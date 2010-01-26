«Украина» в блокаде

ПР проголосует за «бютовские» изменения в закон о выборах в обмен на голову Луценко.

Силовое противостояние вокруг комбината «Украина» добавило драйва в президентскую кампанию. Разыгрывая «комбинатовскую» карту, политические игроки рассчитывают получить определенные дивиденды. Ведь если «Украину» захватывают, это кому-нибудь нужно. Кому больше – ПР или БЮТ?

Происшедшее вчера на комбинате «Украина» может иметь как минимум две причины: политическую и экономическую. Впрочем, одна не исключает другой.

Тучи над комбинатом «Украина», осуществляющим печать бюллетеней на выборах Президента, стали сгущаться еще в пятницу. Тогда представители ПР заявили о попытках БЮТ путем рейдерства сменить руководство комбината и обеспечить печать «дополнительных 1,5 млн бюллетеней, чтобы потом вбросить их за Юлию Тимошенко». Естественно, «бютовцы» дружно опровергли слова своих оппонентов – все было похоже на традиционный обмен пустыми обвинениями.

Но не тут-то было – вчерашние события вокруг комбината явственно придали этой истории второе дыхание. Более того, пока что можно вычленить как минимум две версии происшедшего: от «регионалов» и от главы МВД Юрия Луценко.

Итак, хронология событий в изложении ПР:

Полшестого утра – начинается атака на предприятие. Атакующие представляют организацию «Щит» (прославившуюся разгромом палаточного городка организации «Геть усіх!» на Майдане), и их около трех сотен. Действуя при активной поддержке милиции, они разбивают входные двери и окна, когда защитники из охраны предприятия (числом около двадцати) отбивают все их атаки, в дело идет слезоточивый газ. Защитники отступают, комбинат наводняется «непонятными людьми, не желающими представляться». В столкновениях на входе несколько человек получают травмы разной степени тяжести, защитники в полном составе арестованы и отправлены в райотдел. Операцией руководит некий Владимир Хомко – свеженазначенный Кабмином и.о. гендиректора комбината. Все это время в помещении комбината находятся несколько депутатов-«регионалов», знавших о времени штурма «Украины» заранее. Затем на место прибывают представители прокуратуры, спроваживают неизвестных лиц, прибывает директор «Украины», работа нормализуется.

По информации Юрия Луценко все происходило совсем по-другому:

Начало седьмого утра – на пульт «102» поступает сообщение о неизвестных личностях, забаррикадировавшихся в холле и мешающих новому гендиректору Хомко пройти на рабочее место. Милиция, совместно с охранниками комбината пытались задержать неизвестных, но те забаррикадировались и оказывали им упорное сопротивление, им также активно помогали депутаты-«регионалы». Параллельно «Беркут» оттесняет 60 неизвестных лиц, пытавшихся пробиться на помощь осажденным с улицы. После этого находящиеся внутри защитники начали бросать в милицию дымовые шашки и даже поливать защитников правопорядка горячей водой из пожарных брандспойтов. Что удивительно, по словам Юрия Витальевича, «физически пострадавших нет».

Небольшую ясность может внести просмотр видео событий на комбинате, а видеосъемку вели обе стороны: милиция – снаружи, «осажденные» - изнутри.

Штурм глазами атакующих: http://www.youtube.com/watch?v=Mih9QnbweZU

Штурм глазами защищающихся. Часть первая. «Враг у ворот»: http://www.youtube.com/watch?v=-LibC8nq5mI

Штурм глазами защищающихся. Часть вторая. «Прорыв врага»: http://www.youtube.com/watch?v=GfKMc6TSuTc

На видео четко видно, что милиционеры присутствуют по обе стороны баррикад – более того, в противостояние особо не вмешиваются. Во-вторых, «боевые действия» с обеих сторон ведут в основном молодые люди весьма спортивной наружности – около двух десятков внутри здания и неопределенное количество - снаружи. В-третьих, дымовые шашки были применены атакующими, а не защитниками. В-четвертых, горячая вода действительно лилась, но почему-то сверху вниз в дверных проемах (атакующие применили гениальный тактический ход, выломав где-то другую дверь и «черепахой» пройдя под горячим водопадом). В-пятых, обеими сторонами активно применялись любые подручные средства – куски фанеры, арматура, палки и т.д. В-шестых, милиция продолжала сохранять предельное спокойствие до конца инцидента – порадовала фраза одного из милиционеров «Так никто ж ничего не нарушает…».

Версии

Первая из версий, объясняющих события на комбинате – политическая. Дескать, ПР пыталась помешать напечатать «лишние» бюллетени. Впрочем, организовать незаметный вброс 1,5 млн. бюллетеней в урны, как это утверждает ПР, при условиях равенства представителей кандидатов в комиссиях – почти невозможно. А вот попытаться заблокировать работу комбината «Украина» с целью срыва выборов – вполне реально, учитывая, как мало времени у предприятия на печать бюллетеней. Нет бюллетеней – нет выборов, так сказать.

Пристального внимания также заслуживает вторая версия – экономическая. Озвучил ее министр Луценко. По его словам, смена директора «Украины» была связана с попыткой разорвать монополию на печать паспортов, которой сейчас фактически владеет консорциум ЕДАПС, близкий к депутату от ПР Василию Грицаку, и «регионалы» попытались отстоять интересы своего однопартийца. Косвенно данную версию подтверждает и активнейшее участие во вчерашних события самого Грицака.

Политический окрас

По окончании «горячей» фазы противостояния дело «Украины» начало набирать политических оборотов. Генпрокуратура возбуждает уголовные дела по фактам захвата административного здания и превышения власти. Президент заявляет, что кабинет директора оккупировали депутаты-«регионалы» и созывает внеочередной СНБОУ. СНБОУ решает бросить на защиту «Украины» внутренние войска, а круглосуточный видеонадзор за печатью бюллетеней поручить СБУ. «Бютовцы», которых пытались обвинить в провокации, предсказуемо от всего открещиваются и называют все «глупостью». Заводом вроде бы по-прежнему руководит предыдущий директор – ведь назначение нового гендиректора отменено судом, хотя в Кабмине утверждают, что никаких документов по этому вопросу не получали. ЦИК убеждена в надежности «Украины» и разрывать контракт на печать бюллетеней не намерена. В то же время, ПР предложила провести внеочередное заседание парламента, посвященное «разбору полетов» на комбинате. Ближе к ночи «регионалы» обрели большую уверенность в данном вопросе и заявили о созыве заседания в четверг с двумя пунктами повестки дня: изменения закона о выборах и заслушивания отчета Юрия Луценко. Намек прозрачен как слеза младенца: ПР голосует за предлагаемые «бютовцами» изменения в закон о выборах в обмен на голову Луценко.