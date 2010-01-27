Суд раздора. Версии сторон

Еще один суд – Киевский апелляционный административный – стал жертвой «разборок» Тимошенко и Януковича.

Кандидаты в президенты Украины, похоже, ввели новую традицию: ни дня без скандала. На этот раз двое депутатов от Партии регионов – Валерий Бондык и Юрий Мирошниченко – устроили дежурство в приемной председателя Киевского апелляционного админсуда и вызвали прокурора.



Напомним, именно эта судебная инстанция в три часа ночи в день выборов приняла ряд решений (в частности, о запрете голосования на дому, о запрете включать избирателей в списки в день голосования и восстановлении полномочий члена ЦИК Писаренко), чем дала повод порадоваться БЮТ и огорчиться ПР.



Председатель Киевского апелляционного админсуда Анатолий Денисов подчеркнул «Главреду», что депутаты незаконно вмешиваются в работу суда. Сами парламентарии это отрицают и заявляют, что ведут себя «тише воды, ниже травы», и намерения у них исключительно мирные – получить информацию о процедуре распределения дел в суде. У обеих сторон «железные» правовые аргументы. Чьи весомее – «Главред» предлагает оценить свои читателям.



-- Анатолий Денисов: «Депутаты собираются находиться в суде до окончания выборов»

{1-}

С какой целью депутаты от Партии регионов прибыли в возглавляемый вами суд? Как они это объяснили?

Мы рассматриваем дела, связанные с выборами президента. Они пришли и сказали, что будут находиться в суде до выборов президента Украины, и требуют от меня информацию о делах, которые мы рассматриваем. И этого требует сторона, которая вышла во второй тур! А если сейчас БЮТ придет и будет требовать того же самого? Это вмешательство в деятельность суда!



Я официально обратился по этому поводу к миссии наблюдателей ОБСЕ и Совету судей Украины, чтобы они тоже отреагировали на эту ситуацию, и вас призываю приехать в суд и своими глазами увидеть ситуацию, которая тут происходит.



Когда вы пришли в суд, депутаты уже были там?

Нет, я пришел на работу в 6 часов утра. Они появились где-то в 8:15. Они пришли ко мне в кабинет и стали требовать, чтобы я рассказал, как распределяются дела в суде. Я объяснил, что для получения любой информации необходимо официальное обращение, и те сведения, которые положено, они получат. Я закон «Об информации» знаю, и ни на какие устные вопросы отвечать не буду. Они сюда пришли не как депутаты: парламентарии должны соблюдать закон, а не нарушать его.



У депутатов есть конкретные претензии, они называли фамилии судей, которых подозревают в заангажированности в пользу БЮТ?

Все подозрения они должны высказывать в другом месте. Все, что о нас говорят, пишут: одни хвалят, другие ругают – это всегда было уделом судьи.



А как именно происходит распределение избирательных споров между судьями?

У нас установлен график, и судьи получают дела в порядке очередности. Пришло дело – и каждый следующий судья его получает.



Как сейчас ведут себя депутаты?

Они сидят в приемной. Как они обычно себя ведут в Верховной Раде – мы по телевизору видим. Но здесь тихо.



То есть они не мешают осуществлению правосудия?

Посторонний человек находится в суде, у меня в кабинете. Как я могу нормально работать? Я общаюсь со своими работниками, мы можем обсуждать какие-то дела, юридические вопросы – как это делать в присутствии посторонних лиц? И они собираются находиться в суде до окончания выборов.



Вы обращались в правоохранительные органы по этому поводу? Есть какая-то реакция с их стороны?

Нет, депутаты сами начали звонить прокурору по поводу моих, как они сказали, некорректных выражений в их адрес, чтобы он тут же приехал и возбудил уголовное дело против меня. А что касается правоохранительных органов, то вы же знаете, что депутаты неприкосновенные, к ним прикоснуться нельзя, чем они и пользуются.



Что вы дальше планируете делать, чтобы обеспечить нормальную работу суда?

Я сказал депутатам, что пока они будут находиться тут, я работать не буду. Избирательный процесс продолжается.



В производстве вашего суда есть сейчас дела, связанные с выборами?

Есть, по иску Януковича к Тимошенко, и, по-моему, сегодня оно слушается. Янукович утверждает, что Тимошенко вела агитацию в недозволенное время.



А вы не связываете эти два события: слушание этого дела и визит депутатов?

Как судья и председатель суда я могу предполагать, что эти две вещи взаимосвязаны, но утверждать не берусь.



Вы ожидаете реакции Тимошенко?

По поводу премьера и всех остальных скажу, что это их дело, тем более, что премьер – сама кандидат в президенты. Я обратился к двум официальным органам – Совету Судей и миссии ОБСЕ, а они уже пусть дают оценку независимости судей в Украине.





-- Юрий Мирошниченко: «Денисов находится под определенным давлением»

{2-} С какой целью вы прибыли ранним утром в Киевский апелляционный административный суд?

Мы ничего от суда не требуем, а прибыли исключительно с целью исполнение закона об автоматизированном распределении дел между судьями. Решения Киевского апелляционного админсуда, которые были приняты ночью, перед первым туром, вызвали целый ряд замечаний по поводу их законности. Именно поэтому я, как представитель комитета по вопросам правовой политики, и мой коллега Бондык из комитета по вопросам правосудия прибыли посмотреть, как в суде распределяются дела. Но получили целый шквал неприятия. Мы не смогли, к сожалению, зафиксировать факт автоматического распределения дел. А когда мы спросили у председателя суда, как это происходит, нам предъявили обвинения во вмешательстве в работу суда.



Почему вы не обратились в суд в официальном порядке?

Депутат имеет право обращаться как в письменной, так и в устной форме. Статус народного депутата предусматривает право беспрепятственного доступа на все предприятия, включая суд. Распределение дел в судах не является тайной ни для народных депутатов, ни гражданина, ни для прессы. Законом запрещено только вмешательство в процесс осуществления правосудия в кабинете судьи во время заседания или во время принятия решения в совещательной комнате. Увы, председатель суда достаточно вольно толкует понятие «вмешательство в деятельность суда».



Но системы автоматизированного распределения дел нет ни в одном суде. Почему вы пришли именно в Киевский апелляционный админсуд?

Нас интересует, в каком порядке в нем распределяются дела.



А чем вас не устраивает порядок распределения дел между судьями в порядке очередности их поступления?

А почему такая нервная обстановка? А почему нам не дали пообщаться с теми людьми, которые этим занимаются? Кроме того, председатель суда достаточно грубо обращался с ними.



Сотни, а подчас и тысячи дел, которые поступают в суд за день, иногда не успевают зарегистрировать. Это позволяет переставить порядок регистрации таким образом, чтобы дело попало к нужному судье. Мы не успели все выяснить до конца, поскольку председатель суда начал кричать на людей в канцелярии, которые занимаются регистрацией, и на нас. В скандал мы вступать не захотели, но и системы, пусть не автоматизированной, но хотя бы защищающей от возможных фальсификаций, мы не увидели.



У вас есть претензии не к системе распределения дел в целом, а к конкретным судьям?

Может ли честный человек, уже не говоря о правоведе, высказывать подозрения в заангажированности судьи или председателя, не имея доказательств? Более того, мне кажется, что и сам председатель суда находится под определенным давлением. Видно, что он сильно нервничает.



Любой человек на его месте стал бы нервничать, когда в его кабинет врываются народные депутаты…

Нет, нет, никаких угроз. Мы оповестили прокуратуру, каким образом это все происходило.



Кроме подозрений, у вас есть конкретные доказательства, что на судей данного суда оказывается давление?

У нас нет подозрений, нет предвзятого отношения, а есть факт – решения, принятые ночью, которые не могут быть обжалованы и которые отражают политическую позицию блока Тимошенко. И это вынудило нас в порядке парламентского контроля проверить, как распределяются дела.

Тем более, к нам есть массовые обращения по этому поводу. Я думаю, председатель должен быть заинтересован в том, чтобы любые подозрения, в том числе мнимые, в отношении него были сняты. Увы, он ведет себя неадекватно.



Если Денисов даст вам все необходимые пояснения, вы покинете здания суда?

Он не демонстрирует готовность к сотрудничеству. Мы сейчас ожидаем прибытия оперативно-следственной группы, которая даст оценку тому, что происходит, чтобы не было инсинуаций. Будем настаивать на следственных действиях, связанных с распределением дел.



Но следственные действия могут проводиться только после возбуждения уголовного дела. Разве против Денисова или по факту ночных решений суда возбуждено уголовное дело?

Они изучат ситуацию, получат от нас информацию, и при наличии оснований, я думаю, смогут расследовать это дело.



Сегодня данный суд рассматривает дело по иску Янукович против Тимошенко. И ваше присутствие в нем может быть рассмотрено как давление на суд…

Откуда вы знаете? Это для нас новость. Мы сейчас официально у Денисова спросим, где оно рассматривается. И я приглашаю вас, чтобы вы убедились, что никто из депутатов не оказывает давления на суд.



Денисов утверждает, что вы собираетесь дежурить в суде до конца выборов. Это так?

Мы будет определяться в зависимости от того, какой будет реакция наших коллег-парламентариев. Учитывая такое отношение к самому факту контроля, у меня есть основания настаивать на контроле наблюдателей.



Где, в суде? Это не предусмотрено процессуальным законодательством…

Международные наблюдатели от ОБСЕ, других стран осуществляют контроль над всем процессом выборов.



А что конкретно собирается предпринять Партия регионов, чтобы на Денисова и возглавляемый им суд не оказывалось давление?

Устранить возможности влиять на распределение дел. Увы, председатель суда не готов к такой дискуссии или объяснениям.



А вы не боитесь, что повторится ситуация, как в случае с комбинатом «Украина»: Луценко приведет своих «бойцов», вы – своих?

Я это исключаю. Есть два человека, которые сидят в приемной. Чем мы мешаем? Более того, мы вызвали прокуратуру, чтобы она засвидетельствовала этот факт. Двери закрыты, мы не в кабинете. Денисов, время от времени, обвиняя нас по телефону, специально выходит, чтобы мы все слышали. Мы не знаем, что происходит в его кабинете.



Нам очень жаль, что председатель нервничает, но этого напряжения я не могу объяснить. Я могу предположить, что на поверхность всплывут какие-то вещи. Но будем исходить из того, что он – честный председатель, а его реакция, возможно, связана с плохим настроением. Мы абсолютно неагрессивно настроены.