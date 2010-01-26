Украина с Ющенко и без

Чтобы наградить Степана Бандеру званием Героя Украины, Виктору Ющенко вполне могло хватить пяти секунд.

Чтобы сделать своим наиболее вероятным преемником Виктора Януковича, ему понадобилось целых пять лет.



Это не значит, что вся вина (или заслуга) за последнее лежит только на Викторе Андреевиче. Однако так уж устроено массовое сознание, что определенную пятилетку украинской истории оно будет называть «эпохой Ющенко». И если после этой пятилетки все-таки победит Янукович, то же самое сознание надолго свяжет между собой обоих деятелей.



Акцепт для позавчера



С одной стороны, «эпоха Ющенко» не является эпохой в том смысле, в котором мы употребляем словосочетание «эпоха Кучмы». Кучма управлял, или даже не управлял – руководил; Ющенко же, как английская королева, «царствовал, но не правил».



С другой стороны, именно это и есть определяющая черта «эпохи Ющенко»: в эту эпоху не правил (и пока не правит) никто, не говоря уже о том, чтобы руководить. Зато царствовать горазды все. Царствовать в наших телевизорах, в своих партиях, в «Межигорье», в «Луи Виттонах», во вполне феодальных вотчинах где-нибудь на Кировоградщине или на Закарпатье, в «своих» министерствах и судах.



Де-факто эта эпоха еще будет длиться и после инаугурации нового президента, и никто не может сказать, сколько именно. Но все понимают, что долго это продолжаться уже не может. И в то же время никто не представляет, что именно (и как) придет на смену. Зато есть серьезные опасения, что будут хотеть как лучше, а получится как всегда.



Бытует мнение, что украинцы еще вспомнят Виктора Ющенко незлым тихим словом. Незлым – потому что поймут, что у его эпохи были-таки свои преимущества; тихим – потому что у следующей эпохи этих преимуществ уже не будет. По крайней мере, свободы слова точно.



Те, кто это говорит, выпускают из поля зрения простую вещь: практически все «заслуги» Президента Ющенко состоят не в том, что он сделал, а в том, чего он не сделал. Та же свобода слова – которая, собственно, в настоящее время является не свободой как таковой, а лишь возможностью выбирать из списка суррогатных продуктов, как в супермаркете – существует только потому, что до нее, как и до многого другого, никому просто не было дела.



Иногда умение ничего не делать – это действительно великое умение. Недаром даже главная заповедь врача звучит не как «вылечи!», а как «не навреди!». Однако все дело в пропорции. Если хирург за операционным столом вместо того, чтобы зашивать раны пострадавшего, пять часов подряд размышляет о лучшем дизайне хирургических инструментов, он все-таки вредит.



Конечно, все это уже стало банальным. Но автор не собирался пнуть лежачего. Гораздо более важно сделать выводы из того, что произошло у нас, начиная еще с 1999 года. Ведь именно тогда впервые заговорили (сначала в достаточно узких кругах) о том, что есть, знаете, такой Виктор Андреевич, настоящий патриот, вполне искренний человек, да еще и прогрессивный специалист в финансах.



Настоящая драма «эпохи Ющенко» - не только для него самого, но и для многих его сторонников – началась в день его отставки с должности премьер-министра 26 апреля 2001 года (в годовщину Чернобыля!). Тогда Виктор Ющенко заявил, что «уходит, чтобы вернуться». Теперь он изредка повторяет то же самое – однако с момента его отставки с должности премьера и до момента победы Оранжевой революции другого такого персонажа в нашем массовом сознании не было. И это было заслужено.



Виктор Ющенко олицетворял прогресс, порядочность и патриотизм. Не просто потому, что украинцы изголодались по этим добродетелям, и уж точно не потому, что такой его образ навязали – через листовки или тайными лучами через тайный спутник – проклятые американцы.



Ющенко действительно был «не такой». Не вписывался в собирательный образ власть имущих. И широкие массы, чье, как известно, Царство Господнее, безошибочно чувствовали это на уровне подсознания. Включая и тех, кто по искреннему зову сердца шел потом на сине-белые майданы.



Сейчас многие проводят параллель между участниками выборов 7 февраля и голливудским блокбастером «Чужой против Хищника». Эти люди забывают, что такая параллель уже проводилась в 2004 году. Тогда этот блокбастер как раз вышел на экраны, и рекламные борды незадолго до выборов заполонили украинские города. Так вот, именно в городах (в первую очередь – в Киеве, Харькове, Днепропетровске) некоторые интеллигенты понимали все чисто политически: Янукович, конечно, Хищник, а Ющенко – Чужой.



Ющенко действительно был чужим для психологии постсоветских бюрократов, еще далеко не вытесненных постсоветскими олигархами. Он был чужим для их правил. И потому трагедия Виктора Ющенко, которая еще непременно заинтересует исследователей, формулируется просто: не будучи человеком плохих правил, он не сумел ввести другие. Пусть даже ненамного лучше прежних. Зато в его эпоху правила практически исчезли как таковые.



Вскоре это в полной мере отразилось на его поведении как арбитра нации. Было б полбеды, если бы Президент Виктор Ющенко демонстрировал пафос, цинизм или высокомерие. Беда в том, что он был высокомерным там, где следовало быть циничным, и циничным там, где нужно быть пафосным.



Это не значит, что «оранжевый выбор» в 2004 году был худшим. Это просто разные категории. Если вы живете с преступником, вы можете пострадать от его рук, но если вы живете со святошей, вам рано или поздно может захотеться повеситься самому.



И поэтому главное последствие «эпохи Ющенко» - это определенная «прививка от идеализма». Звезды с неба уже набраны, но они не согрели. С одной стороны, это не очень хорошо. Однако с другой, идеализм как таковой никуда не денется. А значит, его проявления (патриотизм в том числе) должны будут приобрести новые формы. Если угодно, прагматичные, как бы странно на первый взгляд это б ни выглядело.



В чисто политическом смысле это должно постепенно привести и к кардинальным переменам в среде тех, кого принято называть «национал-демократами». В конце концов уже должно пройти время людей, действительно готовых на все ради Отчизны, однако покорно идущих за каждой бездарью или плутом, который просто назовет Украину «матушкой», а бойцов УПА – «героями»... Нужны не те, кто громко будет назначать героев, а те, кто молча приведет государство в соответствие с героическими мифами.



Концепт для послезавтра



Сказанное в предыдущем абзаце можно считать проявлением чрезмерного оптимизма. Для этого есть солидные основания.



Как уже было сказано, Виктор Ющенко внес немалый вклад во вполне вероятную победу Виктора Януковича. Недаром Президенту Ющенко приписывают фразу «Из Тимошенко я уже украинку не сделаю, а из Януковича попробую». Даже если эта фраза на самом деле никогда не звучала из уст Виктора Андреевича, ее просто необходимо было придумать. Ключевое слово здесь, конечно же, «я». Только Виктор Ющенко мог бы всерьез думать, что именно он меняет человеческую сущность.



Политики и управленцы, как правило, довольствуются тем, что вынуждают других действовать так, как считают нужным. Попытка же заставить других БЫТЬ тем, чем считаешь нужным, – это признак исключительно мессианский. Именно это в известной степени объясняет, почему Ющенко со всем его (во многом незаслуженным) имиджем украинского националиста на этих выборах мощно подыграл Януковичу, обещавшему союз с Россией и второй государственный язык. Это – нечто глубоко личное. Не по отношению к Януковичу, конечно, а вообще.



И именно поэтому нет никаких сомнений: третий президент Украины не был ни «агентом ЦРУ», ни жертвой манипуляций окружения. Он был жертвой собственных убеждений, которые сам же не сумел превратить из убеждений в принципы. Виктор Ющенко считал Украину имманентной своим собственным представлениям о ней же. Это был замкнутый круг, и как всякий замкнутый круг он предполагал бесконечность. Именно поэтому Президент Ющенко просто не мог (и не может) понять, что его отдельные инициативы могут вредить Украине в целом.



Ведь Украина вечна, не так ли? Поэтому все, что делается, в конце концов ведет лишь к победе «истины». Как и учат нас Библия и другие авторитетные источники. А к тому же, если мы имеем дело с вечностью, ничего «несвоевременного» нет. Орден Бандере можно дать когда угодно – и это будет на пользу Украине. Медаль Кивалову можно дать когда заблагорассудится – и это все снова для нее же.



Однако люди – существа несовершенные. Поэтому прямое следствие «царствования» Ющенко, как уже было сказано – разочарование в идеалах. Постепенно это даст позитив, описанный выше. Но в ближайшей перспективе все может быть совсем наоборот. И мало хорошего принесет стране приход не романтичной, а, наоборот, циничной команды, если она будет пользоваться доверием всего-навсего трети украинцев (по прогнозам социологов, примерно столько граждан, имеющих право голоса, поддержат победителя второго тура).



При всеобщей апатии населения соответствующая команда при наличии у нее достаточных ресурсов и цинизма, очень быстро может превратить всю страну в «равнодушный край». Где эту команду не будут поддерживать, но и не будут возражать против нее, послушно голосуя «как скажут». Эдакий римейк начала двухтысячных, только без оппозиции.



В связи с этим есть еще один интересный момент. От вполне уважаемых людей приходилось неоднократно слышать, что для демократии Юлия Тимошенко была бы хуже, чем Виктор Янукович. Ведь в лагере оппозиции она будет стоять на страже интересов общества, а вот при власти «закрутит гайки». Таковое мнение кажется странным – и вовсе не потому, что Тимошенко «хорошая», а как раз наоборот.



Не будем говорить о том, как до сегодняшнего дня стояли «на страже около нас» все без исключения оппозиционеры, включая ЮВТ. Самое главное – «закрутить гайки» как следует может только коллективная сила. У Тимошенко такой силы нет. У нее есть только Она. Зато Партия регионов – сила коллективная.



И поэтому все выглядит совсем наоборот. Власть Януковича при оппозиции Тимошенко – это возвращение «бело-сердечных» на позиции начала 2004 года. В лучшем случае. В то время как власть «бело-сердечных» - это сильная и, главное, системная оппозиция в виде ПР. На то есть много причин, но главных две. Во-первых, у большинства из тех, кто составляет костяк «олигархов Януковича», есть свои интересы (заводы, газеты, конхвэты). И это никуда не денется.



А в окружении Тимошенко «производственных» олигархов можно сосчитать на пальцах одной руки. Что же касается остальных, то многие из них предадут БЮТ так же легко, как предавали уже не раз и других, и – страшно подумать – Ее (судя по результатам первого тура).



Ну, а во-вторых, человек, впадающий в экстаз от собственных выступлений, вряд ли может уничтожить ту же свободу слова. При всем желании. Ведь должна же будет Она перед кем-то выступать. Неужели перед одними телеоператорами? Так к ней их однажды не пришлют – и все… Поэтому намного более вероятным в случае победы Тимошенко выглядит не «закручивание гаек», а «срыв резьбы». То есть это – угроза не Демократии, а Государству.



Не берусь судить, что хуже. Но очевидно, что когда речь идет об уничтожении той же свободы слова, то у аппаратчиков вроде Януковича есть невероятная фора. Только они могут оформить все, как говорил герой советской кинокомедии, «без шума и пыли». Постсоветское пространство дает тому кучу замечательных примеров. Да и мы уже как-то призабыли, что Виктор Федорович – не просто дважды несудимый гражданин, но еще и человек, который очень неплохо продвинулся по карьерной лестнице при позднем совке и раннем постсовке. А для этого нужно было уметь говорить не столько с народом, сколько с начальством.



Так что вероятнее всего, что в случае победы Виктора Януковича наступит своего рода «брежневская эпоха». Со всеми ее причиндалами – цензурой (но не до смерти), серостью (но с «самиздатом») и анекдотами о Лидере. Эпоха, которую просто надо пережить, а потом считать работой над ошибками. Кстати, в этом случае Виктора Ющенко вполне можно будет сопоставить с «волюнтаристом» Хрущовым.



Однако на этом сходства заканчиваются. «Эпоха Ющенко» получилась короткой, «эпоха Януковича», если она все-таки наступит, тоже вряд ли затянется. И именно поэтому их постепенно сведут воедино… да и сами они все для этого сделают.



Ведь уже через два месяца Украина услышит, как одни будут убеждать, что пришли «ликвидировать-последствия-оранжевой-чумы», а вторые будут уверять, что являются «последним-бастионом-против-бандитов-которые-должны-сидеть-в-тюрьмах». Это нетрудно предугадать, поскольку ни тем, ни другим больше предъявить избирателям все равно будет ничего.



И в конечном счете они таки сойдут со сцены. И те, и другие – и третьи тоже. Внимание, господа: процесс пошел.