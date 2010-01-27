Германия помогла Украине с Евро-2012

С украинской стороны помощь приняли заместитель министра внутренних дел Александр Савченко и заместитель главнокомандующего внутренними войсками Николай Мишакин. Также в рамках помощи Украине во время подготовки к Евро-2012 немецкие специалисты проводят для украинских коллег семинары по поддержанию безопасности во время массовых мероприятий и ознакомительные поездки в Германию. Еще в одной сфере – консультировании городов, в которых будут проходить матчи чемпионата, – помогут украинцам эксперты из немецкого Общества технического сотрудничества (GTZ). Они будут консультировать украинских организаторов по вопросам фан-менеджмента, размещения и организации просмотра матчей на внешних экранах, эксплуатации стадионов, работы аэропортов и транспорта, стадионов, а также по правовым вопросам. Кроме того, немецкое правительство вместе с Обществом технического сотрудничества мобилизовывает немецких экспертов и способствует налаживанию контактов между украинскими и немецкими экспертами.