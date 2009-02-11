«Газовых директив» не было?

Вчера «газовая война» еще раз сотрясла Украину. На скандальном заседании Совета национальной безопасности и обороны Президент Виктор Ющенко заявил, что Юлия Тимошенко, подписывая газовые договоренности 19 января, не имела на это полномочий. «Премьер не выполнила директивы Президента. Премьер не имела полномочий на принятие решений в рамках московских договоренностей. Соответствующего мандата у правительства на это не было», – сказал вчера глава государства. Если бы информация, озвученная Виктором Ющенко, была правдой – его обвинения были бы крайне серьезными. Как бы там ни было, именно Президент Украины выполняет руководящую роль в формировании внешней политики государства. И если при проведении переговоров, тем более таких важных, как газовые, премьер нарушила его наказы, – это могло бы как минимум дать почву для полугодичной давности обвинения премьера в государственной измене со стороны Банковой. Учитывая накал политической борьбы, ведущейся между премьером и Президентом, а также то, что стороны этого конфликта уже давно не перебирают средствами, можно предположить, что если бы факт игнорирования Тимошенко президентских директив действительно имел место, ксерокопии этих директив уже давно стали бы достоянием украинских СМИ. И не помеха, что эти директивы вообще-то секретные: во-первых, на войне как на войне, а во-вторых, раз директивы к уже закончившимся переговорам не выполнены – так какой это уже секрет? И тем не менее факт налицо: о невыполнении директив говорят, не демонстрируя общественности реальных доказательств этого. По информации «Главреда», дело не в том, что Банковая так свято блюдет государственную тайну. Дело в том, что газовые директивы… не покидали стены Секретариата Президента. Подписанные Президентом, они, возможно, не дошли до Кабмина. Таким образом, Тимошенко не могла сознательно не выполнить директивы Президента по одной простой причине: вплоть до подписания соглашения, положившего конец «газовой войне», она их в глаза не видела! Доказательством того, что сия история является правдой, могло бы стать наблюдение за номерами исходящих документов Секретариата Президента и входящих – Кабмина. Несовпадение в переписке между этими центрами госвласти (а именно отсутствие в «кабминовском» списке документа с номером этих директив) могло бы указать на то, что Тимошенко попросту пытаются «подставить». Официальными каналами «Главреду» получить номер директив от 19 января пока не удалось: в пресс-службе Президента Украины нам сообщили, что поскольку данный документ является секретным, то и номер его – тоже секретен. В службе министра Кабмина отказались не только сообщить номер, которым могли быть озаглавлены директивы, но и сам факт их получения. «Главред» продолжит отслеживать историю с газовыми директивами Кабмину, привлекая, в том числе, и неофициальные способы сбора информации.