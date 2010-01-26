Цушко. Луценко. Дежавю?

Отставка Луценко – плацдарм для смещения Тимошенко.
Обидами и претензиями к Луценко политикум не удивишь. Попытками отправить его в отставку – тоже. Еще до первого тура «бело-сердечные» подозревали Януковича и Ющенко в сговоре с целью отставки министра внутренних дел. За «правильное» голосование, по словам бютовцев, обещали $150 тысяч. С декабря Луценко перестал посещать заседания СНБОУ – после того как поссорился с Президентом, обвинившим МВД в коррупции.
Перед вторым туром ставки еще выше, о чем свидетельствуют фобии и нервная реакция всех политических лагерей – БЮТ, ПР, НУНС – на ситуацию вокруг полиграфкомбината «Украина», печатающего бюллетени.
Неожиданно кровопролитная смена руководства госпредприятия, инициированная Кабмином, подарила «регионалам» шанс разыграть ситуацию в духе «милицейского беспредела» и «подготовки команды Тимошенко к срыву выборов».
Правда, пропагандистский пыл быстро остыл. Активно повоевав в понедельник, уже сегодня Партия регионов отозвала всех своих представителей с комбината. Цель – привлечение максимального внимания к «Украине» - достигнута. Следующая задача – закрепить успех отставкой Луценко. Но если повод может быть шатким, то голоса должны быть «железными». Что предпочтут фракции Литвина, Компартии и НУНС: предсказуемого (а значит, управляемого) Луценко или неизвестного и.о. на его месте?
Оценить перспективы отставки Луценко и отделить «зерна от плевел» в конфликте вокруг полиграфкомбината «Украина» «Главред» попросил ведущих украинских политологов.
Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
{1-} Голосование за отставку Луценко будет очень индикативным. Если найдется ситуативное большинство за его отставку (а борьба будет вестись за каждый голос) – значит, «регионалы» очень серьезно продвинулись на пути к созданию новой коалиции и уже готовят плацдарм для смещения Тимошенко после президентских выборов. Отправив его в отставку, «регионалы» получают еще одно убедительное преимущество в ходе второго тура и, особенно, в борьбе за легитимацию результатов после 7 февраля.
Решающими будут голоса Компартии и фракции НУНС. Пока рано давать прогнозы о том, как поведет себя фракция Владимира Литвина. Он явно колеблется между Тимошенко и Януковичем, подыгрывая то одному, то другому, но окончательно не переходит ни в чей лагерь.
Компартия, к примеру, не прочь в очередной раз продемонстрировать свою «антиоранжевую» позицию по отношению к Луценко – одному из полевых командиров Майдана. В НУНС есть недоброжелатели Луценко. Но главный их мотив – голосовать «за» или «против» отставки министра внутренних дел – будет зависеть от аргументов «регионалов». А убеждать они могут разными способами, причем не только политическими.
«Регионалы» серьезно заинтересованы в отставке Луценко, с целью нейтрализации «фактора МВД», важность которого показали события вокруг комбината «Украина». Ситуацию на нем я бы не рассматривал только как некий предвыборный пиар. Контроль над комбинатом имеет принципиальное значение хотя бы для того, чтобы не допустить использования части бюллетеней в пользу того или иного кандидата.
Я не берусь утверждать, было ли такое желание у Тимошенко или нет, но претензии к руководству комбината в связи с концерном ЕДАПС достаточно обоснованные. Ее ошибка была в том, что менять руководство надо было либо еще в прошлом году, либо уже после второго тура президентских выборов. А никак не на финише избирательной гонки, между первым и вторым туром.
Силовое смещение руководства госпредприятия создало конфликтно-негативный контекст, чем и воспользовались «регионалы». Кроме того, подобные действия могут вызвать серьезные подозрения и у внешних наблюдателей.
Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий
{2-} Сегодня Юрий Витальевич ближе к отставке, нежели к тому, чтобы остаться на посту министра внутренних дел.
Если бы у «регионалов» не было уверенности в отставке Луценко, они бы не собирали внеочередное заседание. Иначе невозможность добиться его отставки стала бы символическим, психологическим и моральным поражением Виктора Януковича накануне решающего голосования.
За голоса в пользу отставки Луценко «регионалы» могут предложить Литвину спикерское статус-кво. Коммунистам – будущее. Ведь победа Тимошенко может означать закрытость будущего многих игроков нынешней полудеградированной политической сцены. А победа Януковича все-таки на некоторое время сохранит статус-кво, что даст возможность для маневра и поиска новых перспектив тем же коммунистам и Литвину. Именно инстинкт самосохранения толкает их если не в объятия Януковича, то в ту сторону (я специально не говорю о внутрипарламентских формах стимулирования, а только о политических). Если они поддержат отставку Луценко, значит, нынешняя парламентско-партийная элита против Тимошенко, против сильного президента.
В событиях вокруг полиграфкомбината «Украина», безусловно, присутствует пиар-спекуляция. Никакого бизнеса тут нет. Главное – это ситуация 7 февраля и после. МВД – это единственное в Украине организованное силовое ведомство. Армия в Украине давно вне политики и не обладает таким инструментом влияния на общественный порядок. СБУ тоже не может конкурировать с милицией. Поэтому отставка Луценко позволит выбить одну козырную карту из рук Тимошенко накануне решающей битвы за президентство в Украине.
Андрей Ермолаев, президент Центра социальных исследований «София»
{3-} Думаю, шансы на отставку Луценко есть, поскольку в разных фракциях (не только в Партии регионов) накопилась критическая масса недовольных им. Но на исход этого дела могут повлиять либо срыв при постановке вопроса на голосование, либо риск, что голосование процедурно «загонят в тупик».
Если вопрос не будет заблокирован, то голосование не будет жестко фракционным, а скорее состоится по принципу: «нравится не нравится». «Регионалы», конечно, будут голосовать более организованно. Что касается Литвина, то для него во время такого голосования важно продемонстрировать свое значение и влияние, показать, что его акции чего-то стоят.
Луценко начали критиковать сразу после первого тура. «Регионалы» считают его одним из виновников вмешательства в предвыборные процедуры, и связывают с его отставкой снижение уровня админресурса у власти. Но последней каплей стали события вокруг госкомбината «Украина». Нет же глупых определений – у нас есть правоохранительные органы. Если они начинают штурм гражданского предприятия, как будто речь идет о взятии Зимнего дворца, то, наверное, что-то в этой «консерватории» не так. Я фиксирую очевидный факт: в моей стране правоохранительные органы штурмуют предприятие. Если бы там были террористы, исламисты, боевики, то я бы еще понимал такое поведение, но их там не было. Значит, что-то не так.
Возможно, политики разыграли эту тему. Но я бы не хотел, чтобы правоохранительные органы превращали мою страну в триллер. Когда-то Цушко пожертвовал карьерой, будучи втянутым в такую же аферу. Теперь полное ощущение дежавю.
Виктор Небоженко, директор Социологической службы «Украинский барометр»
{4-} Отставка Луценко в четверг не состоится. Во-первых, не хватает голосов, а во-вторых, никто не хочет менять соотношение сил. Компартия и НУНС, от чьих голосов зависит отставка, проиграли избирательные кампании. Им надо как-то вести парламентскую активность, но не любыми способами. Они не могут сейчас назначить министра внутренних дел, а исполняющий обязанности министра внутренних дел во время выборов – это все-таки слишком рискованно для всего правящего класса. Легче придти и что-то объяснить Луценко, чем снять его и сделать немощным и безответственным нового руководителя.
Все начнется в середине февраля. Если не удастся публично-юридическими способами подтвердить какой-то результат, тогда и начнут убирать «силовиков».
Что касается ситуации вокруг комбината «Украина», то я не думаю, что речь шла о фальсификациях. Скорее, там имеет место конфликт между субподрядчиком, изготовляющим какие-то документы, и собственно самим госучреждением. Но так как сейчас идут выборы, все объявляется борьбой за демократию, и одна коммерческая группа очень удачно сумела использовать ситуацию в предвыборной повестке дня.
Перед вторым туром ставки еще выше, о чем свидетельствуют фобии и нервная реакция всех политических лагерей – БЮТ, ПР, НУНС – на ситуацию вокруг полиграфкомбината «Украина», печатающего бюллетени.
Неожиданно кровопролитная смена руководства госпредприятия, инициированная Кабмином, подарила «регионалам» шанс разыграть ситуацию в духе «милицейского беспредела» и «подготовки команды Тимошенко к срыву выборов».
Правда, пропагандистский пыл быстро остыл. Активно повоевав в понедельник, уже сегодня Партия регионов отозвала всех своих представителей с комбината. Цель – привлечение максимального внимания к «Украине» - достигнута. Следующая задача – закрепить успех отставкой Луценко. Но если повод может быть шатким, то голоса должны быть «железными». Что предпочтут фракции Литвина, Компартии и НУНС: предсказуемого (а значит, управляемого) Луценко или неизвестного и.о. на его месте?
Оценить перспективы отставки Луценко и отделить «зерна от плевел» в конфликте вокруг полиграфкомбината «Украина» «Главред» попросил ведущих украинских политологов.
Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента»
{1-} Голосование за отставку Луценко будет очень индикативным. Если найдется ситуативное большинство за его отставку (а борьба будет вестись за каждый голос) – значит, «регионалы» очень серьезно продвинулись на пути к созданию новой коалиции и уже готовят плацдарм для смещения Тимошенко после президентских выборов. Отправив его в отставку, «регионалы» получают еще одно убедительное преимущество в ходе второго тура и, особенно, в борьбе за легитимацию результатов после 7 февраля.
Решающими будут голоса Компартии и фракции НУНС. Пока рано давать прогнозы о том, как поведет себя фракция Владимира Литвина. Он явно колеблется между Тимошенко и Януковичем, подыгрывая то одному, то другому, но окончательно не переходит ни в чей лагерь.
Компартия, к примеру, не прочь в очередной раз продемонстрировать свою «антиоранжевую» позицию по отношению к Луценко – одному из полевых командиров Майдана. В НУНС есть недоброжелатели Луценко. Но главный их мотив – голосовать «за» или «против» отставки министра внутренних дел – будет зависеть от аргументов «регионалов». А убеждать они могут разными способами, причем не только политическими.
«Регионалы» серьезно заинтересованы в отставке Луценко, с целью нейтрализации «фактора МВД», важность которого показали события вокруг комбината «Украина». Ситуацию на нем я бы не рассматривал только как некий предвыборный пиар. Контроль над комбинатом имеет принципиальное значение хотя бы для того, чтобы не допустить использования части бюллетеней в пользу того или иного кандидата.
Я не берусь утверждать, было ли такое желание у Тимошенко или нет, но претензии к руководству комбината в связи с концерном ЕДАПС достаточно обоснованные. Ее ошибка была в том, что менять руководство надо было либо еще в прошлом году, либо уже после второго тура президентских выборов. А никак не на финише избирательной гонки, между первым и вторым туром.
Силовое смещение руководства госпредприятия создало конфликтно-негативный контекст, чем и воспользовались «регионалы». Кроме того, подобные действия могут вызвать серьезные подозрения и у внешних наблюдателей.
Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий
{2-} Сегодня Юрий Витальевич ближе к отставке, нежели к тому, чтобы остаться на посту министра внутренних дел.
Если бы у «регионалов» не было уверенности в отставке Луценко, они бы не собирали внеочередное заседание. Иначе невозможность добиться его отставки стала бы символическим, психологическим и моральным поражением Виктора Януковича накануне решающего голосования.
За голоса в пользу отставки Луценко «регионалы» могут предложить Литвину спикерское статус-кво. Коммунистам – будущее. Ведь победа Тимошенко может означать закрытость будущего многих игроков нынешней полудеградированной политической сцены. А победа Януковича все-таки на некоторое время сохранит статус-кво, что даст возможность для маневра и поиска новых перспектив тем же коммунистам и Литвину. Именно инстинкт самосохранения толкает их если не в объятия Януковича, то в ту сторону (я специально не говорю о внутрипарламентских формах стимулирования, а только о политических). Если они поддержат отставку Луценко, значит, нынешняя парламентско-партийная элита против Тимошенко, против сильного президента.
В событиях вокруг полиграфкомбината «Украина», безусловно, присутствует пиар-спекуляция. Никакого бизнеса тут нет. Главное – это ситуация 7 февраля и после. МВД – это единственное в Украине организованное силовое ведомство. Армия в Украине давно вне политики и не обладает таким инструментом влияния на общественный порядок. СБУ тоже не может конкурировать с милицией. Поэтому отставка Луценко позволит выбить одну козырную карту из рук Тимошенко накануне решающей битвы за президентство в Украине.
Андрей Ермолаев, президент Центра социальных исследований «София»
{3-} Думаю, шансы на отставку Луценко есть, поскольку в разных фракциях (не только в Партии регионов) накопилась критическая масса недовольных им. Но на исход этого дела могут повлиять либо срыв при постановке вопроса на голосование, либо риск, что голосование процедурно «загонят в тупик».
Если вопрос не будет заблокирован, то голосование не будет жестко фракционным, а скорее состоится по принципу: «нравится не нравится». «Регионалы», конечно, будут голосовать более организованно. Что касается Литвина, то для него во время такого голосования важно продемонстрировать свое значение и влияние, показать, что его акции чего-то стоят.
Луценко начали критиковать сразу после первого тура. «Регионалы» считают его одним из виновников вмешательства в предвыборные процедуры, и связывают с его отставкой снижение уровня админресурса у власти. Но последней каплей стали события вокруг госкомбината «Украина». Нет же глупых определений – у нас есть правоохранительные органы. Если они начинают штурм гражданского предприятия, как будто речь идет о взятии Зимнего дворца, то, наверное, что-то в этой «консерватории» не так. Я фиксирую очевидный факт: в моей стране правоохранительные органы штурмуют предприятие. Если бы там были террористы, исламисты, боевики, то я бы еще понимал такое поведение, но их там не было. Значит, что-то не так.
Возможно, политики разыграли эту тему. Но я бы не хотел, чтобы правоохранительные органы превращали мою страну в триллер. Когда-то Цушко пожертвовал карьерой, будучи втянутым в такую же аферу. Теперь полное ощущение дежавю.
Виктор Небоженко, директор Социологической службы «Украинский барометр»
{4-} Отставка Луценко в четверг не состоится. Во-первых, не хватает голосов, а во-вторых, никто не хочет менять соотношение сил. Компартия и НУНС, от чьих голосов зависит отставка, проиграли избирательные кампании. Им надо как-то вести парламентскую активность, но не любыми способами. Они не могут сейчас назначить министра внутренних дел, а исполняющий обязанности министра внутренних дел во время выборов – это все-таки слишком рискованно для всего правящего класса. Легче придти и что-то объяснить Луценко, чем снять его и сделать немощным и безответственным нового руководителя.
Все начнется в середине февраля. Если не удастся публично-юридическими способами подтвердить какой-то результат, тогда и начнут убирать «силовиков».
Что касается ситуации вокруг комбината «Украина», то я не думаю, что речь шла о фальсификациях. Скорее, там имеет место конфликт между субподрядчиком, изготовляющим какие-то документы, и собственно самим госучреждением. Но так как сейчас идут выборы, все объявляется борьбой за демократию, и одна коммерческая группа очень удачно сумела использовать ситуацию в предвыборной повестке дня.