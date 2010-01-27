Failed state как технология выборов

Страна напоминает предприятие, которое старательно банкротят

Failed state как обозначение Украины запустили в обиход многочисленные «друзья» Украины из государства, по странной прихоти называющегося нашим стратегическим партнером. Сегодня у них хватает поводов для радости: этот термин фактически красной нитью проходит через общественно-политическую жизнь страны, кульминацией которой являются президентские выборы.



Украину давно не удивить рейдерскими атаками и ожесточенным противостоянием в судах. Но сегодня все страна напоминает предприятие, которое старательно банкротят в предчувствии смены собственника. Если при Леониде Кучме мы фактически жили в закрытом акционерном обществе, при Ющенко – в открытом акционерном обществе с постоянным процессом размывания акций и переписыванием уставных документов, то сегодня, по всей видимости, Украину ожидает период агрессивного поглощения. При этом оба финалиста президентской кампании старательно банкротят страну, дабы превратить ее в легкую добычу для потенциального «инвестора».



Речь, к счастью, идет не о вооруженной агрессии. Скорее, Украина практически сразу после избрания нового президента столкнется с попытками ввести на ее территории элементы внешнего управления. С подобным мы уже сталкивались в 2009-м, когда на стратегических объектах нашей газотранспортной системы появились иностранные наблюдатели. Ничего удивительного: украинская ГТС уступает своей мощностью только российской, и является ключевым элементом обеспечения европейской энергобезопасности. Кстати, Брюссельская декларация, подписание которой в марте прошлого года представителями Евросоюза и украинской власти вызвала демарш российской делегации, так и осталась прекраснодушным планом.



Действительно, украинскому истеблишменту не до модернизации одной из важнейших составляющих национального достояния. Куда важнее решить текущие проблемы. К примеру, понравиться российским партнерам, которые в условиях сокращения объемов потребления «голубого топлива» в Европе становятся показательно сговорчивыми. Для них Виктор Янукович и Сергей Тигипко, например, разными словами предлагают реанимацию идеи газотранспортного консорциума, а Юлия Тимошенко уже обеспечила десятилетние контракты с «Газпромом» на поставку и транзит газа по украинской территории. После этого обещания лидера БЮТ за пять лет обеспечить полную энергонезависимость выглядят как циничное издевательство над здравым смыслом. Равно как и клятвы Тимошенко сделать «Нефтегаз» оператором освоения черноморского шельфа в его нынешнем финансовом состоянии. Отечественные политические вожди не собираются обеспечивать независимость в энергетической сфере, ведь это потребует непопулярных решений, куда проще выбирать между вариантами подчинения российским интересам.



Впрочем, чему можно удивляться в стране, где нет антикризисной программы, не принят Государственный бюджет, а финансовая зависимость от кредитов Международного валютного фонда заставляет чиновников подобострастно обещать для завоевания расположения Фонда. Курс гривни продолжает оставаться предметом предвыборных обещаний и спекулятивных игр, непонятных, но ощутимых для миллионов украинцев. Нас уже перестало пугать слово «дефолт» - так часто оно звучит в отечественных реалиях. Принять внятное и прозрачное решение о приватизации «Укртелекома» или Одесского припортового завода наша власть не в состоянии, зато продажа российским инвесторам «Индустриального союза Донбасса» выглядит лишь началом «захода по-соседски» в стратегически важные отрасли. Вернее, вторым шагом – первым была покупка «Проминвестбанка» Внешэкономбанком, принадлежащим Российской Федерации. Собираемые вперед налоги стали нормальной практикой, а процесс возмещения НДС напоминает беспроигрышную лотерею для представителей фискальных органов. Украинское государство словно начало процесс самоуничтожения, хотя большевистские отряды Муравьева не приближаются на этот раз к Киеву, а Владимир Путин даже не исполняет «соло» на газовой трубе. Он, как известно, «всего лишь» призвал «не допустить украинизации политики» в России.



При этом проблемы наблюдаются не только в экономике. В политическом аспекте Украина переживает кульминацию неудовлетворенности результатами конституционной реформы. Проведенное впопыхах препарирование Основного Закона привело к тому, что система государственной власти оказалась разбалансированной. Но это не мешает финалистам президентской гонки фактически вести кампанию по выборам премьер-министра. И Тимошенко, и Янукович практически не скрывают своего желания нарастить президентские полномочия если не легитимным способом, то явочным порядком. Найти для этого обоснования им, безусловно, помогут. Например, напомнив о несовершенстве закона «О выборах Президента Украины» и постоянных попытках его переписать. Или об отказе Виктора Федоровича придти на телевизионные дебаты. Или об активном использовании Юлией Владимировной бюджетных средств для промотирования собственного видения перспектив страны. Схватка за полиграфкомбинат «Украина» позволяет предположить, что на выборы 7 февраля гражданам лучше приходить с взятым из дому листом бумаги – вместо бюллетеня.



К сожалению, процесс превращение Украины в объект будущего поглощения кажется практически неотвратимым. От нового президента понадобится недюжинная политическая воля, чтобы его остановить, даже если он использовал рассуждения о failed state для прихода к власти. На выборах 7 февраля в графе «не поддерживаю ни одного кандидата» может появиться аномально большое количество голосов. И это, пожалуй, последний сигнал о необходимости преобразований в стране.