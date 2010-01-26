Анна Герман о втором этапе избирательной кампании

27 січня у прес-центрі «Главреду» відбулась прес-конференція народного депутата України Ганни Герман на тему: «Початок другого туру виборчої кампанії. Стратегія кандидату від Партії регіонів»



Ганна Герман: Я хотіла би почати з того, що сьогодні 65 років визволення Освенцима – це вважається річницею Холокосту. Я хотіла би, щоб ми віддали шану жертвам Холокосту і щоб разом робили все, щоб подібне ніколи не повторювалося в історії людства – ані в історії України, ані в історії інших держав, щоб не було фактів тотального нищення якихось народів. Це дуже важлива дата. На жаль, коли я сьогодні гортала українську пресу, гортала всі українські Інтернет-видання, жодної згадки про це не побачила. Тому, я думаю, ми як політики і журналісти повинні просто згадати цю дату.

Вчора ми всі дивилися ролики Юлії Тимошенко, в яких вона використовує імена перших світових лідерів, де йдеться про те, що вони начебто її підтримували. Сьогодні на консульських сайтах є реакція офісу Президента Франції, також стривожені посольства інших країн – і Німеччини, і Польщі, – з тим, що їхні лідери в один голос заявляли, що вони нікого не підтримують на президентських виборах в Україні і будуть співпрацювати з кожним, кого обере український народ.

Тому подібні маніпуляції, подібні вживання імен світових лідерів без згоди їх на те – це надзвичайно небезпечний крок з боку Юлії Тимошенко. Це дискредитує Україну, це дискредитує українських політиків, бо так ми можемо дійти до того, що скоро жоден світовий лідер не захоче навіть фотографуватися з українськими політиками, оскільки це потім використовують для своїх якихось виборчих цілей. Це не прийнято у міжнародній практиці, це наносить величезної шкоди Україні. Я думаю, що Юлія Тимошенко все-таки повинна подумати, що навіть коли вона відійде від влади, Україна залишиться. А пляму, яку вона зараз нанесла на тіло України, треба буде відмивати. Вона повинна схаменутися і задля своїх амбіцій не ставити на кон інтереси держави. Так робити не можна. Ми вже отримаємо сигнали з тих країн, чиї лідери були використані вчора у роликах, і я думаю, що це пахне серйозним міжнародним скандалом.

На жаль, такий початок другого туру виборчої кампанії, як і те, що вживається дуже багато бруду, виникають якісь лже-документи, звинувачення, обливання брудом і т.д.

Ми відмовилися від таких ходів, ми не будемо вживати жодного бруду проти свого опонента, ми не будемо протягом другого туру говорити про якесь темне минуле Тимошенко. Єдине, чому ми хочемо, щоб вона відійшла від влади – це результат її провального правління українським урядом. Це головна причина. Все решта – то її особиста справа, справа її сумління.

Оскільки наш кандидат підписав кодекс честі, ми відмовляємося від брудних технологій, від обливання брудом Тимошенко, від реакції на її істерику і т.д. Ми будемо вести розмову по ділу: про те, як буде відбудовуватися Україна, як ми будемо створювати робочі місця, як будемо створювати інвестиційний клімат і т.д. Такий наш загальний настрій. Я думаю, що це конструктивний настрій, я думаю, що такого настрою хоче і Україна, і люди, які стомлені від бруду і від конфліктів.



«Інтерфакс-Україна»: Пані Ганно, сьогодні в Апеляційному суді міста Києва нібито має розглядатися справа «Янукович проти Тимошенко». Що це за справа?



Ганна Герман: Мені нічого не відомо про те, що хтось із наших депутатів є в Апеляційному суді. Я не знаю, що сьогодні розглядає Апеляційний суд. Якщо він розглядає якусь справу, значить, треба спокійно чекати закінчення розгляду цієї справи. Чекати вердикту суду, і тоді будемо його коментувати, будемо з вами зустрічатися і будемо говорити про те, яке це рішення суду і як його виконати, тому що кожне рішення суду ми будемо виконувати, яким би воно не було.

Щодо того, що хтось зайшов туди – це провокація. Мені дзвонили, що нібито туди пішов депутат Мірошниченко. Ми зв’язалися з ним, у ці хвилини він знаходиться на прес-конференції і ніяк не міг там бути. Ніхто з інших наших депутатів, яких ми обдзвонили, також не знаходиться в суді. Я думаю, що це чергова провокація.

Нам треба просто звикати до того, що наш конкурент не має інших аргументів – їм залишився лише бруд і провокації. Вони будуть діяти цими способами, і нам треба просто спокійно на це реагувати. Спокійно і впевнено. Тому що коли на твоєму боці правда, коли ти поважаєш закон, тобі не страшні жодні провокації.



«Інтерфакс-Україна»: ЦВК призначила на 1 лютого дебати між кандидатами. Чи відбудуться вони?



Ганна Герман: У нас було багато офіційних заяв з цього приводу. Такі заяви давав сам Віктор Янукович, я теж коментувала ці питання на прохання журналістів. Наше рішення не змінилося: ми не маємо про що говорити з людиною, яка не виконує своїх обіцянок, яка не тримає слова, яка всіх зраджує, яка маніпулює іменами світових лідерів, яка не рахується із засобами, не має принципів. Нам немає про що з нею говорити.

Ми готові вести діалог з будь-з-ким з політиків, хто хоче говорити про майбутнє України, про те, як модернізувати Україну, як проводити реформи, як відновлювати робочі місця, але з людиною, яка не має принципів і засад, в нашого кандидата немає про що говорити.

Це його рішення. Коли я чую, що я якось нібито впливала на це рішення, це викликає посмішку, тому що, хто знає Януковича, той розуміє, що він завжди сам приймає рішення, і вплинути на нього просто неможливо. Маніпулювати ним неможливо, будь-які спекуляції на цю тему – це замовлення зі штабу Юлії Тимошенко.



Вопрос из зала: Неужели в стратегию Виктора Януковича входит только неполивание грязью оппонента? Можете подробнее рассказать о стратегии Виктора Федоровича в ближайший период и чем она отличается от стратегии предыдущего периода?



Ганна Герман: Янукович розробляв стратегію, про яку ми говоримо, ще починаючи з 2007 року, коли він був при владі. Ви знаєте про стратегію Ріната Ахметова, стратегію розвитку України до 2020 року, яка лягла в основу стратегії, яку розробляє кандидат. Ця стратегія довготермінова, зараз вона адаптується до тих нових умов, які виникли в зв’язку з кризою і в зв’язку з ситуацією, яка є в світі і в Україні. Це достатньо серйозна стратегія розвитку України до 2020 року. Там є програма-мінімум, є програма-максимум, розписані різні періоди, кроки, механізми, які будуть вживати для створення найкращого в регіоні центрально-східної Європи інвестиційного клімату, для відродження економіки, для підняття соціальних стандартів і т.д. Саме ця стратегія буде предметом розмови Януковича з виборцями протягом всіх днів, які залишилися до 7 лютого.



Вопрос из зала: Каким образом Виктор Янукович собирается победить Юлию Тимошенко?



Ганна Герман: Мы хотим победить добром и конструктивом, а не злом и грязью. Я считаю, что это правильно.

Когда ты предлагаешь добро и конструктив, ты чувствуешь себя очень уверенно.



Читач сайту «Главред» Андро: Шановна пані Герман, виборча кампанія Віктора Януковича занадто раціональна. Ви погодитесь із думкою, що кандидату від Партії регіонів не завадило б бути більш імпульсивним та агресивним, що природньо для політиків такого рангу (особливо в умовах виборів)? Дякую за відповідь.



Ганна Герман: Дякую вам. Я завжди вважала, і ми всі вважаємо, що агресивність – це не є найкраща риса у характері політика. Активність – так, агресивність – ні. Ми маємо достатньо агресивного опонента, імпульсивного. Всі емоції, які можна було вихлюпнути в цій виборчій кампанії, уже вихлюпнула Юлія Тимошенко. Тепер народ чекає конструктиву, конкретних пропозицій, прагматичних підходів, і ми цю роль беремо на себе: прагматичного, конструктивного, ділового лідера країни, який відкидає емоції, відкидає імпульсивність, не допускає агресивності, а просто діє в рамках тієї програми і стратегії, яку він має і яку він хоче реалізувати в Україні як програму змін і модернізації країни.



Вопрос из зала: Анна Николаевна, вчера появилось несколько информационных сообщений, связанных лично с вами. В частности, Тарас Чорновил заявил, что якобы лично вы не пускаете Виктора Януковича на теледебаты с Юлией Тимошенко. Хотелось бы узнать, так ли это? И второе: почему Тарас Чорновил, который был известен дружбой с вами, вдруг решил нанести такой неожиданный удар по вашей персоне?



Ганна Герман: Подивіться на мене. Я маю 162 сантиметри зросту і 60 кілограмів вагу. Чи я можу чимось перешкодити Віктору Януковичу, який майже вдвічі від мене більший, сильніший і який керує партією, а я всього лише виконую те, що штаб мені доручає.

На що мене уповноважує штаб? Штаб уповноважив мене бути речником в цій кампанії і висловлювати ті думки і ті висновки, які ми всі колегіально приймаємо. Жодної «отсебятины», як кажуть наші російські друзі, жодних власних фантазій я собі дозволити не можу, тому що ми – досить дисциплінована політична сила, і в нас не прийнято вискакувати з якимись власними міркуваннями.

Все, що я говорю, - це наша колективна думка, це думка нашого штабу, керівництва нашої партії, і якщо Віктор Федорович уповноважує мене говорити від його імені, це для мене велика честь, але це означає лише те, що я маю повноваження сказати ті чи інші речі, але нічого не йде від мене. Рішення не йдуть від мене.

Чому так себе поводить Тарас – я вже висловлювалася з цього приводу. Тарас – мій давній друг, і я вже казала, що в нашій з ним історії хтось один має бути мужчиною. Я цю роль взяла на себе і буду її нести до кінця.



Запитання із залу: Як ведуться переговори із Тігіпком? Чи запропонуєте ви йому посаду прем’єра?



Ганна Герман: Ви знаєте Віктора Януковича. Він дуже відповідально ставиться до кожного свого слова, до кожного свого зобов’язання, особливо перед людьми. Як ми можемо пропонувати комусь прем’єрство, якщо ми не маємо 226 голосів? Це була би авантюра. Якби ми сказали: «Ми хочемо взяти вас прем’єром, але ми не маємо в парламенті 226 голосів для того, щоб ви отримали призначення». Це би означало, що ми маніпулюємо вами, обманюємо вас і хочемо вас таким чином обдурити, щоб ви зробили якусь заяву на вашу користь, але ми знаємо, що нам з вами після виборів жити в одній країні, і ми будемо дуже негарно виглядати, якщо ми не зможемо стримати слова перед вами.

Так само і Юлія Тимошенко. Вона не має сьогодні 226 голосів у парламенті, і коли вона обіцяє Тігіпку прем’єрство, це означає, що вона просто обдурює його. Не можна обіцяти того, чого ти не можеш на 100% зробити. Коли у нас буде більшість, коли ми будемо мати 226 голосів, ми будемо мати сумління і ми як порядні люди зможемо робити комусь якісь пропозиції.

Виходячи з засад демократії, виходячи з поваги до Тігіпка ми можемо йому пропонувати лише те, що ми можемо виконати. І коли ми зможемо це виконати, тоді будемо говорити далі по тексту. А давати легковажні обіцянки – це не в нашому стилі. Ми собі такого дозволити не можемо.



Запитання із залу: Якщо все буде добре, хто буде прем’єром?



Ганна Герман: Як то кажуть, ранок мудріший вечора. Давайте дочекаємося, коли факт буде доконаний, і будемо вести розмову.

Ми дуже хочемо, щоб виборці Тігіпка повірили нам і пішли за нами, але ми не можемо обманювати і маніпулювати Тігіпком лише для того, щоб ці люди проголосували за нас, бо нам з тими людьми жити після виборів. Вони повинні довіряти нам. Ми отримуємо країну в жахливому стані, і без підтримки народу він сам не зможе дати раду тим проблемам, які є в країні. Для непопулярних рішень йому потрібна буде підтримка, розуміння і віра народу. Якщо він зараз обманить Тігіпка чи дасть якісь зобов’язання, які не зможе виконати – чи зможе він тоді розраховувати на довіру людей? Думаю, що ні.

Янукович не раз заявляв, і повторювала його слова за його дорученням, що жодної кандидатури від Партії регіонів на прем’єр-міністра не розглядається.



Вопрос из зала: Вы же не будете отрицать, что консультации с Тигипко ведутся.



Ганна Герман: Конечно, ведутся. Мы были бы, наверное, неумными людьми, если бы мы не велим таких консультаций. Мы ведем консультации и переговоры, рассматривая Тигипко как человека с достоинством, как человека, который должен нам доверять. Когда вы говорите с кем-то и вы чувствуете, что вас пытаются купить, привлечь какими-то вещами, в которых сам тот, кто предлагает, еще не уверен, наверное, вы не станете доверять этому человеку и вы подумаете, что он просто не уважает вас.

Мы с большим уважением относимся и к Сергею Леонидовичу, и к тем людям, которые за него проголосовали. Именно поэтому наше поведение такое, а не другое. Мы не настаиваем, мы не делаем предложений двадцать раз на дню, как это делает Юлия Тимошенко.

То, как ведет себя Юлия Тимошенко, унижает институт премьер-министра, который она сегодня представляет. Она двадцать раз в день пытается кого-то склонить на свою сторону. Так нельзя. Серьезное предложение делается один раз. Нельзя целый день говорить: «Возьми меня замуж, возьми меня замуж!» Обычно в таких случаях мужчины бегут от женщины.



Вопрос из зала: Если исключить пост премьера, что Виктор Федорович может предложить Тигипко, на что он согласится?



Ганна Герман: Это разговор между Виктором Федоровичем и Тигипко. И не мне это решать. Я не могу взять ответственность говорить за него.

Когда придет время, мы увидим ясную ситуацию. Я думаю, эти политики найдут общий язык. Они уже не раз находили общий язык, и я верю, что они найдут общий язык и после президентских выборов.



УНІАН: Зараз з’являється дуже багато інформації про те, що в разі перемоги Януковича інформаційна політика Партії регіонів буде на кшталт російської: генеральна лінія і усі ЗМІ мають її дотримуватися.



Ганна Герман: Ми з вами тут розмовляємо. Є якісь питання, які ви не можете поставити мені як представнику Партії регіонів, заступнику голови партії, заступнику голови фракції? Останнім часом ви, напевно, бували на прес-конференціях Віктора Януковича, зокрема, після голосування. Всі журналісти, які хотіли поставити будь-яке запитання, мали таку можливість і будуть мати. Заяви Віктора Януковича про те, що він зробить все, щоб створити в Україні публічне телебачення публічне радіо, свідчать про те, що Віктор Янукович розуміє важливість свободи преси. Перебування в опозиції ще більше укріпило в ньому розуміння цього.

Я не готова гарантувати, що в 2004 році Віктор Янукович був готовий до роботи в умовах повної свободи преси. Це було б лукавство з мого боку. Але я абсолютно впевнена, що сьогодні Янукович не тільки готовий працювати в умовах вільної преси – він зацікавлений, щоб преса була вільна, і особливо зараз, коли проти нас ллється такий великий потів замовної брехні. Нам дуже важлива ваша чесність, ваша об’єктивність, ваша принциповість, ваша позиція і ваша свобода. І ми будемо її не лише відстоювати, але й робити все, щоб розбудовувати її кордони, щоб те, що ви говорите і пишете, не залишалося лише в повітрі і на папері, а щоб воно трансформувалося у державні рішення, у висновки, які могли б робити з ваших публікацій перші лідери держави.

Коли я працювала на радіо «Свобода», я мріяла про той час, коли журналісти зможуть знімати міністрів з посад. Я думаю, такий час прийде.



Запитання із залу: На завтра призначене позачергове засідання Верховної Ради, зокрема, вашою політичною силою пропонується розглянути питання щодо звільнення міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Ваші прогнози щодо його звільнення? Які фракції можуть підтримати цю ініціативу?



Ганна Герман: Для нас дуже важливо, щоб суспільство ще раз почуло про те, як себе поводить Луценко, як він зловживає службовим становищем і працює відкрито на одного з кандидатів. Як він втягує міліцію, правоохоронні органи у політику і як він намагається збурювати суспільство і вживати правоохоронні органи для провокацій і для порушення закону, і для того, щоб створювати конфлікти в нашій державі.

Розмова про його звільнення дасть нам можливість в парламенті ще раз суспільству наголосити саме на цих моментах.

Навіть не так важливо, чи звільнимо ми його завтра, чи звільнимо ми його до президентських виборів. Але має значення, щоб суспільство ще раз послухало і почуло, хто такий Луценко, чим він займається і як він зловживає своїм службовим становищем, і як він втягує міліцію у різні політичні провокації. Це більш важливо, ніж його звільнення.



Вопрос из зала: Вопрос досрочных парламентских выборов может быть одной из тем для обсуждения Януковичем и Тигипко?



Ганна Герман: Самое главное, что может предложить Янукович, это общая стратегия перемен и реформ модернизации Украины. Наши программы очень похожи, и мы пытаемся объединить здоровые силы Украины, объединить молодых и не совсем молодых реформаторов – тех людей, которые хотят изменений в Украине и реформ, вокруг одной общей стратегии этих перемен.

Это главное, что мы можем предложить Сергею Леонидовичу. Я думаю, для него это тоже главное. Я не думаю, что для Тигипко – сесть с это кресло. Для него главное – что можно сделать для страны. Именно об этом мы ведем разговор – о том, как мы будем вместе проводить реформы в Украине.



Вопрос из зала: В том числе с помощью досрочных выборов? Или этот вопрос не поднимался?



Ганна Герман: Обсуждаются разные вопросы, и этот в том числе.



Читачка сайту «Главред» Ирина: Скажите, пожалуйста, почему Партия регионов молчит и позволяет оскорблять половину страны? На востоке Украины не меньше любят нашу страну и мы - не антиукраинская орда и силы зла, мы - люди, и не наша вина, что исторически так сложилось, что моя мать пела мне колыбельную на русском языке и мы мыслим на русском. То, что несет Тимошенко и ее команда, должно получать адекватный ответ от Вас, а Вы молчите...



Ганна Герман: Нашою відповіддю будуть наші кроки і наші справи - це найкраща відповідь. Зараз в Україні, коли слово дуже здевальвовано, - слова Тимошенко здевальвувала так, як гривню, обіцянки вона здевальвувала, зараз слово від влади нічого не значить, - найкращим і найбільш ефективним аргументом для людей можуть бути справи. Своїми справами ми будемо доводити, що для нас Україна - одна, і що Янукович буде президентом всієї України і тих людей, для кого «пели колыбельную», і для тих, кому співали колискову. Він для всіх буде рівний, він всіх буде однаково трактувати. Це є дуже важливо сьогодні.

Знаєте, не треба багато розуму, щоб когось образити, не треба багато розуму, щоб когось облити брудом. Але треба великої державної мудрості, щоб уміти не образити людей, і щоб люди тобі повірили через твої справи і через твої вчинки. Я люблю цю фразу Святого Письма: «по справах твоїх судитимуть тебе».



Читач сайту «Главред» Микола: Пані Ганно, які, на Вашу думку, політичні перспективи у Вашого колеги - депутата Кожари?



Ганна Герман: Я сьогодні спілкувалася з поляками з приводу того, що вони обурені, що Туск начебто підтримує Тимошенко. Вони обурюються, як Тимошенко могла собі дозволити таке говорити від імені їхнього прем’єра. Поляки кажуть: «не маю жодного зеленого поняття». Я не маю навіть зеленого поняття, які політичні перспективи у Кожари.

Я думаю, що зараз про якісь особи, про якісь окремі фігури у нас не йдеться. Нам треба перемогти вибори, а далі брати у владу найбільш професійних людей. Не тих, хто нам допомагав йти до перемоги, а тих, хто може більше зробити для перемоги всієї України. Це мають бути найкращі професіонали. І міністром закордонних справ буде найкращий з тих дипломатів, які сьогодні є в Україні.



Читач сайту «Главред» Андро: Судя по тому, как была построена избирательная кампания Тимошенко, ее 25% надо делить на двоих: на Юлю и Тигрюлю.



Ганна Герман: До мене приїхала давня приятелька. Коли вона побачила рекламу з Тігрюлею, сказала: «А чому українські захисники тварин не протестують проти такої реклами?» Я, чесно кажучи, не мала, що їй відповісти. Я тут не маю, що сказати… про Юлю, Тигрюлю.

Мені дуже шкода тієї тваринки, я уявляю собі, скільки її мучили на цій фотосесії, чим її там кололи. Мені справді шкода тварину.



Запитання із залу: Сейчас появились ролики Юлии Тимошенко - сейчас ее поддерживают все мировые европейские политики – Саркози, Туск и лидеры других стран. Ваше отношение к такой поддержке, и почему до сих пор Януковича не поддержал ни одни мировой европейский политик, российский? Планируете ли Вы такую поддержку?



Ганна Герман: Ви бачили, що офіс Ніколя Саркозі вже висловився з цього приводу, вони дуже здивовані, що вони, виявляється, когось там підтримують. Так само зверталися до нас вже і з інших посольств.

Я сьогодні зранку спілкувалася з німецькими журналістами і польськими, зокрема, які дуже здивовані тим, що, виявляється, імена їхніх лідерів були без дозволу тих лідерів використані для передвиборчої агітації Тимошенко.

Уявіть собі, якби Тимошенко використала ваше обличчя і сказала, що ви її підтримаєте, без вашого на те дозволу, що би ви зробили? Ви б, принаймні, образилися. Тимошенко образила цих людей таким страшним панібратством, бо це панібратство, коли без їх дозволу рекламується їхнє обличчя. Так само уявіть собі, що Обама на виборах у Сполучених Штатах без дозволу Меркель використав її обличчя і сказав, що вона його підтримає, а від неї такої заяви не було.

Ми повинні пам’ятати, що Тимошенко не мала навіть жодного офіційного візиту до Німеччини, і жодного разу офіційно як прем’єр з канцлером не зустрічалася з Ангелою Меркель. Тому така маніпуляція є обурливою, і це, по суті, міжнародний скандал. Україна ще довго буде розплачуватися за таку легковажність і таке панібратство Юлії Тимошенко.

Ви знаєте, що світові лідери робили заяви про те, що вони не будуть підтримувати жодного кандидата в президенти України, але будуть працювати з кожним, кого обере народ. Це офіційна позиція всього світу. Ми її абсолютно приймаємо. Тому я вважаю: хто стане президентом України повинен вирішувати український народ, без втручання інших країн, без впливів. Ми не будемо ані звертатися за підтримкою, ані використовувати таку підтримку, навіть якби вона була у нашій пропагандистській агітаційній кампанії. Я вважаю, що це не морально, я вважаю, що це порушення всіх дипломатичних норм. Я вважаю, що це неповага до України і до українського народу. Ми не будемо вдаватися до таких методів. Дякую за це запитання.



Читач сайту «Главред» Андрій: Пані Ганно, чи не здається Вам, що Ви не правильно вибрали собі "помощника" в Києві, маю на увазі мера. Це Вам гиря на ноги. Те, що він примушував людей голосувати в лікарнях, щоб було видно за кого, а було сказано за Януковича - так якщо хворий голосував за Януковича, то вся рідня проти, бо це протиприродно. Ви про це не думали, чи фальшування для Вас пріоритет. Ви більше програєте ніж виграєте. На кожну дію є протидія.



Ганна Герман: Я маю більш кваліфікованих помічників, аніж Леонід Михайлович. Тому я не знаю, про що ви говорите.



Читач сайту «Главред» Сторонний: Знаете, чему мы уже не удивляемся? Тому, что ни один кандидат в Президенты не ответит собеседнику прямо ни на один вопрос. Это в большей степени характерно для Тимошенко, но и Янукович последнее время этим стал грешить. Если у Вас и во втором туре будет такая же стратегия, то на кого она рассчитана?

Сможет ли Янукович, будучи Президентом и имея в ВР самую большую фракцию, воплотить что-то действенное, чтобы ни политики, ни журналисты, ни читатели не клеветали на оппонентов? У нас, особенно за последние пять лет, клевета на оппонента стала чуть ли не государственной политикой.



Ганна Герман: Я думаю, те, що Янукович підписав Кодекс честі, те, що він не вживає «чорних» технологій, і те, що він відмовився від всілякого бруду і маніпуляцій - це вже частково відповідь на це запитання.

Якщо ви маєте якісь конкретні запитання до Януковича, відповіді на які ви поки що не почули, будь-ласка, надішліть їх. Я вам обіцяю, що Віктор Федорович особисто вам на них відповість.



Читачка сайту «Главред» Наталя: Доброго дня, Ганно Миколаївно, у мене до Вас питання. Перші кроки новообраного Президента, спрямовані на подолання політичної і економічної кризи в Україні? Дякую)



Ганна Герман: Віктор Федорович уже говорив про те, що першим його кроком будуть дії, скеровані на те, щоб люди отримали ті доплати до мінімальних зарплат і пенсій, яких вони не отримали через те, що Тимошенко не виконує закон, ухвалений Верховною Радою. Це буде його перший крок.

Всі сто днів майбутнього президента уже розписані, кожен крок на перші сто днів уже розписаний. Але я не хотіла би забігати перед батька в пекло, бо у нас це не прийнято, я хотіла би забігти поперед батька в рай (сміється). Я думаю, що Віктор Федорович сам розкаже про свої перші сто днів, думаю, що це станеться на найближчій прес-конференції для журналістів.



Читач сайту «Главред» Контрактник: В 2007 г. Тимошенко обещала нам, контрактникам, зарплату в 3000 грн. Сегодня средняя зарплата контрактника - 849 грн. И где отмена призыва с 1 января 2008 г.? Когда прекратится брехня!?



Ганна Герман: Ви знаєте, що жодна обіцянка Тимошенко не була виконана. Я пам’ятаю її прекрасний проект «Ідеальна країна». Ви, мабуть, пам’ятаєте: по Києву висіли такі гарні борди, молоді люди надсилали свої CV, сподівалися, що справді візьмуть найкращих, що Тимошенко сформує команду з молодих реформаторів, і все буде, як в ідеальній країні. Але борди повисіли, Тимошенко на попередніх парламентських виборах використала тих людей, які були в цьому зацікавлені, і відкинула це. Так само було з усіма іншими її проектами.

Згадайте, як Тимошенко виходила на екрани і казала: «Люди, тримайте заощадження в гривні. Гривня буде стабільна, і ви від того виграєте». Ці всі синхрони є на телебаченні, ви про них знаєте. Ви знаєте, що пізніше сталося з гривнею, і як потерпіли люди. Ви знаєте також інші обіцянки, але жодна з них, на жаль, не була виконана, як і ця.

Тому найкращий спосіб для того, щоб контактувати з Юлією Володимирівною, це дивитися, як вона гарно виглядає, але, при тому, закривати вуха воском. Як пам’ятаєте, коли Одіссей плив попри сирен, то він сказав прив’язати себе до стовпа, а всій його команді залити вуха воском, щоб їх не погубили сирени, голоси яких він міг почути. Тому я пропоную вживати цей античний спосіб боротьби з солодкою брехнею і для всіх українських виборців.



Читачка сайту «Главред» Валентина: Чому Янукович В.Ф. не служив у лавах радянської армії? Чи має він намір, на Вашу думку, передати функції Головнокомандувача збройними силами України компетентній військовій людині? Якщо так, то як таку передачу пояснювати за кордоном, зокрема, у колах військових? Якщо ні, то як може український генералітет бути підлеглим Головнокомандувачу, який свого часу не мав довіри навіть на те, щоб служити рядовим у військ?



Ганна Герман: Дуже багато чоловіків в Україні не служили в армії, кожен мав на це свої причини. Я думаю, що при президенті Януковичі керувати армією буде компетентна людина. Це буде фаховий військовий, який, перш за все, буде турбуватися про зміцнення обороноздатності України, і про те, щоб, принаймні, солдати не були голодні.



Читач сайту «Главред» Сторонній: Янукович утверждает, что он не допустит политических преследований. Сможет ли Янукович заставить Тимошенко отвечать за то, что она организовала приватизацию ОПЗ, получила от участников гарантийные взносы чуть ли не полмиллиарда грн., не по решению суда, а самостоятельно признала эту продажу незаконной и теперь пользуется этими средства во благо своих интересов. Что будет с Турчиновым и Чоботарем, которые получили обманным путем от граждан 640 млн грн. для изготовления и оформление документов. Деньги использовали, а заказ не выполнили.



Ганна Герман: Янукович справді не буде займатися політичними переслідуваннями. Ніхто з тих, хто чесно і професійно працює, не буде звільнений з роботи. Люди повинні заспокоїтися, тому що до нас зараз звертаються директори шкіл, що їх змушують брати розписку в кожного вчителя, що він проголосує за Тимошенко, інакше ті люди будуть звільнені з роботи. Ми нікого не будемо звільняти з роботи, тих людей, які за нас не будуть голосувати в тому числі.

Ми захистимо професіоналів. Кожен, хто чесно і професійно працює, буде працювати далі. Кожен, хто порушував закон, брав хабарі, зловживав своїм службовим становищем, повинен буде відповідати перед законом. Перед законом, а не перед президентом, тому що президент буде гарант Конституції і гарант того, що в Україні будуть дотримуватися закону.

Але коли я чую, що Тимошенко каже, що вона буде відрубувати руки, ламати хребти, здирати шкури і т.д., ми не будемо ані шкір здирати, ані рук відрубувати, ані хребти ламати. Закон один для всіх, ми це гасло «помаранчевих» візьмемо на озброєння і будемо його реалізовувати.



Читач сайту «Главред» Тошка: День добрый, Анна Николаевна, подскажите, как вам удается так хорошо выглядеть?



Ганна Герман: Дякую за комплімент. Це забагато, як на мене.



Читач сайту «Главред» Котовский: Анна Николаевна, почему нынешняя избирательная кампания носит такой "молчаливый" характер? Что-то внятное о своём вИдении будущего Украины говорили только Яценюк и Тигипко, не прошедшие во второй тур. Лидеры: ни Янукович, ни ЮВТ в этом плане словоохотливостью не страдают. - Отчего? Неужели дела Украины так плохи?



Ганна Герман: Нам справді не просто потрапляти на телебачення, і навіть коли ми даємо прес-конференції в новинах, як правило, з’являються півтори хвилини з того, що ти говорив. Це зрозуміло, це нормально. Ми не диктуємо пресі.

Ми не маємо аж так багато грошей, щоб вживати так багато реклами, як використовує Юлія Тимошенко. Але ми будемо продовжувати діалог з людьми і після виборів. В ці дні Янукович дуже багато зустрічається з людьми, пояснює їм свою позицію, свою програму. Він також ще раз до виборів приїде і до Одеси. Також і після виборів він буде продовжувати роз’яснювати людям свою стратегію побудови України, тому що для нас дуже важливо, щоб люди нас підтримали і зрозуміли цю стратегію. Переконати людей в демократичному суспільстві непросто, непросто переконати людей в тому, що ти маєш рацію, непросто схилити їх на свій бік. Але ми стараємося і будемо продовжувати ці старання.



Читач сайту «Главред» Владимир: Анна, я являюсь сторонником ПР благодаря ощутимым успехам экономики Украины до 2004 года и в краткое премьерство Януковича при Ющенко. И, во-вторых, благодаря таким личностям в окружении Януковича, как Вы. Как Вы думаете, почему рядовые оппоненты ПР считают, что всего этого (успехов в экономике и подборе команды) мог достигнуть человек недалекий? Может в этом есть часть вашей "заслуги"?



Ганна Герман: Знаєте, проти нас працює дуже потужна пропагандистська машина на «очорнення» Януковича. Ця машина працює ще з 2002 року. Януковича весь час «очорнювали», направлялися великі гроші на те, щоб створити з нього образ зла. Непросто розбивати цей стереотип. Нам вже вдалося, на щастя, розбити цей стереотип в західній пресі, в суспільній думці Заходу. Коли сьогодні західні газети пишуть, що Янукович менше зло, ніж Тимошенко, - то це треба було п’ять років тяжко працювати для того, щоб вони зрозуміли, що Тимошенко - велике зло. Але треба буде ще п’ять років тяжко працювати, і вже працювати не словом, а реальними кроками, щоб Захід зрозумів, що Янукович - не лише менше зло, а що він і добро для України.

Це повинні зрозуміти також і українці, але все це вони зможуть зрозуміти, лише судячи його по справах його. Коли вони побачать, що він йде у доброму напрямку, що він щось добре робить для України, для стабілізації життя, для відродження економіки, це переконання прийде, треба просто терпляче чекати. Знаєте, я ще раз повторюю: довіру людей не так просто завоювати, але, якщо ти, як казав Шевченко, не маєш зерна неправди за собою, якщо ти йдеш чесно і пробуєш щось робити для країни, минає час і ця довіра приходить. Ми віримо, що вона до нас прийде.



Читачка сайту «Главред» Ника: Госпожа Анна! Поддерживаю ПР и В.Ф.Януковича и хочу пожелать успехов во втором туре. Избирательная кампания с участием кандидата Януковича должна бы более "зубастой" и непримиримой по отношению к лживым оппонентам и их брехливым "демократическим" заявлениям! Не упустите этот шанс, потому что, в противном случае, мне, как и многим вашим сторонникам, придется паковать вещи и уезжать на ПМЖ в другую страну, т. к. ждать еще 5 лет нет ни сил, ни времени, ни желания. Да и Украине тогда, скорее всего, будет уготован сомалийский путь развития.



Ганна Герман: Ніхто нікуди не буде від’їжджати. Ми господарі в своїй країні, ми будемо жити на своїй землі, будемо будувати нашу країну так, як ми розуміємо, щоб кожна людина в ній мала своє місце, щоб кожна людина мала працю, впевненість у завтрашньому дні, і нам це треба робити разом. Ми не допустимо, і люди не допустять, щоб те зло, яке панувало в Україні п’ять років, продовжувалося, щоб продовжувалася ця розруха. Я думаю, що ви нам у цьому допоможете. Ми будемо разом, і разом ми досягнемо успіху, я вірю в це, і дякую вам за розуміння і підтримку.



Читач сайту «Главред» Владимир: У нас в Артемовске власть полностью принадлежит Партии регионов. Многолетний городской голова регионал, его сын, народный депутат, - регионал, почти вся собственность в городе принадлежит им, самый дорогой бензин в области - у них. Для каких людей тогда Украина?



Ганна Герман: Те, що місцева влада потребує удосконалення і очищення, це не новина для всієї України, не тільки для якогось одного міста. Тому всі висновки, всі підсумки будуть зроблені, і вибори до місцевих рад, вибори мерів скажуть своє слово: хто працював добре для людей, той буде мером, і Артемовська в тому числі; хто не виправдав довіри людей, він піде туди, де його місце. Тут ми можемо покластися тільки на думку людей, тільки на вибір людей і, безперечно, на те, що наш лідер буде робити все, щоб керівники на місцях, які не виправдали довіри людей, більше не мали шансів на таку довіру.



Читач сайту «Главред» Сельский житель: Проживаю в поселке Опытное Артемовского района, где была ранее известная на весь СССР опытная станция садоводства. Приедьте посмотрите, что с ней стало. Все разграблено, и это продолжается уже около десяти лет. Остатки научной части вот уже около 7 лет без отопления, люди болеют и на них всем наплевать. Прошу вникнуть в эту проблему.



Ганна Герман: Ви знаєте, я б говорила про цей приклад як про один з прикладів розрухи, в якій опинилася Україна.

Я вчора зустрічалася з пані Лесею Гонгадзе, вона приїжджала в своїх справах до прокуратури. Ми довго говорили напередодні ввечері, і вже вчора, і коли вона мені сказала, що в неї, пробачте, в туалеті замерзла вода, що вона живе в комунальній квартирі, де, як вона пожартувала, «з одного боку чорний алкоголік, з другого боку білий алкоголік, я посередині, і працюю у них директором туалету, який замерз, бо там «мінус» п’ять градусів».

Якщо влада не змогла потурбуватися про жінку, на кістках сина якої вони прийшли до влади, то що можна говорити про мільйони тих людей, яких вони ошукали, обдурили, зневажили і пограбували. З цим треба просто закінчити і поставити крапку.

Якщо влада не змогла потурбуватися про жінку, на кістках сина якої вони прийшли до влади, то що можна говорити про мільйони тих людей, який вони ошукали, обдурили, зневажили і пограбували. З цим треба просто закінчити і поставити крапку.

Я скажу вам більше про ситуацію з пані Лесею Гонгадзе. Я ввечері говорила з Рінатом Леонідовичем. Він каже: «Чтобы она не обиделась, я бы купил ей квартиру во Львове. Путь она выберет, и я куплю, я готов. Я не знал, что никто не поддержал эту женщину, которая так натерпелась и продолжает терпеть».

Ми говорили сьогодні зранку з пані Лесею. Але ви знаєте, вона дуже делікатна – «та що ви, мені нічого не треба», «як я помру, то хоч ті алкоголіки будуть знати, що я померла, хоч хтось прийде до хати» - словом, це надзвичайна жінка, перед якою ми всі, вся країна має величезний борг. Вона – символ того, як ставляться в Україні до людей, до своїх героїв, до їх матерів. Це приклад, якого, мабуть, не знайдеш в цілому цивілізованому світі. Такого ставлення до людини, заслуги сина якої використовують абсолютно всі.

Тільки коли Тимошенко приїжджала до Львова, один з її соратників приходив і пропонував: «Ми вам відкриємо рахунок у банку, але прийдіть і станьте з Тимошенко на сцені». Вона подякувала і сказала : «Дайте мені спокій. Я в політичних іграх участі не беру».

Я вам розказую це не для того, щоб ви писали про це. Я б не хотіла, щоб ви писали про це. Але я розказую, щоб ви як мої колеги знали, який реальний стан справ, як повелися з мамою Гії.



Читачка сайту «Главред» Елена: Анна, может вы хоть нам объясните - почему Тимошенко использует образ тигрицы? Ведь она - вылитая Крыса.



Ганна Герман: Знаєте, як в Тичини: «Та нехай вони як знають, божеволіють, конають, нам своє робить».



Читач сайту «Главред» Регионал: Анна Николаевна, скажите как Партия регионов и Янукович будут защищать результаты волеизъявления граждан в случае победы или проигрыша (уверен, что Янукович ПОБЕДИТ!!!) во втором туре президентской гонки?

Как простым гражданам на местах не допустить массовых фальсификаций со стороны БЮТ? Все понимают, что Янукович явный фаворит выборов 2010. Людям в области внушают, что все будет очень плохо если Юля проиграет эти выборы. Но нужно понимать, что все совсем наоборот! Как донести это людям?



Ганна Герман: Донести дуже тяжко. Я маю намір зустрітися з ієрархами Греко-католицької церкви, оскільки ми отримали інформацію, що в кожну церкву, починаючи з найменшої сільської, прийшли листівки про те, що, начебто, коли Янукович прийде до влади, він буде закривати греко-католицькі храми. Це страшна провокація, це страшний злочин – зіштовхувати людей на міжконфесійній основі. Це дуже небезпечні речі. Як людям пояснити, що ми не маємо наміру це робити? Як донести до людей слова Януковича про те, що «незалежно від мови, незалежно від того, в якому храмі ви молитися, - я цитую його слова, - ви будете однаково комфортно почуватися в Україні, я зроблю для цього все».

Я наводила приклади, як вчителів змушують. Сьогодні до нас приходили представники малого бізнесу – їм сказали: якщо люди, які працюють на ваших підприємствах, не проголосують за Тимошенко, ми вас задавимо актами і перевірками, вам не буде життя в Україні. А натомість: Янукович – це страшне зло, якщо він прийде.

Як нам донести до людей, що це не так? Як донести до людей, що ми будемо робити все, щоб малий бізнес почувався добре в Україні, що ніхто ні в кого нічого не буде забирати, що ми нікого не будемо звільняти, що ми не будемо ніяких храмів закривати. Як це донести до людей, коли іде така тотальна хвиля, потік брехні, дискредитації і чорної пропаганди з боку Тимошенко? Вона навіть в своїх роликах вживає це, вона витрачає величезні гроші на поїздки регіонами – державні гроші – і говорить там про це людям. Бреше на нас. Як нам від цього захиститися? Ми не маємо таких можливостей і такого ресурсу.

Кожна поїздка Тимошенко до міст України коштує мінімум 150 тисяч. Сьогодні ви знаєте, що міські бюджети в дефолті. Тимошенко замість того, щоб давати гроші з бюджету містам, використовує на свої поїздки. 30 тисяч гривень коштує лише її переїзд по місту плюс 100 тисяч гривень – літак, обслуга і т.д. це мінімальні розрахунки. Все це іде з державного бюджету.

Як нам протистояти такому потужному адмінресурсу? Ми можемо сподіватись тільки на людей і на їх високу свідомість і розуміння, що ми не маємо можливості донести наше слово до них. Ми лише надіємося на їх віру і на їх підтримку і на їх високу свідомість.



Читач сайту «Главред» Патріот: Захват комбината "Украина" действительно очередная ее попытка сорвать выборы. Понимая, что будет отставать от вас на "n" % голосов, явно пытается допечатать необходимое количество, чтобы приблизить свой рейтинг нереальными бюллетенями к вашему и потом начать судиться. Просто страшно, на какие еще радикальные меры согласен человек, лишь бы оставить власть в своих руках, не думая при этом о стране, людях и последствиях. Стойте на своих позициях, и не упустите победу во второй раз. Удачи и победы!



Ганна Герман: Ми знаємо, що у Тимошенко немає «стопу» і немає таких перепон, які б «більшовики» в її особі не намагалися подолати. Вона буде вживати різних методів, різних провокацій, вона буде збурювати людей, вона буде купувати людей, пробувати вивести їх на вулиці. Вона буде створювати штучні конфлікти аж до громадянських зіткнень. Нам дуже важливо зараз цього не допустити. Дуже важливо, щоб всі люди, які мислять по-державному, закликали народ захищати конституційний лад, захищати закон і зберегти мир і спокій, не допустити громадянської війни. Тому що ця жінка в своєму нездоровому прагненні дістатися до ще більшої влади не порахується ні з чим. Це страшна небезпека для України і для її майбутнього.