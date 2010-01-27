Ендрю Вілсон: «Українська політика нагадує гру в рулетку»

Краще бути руйнівником міфів, а не їх творцем

Ендрю Вілсон – відомий західний науковець, викладач та експерт з політики країн європейського сусідства, зокрема України, Росії та Білорусі. Пан Вілсон не має українського коріння і вибрав українську тематику та вивчив українську мову, за його словами, суто з наукового інтересу. Автор резонансних книг з української тематики: «Помаранчева революція в Україні» (2005), «Віртуальна політика: підроблена демократія у пострадянському світі» (2005) та «Українці: неочікувана нація» (2000), – виданих на Заході, нині працює старшим науковим співробітником Європейської ради з міжнародних відносин. У питаннях відносин Україна–ЄС Ендрю Вілсон намагається бути об’єктивним критиком для обох сторін, адже вважає, що завдання справжнього інтелектуала – не створювати, а руйнувати міфи.



Як ви вважаєте, наскільки Захід і ЄС розчарувались або не розчарувались у тому, що відбулося після Помаранчевою революції?



Мушу сказати, що всі революції розчаровують – на те вони й революції. Але Помаранчева, очевидно, розчарувала багатьох. Здається, на Заході очікували того ж самого, що й пересічні українці: політичної реформи, розвитку економіки і втілення гасла «Бандити сидітимуть у тюрмах». І як українці, багато європейців очікували, що Ющенко зможе виконати свої передвиборні обіцянки. Було також чимало розчарувань у ньому як в особистості. Однак багато чого змінилося на краще, наприклад, щодо чесності та прозорості виборів, свободи слова, зміцнення громадянського суспільства. Але стосовно того, що могло бути зроблено з політичним капіталом та великим енергетичним імпульсом Помаранчевої революції – звичайно, маємо велике розчарування.



Чи не розчарований ЄС, що він не надав Україні членства саме в той момент, коли надії були великими?



У Європейському Союзі всі процеси бюрократизовані, але в тому, що сталось, винна Україна, оскільки вона не здійснила потрібних реформ. Так, ви маєте рацію – саме одразу після Помаранчевої революції з’явилось велике вікно можливостей. Додайте референдуми у Франції та Голландії, які відбулись улітку 2005 року і виявили небажання цих націй мати спільну конституцію. Протягом цього періоду Україна отримала План дій, який було обговорено ще під час правління Кучми, лише з невеликими змінами. Він не те щоб не запропонував Україні членство – скажімо, однозначно запропонував менше, ніж міг. І тут я бачу втрачені можливості.



Чи не вважаєте ви, що в діалозі Україна–ЄС проблема не стільки в Україні, і не в тому, що вона не здійснює певних реформ, а в тому, що в ЄС надто дослухаються до того, що скаже Росія?



Європейський Союз має 27 держав-членів і багаторівневу бюрократичну систему. Всередині цієї структури, звісно, є група (фракція), для якої чинник Росії є ключовим. Є окремі країни та бюрократично налаштовані особистості, які не зроблять нічого такого, що могло б образити Росію. Вони ставлять відносини з Росією на перше місце і вже потім – зі східноєвропейськими сусідами, включаючи Україну. Але в бюрократичній машині ЄС є й інші групи. Погано те, що за останні кілька років Україна втратила довіру до себе та багатьох друзів серед політиків. Не лише через газову кризу минулого січня, що засмутила чимало країн-членів, – наприклад, Словаччину. А тому, що це доповнило загальну атмосферу постійного хаосу. До того ж, кілька дружньо налаштованих до України країн-членів, зокрема, країни Балтії чекають від України чітких позицій з певних питань. Наступного року президентство в ЄС отримають такі країни, як Іспанія та Бельгія, які, здається, мають цю психологію – «Росія на першому місці». Але є певні аспекти й на користь України, тому що багато держав вважають, що, приміром, хороші відносини Німеччина–Росія повинні бути збалансовані хорошими відносинами між ЄС та країнами на зразок України. Отже, для деяких країн чинник «Росія на першому місці» важливий – наприклад, для Німеччини чи Франції, але, повірте, не завжди. А для деяких країн цей фактор не важливий. Утім, наголошую, що найголовніше – той курс, яким іде сама Україна. Новий президент повинен швидко відійди від передвиборної риторики і повернутися до серйозних реформ у політичній та економічній сферах. І тоді позиції багатьох людей навіть у таких країнах, як Німеччина та Франція, зміняться.



Чи важливо для Європейського Союзу, хто саме переможе на виборах. Чи вже наразі склалась така ситуація, що персона переможця не важлива?



Не важлива. Європейський Союз, як я раніше сказав, – бюрократична організація, тож вона воліє підтримувати принципи, процеси, а не особу. Незважаючи на те, що п’ять років тому більшість політиків у Європейському Союзі хотіла бачити Ющенка переможцем. Сьогодні є люди, які віддають перевагу Тимошенко, але ці почуття не такі сильні, як п’ять років тому, бо люди в Брюсселі чи Парижі не бачать серйозних відмінностей між двома прохідними кандидатами.

Тобто вже немає боязні Януковича чи подібного кандидата як проросійської сили, ймовірного диктатора, як це було перед Помаранчевою революцією? Чи немає наразі різкої поляризації, що це – однозначний плюс, а це – однозначний мінус?



Я не хочу перебільшувати, але нині Януковича сприймають як нудного кандидата (boring candidate), а не як загрозу. Є цікава аналогія: очікується, що британські консерватори виграють британські вибори наступного року. У їхній програмі небагато реформ, які сподобалися б ЄС, тому основний принцип їхньої політики – спробувати сподобатись Вашингтону. І це мета парламентаризму – не стати кращим другом, а спробувати побудувати конструктивну коаліцію з Європою. Отже, взаємини між Януковичем і Путіним чимось подібні до цього. Янукович ніби не кращий друг Росії, але той, із ким можна мати справу. Такий, яким був містер Горбачов багато років тому.



Дехто з українських науковців називає вас міфотворцем нашої історії та політики і ставить вас в один ряд з російськими лібералами. Що ви можете відповісти на це?



Я не знаю, про які міфи йдеться, але, звісно, я західний спостерігач. Сподіваюсь, у мене є цікавий підхід. Я вважаю за краще бути руйнівником міфів, а не їх творцем. Навпаки, у своїх книгах про Україну намагаюся ставитись критично до існуючих міфів з усіх боків: традиційних історичних міфів, які розповідає Україна про себе; традиційних міфів, які розповідає Росія про Україну, та міфів, що їх розповідає Європа про Україну. Я вважаю, що це робота кожного інтелектуала – ставитись до інформації критично, вміти провокувати і шукати відповіді.



Якою ви представляєте нашу країну Заходу у ваших книгах?

По-перше, Помаранчева революція не була суцільною казкою. Це була енергія, яка вийшла назовні, й навіть зараз лишився потенціал. Це був великий вияв довіри простих українців до тих, кого вони вважали своїми лідерами. По-друге, чесність. Українці – не лицеміри, і вони визнають ті помилки, яких припустилися останніми роками. З іншого боку, складається враження, що інколи Україна та ЄС провадять діалог глухого з німим. Єврократи завжди фокусуються на вузьких деталях програмної політики. А українці сповідують культуру символізму: на сигнали бажання ЄС наблизитись до України вони відповідають, що здійснили б реформи, якби Європа дала їм більше політичного капіталу. Тобто йде ніби торгівля: ви здійсніть реформи, а ви надайте нам більше перспектив на членство, яке нам потрібне, щоб здійснювати ці реформи. Нам усім треба навчитись робити невеликі, але конкретні кроки, щоб змінити ситуацію, особливо коли з’явиться новий президент. Щось може зробити ЄС – наприклад, допомогти з реформою газового сектору, але є речі, які повинна зробити Україна: переконливо довести, що політичний хаос лишився в минулому, що вона серйозно виконує газові домовленості. І це буде набагато краще для пожвавлення діалогу Україна–ЄС, ніж суперечки про постійне членство, яке невідомо коли буде.



У Європі ви вважаєтесь фахівцем з українського питання: часто виступаєте на світових симпозіумах про Україну. Ви кабінетний учений чи людина досвіду? Приміром, ви знаєте, як живе нині реальна українська родина, були на підприємствах – тобто у вас є якийсь досвід, окрім теорії? Адже попри досягнення Помаранчевої революції, фактом лишається те, що зараз наші люди дуже збідніли, багато хто під час кризи втратив свої робочі місця, і можливо, в Європі не уявляють, наскільки є бідною Україна тепер? Ми маємо 5–10% олігархів і решту – 90%, які живуть на 100 фунтів на місяць. Чи знаєте ви це життя?

Уперше я потрапив до Радянської України влітку 1991-го. Коли приїжджаю, я не зупиняюсь у фешенебельному готелі, де ми зараз із вами розмовляємо, а живу в родині друзів. Коли на початку 90-их я готував свою дисертацію, жив у вашій країні приблизно два роки. Добре пам’ятаю ті часи: тоді не було їжі, моя дружина навіть пожартувала, що я схуд, коли вона мене побачила після повернення. Тож я знаю ваше життя, але все-таки я – іноземець, хоча й трішки розмовляю українською (сміється), тож можу спілкуватись як із пересічними українцями, так і з їхніми багатшими співвітчизниками.



Ваш виступ на симпозіумі «Революційні моменти», присвячений Помаранчевій революції, який відбувся 19 грудня минулого року у Києво-Могилянській академії, торкнувся теми віртуальної політики в Україні. Що ви як науковець розумієте під цим терміном?



Я написав англійською книжку «Віртуальна політика: підроблена демократія у пострадянському світі» для західної аудиторії. Для неї цей термін ще п’ять років тому був зовсім невідомим. Українською віртуальна політика означає те ж саме, що політичні технології. Це ціла індустрія, з особливою мовою та набором тактик.



З точки зору віртуальної політики порівняйте президентську кампанію 2004–2005 і 2009–2010: що спільного і що відмінного?



Я вважаю, що найсильнішим мотивом для людей, які виступали тоді на різних майданах, є те, що вони хотіли чесних виборів, нормальної політики, а не політичної брехні. Здається, певні речі зникли, а деякі – змінилися або набули нової форми. Україна завжди мала модель плюралістичних мас-медіа, але одна зі змін після Помаранчевої революції – це відносно вільні засоби масової інформації. Якщо ви подивитесь на парламентську кампанію 2006–2007 – багато політиків витрачали багато грошей на політичні технології, які, по суті, не мали великого результату, за винятком одного кандидата – Литвина. У цій кампанії технічні кандидати, здається, повернулися. Для чого? Можливо, тому що політики вважають, що люди добре сприймають популістські месиджі від новачків або тому, що президентські вибори набагато більше персоналізовані, і невідомі кандидати мають шанс просто засвітитись, а може, для того, щоб вони оприлюднювали компромат. Наразі ще триває постійне ганебне використання ЗМІ – російською «сливной бачок», – тобто змагання з дезінформації. Плюс, до того ж, компромат є певним циркулючим чинником. Тобто – це система. Поясню. Є певне коло компромату. У цьому колі всі учасники мають компромат одне на одного. Ті люди, які чесні, не є частиною кола. Або ж люди в колі думають, що ті, кого вони не можуть контролювати, не беруть участі в колі. Це як технічна гра, і таке коло дуже тяжко залишити. Всі пов’язані між собою, і вони не можуть із цього кола вийти просто так. Пригадуєте, в одному з фільмів Квентіна Тарантіно, який називається «Скажені пси», фінальна сцена – всі бандити наставляють пістолети один на одного, і, звісно, гра закінчилась трагічно.



Скажіть, будь-ласка, а ви бачили наші нескінченні політичні ток-шоу? Можливо, це теж частина того кола, оскільки всі політики приходять на телебачення, і все відбувається, як у рулетці: політик виступив на одному каналі і відразу ж їде на інший; там – звинувачує, а там – відповідає на звинувачення, і так до пізньої ночі?



Дуже важливе запитання. Так, я бачив ці шоу. Традиція циркуляції компромату має глибоке коріння, і вона самопідтримувана. Якщо ти граєш за правилами – ти в колі, а якщо ні – тебе можуть просто знищити. Можливо, участь у шоу і є виконанням частини правил гри кола. І я навіть можу сказати, що полишити коло – набагато небезпечніше, ніж грати за правилами. Тобто якщо ти не почуваєшся сильним гравцем, краще не брати участі в колі – тебе можуть облити брудом або знищити фізично.



Отже, можна зробити висновок, що зараз головним політичним важелем став компромат. Тоді, повертаючись до сьогоднішньої президентської кампанії, хочу поставити таке запитання. Під час Помаранчевої революції головними неподобствами влади були «темники», залякування людей, тиск на роботі тощо. Але в ході теперішньої кампанії спливли речі, які взагалі несумісні з людськими цінностями, наприклад, скандал з педофілами чи тема свинячого грипу: коли почалась епідемія, кожен політик, коментуючи її, намагався заробити політичні дивіденди. Можливо, це набагато страшніше, ніж, наприклад, так звані «каруселі», коли бритоголові «братки» кидали в урну відкріпні талони?



Якщо ви згадаєте той тиск, до якого систематично вдавалася влада напередодні Помаранчевої революції, це був типовий тиск м’якого авторитарного режиму – арешти, каруселі, спроби контролювати підрахунок голосів, отруєння Ющенка, яке так і не розкрито. Ці речі справді більше не використовуються, тому що технології відомі маніпуляторам у цій кампанії. Та використовуються ті речі, про які ви сказали. Скандал з педофілами – справді огидна сенсація, і ніхто так і не знає, правда це чи ні. Але Ющенко був страшенно авторитарним (популістичним) на телебаченні, сказавши: «Я хочу, щоб цих педофілів відправили у в’язницю». Цей скандал не набув такого розголосу на Заході – швидше, більше схвилювала інформація про епідемію свинячого грипу, і це підірвало мегадовіру до України. Стало очевидним, що в України багато проблем, бідності, що багато людей вразливих, які можуть захворіти і навіть померти, коли загалом до таких хвороб схильні старі люди або які вже мають пені хвороби. Це викликало занепокоєння країн-членів, адже стало очевидним, що українська система соціального захисту надто слабка, додайте масову істерію, перспективу введення надзвичайного стану. Отже, Україна показала себе країною, яка не відповідає за свою поведінку. І особливо напередодні «Євро-2012» – це не той імідж, який привабить футбольних фанів до України.



У вашій науковій концепції є поняття «елітарної політики». Як ви вважаєте: чи відбулась в Україні зміна еліт?



У 1991 році відбулась мінімальна зміна еліт, тому були великі очікування зміни еліт у 2004 році. Але одна із сумних тез про Помаранчеву революцію: коли нові люди таки прийшли до влади, вони успадкували багато подібних рис, що мали їх попередники, наприклад, корупційність. У більш широкому сенсі – для справжньої революції не є метою штурмувати Зимовий палац або Бастилію, а організувати круглий стіл. Конкретні дії, які здійснюються під час круглого столу – ось що найважливіше. Україна зробила багато неправильних кроків і прийняла неправильні рішення в грудні 2004 року. Особливо це стосується конституційної реформи, яка передала владу парламенту, що стало для еліт головною ареною захисту, збереження і навіть розширенння своєї влади. Тобто вийшов парадокс. Ви отримали певні зміни: прийшов новий Президент і його нова команда, та влада перейшла до парламенту, де стара еліта змогла вижити і процвітати.