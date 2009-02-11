Посевная вместо Черновецкого

Хотя интрига сохранялась до последнего: сегодня в здании на Грушевского ждали мэра Киева Леонида Черновецкого – именно его деятельность должна была стать предметом рассмотрения специального заседания Кабмина. Впрочем, сегодня в полдень, в одно время с началом заседания правительства, столичный градоначальник намекнул журналистам, что в Кабмине его не дождутся. «Ответственно заявляю: заседания Кабинета Министров не было, соответственно и комментировать нечего», - сказал он. И действительно, оказалось, что спецзаседание Кабмина перенесено на следующую среду. Хотя именно с упоминания о мэре заседание правительства началось: Юлия Тимошенко во время вступительного слова заявила, что уже сегодня Кабмин внесет изменения в порядок временного задержания и хранения транспортных средств на специальных площадках и стоянках – иными словами, урегулирует набивший оскомину столичным автолюбителям вопрос об эвакуаторах. Она добавила, что происходящее, в частности, в Киеве нарушает права на частную собственность. «Они (автомобилисты. – Ред.) же не могут поднять свои машины в космос, где пребывает мэр города Киева. Они должны где-то парковаться, они должны где-то держать свои транспортные средства», - сказала Тимошенко. Остальное время, отведенное для открытой части заседания, заняло выступление министра сельского хозяйства Юрия Мельника о подготовке Украины к посевной…