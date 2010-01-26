Повлияет ли «рука Москвы» на исход президентских выборов в Украине?

27 января в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Повлияет ли «рука Москвы» на результат президентских выборов в Украине?" В пресс-конференции приняли участие: - ведущий эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр Палий; - директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов.



«Главред»: Чи має Україна прислухатися до свого північного сусіда?



Олександр Палій: Україна має слухати, має чути всіх своїх сусідів, всі держави, які мають свою точку зору, тим більше, які мають вплив. Але головне, до чого Україна має прислухатися, це – свій власний національний інтерес. Коли ми говоримо, що Україна має прислухатися чи до точки зору Брюсселю, чи Москви, чи Вашингтону, ми повинні розуміти, що думки цих держав є вторинними, головне - український національний інтерес. Так має поводитися будь-яка держава, яка має честь, гідність і розуміння власного інтересу.

Коли окремі представники інших держав ділять світ на так звані повністю суверенні держави, тобто ті держави, які є великими, і інші, які мають перебувати в їхній сфері впливу, то, безумовно, що для України це річ абсолютно неприйнятна. Такі пропозиції - це нерозуміння суті і ролі, власне кажучи, української позиції в історії впродовж дуже багатьох віків.

Квінтесенцією українського розуміння міжнародних відносин є дуже визначальна фраза нашого запорізького кошового Івана Сірка: «Хто сів поряд, той брат, а хто сів зверху, той проклят». Велика кількість непорозумінь України зі своїми сусідами полягає в тому, що інші держави, інші центри впливу не бажають розуміти цього абсолютно природного і властивого Україні прагнення вести свої відносини з іншими державами абсолютно на рівних засадах. І конфлікти свого часу з річчю Посполитою, і конфлікти з Радянським Союзом відбувалися саме на цьому базисі, на тому, що ці держави, ці народи не хотіли поводити себе з Україною на рівних. Вони хотіли постійно бути вищими. Чим це все закінчилося для Речі Посполитої і для Радянського Союзу, я говорити не буду, тому що це відома історія. Якщо нам будуть намагатися нав’язувати всі ці речі знову з позиції головного, з позиції сюзерена, я думаю, що такі відносини нормальними не будуть.

Я думаю, що абсолютна більшість політиків, навіть тих політиків, які довго позиціонували себе як проросійські, прекрасно це розуміють. Вони відчувають той факт, що бути керівником суверенної держави значно краще, ніж бути керівником якоїсь васальної місцевості, якого повсякчас можуть змінити.

Це прагнення до достойності, до гідності, до рівності це не лише властива українська риса, - хоч вона напевно більше українська, ніж інших народів, - іншим народам це теж притаманно. Якщо ми подивимось на сьогоднішні відносини, наприклад, Росії і Білорусії – це дуже цікавий приклад того, як ці дві країни по-різному розуміють співпрацю. Ми бачимо дуже протяжну історію відносин Росії і Білорусії. Там вже накопичилася дуже велика кількість підводних образ, які час від часу прориваються і вибухають в мас-медіа. Але суть цього конфлікту одна: білоруський президент, білоруське керівництво розуміють співпрацю з Росією, як співпрацю двох суб’єктів, а Росія пропонує Білорусії увійти до її складу шістьма областями, яких, як відомо, в Росії більше, ніж досить.

В Україні нема антиросійської політики. Колись дуже довго всі говорили про антиросійську політику Ющенка, вже поваленого. Але в чому її суть, і де його про американізм, мені важко сказати, тому що, чесно кажучи, мені дуже важко знайти у Ющенка хоч одне проамериканське рішення, яке було б на шкоду Україні. Те, що він ті рішення не виконував, це абсолютно очевидно, дуже багато не доведеного до ладу, дуже багато не зроблено, дуже багато помилок. Але, якби Ющенко був агентом ЦРУ, про що дуже довго говорили, то у нас би не було такої колосальної кількості помилок з його боку. Через те, що ця організації напевно не допустила б таких помилок, я так думаю.

У нас абсолютна більшість політиків налаштована на нормальне співробітництво з Росією, абсолютна більшість суспільства налаштована на нормальне співробітництво з Росією. Але, якщо це співробітництво буде в матриці рівності між нашими державами, між нашими народами, то не дивлячись на те, у кого більша бомба, у кого більше енергоносіїв, якщо буде співпраця в межах добросусідства і дуже такого українського розуміння, що кожен сантиметр кордону може використовуватися для блага співпраці двох країн, для того, щоб підвищувати спільну конкурентоздатність, для того, щоб рухати країну вперед, і конкурувати в цьому світі з іншими центрами сили, які вже випереджують і Росію, і Україну і багато кого іншого, тоді ми маємо потенціал для конструктивного співробітництва. Якщо буде прагнення встановити домінування Росії над Україною в той чи інший спосіб, я впевнений, що це до успіху не призведе, і це додатково витратить енергію наших народів на дуже неконструктивні речі. В той час, коли ми озирнемося після цього всього, ми побачимо, де ми будемо знаходитися на той час.



Владимир Корнилов: Если я правильно понял Александра, для того, чтобы наши президенты не допускали ошибок, они должны быть агентами ЦРУ, тогда они будут действовать безошибочно и грамотно. Это, конечно, шутка.

На счет национального интереса, конечно, здорово, когда звучат такие фразы, только ведь национальный интерес понятие очень субъективное. У нас с вами, Александр, как вы знаете, есть свое понятие национального интереса Украины, оно кардинально расходится, насколько я понимаю. Когда меняются политические элиты, меняется власть, меняется и понимание того, что есть такое национальный интерес на сегодняшний момент.

Когда говорят о том, что государство Украины должно следовать национальному интересу, я все-таки рекомендовал бы еще обратиться к такому понятию, как воля народа. В истинно демократическом государстве, где не только элиты, которые себя провозглашают элитами, и берут на себя право определять, что есть такое национальный интерес, принято прислушиваться к мнению народа.

Выборы на самом деле это показали, результат Виктора Ющенка очень красноречиво говорит сам за себя. Я уже запросил Книгу рекордов Гиннеса, как должна проходить процедура подачи заявки на то, чтобы Виктору Ющенко воздать по заслугам, вписать его имя в мировую историю, как президента с самым низким результатом за всю историю выборов. Эти выборы действительно показали, как суверенный украинский народ оценил действия своего президента, тех институций, которые на него работали, и того внешнего и внутреннего курса, который Виктор Ющенко проводил, и пытался здесь насадить вопреки воле и пожеланиям украинского народа.

В этом плане, я считаю, что одной из бед наших политиков, наших элит заключается как раз в том, что они пытаются жить по заветам «славетного» атамана казака Сирко. Они не учитывают, что времена изменились, что сейчас все-таки ХХI век, и желательно еще изучать современные мировые тенденции, а не только заглядывать под хвост кобылам, и соответственно искать свои корни где-то среди Калнышевских, атаманов и т.д.

Действительно наличие такого великого государства у границ Украины, каковой является Россия, не может не влиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины, и в конечном итоге на ход любой предвыборной кампании. Было бы странно, если бы было бы иначе. Само существование Российской Федерации, такого великого государства, у границ Украины делает априори российский фактор определенной темой на любых выборах, какие бы у нас не происходили. От этого все равно никуда не денешься, как не деться вообще Украине от России, я имею в виду в географическом смысле, так же как России не деться от Украины.

По анализу предвыборной программ 18-ти кандидатов, мы видим сейчас, что только ленивый не упомянул о необходимости улучшения взаимоотношений с российской Федерацией. НАТО – такую злободневную проблему, которая у нас вдруг возникает между выборами, - упомянули там хорошо, если два кандидата в президенты. То есть это уже говорит о том, что российский фактор никуда не делся, он, конечно, присутствует, и даже своим существованием Россия все равно будет, так или иначе, влиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины.

Согласен с Александром в том, что, конечно же, прислушиваться к мнению своих соседей - и России, и Евросоюза, и даже к мнению самого мощного государства в мире, каковыми являются Соединенные Штаты Америки - любая страна все равно должна, от этого никуда не денешься. Но действительно Украина должна вырабатывать свой национальный интерес, который, на мой взгляд, должен базироваться на нормальном стратегическом отношении с ближайшими союзниками и, конечно же, с Россией в том числе.



Олександр Палій: Кожна країна черпає з своєї історії, я хочу сказати, що і сучасна Росія теж черпає з своєї історії. Постійні конфлікти на кордонах з сусідами Росії – з Фінляндією, з Естонією, з Латвією, з Литвою, з Білорусією, з Україно, з Молдовою, з Грузією, з Азейрбайжаном, з Туркменістаном, останнім часом з Таджикистаном, з Японією, - я думаю, що це природа знову ж таки з історії. У Росії є своя специфіка, я думаю, що російська державність в дуже значній мірі формувалася під впливом східних впливів, і там не було співпраці на рівні, як це було в багатьох європейських державах, а там була дуже чітка ієрархія. Ця чітка ієрархія сьогодні сидить в головах російських політиків. Переступити через це навіть заради власних інтересів - достатньо складно.

Що стосується розуміння національних інтересів. У нас є закон, а закон треба виконувати. Так от Закон «Про основи національної безпеки України» дає чітку градацію національних інтересів, які існують на сьогоднішній день. Я вважаю, що тлумачення національних інтересів це дуже добре, пане Корнілов, я їх поважаю, але є закон, який ухвалений Верховної Радою, де чітко записано, що є національним інтересом України.



Владимир Корнилов: …дружба, партнерские стратегические отношения с Российской Федерацией….



Олександр Палій: Ви бачите тільки одне.



Владимир Корнилов: У нас есть закон, я могу не соглашаться и с законом тоже. Вы знаете, что у нас есть закон о том, что Украина уже вступила в ЕЭП. Согласитесь, Александр, это же не делает вас из-за того, что есть такой закон сторонником идеи темы единого экономического пространства, вы же не будете считать, что это национальный интерес Украины. Точно также если завтра вдруг Ющенко издаст указ о том, что мы уже почетные члены НАТО, это не значит, что я буду считать это национальным интересом Украины.



Олександр Палій: Ви маєте право казати все, що завгодно, але є закон, який достатньо чітко – звичайно, є можливості його інтерпретації на різних рівнях, - визначає що є національний інтерес. Суверенність держави, це її самостійність в ухваленні внутрішніх і зовнішніх рішень, це те, що закріплено в Конституції, і в абсолютній більшості законів, які існують в Україні, тобто верховенство українських інституцій, верховенство українських інтересів.

Пане Корнілов, ви працюєте в організації, керівництво якої знаходиться на території Російської Федерації, ви теж громадянин України, маєте свою точку зору. Що стосується мене, я працюю в державній українській інституції, яка теж має свою точку зору на ці речі. Ми можемо дискутувати. Я думаю, що ця дискусія плідна і вона відображає той плюралізм і ту демократію, яка існую в нашій країні.

Що стосується результатів Віктора Ющенка, я переконаний, що це заслужений результат. Це насамперед результат його внутрішньополітичних рішень, дуже неправильних і непослідовних. Можливо, і неправильних і непослідовних зовнішньополітичних рішень, не досягнення поставлених цілей, але внутрішньополітична складова в поразці Президента Ющенка набагато більша.

Якщо ми подивимося програми нинішніх кандидатів, вони практично обходять зовнішньополітичну складову. Сьогоднішня виборча риторика абсолютно не схожа на 2004 рік. Це пояснюється тим, що тоді в штаб Януковича прийшли російські політтехнологи, їм було не цікаво проштовхнути Януковича в президенти, їм було цікаво нанести максимальної шкоди державним інтересам України. Сьогодні Янукович говорить людям те, що вони хочуть чути, а не те, що потрібно російським політтехнологам. Саме тому риторика інших кандидатів спрямована насамперед на проведення якихось внутрішньополітичних перетворень, і стосується насамперед внутрішньої, а не зовнішньої політики. У нас демократія, і людям говорять те, що вони хочуть почути, абсолютна більшість населення хочуть почути не про якусь сутичку в країні на політичну тему, вони хочуть побачити вихід з кризи.



«Главред»: Майже всі із 18-ти кандидатів, що брали участь у першому турі виборів президента України, визначають в якості одного з зовнішньополітичних пріоритетів співробітництво з Російською Федерацією. Зокрема, такі пункти є в програмі Юлії Тимошенко і Віктора Януковича. Як ви вважаєте, хто з цих кандидатів буде краще сприйматися російською стороною?



Владимир Корнилов: Мы видим, что никаких иллюзий по поводу пророссийскости и одного, и второй кандидатов в президенты в Москве, конечно же, нет. В Москве понимают, что действительно каждый из этих кандидатов будет отстаивать украинские интересы в своем понимании.

При этом, многие отмечают, что России ближе и понятнее Виктор Янукович, чем непредсказуемая Юлия Тимошенко. Но при этом, я так понимаю, что в Кремле рассчитывают, предусматривают возможности, когда дело придется иметь с президентом Виктором Януковичем и с премьер-министром Юлией Тимошенко, или его премьер-министром Юлии Тимошенко. Во всяком случае, определенное время. Поэтому делать априори кого-то из них своим врагом, противником, идти против кого-то, призывать за того или за другую, в Москве не собираются и не будут этого делать.

Действительно в Москве из кампании 2004 года уроки извлечены, и так «в лоб» работать с кем-то, поддерживать кого-то Кремль не собирается. Хотя, при этом, я бы отметил, что российские политтехнологи, как и в кампании 2004 года довольно обильно представлены в штабах очень многих кандидатов в президенты, в том числе тех, которые никак не отнесешь к пророссийским.



Олександр Палій: Мені здається, що для України на сьогоднішній день головний інтерес полягає в тому, щоб провести ці вибори максимально чесно, відкрито, і отримати президента, за якого справді проголосував народ. Це буде означати крок в напрямку до реалізації цілей Помаранчевої революції. Ми отримаємо кандидата, за якого проголосував народ, ми отримаємо захист вибору.

Якщо ми цього разу проголосуємо за Януковича, чи за Тимошенко значить такий є вибір народу. Це буде означати, що наш обраний президент скоріше за все буде дотримуватись демократичних норм, тому що він прийшов завдяки демократії. Це буде означати, що він буде відкритий для всього світу, а не буде ізольований. Це буде означати, що він буде сприйнятий суспільством, що суспільство буде розуміти його легітимність, легітимність свого власного вибору і свою власну відповідальність. Це буде хороший урок демократії.

Мені здається, що в окремих політичних колах Росії є зацікавленість в тому, щоб у нас не було до кінця ясного і зрозумілого вибору, щоб в Україні був хаос. Мені також здається, що в певних російських колах вигідно, щоб у нас було кілька центрів влади, щоб президентом України був Віктор Янукович, прем’єр-міністром Юлія Тимошенко, щоб на суперечностях між цими центрами, вони поступово здавали Росії власні українські національні інтереси. Тобто намагаються створити таку дуалістичні систему, в якій кожен буде конкурувати за свою проросійськість.

Намагаються створити значно більш делікатними методами, ніж це було в 2004 році, очевидно Росія з того часу зрозуміла, що не завжди її заклики слухає наше населення, не завжди ці заклики доходять до суспільства.

Тут ми маємо виходити з того, що повинен просто відбутися нормальний виборчий процес. Якщо він буде нормальним, то це з дуже великою ймовірністю говорить про те, що наступні вибори у нас також будуть проходити нормально і в демократичному руслі.



Владимир Корнилов: Я категорически не согласен с тем, что в России хотят здесь какого-то хаоса, нестабильности и неопределенности. Наоборот, самый жуткий, самый неприемлемый сценарий с точки зрения России, российских национальных интересов на Украине заключается в том, что после выборов мы не получим никакого президента. То есть продление полномочий Виктора Ющенко в России не хотят, я вам это гарантирую. Пусть даже в роли и. о. президента, пусть даже в роли смотрящего за тем бардаком, который здесь будет происходить. Смею вас заверить, в России хотят определенности на Украине, чтоб знать, как минимум, с кем договариваться. В том числе по важным для России вопросам, в том числе по ценам на газ, об условиях транзита газа, энергоресурсов, об условиях функционирования российского бизнеса и т.д.

Кстати я не сказал, что в России хотят совместного существования президента Януковича и премьера Юлии Тимошенко. Наоборот, в России приветствовали, если бы и президент, и премьер в независимости от того, кто это будет, все-таки придерживались одной линии. Чтобы не проходилось - как это у нас бывало все последние годы – договариваться отдельно с президентом, а потоп передоговариваться отдельно с премьером. Этого в России точно не хотят. Но в любом случае там готовятся, как минимум, прорабатывают варианты работы с двумя лидерами общественного мнения на Украине. Было бы странно, если бы в России отказывались от контактов с одним из этих лидеров общественного мнения.



Олександр Палій: Мені здається, що цей конфлікт між президентом і прем’єр-міністром в Україні, який існував тривалий час грав фактично «на руку» Росії. Тому що за цей час було здано чимало український національних інтересів, - в тому числі в газовій сфері - саме завдяки тому, що у нас не було єдиного центру державної влади, і не було нормального рівня співпраці між президентом і прем’єр-міністром. Я думаю, що ця ситуація розглядається Росією як оптимальна.



«Главред»: Як в вважаєте, чим буде відрізнятися зовнішня політика по відношенню до Російської Федерації президента Тимошенко та президента Януковича?



Владимир Корнилов: В любом случае, кто бы ни стал президентом, российско-украинские отношения будут улучшаться. Хуже, чем было при Викторе Ющенко, уже не будет.

При этом, конечно же, темпы улучшения отношений во многом будут зависеть от личности президента, поскольку президент у нас, согласно Конституции, в значительной степени влияет на внешнюю политику украинского государства.

Судя по тем программам, которые выдвигает Виктор Янукович, - в том числе создание газотранспортного консорциума, попытка реанимации проекта ЕЭП, обсуждение идеи присоединения Украины к таможенному союзу, который сейчас формируется на постсоветском пространстве, - я думаю, что в этой связи при Викторе Януковиче темпы развития украинско-российских отношений будут больше. Это мое личное мнение.



Олександр Палій: Мені здається, що стан відносин України з Росією мало залежать від позиції України. Вони залежить від того, чи є Україна слабкою, чи ні. Після виборів ми можемо зіштовхнутися з тим, що Україна буде і далі слабкою, і Росія буде поводитися з Україною, як зі слабкою, тобто намагатися погіршити відносини.

Треба розуміти, що не наш так званий рух до НАТО, - були якісь символічні кроки – були джерелом цієї напруги. Джерелом напруги була слабкість України. Сьогодні членами НАТО є Італія, Франція, Німеччина і багато інших держав, з якими у Росії прекрасні відносини.

Якщо Росія буде налаштована на рівність і взаємовідносинах, я думаю, що в Україні вона знайде дуже багато друзів.



«Главред»: Кілька слів щодо нового Надзвичайного і Повноваженого Посла Російської Федерації в Україні Михайла Зурабова, який щойно прибув до Києва?



Владимир Корнилов: Никто еще не знает, каким будет Зурабов как дипломат. Я думаю, что он сам еще не знает. Дипломат он начинающий, и соответственно становление его как дипломата будет на наших с вами глазах здесь на территории Украины.

Я думаю, что повестка дня господина Зурабова определена президентом России Дмитрием Медведевым, в том самом памятном послании Виктору Ющенко в августе прошлого года. Все там разложено по полочкам, в том числе выстроены приоритеты. Было бы странно, если бы посол Российской Федерации выполнял какие-то собственные пожелания, а не волю российского руководства.

Соответственно, мы видим, на что были сделаны приоритеты. И мы видим, что эти приоритеты лежат в большей степени в гуманитарной сфере, чем в экономической. Я уверен, что главное отличие господина Зурабова, которого зачислили исключительно в бизнесмены, тем не менее, главная его задача будет заключаться в выстраивании гуманитарных отношений межу Россией и Украиной.

Конечно же, экономические вопросы не будут в хвосте, они тоже будут в приоритетах. Будет уделено особое внимание защите интересов российского бизнеса, российских инвесторов на Украине, от этого тоже послу никуда не деться.



Олександр Палій: Гуманітарна сфера, знову ж таки може відбуватися на рівних, а може відбуватися так, як вона відбувається. Коли в Росії немає жодної української школи, а в Україні їх тисячі, то назвати це гуманітарною співпрацею досить важко. Це можна назвати дискримінацією українців в Росії.

Росія вимагає від України відкритості простору. Фактично Україна відкрила свій інформаційний простір. В той же час інформаційний простір самої Росії і українців, які мешкають в Росії цілком закритий. Коли українці звертаються з якимось проханнями на території Росії, то отримують у відповідь, що ви можете заходити в Інтернет і дивитися українські новини в Інтернеті.

Мені здається, що гуманітарна тема, звичайно, буде підніматися. Буде підніматися і перед переможцем не виборах, але для Росії на даному етапі вона швидше за все буде відтиснута пріоритетом економічної експансії в Україні. Сьогодні намітилася така тенденція, що по ключових галузях в тому числі металургії, нафтогазового комплексу, банківської сфери росіяни дуже радикально пришвидшують свою експансію в Українську економіку.

Я думаю, що головне завдання - це розмова з українськими елітами з тим, щоб вони в обмін на якісь економічні преференції були готові віддавати ті чи інші інтереси України, в тому числі і в гуманітарній сфері.



Владимир Корнилов: Я не могу не отреагировать. Я не знаю ни одного случая, когда украинцы в России жаждали открыть украинскую школу, а кто-то на каком-то уровне запрещал это. Наоборот, я знаю не мало случаев, в том числе Москве, когда власти пытались открыть украинскую школу.

Я не знаю ни одного случая, когда украинские СМИ пытались выйти на российский рынок, а их кто-то оттуда выгонял. При этом, я могу назвать ряд решений украинской власти, которые, по сути дела, дискриминировали российские СМИ, исключительно на том основании, что они являются российскими.





Читач сайту «Главред»: А при чем тут Москва и Россия? Российскому правительству если разобраться, то по барабану кто будет президентом Украины и тем более что будет дальше. Они потом по обстановке после выборов в Украине определяться сами на счет дальнейших отношений.



Олександр Палій: Обіцянки можуть даватися різні, звичайно, є певний формат цих обіцянок перед виборами, але, звичайно, що політики будуть ухвалювати власні рішення на тих засадах, від яких вони потім будуть відштовхуватися. Спрогнозувати наперед, які будуть відносини у кожного з лідерів дуже важко.



Читач сайту «Главред»: Анатолий (Ukraine, Cherkassy) По-моему, рука Москвы не убиралась с пульса Украины. Поэтому назрел такой вопрос. Для чего и для кого рассчитана эта "рука». И как с ней бороться



Владимир Корнилов: Я слышал много эпитетов, в том числе в свой адрес, по поводу того, что есть такое «рука» Москвы здесь. Мы должны понимать. Что одно дело, когда мы обсуждаем российскую политику в отношении Украины, а другое дело, когда у нас получается к этим «рукам» Москвы причислить граждан Украины, которые имеют взгляды отличные от взглядов уходящего президента и, надеюсь, уходящей власти. Нужно различать, где мы действительно говорим о российском влиянии, и где мы говорим о мнении своих сограждан. О людях, которые имеют право на это мнение, имеют право обтаивать его на выборах, имеют право требовать от этой власти прислушиваться к этому мнению, чего, к сожалению, не делалось на протяжении последний пяти лет.



Олександр Палій: Якщо громадяни України мають свій запит, який може відрізнятися і від державної позиції і від позицій інших груп. Я за таку конкуренцію.



Владимир Корнилов: Это конкуренция государства со своим народом.



Олександр Палій: Щоб ті люди які у нас мешкають, громадяни України, мали свою точку зору, і в результаті дискусії, в результаті виборів, ми отримували результуючу. Щоб ніяка зовнішня «рука» не впливала на нашу конкретну ситуацію.



Читач сайту «Главред»: Андро (Ukraine, Kiev) То, что урапатриоты постоянно пеняют на "руку Москвы" - это комплекс или существуют реальные факты влияния на внутреннюю украинскую политику извне? Если да, тогда почему мы не слышим о "ноге Брюсселя" или "Вашингтонском носе"? Спасибо за ответ



Олександр Палій: Я думаю, що це, на жаль, реальний факт. Насамперед він зумовлений тим, що у нас в результаті перебування України під владою іноземних центрів, було сформовано і суспільство, і політична еліта. У нас політична еліта виховувалася дуже довго, навіть не на цілях боротьби з імперіалізмом. Головна мета Комуністичної партії України, Комсомолу, дуже багатьох структур полягала втому, щоб на цій землі ніколи не відродилася державність. Ці люди у нас дружно перекочували у владу, отримали бізнес-ресурси, отримали дуже хороші можливості. Через цю еліту дуже легко реалізовувати впливи іноземних центрів.

Що стосується «руки» Брюсселю. Очевидно, що європейський Союз є назовні достатньо слабкою структурою. Це структура, яка загрузла в своїх проблемах, яка має дуже багато центрів влади, центрів впливу, яка не може серйозно впливати на зовнішні процеси, як це роблять національні держави.

Щодо «руки» Сполучений Штатів, я думаю, що вона є. Але, я думаю, що вона набагато слабша, ніж «рука» Росії в Україні на сьогоднішній день.

Я думаю, що в будь-якому випадку, ми як суверенна держава маємо боротися за те, щоб ніякі зовнішні «руки» не вливали на наш вільний і незалежний вибір.



Читач сайту «Главред»: ВВГ (Ukraine, Kiev): Вопрос к господину Корнилову. Гос. Корнилов, вы гражданин, какой страны? Если Украины, так почему вы проводите явно антиукраинскую политику, почему вы отстаиваете не ее интересы, а интересы соседней страны? Если вы не гражданин Украины, тогда мне все ясно.



Владимир Корнилов: Я гражданин Украины. А то, кто у нас проводит антиукраинскую политику, с точки зрения украинского народа опять-таки довольно четко этот украинский народ сказал на этих выборах. То есть мое мнение, как минимум, в относительном большинстве.



Читач сайту «Главред»: Олег: Меня, как исследователя, всегда волновал вопрос постоянной, повсеместной , словно паранойя, оглядки украинских националистов на Москву. Уже 18 лет Украина-независимое государство. 18 лет на Украине власть в руках украинского капитала. А оглядка на Москву продолжается: каждый украинский канал считает обязательным через две новости на третью так или иначе упомянуть Россию, чаще в негативном свете, как оппонента или врага Украине, какой бы вопрос не обсуждался - от энергетики до истории, от спорта до культуры, и т.д.. Вопрос к обоим участникам : Как Вы думаете, в условиях, когда украинцы возглавляли СССР, в дореволюционное время занимали ведущие посты в империи, ныне - независимы, оглядка на Москву-это свобеюразный комплекс нашего политического истаблешмента и украинских националистов либо это действенный инструмент управления обществом по принципу " разделяй и властвуй"?



Олександр Палій: Що стосується того, чому така увага до Росії, треба сказати, що цей вплив не вичерпується, глибокий структурний вплив на все суспільство був здійснений свого часу. Це в тому числі і за рахунок того, що була така зрощена еліта, яка відповідним чином зараз позиціонується.

Якщо говорять, що українські націоналісти чи патріоти були при владі … Який український патріот з Леоніда Кравчука? Це ідеолог Компартії, це людина яка пройшла всі жорнова на предмет того, щоб у нього не залишилося нічого українського. Та ж сама ситуація з Леонідом Кучмою, він навіть свою національність змінив задля того, щоб отримати свою посаду, це людина, яка відмовилася від усього свого національного для того, аби пройти по партійній ліній. Потім прийшов Ющенко. Якого Кучма, якби він мав кращі ділові якості, він би ніколи не допустив до себе настільки близько, наш чинний президент працював в основному язиком. При ньому були при владі і Тимошенко, і Янукович, а насправді президент був просто обкладинкою цього всього процесу. Тому говорити, що у нас при владі перебували якісь українські… Вони у нас за вісімнадцять років насправді не перебували при владі. Це все постгеноцидна політична верхівка.

Щодо того, що українці займали якісь провідні пости в Російській імперії. Це повний міф. Наведу один факт, 1890 рік, тільки 23% бізнесменів в Україні були етнічними українцями. Весь бізнес був єврейський, російський або польський.



Владимир Корнилов: Вся беда украинских националистов заключается в том, что идеология радикального интегрально украинского национализма застыла в своем развитии 30-х годов ХХ века. Посмотрите все теоретические разработки радикальных украинских националистов, они по сути дела все базируются на идеологах 30-х годов. Как тогда была сформирована тоталитарная идеология украинского радикального национализма, то по всем известным причинам - война, поствоенные события – вся эта идеология на этом и застыла.

Вся идеология по большому счету сводилась к одному примитивному лозунгу «Геть ввод Москви!», любым путем, любым способом, лишь бы куда подальше, не важно какой ценой.