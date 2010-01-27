Сергей Тигипко рассказал о своих промахах

Тимошенко - отказ, Колесникову – посыл
Если об успехах Сергея Тигипко информации предостаточно, то о промахах его кампании стало известно только сегодня. Главные проблемы лидера «Сильной Украины» - отсутствие админресурса и партии. Публичную «работу над ошибками» кандидат в президенты провел по просьбе «Главреда».
Обдав собравшихся в конференц-зале «Комсомолки» журналистов запахом дорогого одеколона и отметив, что «наконец-то можно прессе не платить», Сергей Леонидович приступил к участию в телефонной линии в газете «Комсомольская правда в Украине».
Сначала он удовлетворил интерес Юлии, которая дозвонилась одной из первых и спросила, кого политик поддержит во втором туре выборов. « Я выдержу позицию и никого во втором туре поддерживать не буду… Сегодня команда Тимошенко хочет получить поддержку, такой поддержки не будет», - ответил Тигипко Юле. Причина - боязнь обидеть своего избирателя – «достаточно умных и образованных людей, которые разберутся сами», за кого голосовать. Юля положила трубку.
Словно догадываясь, какой вопрос в настоящий момент тревожит Витю из Донецка, господин Тигипко поведал миру следующее:
- они с Виктором Федоровичем переговоры не закончили;
- стать премьером Янукович не предлагал;
- точки над «і» будут расставлены в ближайшее время.
«Я готов работать с Януковичем, я готов работать с Тимошенко». Побеждайте на выборах и предлагайте, так сказать. Главное, чтобы предложения были конструктивными. Тогда они будут приняты. Так завершил раскрытие темы премьерства господин Тигипко. И улыбнулся.
Благостное расположение духа миллионера усилила череда приятных звонков – от Ланы из Луганска, настойчиво приглашавшей приезжать в гости; Анатолия, которому посчастливилось учиться с Сергеем в одном техникуме; полковника запаса, разговор с которым дал возможность напомнить о том, что Тигипко настоящий, а не как в песне, «какой ты на фиг танкист».
Время, отведенное для общения со «звонарями», истекало. Лидер «Сильной Украины» начал отвечать на вопросы из зала. Хорошее настроение улетучилось. В глазах - блеск, губы плотно сомкнуты. Досрочным парламентским выборам – да. Желающим въехать на плечах Тигипко в парламент – нет. «Регионалу» Борису Колесникову, советующему закрепить достигнутый во время первого тура президентских выборов результат в 13% в ходе выборов в парламент – «Не дождетесь!»
По мнению Тигипко, новоизбранный президент должен будет объявить досрочные выборы в Раду, поскольку поддержка парламента дает возможность 5 лет проводить непопулярные, но необходимые реформы. А вот если сохранить действующий состав Верховной Рады после окончания президентских выборов, то в ней начнутся «колоссальные политические торги».
Что касается возможности создания в парламенте межфракционного объединения, ориентированного на Тигипко, то перспектива есть, а конкретные договоренности - нет. Вариант, когда фракция НУНС его поддерживает с тем, чтобы ее «прицепом провести в парламент» - неприемлем. Возглавит ли межфракционное объединение Анатолий Гриценко? «Пока это только слухи, но я бы с удовлетворением с ним сотрудничал, если была бы такая возможность», - спокойно ответил Тигипко.
А вот вопрос «Главреда» о главных ошибках, допущенных в ходе кампании, заставил Сергея Леонидовича несколько секунд помолчать, обдумывая ответ.
«Промахов было предостаточно. Большая проблема - отсутствие админресураса. В хорошем смысле этого слова», - сказал он, пояснив, что имеет ввиду отсутствие людей, поддерживавших его на местном уровне. Именно поэтому местные выборы очень важны для Тигипко. Вторая серьезная проблема – отсутствие партии, регистрация которой в Минюсте только-только закончилась.«Что было самым сложным? Найти контакт с людьми и убедить… Нет, не самого себя. Когда я уже принял решение, мне все равно, какой толщины стена. Я все равно сквозь нее пройду. Меня ничего не остановит», - закончили мы разговор.
Обдав собравшихся в конференц-зале «Комсомолки» журналистов запахом дорогого одеколона и отметив, что «наконец-то можно прессе не платить», Сергей Леонидович приступил к участию в телефонной линии в газете «Комсомольская правда в Украине».
Сначала он удовлетворил интерес Юлии, которая дозвонилась одной из первых и спросила, кого политик поддержит во втором туре выборов. « Я выдержу позицию и никого во втором туре поддерживать не буду… Сегодня команда Тимошенко хочет получить поддержку, такой поддержки не будет», - ответил Тигипко Юле. Причина - боязнь обидеть своего избирателя – «достаточно умных и образованных людей, которые разберутся сами», за кого голосовать. Юля положила трубку.
Словно догадываясь, какой вопрос в настоящий момент тревожит Витю из Донецка, господин Тигипко поведал миру следующее:
- они с Виктором Федоровичем переговоры не закончили;
- стать премьером Янукович не предлагал;
- точки над «і» будут расставлены в ближайшее время.
«Я готов работать с Януковичем, я готов работать с Тимошенко». Побеждайте на выборах и предлагайте, так сказать. Главное, чтобы предложения были конструктивными. Тогда они будут приняты. Так завершил раскрытие темы премьерства господин Тигипко. И улыбнулся.
Благостное расположение духа миллионера усилила череда приятных звонков – от Ланы из Луганска, настойчиво приглашавшей приезжать в гости; Анатолия, которому посчастливилось учиться с Сергеем в одном техникуме; полковника запаса, разговор с которым дал возможность напомнить о том, что Тигипко настоящий, а не как в песне, «какой ты на фиг танкист».
Время, отведенное для общения со «звонарями», истекало. Лидер «Сильной Украины» начал отвечать на вопросы из зала. Хорошее настроение улетучилось. В глазах - блеск, губы плотно сомкнуты. Досрочным парламентским выборам – да. Желающим въехать на плечах Тигипко в парламент – нет. «Регионалу» Борису Колесникову, советующему закрепить достигнутый во время первого тура президентских выборов результат в 13% в ходе выборов в парламент – «Не дождетесь!»
По мнению Тигипко, новоизбранный президент должен будет объявить досрочные выборы в Раду, поскольку поддержка парламента дает возможность 5 лет проводить непопулярные, но необходимые реформы. А вот если сохранить действующий состав Верховной Рады после окончания президентских выборов, то в ней начнутся «колоссальные политические торги».
Что касается возможности создания в парламенте межфракционного объединения, ориентированного на Тигипко, то перспектива есть, а конкретные договоренности - нет. Вариант, когда фракция НУНС его поддерживает с тем, чтобы ее «прицепом провести в парламент» - неприемлем. Возглавит ли межфракционное объединение Анатолий Гриценко? «Пока это только слухи, но я бы с удовлетворением с ним сотрудничал, если была бы такая возможность», - спокойно ответил Тигипко.
А вот вопрос «Главреда» о главных ошибках, допущенных в ходе кампании, заставил Сергея Леонидовича несколько секунд помолчать, обдумывая ответ.
«Промахов было предостаточно. Большая проблема - отсутствие админресураса. В хорошем смысле этого слова», - сказал он, пояснив, что имеет ввиду отсутствие людей, поддерживавших его на местном уровне. Именно поэтому местные выборы очень важны для Тигипко. Вторая серьезная проблема – отсутствие партии, регистрация которой в Минюсте только-только закончилась.«Что было самым сложным? Найти контакт с людьми и убедить… Нет, не самого себя. Когда я уже принял решение, мне все равно, какой толщины стена. Я все равно сквозь нее пройду. Меня ничего не остановит», - закончили мы разговор.