Только сильную Украину будет уважать Россия

Во время выборов в Украине – парламентских, президентских, очередных и досрочных - традиционно большое значение придается отношению руководства Российской Федерации к той или иной политической силе, к тому или иному кандидату и ее или его гипотетической поддержке Кремлем.

Насколько сильно влияние так называемой «руки Москвы» на нынешних президентских выборах? Стоит ли вообще оглядываться на чье-либо мнение при решении сугубо внутренних вопросов страны?

На эти вопросы в пресс-центре «Главреда» ответили идеологические оппоненты: ведущий эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр Палий и директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов.



Формула украинского понимания международных отношений: «Хто сів поряд, той брат, хто сів зверху, той проклят»



Отвечая на вопрос, стоит ли прислушиваться к мнению северного соседа, Александр Палий высказал мнение, что, несомненно, точку зрения соседей стоит учитывать, но преобладать все же должен «свой национальный интерес».

По его словам, точка зрения Москвы, равно как Брюсселя и Вашингтона, вторична. «Так должно вести себя любое государство, которое имеет честь, достоинство и понимание собственного интереса», - сказал он.

В качестве квинтэссенции украинского понимания международных отношений историк привел слова запорожского кошевого Ивана Сирко, который в свое время заявил: «Хто сів поряд, той брат, хто сів зверху, той проклят». Александр Палий видит причины разнообразных недоразумений во внешнеполитической сфере – и давних, и нынешних - именно в том, что не все страны-соседи Украины осознали «стремление нашего государства строить отношения на равных».

«Национальный интерес – понятие субъективное», - заметил Владимир Корнилов. «Когда меняются политические элиты, меняется власть, меняется и понимание того, что есть национальный интерес», - добавил он.

По мнению эксперта, «в истинно демократическом государстве» власть прислушивается к тому, как понимает национальный интерес народ. В этом контексте низкий результат действующего Президента на выборах Владимир Корнилов считает определенным знаком: «эти выборы показали, как суверенный украинский народ оценил действия главы государства и его внешнего и внутреннего курса».

Относительно «заветов атамана Сирко» Владимир Корнилов заметил, что «времена изменились, поэтому желательно изучать еще и мировые тенденции».



В головах российских политиков «сидит четкая иерархия»



Александр Палий обратил внимание оппонента на тот факт, что Россия в той или иной мере пребывает в состоянии конфликта со всеми своими соседями: с Финляндией, с Эстонией, с Латвией, с Литвой, с Беларусью, с Украиной, с Молдовой, с Грузией, с Азербайджаном, с Туркменистаном, с Таджикистаном и даже с Японией. «По всему периметру границ России у нее сплошь плохие соседи», - сказал он.

Эксперт еще раз подчеркнул роль исторического фактора, в частности, в российской государственности. По словам историка, «она в значительной мере формировалась под восточным влиянием, где не было сотрудничества на равных, как это было во многих европейских государствах». Александр Палий подозревает, что и сегодня «эта четкая иерархия сидит в головах российских политиков», переступить через которую им пока сложно.

Что же касается результата Виктора Ющенко на президентских выборах, то, по мнению эксперта, в большей мере «это оценка его внутриполитических решений», а не внешней политики.

По мнению Александра Палия, большинство украинских политиков, в том числе пророссийских, понимают, что «быть руководителем суверенного государства намного лучше, чем быть руководителем вассальной территории».

Вместе с тем, абсолютное большинство политиков и населения, по мнению эксперта, настроены на «нормальное сотрудничество» с Россией. Чтобы оно таковым и стало, не хватает малого: понимания, что «каждый сантиметр границы может быть использован для сотрудничества двух стран, чтобы двигать страны вперед и повышать обоюдную конкурентоспособность». Если же установится российское доминирование над Украиной, «это не приведет к успеху, а только к дополнительной трате энергии нашими народами на неконструктивные вещи».



«Великое государство у границ Украины» вечно будет влиять на ее внешнюю и внутреннюю политику



Владимир Корнилов уверен, что наличие «такого великого государства у границ Украины» не может не сказываться на внутренней и внешней политике нашей страны, в том числе на ходе избирательных кампаний. «Само существование Российской Федерации у границ Украины априори делает российский фактор темой на любых выборах», - сказал он.

Проанализировав предвыборные программы всех восемнадцати кандидатов в президенты, Владимир Корнилов пришел к выводу, что «только ленивый не упомянул о необходимости улучшения взаимоотношений с Российской Федерацией». По мнению эксперта, это является дополнительным доказательством того, что «российский фактор никуда не делся, и даже своим существованием Россия все равно так или иначе будет влиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины».

Кто из участников второго тура президентских выборов более желателен России в качестве президента? «Никаких иллюзий относительно пророссийскости одной и второго кандидата в президенты в Москве, конечно же, нет», - ответил Владимир Корнилов. По его словам, Кремль понимает, что и тот, и другая будут отстаивать украинские интересы «в своем понимании».

Эксперт заметил, что из двух предложенных кандидатур России «ближе и понятнее» Виктор Янукович. Однако, несмотря на это, Москва вынесла уроки из событий пятилетней давности и в этот раз не будет открыто поддерживать ни Виктора Федоровича, ни Юлию Владимировну. Как рассказал Владимир Корнилов, российское руководство рассматривает как один из возможных и даже желательных вариантов тандем президента Януковича и премьер-министра Тимошенко – «или и.о. премьер-министра Тимошенко, во всяком случае, на определенное время».



Только сильную Украину будет уважать Россия



«Кто бы ни стал президентом – Янукович или Тимошенко, - российско-украинские отношения будут улучшаться», - рассказал Владимир Корнилов. Свою точку зрения он аргументировал тем, что ухудшиться эти отношения не могут, ибо дальше некуда.

«Просто некуда деваться ни тому, ни другой, как только улучшать отношения, которые были отданы на заклание идеологической, непродуманной политике Виктора Ющенко», - сказал он.

По словам эксперта, темпы налаживания двусторонних отношений, прежде всего, будут зависеть от личности президента. Согласно «сугубо личному» мнению Владимира Корнилова, лучше с этим справится Виктор Янукович, в предвыборной программе которого отражены важные аспекты сотрудничества двух государств.

«Состояние отношений с Россией мало зависит от позиции Украины», - уверен Александр Палий. По его мнению, намного большее значение имеет то, «является страна слабой или не является». Так, эксперт уверен, что основным источником напряженности между Россией и Украиной в последние годы были не вопросы вступления в НАТО, активизация сотрудничества с Евросоюзом и другие спорные моменты, а именно слабость Украины как государства.

«Если Украина будет слабой и в дальнейшем, Россия будет пытаться пользоваться этой слабостью», - сказал эксперт.

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