ЦИК уполномочен заявить...

По результатам обработки 225 протоколов окружных избирательных комиссий и подписания ЦИК протокола относительно результатов голосования в заграничном избирательном округе кандидат на пост президента Виктор Янукович получил 35,32% голосов избирателей, а Юлия Тимошенко - 25,05%.



Следующими за этими двумя кандидатами идут: Сергей Тигипко - 13,05%, Арсений Яценюк - 6,96%, Виктор Ющенко - 5,45%, Петр Симоненко - 3,54%, Владимир Литвин - 2,35%, Олег Тягнибок - 1,43%, Анатолий Гриценко - 1,2%, Инна Богословская - 0,41%, Александр Мороз - 0,38%, Юрий Костенко - 0,22%, Людмила Супрун - 0,19%, Василий Протывсих - 0,16%, Александр Пабат - 0,14%, Сергей Ратушняк - 0,12%, Михаил Бродский - 0,06%, Олег Рябоконь - 0,03%.



Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.



ЦИК на своем заседании объявил результаты голосования по всем ОИК и в заграничном избирательном округе.



Протокол о результатах голосования подписали все 14 членов ЦИК. Второй тур выборов президента назначен на 7 февраля.

