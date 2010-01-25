Сталин и Ко признаны виновными в Голодоморе. Дело закрыто

В январе нынешнего года было принято два важных исторических решения: одно из них осудило виновных в Голодоморе, другое – признало руководителя ОУН-УПА Степана Бандеру «Героем Украины».

Прокомментировать решение Апелляционного суда Киева от 13 января и Указ Президента Украины от 22 января «Главред» попросил директора архива Службы безопасности Украины Владимира Вьятровича и руководителя следственной группы СБУ по уголовному делу о Голодоморе Валерия Удовиченко.



«Главред»: Какие юридические последствия будет иметь решение о признании большевистских руководителей виновными в геноциде украинского народа 1932-1933 годов?



Владимир Вьятрович: Самое главное, что материалы, проработанные Службой безопасности Украины (330 томов документов уголовного дела), переданы в суд, который рассмотрел их и вынес постановление. Этим постановлением констатирован факт преступления, произошедшего в Украине в 1932-1933 годах, ему дана юридическая квалификация как преступления геноцида, названы виновные в совершении этого преступления, отражены механизмы преступления. Это, собственно, самые важные юридические последствиями, полученные нами в результате этого дела.



Валерий Удовиченко: Это было широкомасштабное расследование преступления геноцида на территории Украины. Этому предшествовала огромная работа еще до возбуждения уголовного дела - исследователей, ученых, работников архивов.

Были собраны и проработаны большие массивы архивных документов, опрошены очевидцы, собраны свидетельства людей о событиях 1932-1933 годов. Таким образом, для возбуждения уголовного дела были все юридические основания. Поэтому, учитывая многочисленные обращения граждан Украины, государственных учреждений, неправительственных общественных организации, поступавших в Службу безопасности Украины, 22 мая 2009 года было возбуждено уголовное дело по факту совершения геноцида в Украине в 1932-1933 годах по признакам преступления, предусмотренным в части первой статьи 442 Уголовного кодекса Украины.

Масштабное расследование преступления требовало его проведения на всей территории Украины, поскольку преступление было совершенно на территории 17 областей. Были собраны документы, обработанные следовательским процессуальным путем, проведены осмотры, изъяты документы, фактически свидетельствовавшие об умышленных решениях, принимавшихся руководством большевистской партии, как центральных органов, так и на местах. То есть решения партийных органов были установлены по вертикали, выполнялись на всех уровнях, включая населенные пункты сельской местности.

Собранные документы также были подкреплены свидетельскими показаниями. Всего допросили 1890 очевидцев, непосредственно указавших на совершение преступных действий на территории страны. К делу прилагается массив аудио-, видеозаписей очевидцев, которые еще были живы на момент опроса их исследователями в 1990-х годах.

Также был приложен массив материалов по результатам Комиссии Конгресса США, проводившей исследование в 1989 году. Кроме того, получены материалы и документы из других государств и дипломатических учреждений. Документы, подтверждающие данные преступные действия, получены от немецких и итальянских дипломатических учреждений.

В ходе расследования уголовного дела были проведены экспертизы: 22 судебно-медицинских экспертизы, судебно-психологическая экспертиза, научно-демографическая, комплексная историко-правовая экспертиза. Все они подтвердили преступные действия именно на территории Украины, указывавшие на признаки преступления геноцида.

Установлено и подтверждено количество погибших, непосредственная причина смерти, в результате чего в 1932-1933 годах на территории Украины были уничтожены люди.

В итоге собранные материалы и установленные фактические данные указывали на то, что причастными к совершению данных преступлений были непосредственно Сталин, Молотов, Каганович, Косиор, Чубарь, Хатаевич, Постышев. Учитывая то, что эти люди умерли, было принято решение направить данные уголовные дела в суд для принятия решения согласно действующему законодательству.

Как известно, по результатам судебного разбирательства данного уголовного дела, которое 31 декабря 2009 поступило в Апелляционный суд города Киева, 13 января 2010 года судом вынесено решение по данному делу. Это решение имеет правовые последствия. То есть принято решение о закрытии данного уголовного дела в отношении умерших. Констатирован факт совершенного преступления геноцида на территории Украины, в результате чего погибли люди. Таким образом, это юридическая оценка, сделанная соответственно по факту самого совершенного преступления.



«Главред»: Вы сказали, что установлено число погибших. Вы можете его назвать?



Валерий Удовиченко: Жертвы геноцида на территории Украины – 3 миллиона 941 тысяча человек. Украина потеряла дополнительно нерожденными около 6 миллионов 122 тысяч человек. С учетом кумулятивных потерь, Украина потеряла 10 миллионов 63 тысячи человек.



Владимир Вьятрович: Это результаты научно-демографической экспертизы.



«Главред»: Каково общее количество виновных в Голодоморе?



Валерій Вдовец: Судебное решение касается непосредственно организаторов данного преступления. К совершению преступления причастны также руководители других уровней бывшей Украинской Советской Социалистической Республики: от республиканского до областного, районного уровней управления государством как партийных органов, так и советской власти. В отношении этих людей материалы выделены в отдельное производство.



Владимир Вьятрович: Речь идет о том, что суд вынес решения по семи человекам, которые признаны, собственно, организаторами. Если говорить об исполнителях этого преступления, то очевидно, что количество этих людей существенно вырастет. Но это требует дополнительных исследований, дополнительной работы, как со стороны историков по изучению архивных документов, так и со стороны юристов, которые смогут дать юридическую квалификацию этим документам.



«Главред»: Внук Иосифа Сталина обратился к Генеральному прокурору Украины Александру Медведько с требованием возбудить уголовное дело об оскорблении, нанесенном его деду. Как вы считаете, есть ли основания говорить о юридических последствиях этого заявления?



Валерий Удовиченко: Согласно решению суда, данное постановление суда имели право обжаловать в течение семи дней. Как нам известно, постановление суда вступило в законную силу 21 января 2010 года, оно не было никем обжаловано, поэтому оно действует, имеет законную силу. Вместе с тем, любой гражданин имеет право, согласно Конституции Украины, защищать свои интересы и права.



Владимир Вьятрович: Сейчас мы можем сказать, что заявление внука Иосифа Сталина осталось, скорее, в сфере информационно-политического заявления, а не юридического, поскольку с его стороны никаких юридических действий по воплощению в жизнь этого заявления пока не было.



«Главред»: Какие, на ваш взгляд, основания для присвоения Степану Бандере звания «Герой Украины»?



Владимир Вьятрович: Я думаю, оснований для присвоения звания «Герой Украины» Степану Бандере как одному из руководителей украинского освободительного движения в 1920-50-х годах, было более чем достаточно. Достойная оценка ему была дана как историками, так и самим народом, который помнил этих героев – людей, боровшихся с его именем, и воспевал его в десятках народных песен.

Очевидно, что недоставало определенного политического решения, политической воли, чтобы на политическом уровне принять решение, которое констатировало бы и так свершившийся факт того, что Бандера есть и должен считаться национальным героем Украины.

Я думаю, хорошо, что это произошло после первого тура президентских выборов в Украине. Это подтверждает, что подобный шаг не был обусловлен желанием заработать дополнительные политические дивиденды.



Читач сайта «Главред» (Ukraine, Kiev): И Словакия, и Польша уже заявили о своем недовольстве в связи с присвоением звания "героя" Степану Бандере, обосновывая это теми преступлениями, которые совершили члены ОУН-УПА на территориях их стран против мирного населения. Обоснованы ли заявления политиков этих стран?



Владимир Вьятрович: Впервые слышу, чтобы были какие-то официальные заявления со стороны этих двух стран. Я слышал определенные информационные заявки со стороны поляков, но неофициального характера. Что касается словаков – уверен, что таких заявлений нет и не будет. Потому что если говорить о периоде 1940-50-х годов, периоде борьбы УПА и бандеровском периоде, – я как исследователь, который занимался деятельностью УПА, в частности, на территории Словакии, могу сказать, что в этот период было довольно тесное сотрудничество бандеровских повстанцев с антисоветским движением, действовавшим на территории Словакии. Более того, в Словакии сейчас достаточно активно изучается деятельность УПА. Нет никаких оснований говорить о каком-то неприятии деятельности УПА или лично Степана Бандеры на территории Словакии.



Читатель сайта «Главред» (Ukraine, Chernivtsi): Когда коммунистов будут судить за преступления против человечества наравне с фашистами? Когда их приравняют?



Владимир Вьятрович: Первый шаг сделан – осуждение за конкретный факт совершения преступления геноцида. В истории Коммунистической партии на территории Украины таких преступлений довольно много. Можно назвать факты депортации, факты массовых расстрелов в период становления советской власти. Я думаю, что возможны другие уголовные дела, которые дадут юридическое заключение относительно тех или иных кровавых страниц украинской истории.



Читач сайту «Главред» Александр (Ukraine, Kirovohrad): Как вы считаете, является ли историческая тематика предметом функциональных задач СБУ? Почему СБУ не передает материалы гражданским архивам либо Институту национальной памяти, как это сделано в Польше? Складывается впечатление, что СБУ "сливает" именно те материалы, которые выгодны нынешнему Президенту. Но ведь очевидно, что есть материалы, например, о зверствах бандеровцев против гражданского населения, а именно они и не обнародованы СБУ. Во всяком случае, не стали предметом общественного обсуждения. Почему??



Владимир Вьятрович: Почему СБУ занимается этими вопросами? СБУ унаследовала очень большой и ценный архив документов советских органов государственной безопасности. Настоящие документы раскрывают очень интересные и важные страницы нашей истории. Передача их теперь, к сожалению, невозможна, потому что для этого нужен специальный закон, который был бы принят парламентом, о передаче настоящих документов то ли в Украинский институт национальной памяти, то ли в какое-то другое учреждение или, как минимум, постановление Кабинета Министров. К сожалению, ни Верховная Рада, ни Кабинет Министров пока не приняли такое решение. Соответственно, эти документы пока остаются у нас и, соответственно, СБУ организует их максимальное изучение, рассекречивание и доступ. Я, как историк, кандидат исторических наук, был приглашен на работу в СБУ для того, чтобы заниматься изучением этих документов и их обнародованием.

Что касается того, что документы подаются избирательно, – каждый желающий, написав соответствующее заявление, может работать с любым документом, который содержится в нашем архиве, или с их электронными копиями, содержащихся в наших электронных архивах. Очевидно, что там есть документы, освещающие очень разные страницы деятельности УПА. Очевидно, что там есть документы, освещающие и так называемые «темные пятна» в истории УПА. Я убежден, что любая война, любые военные действия, к сожалению, неотделимы от военных преступлений. Очевидно, что в истории УПА есть моменты, действия конкретных повстанцев, конкретных руководителей, командиров, которые могут быть квалифицированы как определенные преступные действия. Документы об этом тоже совершенно доступны, и каждый желающий может их изучать.



Читатель сайта «Главред»: Расскажите, пожалуйста сколько украинских полицейских батальонов (шуцманшафт) действовало на территории Белоруссии в 1942-44 гг? Знаете ли вы, что только в ходе операции Winterzauber было сожжено 183 деревни силами латышских, литовских и украинских шуцманшафт. Также хотелось бы услышать о полном уничтожении 23 сентября 1942 г. волынского села Кортелисы украинской полицией Ратновского района. Почему не чтят память этих людей?



Владимир Вьятрович: Я хочу подчеркнуть, что ни УПА, ни Степан Бандера, ни другие деятели украинского освободительного движения, ни все украинское освободительное движение в целом не имеет никакого отношения к Шуцманшафту, не имеет никакого отношения к полицейским частям, и это очень четко нужно разделять, когда мы говорим о тех украинцах, которые в силу тех или иных причин работали на немецкие оккупационные органы или были в немецких оккупационных формированиях, и тех формациях, которые собственно подчинялись руководству украинского освободительного движения и координировались им. Это абсолютно разные вещи, и смешивание деятельности УПА, СС «Галичина» и полиции, очевидно, является специальным информационным или политическим шагом, который преследует задачу перекинуть ответственность за те или иные преступления, совершенные украинцами в рядах немецкой полиции, на УПА или на руководство украинского освободительного движения.



«Главред»: Какие вопросы сегодня решает архив СБУ?



Владимир Вьятрович: Прежде всего, это продолжение процесса рассекречивания документов. Этот процесс, происходящий согласно действующему законодательству, достаточно забюрократизирован и требует достаточного времени. Мы запустили этот процесс в 2009 году как в Киеве, так и в целой сети наших региональных архивов. Это сейчас приоритет номер один.

Если говорить о тематике документов, которые мы готовим к обнародованию, то это документы, касающиеся диссидентских организаций и отдельных диссидентов в Украине в 1960-80-е годы и борьбы против них органов государственной безопасности Советского Союза.



«Главред»: Как происходит сотрудничество с архивами других государств?



Владимир Вьятрович: Очень плодотворно проходит наше сотрудничество с архивами Польши. Я уже упоминал сегодня общий вопрос, который мы подготовили совместно с поляками. Кроме того, в 2009 году было подписано соглашение о сотрудничестве, согласно которому у нас происходит обмен электронными копиями документов. В конце 2009 года аналогичное соглашение было подписано с чешским архивом госбезопасности, включающее аналогичный обмен информацией. Готовится подписание таких же соглашений с нашими литовскими коллегами. В конце 2009 года завязалось наше плодотворное сотрудничество с немецким учреждением федерального уполномоченного по делам документов штази.

То есть достаточно плодотворно развивается сотрудничество в нашем западном направлении. Между тем пока мы не можем похвастаться какими-либо плодами сотрудничества с нашими восточными партнерами – с Россией. Весной 2009 года руководство СБУ выступило с инициативой о подписании соглашения о сотрудничестве в архивной отрасли. Мы получили от наших российских коллег ответ о неуместности такого соглашения на данном этапе, и это сотрудничество не продвигается.



Валерий Удовиченко: Дополнительно следует отметить, что мы не единожды направляли ходатайство к Российской Федерации об оказании правовой помощи при расследовании уголовного дела о Голодоморе. Данные документы к нам так и не поступили.



«Главред»: Но они не были обязательными?



Валерий Удовиченко: Нет. Документов у нас было достаточно. Фактически проработаны все архивные учреждения, которые в совокупности подтверждали совершение данного преступления.

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