Новая амбиция Ющенко

25 января 2010, 16:43

Болезненный проигрыш в первом туре президентских выборов не только не лишил Виктора Ющенко амбиций на будущее, но даже усилил их.

Он твердо намерен сформировать новый политический блок и принять участие в досрочных парламентских выборах. Основа объединения – национал-демократическая идеология. Задача – участие в досрочных парламентских выборах и формирование «мощной» фракции в Верховной Раде. Цель – «уйти, чтобы вернуться».

Первый шаг на этом тернистом пути Виктор Андреевич сделал на встрече с представителями общественной организации «Украинский народный совет». По мнению пока еще главы государства, именно эта общественная организация, в состав которой входят сливки украинской интеллигенции, сможет работать над «дальнейшим национальным возрождением», демократизацией и европейской политикой страны.

Как рассказал «Главреду» известный поэт и общественный деятель Иван Драч, структура будущего блока, его лидер, а также цели и задачи объединения будут обсуждаться на заседании политсовета «Нашей Украины». А напоследок Драч полушутя-полусерьезно добавил, что вопрос создания нового блока Ющенко прояснится после… разговора Президента со своей супругой. «Может, он ( Виктор Ющенко. – Ред) с Катериной обсудит этот вопрос еще сегодня», - сказал Драч корреспонденту «Главреда».

По мнению потенциальных соратников Виктора Андреевича (партии «Наша Украина», Конгресса украинских националистов, Республиканской христианской партии, Украинской народной партии), 5% голосов, которые господин Ющенко набрал в первом туре – не помеха для создания «мощной фракции в будущем парламенте». Так, лидер КУН Алексей Ивченко утверждает, что «низкий результат Виктора Ющенко в первом туре абсолютно не дискредитировал его как политика».

«Именно Виктор Ющенко обеспечил украинскому народу демократическое волеизъявление. В том, что первый тур прошел спокойно и без нарушений, –главная заслуга Виктора Ющенко. Программа-максимум для блока, который возглавит Виктор Ющенко – 20% на будущих внеочередных парламентских выборах и мощная фракция в парламенте», - замахнулся на пятую часть электората Ивченко.

Такое заявление лидера КУН напомнило оптимистические мантры сторонников Ющенко перед первым туром. И глава Секретариата Президента Вера Ульянченко, и ее заместитель Марина Ставнийчук в унисон твердили, что Ющенко гарантировано переизберется на президентских выборах. Но очень быстро оптимизм сменился сдержанностью и комментариями в духе «непростой ситуации для действующего Президента».

Но наиболее оригинально активность Виктора Ющенко оценил его потенциальный соратник, тоже аутсайдер первого тура выборов Олег Тягныбок: «Есть такое понятие, как постизбирательный синдром: тот, кто с треском проиграл, создает видимость бурной деятельности в первый месяц после проигрыша. Я в прошлом врач, потому хорошо знаю подобные симптомы. Подожду, пока эмоция проигрыша пройдет, все успокоятся, а только после этого буду принимать какие-либо решения», - говорит Тягныбок.

Вопреки тому, что лидера ВО «Свобода» заочно «сосватали» в патриотический блок, сам он о создании новой политической силы во главе с Ющенко слыхом не слыхивал. Но если переговорщики Виктора Андреевича к нему обратятся, то, как заявил господин Тягныбок «Главреду», он с ними «с удовольствием поговорит». Было бы о чем.

Новая «игрушка»
После закрытого пятничного заседания политсовета «Нашей Украины» тем для обсуждения не прибавилось. Зато появились первые признаки «брожения» и разногласий среди «нашеукраинцев». Впрочем, то, что у других сочли бы бунтом на корабле, в НУ – естественное состояние.

Сначала с десяток собравшихся журналистов около полутора часов мерзли в холле киевского здания «Киевпроекта», чтобы узнать информацию с политсовета «из первых рук». Однако короткий брифинг главы президентского Секретариата Веры Ульянченко так и не внес ясности, «когда», «с кем» и, главное, «зачем» НУ собирается блокироваться. Не сказав ничего нового по сути, Ульянченко от имени партии призвала людей прийти на участки 7 февраля и проголосовать «против всех».

Всю остальную информацию о будущем блоке пришлось собирать по крупицам у остальных участников мероприятия. В разговоре с «Главредом» член пропрезидентской группы «За Украину» Андрей Парубий отметил, что в создании новой политической силы примут участие большинство организаций, которые ранее поддерживали Ющенко. Иначе – пусть их руководители пеняют на себя.

«Если лидеры организаций не пойдут этим путем, то можно рассчитывать, что в блок будут вступать отдельные региональные организации. На этих выборах мы уже видели примеры этого – отдельные областные организации того же Руха или УНП выходили из состава этих партий, несогласные с позицией руководства на этих выборах – и заявляли о поддержке Виктора Ющенко», – прозрачно намекнул Парубий на последствия для неприсоединившихся. Правда, обжегшись несколько раз на попытках собрать весь «правый лагерь» воедино, на этот раз «нашеукраинцы» предлагают объединяться «до», а не «после» выборов.

В это же самое время в пяти метрах от Парубия совершенно иной прогноз на будущее дал журналистам министр юстиции, член президиума партии «Наша Украина» Николай Онищук. По его словам, «на заседании политсовета было акцентировано внимание, что «Наша Украина» не ставит вопрос о создании блоков». Более того, не ставит так вопрос и Виктор Ющенко, а все разговоры об этом исходят от других людей, хотя «так вопрос не стоит», заверил корреспондента «Главреда» Онищук.

Подоплека спора в данном случае более чем очевидна: зачем лишние попутчики, если мест «проходной» части списка и так на всех не хватает. При нынешнем рейтинге Ющенко (5,5%) он может рассчитывать максимум на 30-35 мест, вместо нынешних 72-х. Оттого и мест группе Вячеслава Кириленко «За единую Украину» может не хватить, не говоря уже о других, более мелких попутчиках.

Однако будущий блок Ющенко был не единственным вопросом, по которому разошлись мнения у партийцев. Вторым «яблоком раздора» стала возможность переформатирования коалиции в Верховной Раде под будущего президента. Сведения о том, что «регионалы» ведут переговоры о переформатировании коалиции (по крайней мере, о выходе НУНС из действующего большинства) после победы их кандидата на выборах – для многих давно не секрет. А спикером нового большинства уже вовсю «сватают» Вячеслава Кириленко, лидера группы «За Украину».

Присматривается к части «нашеукраинцев» и Сергей Тигипко, искренне желающий получить пусть маленькую, но гордую депутатскую группу уже в нынешнем созыве ВР.

По этому вопросу «Наша Украина» традиционно раскололась на два лагеря: прагматиков и романтиков. Если Парубий на вопрос «Главреда», готова ли НУ на союз по расчету с ПР, был категоричен – нет, нет и еще раз нет, «никаких консультаций по этому поводу нет», то Онищук, по меньшей мере, ситуацию оценил более прагматично: «Украинская политическая палитра чрезвычайно гибкая, поэтому исключать возможности переформатирования коалиции, создания новой коалиции нельзя. Скорее всего, это достаточно реалистичный проект». Когда уверенности в партнерах и результатах блока нет, то вариант договориться с победителем отбрасывать нельзя, считает прагматичное крыло НУ. Чья возьмет гору – романтиков или прагматиков – во многом зависит и от позиции Ющенко.

К слову, его лидерство в новом блоке и политические перспективы – едва ли не единственный вопрос, который пока не вызывает споров среди партийцев. В один голос они твердят, что эпоха Ющенко еще не закончилась, и даже для работы над ошибками время не настало. «Мы проиграли битву, но не проиграли войну», - говорят сторонники Виктора Ющенко. И готовятся к будущим политическим баталиям.
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