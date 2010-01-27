Депутатов снова потянуло под купол

В четверг ПР собирается отправить в отставку Юрия Луценко, в пятницу – БЮТ намеревается внести изменения в закон о выборах Президента.



Причину настойчивости БЮТ относительно изменения закона о выборах стоит искать в небольшом, но непреодолимом прогнозируемом разрыве в несколько процентов между Тимошенко и Януковичем во втором туре.



Скорее всего, на этой неделе нас ждет очередная серия внеочередных сессий парламента, инициированных двумя крупнейшими политсилами – БЮТ и Партией регионов. С четверговой сессией, созванной «регионалами», почти все ясно – ПР не оставляет попыток уволить враждебного министра внутренних дел Юрия Луценко (на сей раз поводом призваны послужить действия милиции в конфликте на комбинате «Украина») с довеском в виде изменений в закон о выборах Президента, касающихся порядка работы избирательных комиссий. Пятничная сессия, которую грозится созвать БЮТ, может стать более интересным мероприятием. Напомним, в соответствии с регламентом, пятничное собрание под куполом будет не просто заседанием, а внеочередной сессией парламента – повестку дня которой БЮТ сможет формировать самостоятельно. И переиграть бютовцев, как это было две недели назад, у «регионалов» уже не получится.



Напомним, суть предложенных БЮТ изменений в закон о выборах состоит в следующем – запретить голосовать на дому без справки, подтверждающей невозможность перемещаться самостоятельно, и запретить вносить избирателей в списки в день голосования. Очевидно, что это дает широкое поле для возможных фальсификаций, и то, что эти методы не получили широкого применения в первом туре, отнюдь не означает, что так будет и в туре втором. Ведь если на востоке страны монополия на использование админресурса принадлежит Партии регионов, то на западе страны такая ситуация не наблюдается. То есть, понимая всю сложность фальсификации «за себя», БЮТ пытается создать аналогичную ситуацию и для оппонентов, чтобы лишить их «дополнительных» голосов. Косвенно эти размышления подтверждаются и упорством, с которым Партия регионов пытается упомянутых изменений в закон не допустить.



Кстати, согласно действующим на данный момент решениям судов (принятых в ночь перед первым туром), голосовать на дому без справки и вносить избирателей в списки в день выборов и так нельзя – соответствующее решение ЦИК уже донесла всем местным комиссиям. Но решение суда – на то и решение суда, что его можно попытаться оспорить, к тому же, оппоненты получают козырь в виде явного несоответствия положений закона и решений суда. То есть, принимая изменения в закон о выборах, БЮТ пытается перед вторым туром сделать свои юридические позиции по данному вопросу идеальными.



У внеочередного пятничного заседания может быть и еще одна, скрытая, причина. По имеющейся у «Главреда» информации, в последний день недели, кроме изменений в закон о выборах, на рассмотрение может быть внесен еще один вопрос – о создании временной следственной комиссии по «Межигорью». Напомним, этот вопрос на последней пленарной неделе был причиной острых конфликтов в сессионном зале: жесткой словесной перепалки между и.о. главы фракции БЮТ Андреем Кожемякиным и спикером Владимиром Литвином (не желавшим вносить «Межигорье» в повестку дня), двукратного исхода бютовцев из сессионного зала и тонн взаимных обвинений. А для принятия решения о создании ВСК, в отличие от принятия закона, требуется не 226, а всего 150 голосов, которые у БЮТ есть при любой погоде.



Если же планы БЮТ провалятся, то после пятничной сессии мы можем ожидать понедельничную, вторничную и так далее – благо регламент не ограничивает депутатов в удовольствии проводить собрания «под куполом».