Сергей Тигипко рассказал о своих промахах

Обдав собравшихся в конференц-зале «Комсомолки» журналистов запахом дорогого одеколона и отметив, что «наконец-то можно прессе не платить», Сергей Леонидович приступил к участию в телефонной линии в газете «Комсомольская правда в Украине».Сначала он удовлетворил интерес Юлии, которая дозвонилась одной из первых и спросила, кого политик поддержит во втором туре выборов.», - ответил Тигипко Юле. Причина - боязнь обидеть своего избирателя –за кого голосовать. Юля положила трубку.Словно догадываясь, какой вопрос в настоящий момент тревожит Витю из Донецка, господин Тигипко поведал миру следующее:- они с Виктором Федоровичем переговоры не закончили;- стать премьером Янукович не предлагал;- точки над «і» будут расставлены в ближайшее время.Побеждайте на выборах и предлагайте, так сказать. Главное, чтобы предложения были конструктивными. Тогда они будут приняты. Так завершил раскрытие темы премьерства господин Тигипко. И улыбнулся.Благостное расположение духа миллионера усилила череда приятных звонков – от Ланы из Луганска, настойчиво приглашавшей приезжать в гости; Анатолия, которому посчастливилось учиться с Сергеем в одном техникуме; полковника запаса, разговор с которым дал возможность напомнить о том, что Тигипко настоящий, а не как в песне, «какой ты на фиг танкист».Время, отведенное для общения со «звонарями», истекало. Лидер «Сильной Украины» начал отвечать на вопросы из зала. Хорошее настроение улетучилось. В глазах - блеск, губы плотно сомкнуты. Досрочным парламентским выборам – да. Желающим въехать на плечах Тигипко в парламент – нет. «Регионалу» Борису Колесникову, советующему закрепить достигнутый во время первого тура президентских выборов результат в 13% в ходе выборов в парламент – «Не дождетесь!»По мнению Тигипко, новоизбранный президент должен будет объявить досрочные выборы в Раду, поскольку поддержка парламента дает возможность 5 лет проводить непопулярные, но необходимые реформы. А вот если сохранить действующий состав Верховной Рады после окончания президентских выборов, то в ней начнутся «колоссальные политические торги».Что касается возможности создания в парламенте межфракционного объединения, ориентированного на Тигипко, то перспектива есть, а конкретные договоренности - нет. Вариант, когда фракция НУНС его поддерживает с тем, чтобы ее «прицепом провести в парламент» - неприемлем. Возглавит ли межфракционное объединение Анатолий Гриценко?, - спокойно ответил Тигипко.А вот вопрос «Главреда» о главных ошибках, допущенных в ходе кампании, заставил Сергея Леонидовича несколько секунд помолчать, обдумывая ответ.- сказал он, пояснив, что имеет ввиду отсутствие людей, поддерживавших его на местном уровне. Именно поэтому местные выборы очень важны для Тигипко. Вторая серьезная проблема – отсутствие партии, регистрация которой в Минюсте только-только закончилась.закончили мы разговор.