямку Партії регіонів не буде. Структурно все буде більш-менш зберігатися. Основний перебіжчик – Ющенко, але там є інтерес. Але давайте так: Президент відходить – негативу про нього більше не будемо. Я не бачу поки що таких людей. Я думаю, в основному спочатку побіжать дрібні. Читач сайту «Главред» PeaceMaker (Ukraine, Chernigov): Хто в ПР відповідає за ідеологію? Табачники? Чи будуть ставитися питання другої мови, Бандери (історії), засудження "агресивної Грузії" (боярської Румунії, буржуазної Польщі, Манергейма)? Тарас Чорновіл: Якщо кандидатам вдасться формувати уряд, на посаду гуманітарного віце-прем’єра, який в певній мірі визначає ідеологічну складову, традиційно є Табачник. Але шансів на те, що буде формуватися уряд, тим більше в такому складі, де Табачник зможе стати віце-прем’єром, дуже і дуже малі. Я до Табачника ставлюся нормально, я абсолютно не поділяю його ідеологічні формати, але щодо нього в мене є добра фраза: «Ліпше з мудрим втратити, ніж з дурним знайти». Це по уряду. По партії однозначно ідеологію буде формулювати Колєсніков. Він вважає себе ідеологом. Я нормально ставлюся до Колєснікова – він в усьому хороший, тільки не в ідеології. У нас якийсь неформат виходить. Тимошенко, яка може бути хорошим президентом, але ніяким прем’єром; Янукович, який може бути хорошим прем’єром, але нульовий президент – іде на посаду президента і має шанс перемогти. Колєсніков, який добрий організатор економічного напрямку, абсолютно нульовий в ідеології – вважає, що він – ідеолог. Партія регіонів програла парламентські вибори в 2007 році тільки через те, що Колєсніков вирішив, що він мудріший за всіх і за два тижні до виборів дав пряме розпорядження всім штабам по всіх напрямках працювати виключно на дві теми: друга державна мова і антинато. Але ідеологією і надалі буде курувати Колєсніков. Читач сайту «Главред» Вацлав (Ukraine, Odessa): Как Вы считаете, будут ли досрочные выборы в Верховную Раду, чтобы развить успех от президентских выборов? Тарас Чорновіл: Думаю, що ні. Розвиток успіху дострокові вибори мають тільки для людей, які поза Радою, але мають досить серйозні перспективи. В першу чергу, це Тігіпко і Яценюк. В самій Партії регіонів дострокові вибори дуже проблемні. Наступна Верховна Рада може бути для ПР набагато гірша: 120 місць в парламенті, якщо вибори будуть весною, 100-110 – якщо восени. БЮТ також втрачає – до 130 місць в залежності від терміну проведення виборів. Тігіпко – 70, а якщо добре постаратися, то і під 90 людей заведе у парламент. Яценюк проводить усю свою верхівку і Ющенко покращує свій результат – 40 і більше людей може провести. Зберігають свої шанси комуністи, у Литвина може бути провал – йому потрібна пауза. У Верховній Раді коаліція «під Януковича», скоріш за все, не складеться. Це буде коаліція, яка буде диктувати свої умови. Вона не буде проти Януковича – це буде не «проти», це буде «перпендикулярно». Тому для ПР вихід на дострокові вибори – тільки у разі повного тупику. Іншого варіанту немає. Читачка сайту «Главред» Людмила (Ukraine, Poltava): Как вы оцениваете способности Азарова как экономиста и сможет ли Янукович в случае победы набрать команду помоложе. Ведь он на словах готов идти на сотрудничество, а как будет на самом деле? Тарас Чорновіл: Чесно кажучи, я не шанувальник економічного генія Миколи Яновича Азарова. Він достатньо мудрий економіст, він досить жорсткий організатор, вміє мобілізувати ресурси, хоча далеко не завжди найкращими способами, але я втрачаю певну повагу до добрих економістів, які в певний момент допускають собі скотитися на голий популізм. Для цього є достатньо людей у Партії регіонів, щоб говорити популістські речі, але є кілька людей, які б не мали цього робити – Азаров і Акімова. Коли Акімова почала говорити ці речі, мені стало сумно, тому що, принаймні, від неї я чекав абсолютно адекватного підходу. Краще було промовчати. Як певна альтернатива Азарову Акімова є, але я думаю, що серйозних шансів на колосальний ривок в неї поки що немає. Хоча, якби формувався уряд, крісло міністра економіки є більш-менш реалістично. Мені не все подобається в підходах Акімової, іноді я критично ставлюся до деяких її речей, але при тому всьому вона, принаймні, наймудріша людина на сьогодні у фракції в фінансово-економічній сфері. Читачка сайту «Главред» Ирина (Ukraine, Kiev): Уважаемый Тарас! В ПР понимают, что Герман отталкивает от них избирателей? Ее слишком много. Янукович стал марионеткой в ее руках. Интересно, пользуется ли она авторитетом в ПР или тоже раздражает? Тарас Чорновіл: Зрозуміло, що ніяким авторитетом вона не користується. Більшість людей в Партії регіонів дуже добре розуміють, що ніякого впливу вона не має. Це людина – певний симбіоз. Вона робить добру послугу Януковичу, звільняючи його від проблеми на виході, хоча останнім часом вона починає перегравати. Оскільки є певна безконтрольність, людина починає втрачати кваліфікацію. Відносно недурні заяви попередніх років трансформувалися в дуже примітивні емоційні речі. Лайки про дівчат з Окружної – це вже не рівень. Людина дістала певний карт-бланш, монополію на певну сферу діяльності. Вона вирішила цим скористатися, щоб все, що є в душі – доброго і поганого – виплеснути назовні. А якщо в душі виявилося трошки жовчі або зміїної отрути, це теж попливло. Це погано. З другого боку, вона, мені здається, пробує конвертувати свою масову присутність біля Януковича в певні впливи. Політичних впливів вона мати не буде ніколи – всі розуміють її значення і роль – як прес-секретарки і не більше. Але дрібний бізнес в Партії регіонів, звичайно, її шалено боїться, тому що вони доступу до тіла не мають, а вона має. Наябедничати, зробити донос вона може. Але вона може маніпулювати тільки низовим апаратом. На решту в неї впливу немає. Це демонстративне заглядання в рота, я думаю, колись набридне Януковичу. Читач сайту «Главред» Одессит (Ukraine, Kiev): Почему и на почве чего у вас такая неприязнь с Герман? Тарас Чорновіл: Не знаю, важко сказати. Є певні люди, з якими мене штучно весь час поєднували. Ми були двоє галичани, у нас була певна зав’язка на якісь певні ідейні принципи, ми двоє голосували за визнання голодомору геноцидом, були якісь інші моменти. А потім, мені здається, я пішов в якусь одну крайність – поза корпоративне, антикорпоративне відстоювання своїх принципів, а вона пішла в якусь кон’юнктуру, а потім відбуваються речі, які переходять за всяку грань. Є якийсь варіант вульгарності – я цього не можу сприймати. Є випадки, коли людина відкриває рота, а тобі вже неприємно. Читач сайту «Главред» Роман (Ukraine, Poltava): Почему восток так фанатеет от Януковича, если они же (Ахметов и компания) их обирают до нитки, забирая под себя все восточные ресурсы страны, на деле - действительно кормя их рассказами, что когда они дойдут до власти, то всё будет хорошо, хотя они и есть сейчас там реальная власть. Тарас Чорновіл: Найважче питання, психологічно складне. На заході України, при всіх «мінусах» вибору заходу України, при бажанні робити іконописний образ своїх лідерів, все ж таки побивання камінням тих, кого зробили кумирами є більш характерним. На сході фото Януковича разом з іконками уявити важко. На заході в певні періоди фото Ющенка я бачив персонально, а Юлія Тимошенко взагалі постаралася, щоб її придворні борзописці намалювали її у вигляді воїна світла… Таких «іконочок» я бачив дуже багато. Але після того відійти від кумирів і їх побити – дуже характерно для заходу. На сході, можливо, більша інертність в цьому плані. Це погано. Можливо, це й психологічна залежність від минулого. Можливо, захід дуже швидко захід ринувся у кон’юнктуру сучасної європейської політики, тільки не зрозумівши сутність європейської політичної культури, а схід ще десь затримався, і, дивлячись на хаотичний вибір західної України, пробує триматися за своє і називає це стабільністю. Тобто дві крайнощі: одна тягнеться до повного нерозуміння західної демократії, а друга – до спроби законсервувати щось від радянського періоду. Мені здається, щоб це зламати, потрібні люди, які представляють те середовище. Тому роль Тігіпка, мені здається, є показовою. На цих виборах він вже в певній мірі це надломив. Думаю, на наступних виборах схід буде мати трошки більше свого вибору. Але просто так тупо проголосувати за людину, яка представляє себе носієм певних ідей і цінностей, які більше характерні для Заходу, там теж сходу не зможуть. Читач сайту «Главред» Владимир (Ukraine, Kiev): Ув. Тарас, я немолодой и хорошо помню плохую речь Брежнева в конце жизни. Позже оказалось, что его пичкали наркотиками. Сейчас Янукович к концу предложения забывается, смотрит по сторонам, как бы думая, где он. Вам что-нибудь известно о приеме сильнодействующих препаратов Януковичем? Где он проходит медицинские обследования, как можно познакомиться с их результатами? Спасибо за ответ Тарас Чорновіл: Він не вживає ніяких наркотичних препаратів. Я в цьому на сто відсотків впевнений. Він на психологічному допінгу – його загнали. Його загнали в комплекси. Він вже боїться щось сказати. Іноді його прориває, але тоді вже проривається щось з нутра. Людина втрачає самостійність, вона починає боятися говорити, і тому ці тези обриваються, обривається думка. Йому важче формулювати думку саме через це. Люди, які сьогодні займаються його спічрайтерством, організацією його публічної діяльності, мені здається, зробили дуже велику шкоду Януковичу. Він не був таким раніше. Читачка сайту «Главред» Лора (Ukraine, Dnepropetrovsk): Ув.Тарас, скажите, что это за пресловутые клюшки для гольфа, подаренные Вашему лидеру крымской мафией за 700000$, и как соответствует имидж защитника пенсионеров с таким увлечением роскошью? Тарас Чорновіл: Я не знаю про клюшки для гольфу за кількасот тисяч доларів. Я побачив десь заголовок в Інтернеті з такою назвою, але далі не заглядав. Чесно кажучи, мені це не дуже цікаво. Я чомусь сумніваюся в правдивості цієї інформації. Він захоплюється гольфом, захоплюється тими маєтками, вже хтось казав, що бджолами захоплюється. Це є певний момент барськості. Він живе трошки в іншому світі, і все, в що його втягують – активна політика, президентство – мені здається, для нього це вже настільки чуже… Дали б йому зараз святий спокій – він би не йшов на ті президентські вибори. Коли він говорить про економіку, про соціальні стандарти – це таке вимушене. Йому зараз доводиться виконувати не свою роль. Його роль – маючи забезпечену старість, їхати в Іспанію у королівський гольф-клуб, де він є офіційним членом, там грати в гольф, лікувати коліно, відпочивати і відчувати себе щасливим. Читач сайту «Главред» Євген (Ukraine, Lutsk): Тарасе! Чи вивчили ви англійську, як обіцяли? І як ви оцінюєте розумові здібності депутата, колишнього віце-прем’єра Азарова, який нездатний опанувати українську мову. Це вроджений ідіотизм, чи зневага до української мови, чи те й друге разом? Тарас Чорновіл: Я не беруся когось судити. Мені дуже соромно, але я ще навіть не сів вчити англійську. Якщо я побачу, що все, політичного майбутнього у мене немає, буду визначатися. Якщо я визначуся як політолог, то мушу її вивчити на розмовному рівні. Якщо я визначуся, що я йду в дипломатію, тоді я беру хороших дорогих інструкторів, репетиторів, сідаю і вивчаю. «Мечты, мечты, где ваша сладость. Ушли мечты, осталась гадость». У мене є стільки мрій, які я не реалізував в цьому житті. Взагалі, є мрія вивчити арабську і займатися арабістикою. Я захоплююся арабським сходом, при тому, що я християнин, греко-католик. Я буваю в тих країнах. У мене є десь на рівні марення, щоб ми навчилися так працювати, так відповідально ставитися до своїх обов’язків. Арабський світ зовсім не такий, як його у нас малюють, це не є світ фундаменталізму, це дійсно щось прекрасне. Це все мрії: вивчити арабську, піти в дипломатію, стати послом Іраку (сміється). Про Азарова я не буду судити. Мені здається, було б добре все-таки сісти і почати вчити мову. Але, якщо я не можу при всіх своїх стараннях почати вивчати англійську… Мабуть, українську вивчити легше, ніж англійську, але не мені судити. Хай судять інші. Читач сайту «Главред» Владимир (Russian Federation, Moscow): По вашим высказываниям складывается впечатление, что вы не верите в диктаторские замашки Тимошенко. Или же думаете, что "мировая общественность" не даст Юлии перейти грань. Мне кажется, что вкус к власти не остановит Тимошенко ни перед чем. Попробуйте переубедить таких, как я. Тарас Чорновіл: Я не беруся переконувати з однієї єдиної причини – я не є агітатором, я роблю свій аналіз. В цих виборах я відчуваю себе більше політологом, ніж політиком. Мені не хочеться переконувати когось зараз, що треба голосувати за Тимошенко. Є аргументи, які для мене існували, я їх викладаю, я їх не нав’язую. Я не хочу нікого агітувати, нікого переконувати. Я з Тимошенко добре знайомий з 2000 року, є певні психологічні нюанси, які я дуже добре знаю. Я як психолог не найкращий, але і не найгірший в Україні. Психологічний портрет Тимошенко, який я собі роблю: її певна залежність перед тими, кого вона вважає сильнішим. Європу вона все одно завжди буде вважати сильнішою, де вона може собі знайти якесь місце. В напрямку Росії вона не зможе знайти собі жодного місця. Там зовсім інші зуби, набагато більшого калібру. Тому, мені здається, певна психологічна залежність буде. Тут інша проблема, проблема в тому, наскільки Європа буде толерувати поглиблення певного тоталітаризму. Я не один раз останнім часом зустрічався з дипломатами, особливо з парламентарями, особливо німецькими. Прямий текст: «нам ліпше з Лукашенком домовлятися, ми розуміємо, що там немає демократії, ми розуміємо, що він переслідує опозицію, але ми з ним розмовляємо, ми розуміємо, з ким ми розмовляємо, ми розуміємо, що буде якесь виконання, в Україні такого немає, заведіть собі Лукашенка». Це дослівна фраза досить впливово німецького депутата з Бундестагу. Чи буде далі продовжуватися ця тенденція дозволяти дуже жорсткі перехльости тоталітаризму? Це мене тривожить. Тому що працювати, я думаю, Тимошенко буде в рамках того коридору, який дозволить Євросоюз. Читач сайту «Главред» Социолог: Избрание Януковича несет ли угрозу для жизни Ахметова, ведь унижения у этих людей не прощаются. Тарас Чорновіл: Я думаю, що загрози життю не буде. Цей період вже минув, це вже не кінець 1990-х років. Після Щербаня убивств вже не може бути. До речі, Януковичу треба подякувати за одне: закручуючи гайки в досить брутальний спосіб, будучи губернатором Донецька очевидно не він сам але разом з Президентом з його структурами вони зуміли прикрутити гайки так, що після того цей масовий апофеоз закатування в асфальт закінчився. Загроз не буде. Можуть бути проблеми для бізнесу. Я думаю, в кінцевому рахунку ми дуже скоро будемо подібних людей, якщо далі буде таке споживацьке ставлення влади до бізнесу, цих людей ми побачимо як світових потужний мільярдерів, але вже не українських. Дуже активно великий бізнес активи вже потрошку переводить за Україну. Читачка сайту «Главред» Таня (Ukraine, Chernihiv): Г-н Черновол, почему ещё в 2004 не выдвинули приличную кандидатуру вместо Януковича? К примеру, того же Тигипко. За Президента страны не должно быть стыдно. Тарас Чорновіл: Я не хочу говорити, що Янукович був непристойною кандидатурою тоді. Як на мене, знову ж таки невідповідність: тоді я повірив, дивлячись, який він прем’єр, яке у нього зростання на фоні падіння Ющенка, я повірив, що він буде і добрим президентом. Це я потім зрозумів: Янукович дуже добрий другий номер, і дуже поганий перший номер. Коли він не виявився і не перший, і не другий – 2006-2007 – прем’єр-міністр, при нових повноваженнях - незрозуміло хто головний прем’єр чи президент - ми побачили, що він виявився не таким добрим прем’єром, вже виявилися серйозні проблеми. В 2003-2004 було все прекрасно. Тому мені здається, що ця невідповідність була створена штучно. Моя версія: Кучма не дарма пробивав через Контистуційний суд дике рішення, що 1+1=1, цей дозвіл на третій термін. Тігіпко, Литвин мали шанс виграти в Ющенка, чи Ющенко мав би шанс виграти в них можна сперечатися, але ні Майдан, ні протистояння, ні «лоб в лоб», ні взаємна ненависть по цих двох кандидатах сварити було б неможливо. Янукович-Ющенко – вибухова пара, можна було робити вибух. Я думаю, що це планувалося, тому що Литвин дуже хотів бути президентом. По Литвину, я знаю, ми тоді були фактично в команді депутатська група «Центр», ми мали образу на Литвина, він в свою аграрну фракцію перетягнув наший людей, яких ми згуртували в групу «Центр», у нас мало не розвалилася фракції, до нас тоді прийшли ще нові люди, які були не задоволені іншими, ми врятувалися, ми все одно підходили до Литвина, влітку 2004 року у нас було засідання, де ми вимагали від нього, щоб він висував свою кандидатуру. Він уникав відповіді: я розумію, була пряма вимога Кучми - йде Янукович інших розмов навіть бути не може. Тобто у мене така підозра, що це була гра Кучми. Читач сайту «Главред» земляк (Ukraine, Kiev): Тарас, Вы в 2004, вероятно, частенько бывали в Музейном переулке..? Скажите, Ваше ощущение по поводу технического кандидата в 2004 Януковича? Без противоставления именно такой фигуры как Янукович, Ющенко не смог бы стать Президентом. Тарас Чорновіл: Я думаю, що все-таки Кучма його розглядав, як свого технічного кандидата. У Януковича десь у серпні місяці загорілися очі, що він може перемогти, він зробив кілька кроків, які були проти позиції Кучми, - коли він зробив велике підняття пенсій і зарплат - у нього був дуже страшний конфлікт з Кучмою, я свідок цих подій. Після того, він почав грати свою роль, але оскільки фінансування виборів повністю контролювалося через адмінресурс Кучмою, діяли інші штаби. Штаб Тігіпка - це був штаб, який займався в межах закону «Про вибори», штаб у Музейному співпрацював зі штабом Тігіпка, «плюс» працював з окремим штабом Януковича, і навколо нього створювалося певне ядро. «Плюс» четвертий штаб, який був головним, який все курував, і все проводив - це штаб Адміністрації Президента, штаб Медведчука. Це була така структурка, яка й привела до того, що тоді було повне несприйняття всього. Але, наскільки я розумію, той штаб Адміністрації Президента, який був головний, який все курував, і вів під те, щоб використати Януковича, як технічного кандидата для Кучми. Хоча були люди з боку Ющенка, і головне - з боку Януковича, які вели дуже серйозні переговори. Ідеологом цих переговорів, ще до їх старту, був Зіновій Кулик. Є підозри, що це буда чи не основна причина, через що він так раптово і дивно пішов з життя. Велися переговори, щоб об’єднати ці дві сили - Януковича і Ющенка. Кулик був дуже мудрою людиною. Кулик розгортав ідею, що Ющенко може бути добрим президентом, але він нульовий економіст, а Янукович може бути добрим прем’єром, але він не може бути добрим президентом. Його ідея, яка потім реалізувалася в той спосіб, що Ющенко і Януковича висувають в президенти, коли закінчиться термін висунення від влади, не з’явиться хтось новий ні Тігіпко, ні Литвин, ніхто інший, в цей момент Янукович знімає свою кандидатуру, десь вже ближче до виборів на користь Ющенка, підтримує його - це стовідсоткові гарантії, що Ющенко президент, Янукович – прем’єр. Як на мене, пара була б хороша. Хто її зруйнував, Кучма, Тимошенко, хтось інший? У мене відповіді кінцевої немає. Читач сайту «Главред» Валерий (Ukraine, Chernihiv): Как поведут себя администрации не в ПР регионах-будут ли негласно призывать людей бойкотировать выборы, или уже поняли-при ПР им хана, и не будут подыгрывать гаранту в его играх? Спасибо! Тарас Чорновіл: Вже розділилися цією позицією. Скажімо, губернатор Одещини - земляк Віктора Ющенка з Хорунжівки - напряму заявив про підтримку Януковича. Губернатор Харківщини, наскільки я розумію, напряму заявив про підтримку Тимошенко. Інші губернатори тихо визначаються. Більшість з них намагатимуться взагалі уникнути будь-яких коментарів, і будь-яких кроків зараз. Є люди, які вже домовилися з Тимошенко що, якщо вона перемагає, вони дістануть місце в її команді. Є люди, які домовилися про таке з Януковичем. Ці будуть працювати дуже активно. Всі інші, я думаю, попри всі вимоги Ющенка будуть їх абсолютно саботувати, будуть тихо сидіти, і не втручатися у виборчий процес. Читач сайту «Главред» Віталій (Ukraine, Cherkassy): В чому насправді, на Вашу думку, таке несприйняття ПР запровадженої системи зовнішнього тестування? Тарас Чорновіл: Мені здається, вони не вдавалися навіть в суть цієї справи. Там є один певний момент: система тестування все ж таки була побудована, в першу чергу, на знанні української мови (обов'язковий екзамен з української мови). Можливо, зробили занадто короткий перехідний період, зробили занадто жорсткі рамки входження тих учнів, які не мали адекватної української освіти, можливо, це стало певним поштовхом, розіграли бурю в склянці води. А далі це вже був ідеологічний момент, за нього можна було зачепитися. Так само, як НАТО, яке для Партії регіонів ніколи не було нічим противним. Це БЮТ завжди голосував проти НАТО. Половина партії «Наша Україна» голосували проти НАТО, половина – за НАТО. Партія регіонів завжди була за НАТО, до президентських виборів 2004 року там стовідсотково були «натівці». Тут раптом вирішили, що ця ідеологема вигідна, а ця ні, почали за неї гратися, і за неї чіплятися. Я думаю, момент саме мовний - це штучна ідеологічна прив’язка. Читач сайту «Главред» Роман (Ukraine, Kharkov): Не ощущаете ли Вы себя предателем после бегства из Партии регионов? Тарас Чорновіл: Не відчуваю. Я прийшов в Партію регіонів не тоді, коли вона була при владі, я прийшов у Партію регіонів, коли з неї всі драпали. А потім, коли раптом Партія регіонів повернулася до влади, раптом всі, хто тоді драпали і на нас доноси писали, почали повертатися і почали розповідати, в чому мораль Партії регіонів. Я не приймаю моралі всіх тих Льовочкіних і всіх інших. Я вважаю, так як я себе поводив в 2005 році, та ідеологія, яку сповідувала Партія регіонів в 2005 році, я на ній лишився. Читач сайту «Главред» (Ukraine, Kiev): 1.Тарас Вячеславович! Простите тех, кто посчитал Вас предателем. Трудно быть в одной компании с Герман, Шуфричем и Лукъяновым.2. Расскажите поподробнее о крымской секте ПР. Тарас Чорновіл: Про кримську секту я знаю дуже мало. Єдиний суб’єкт, по якому я не працював на всіх попередніх виборах, - це Крим. Я не знаю суті особливостей місцевої партійної організації. Я можу багато в чому вірити Кисельову. Зараз він на цих емоційних моментах говорить все, що є насправді. По тих трьох людях, про які ви сказали, при тому всьому особисте щось лишається. Я в нормальних відносинах з Шуфричем. У мене дуже добрі відносини з Лук'яновим. Але я з ними намагаюся не говорити про політику. Читач сайту «Главред» Володимир (Київ): Прошу ответить прямо, осознает ли Янукович сейчас роль государственных служащих, настоящих государственников в управлении экономикой государства? Если осознает то, что он сразу по пришествии на пост президента Украины намерен сделать по реальному поднятии роли и престижа государственного служащего. Намерен ли он отделить государственного служащего от бизнессовой деятельности, чтобы источником доходов госслужащих было реальное служение народа государству? Тарас Чорновіл: Думаю, що ні. Було внесено законопроекти, - по-моєму литвинівцями два законопроекти, інші теж вносили аналогічні проекти, може і хтось з Партії регіонів, - про приєднання до статусу держслужбовців вчителів і медиків. Чому їх не розглядають? Пояснення дуже просте: є ряд законопроектів, зокрема і друге читання редакції заяви по Києву, чекають, як поведе себе на виборах Черновецький, так само і по цих держслужбовцях. Той хто переможе, буде далі гальмувати цей процес. Той хто програє, буде далі це розкручувати. А зараз ніхто не хоче голосувати за такі речі, зокрема по реальному статусу держслужбовців, по реальній їх відповідальності, по тих же самих законах про корупцію. По одній причині: а раптом я стану переможцем, а мені тоді за цим законом доведеться жити. Тому це все досить фальшиво. Це якраз було причиною мого виходу з фракції «Нашої України», коли на всіх мітингах бунтували вчителі за 56 статтю по освіті, що їм не зробили доплати, він їм клявся, що ми приймемо закон, і вам повернуть ці гроші. Так як Янукович зараз клянеться, що ми соцстандари піднімемо. Я тоді сів, і написав добрий закон, всі визнали, що це був ідеальний закон, який не можна було обійти, всі умови передбачені. Коли я добивався, чому фракція не проштовхує і не підтримує цей закон, мені відповіли: Тарас, ти що ідіот? Ті драні вчителі все одно за Ющенка проголосують, куди вони дінуться, а ти хочеш йому як президентові нав’язати, щоб він ще 5 мільярдів гривень був їм винен? Це фраза, після якої я поклав на стіл заяву про вихід з фракції «Наша Україна». Те ж саме я бачу сьогодні в усіх владних командах, які є сьогодні. Читач сайту «Главред» Стрелец: Хотелось бы узнать, за кого будет голосовать Тарас Чорновил? Надеюсь не против всех... Тарас Чорновіл: Я ніколи вже не проголосую проти всіх, я ніколи не закликатиму не йти на вибори. Я таки піду на вибори з тих аргументів, які я сьогодні навів. Я без жодного задоволення проголосую напевно за Юлію Тимошенко. В даному випадку це погано, але це є обирання з двох бід меншого. Читач сайту «Главред» Игорь: Будет ли ЖИЗНЬ в Украине после выборов Президента? Или всем здесь АМБЕЦ? Тарас Чорновіл: Амбец нікому не буде, було й страшніше. Може бути погано, може бути дуже погано, але не критично. Добре поки що не буде, добре буде десь колись, може вже без нас.