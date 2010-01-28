Иван Попеску: «К счастью, я и языком владею, и правилами процедуры...

28 января 2010, 10:37

...и здоровье позволяет быть главой делегации Украины в ПАСЕ и выполнять свои функции»

Недавно в стенах Парламентской Ассамблеи Совета Европы разгорелся скандал между представителями украинской делегации, в результате чего должность вице-президента Ассамблеи осталась вакантной.
Представитель фракции «Наша Украина - Народная самооборона» Ольга Герасимьюк проинформировала общественность о том, что уже собрано 13 голосов членов делегации для отстранения от должности главы делегации представителя Партии регионов Ивана Попеску. В результате чего должность вице-президента Ассамблеи, которую должен в этом году согласно правилам ротации занять представитель Украины, вакантна.
Между тем Попеску утверждает, что остается главой украинской делегации, ссылаясь на положение и правила голосования, и предложил оставить это место вакантным до апрельской сессии, с тем чтобы делегация имела возможность решить этот вопрос самостоятельно.
Об особенностях конфликта украинцев в Европе рассказал Иван Попеску в телефонном интервью.
Вы можете прояснить ситуацию с неутверждением кандидатуры на должность вице-президента ПАСЕ?
Для начала следует сказать, что Украина получила должность вице-президента на ротационной основе, на которую, в свою очередь, подается глава украинской делегации. Но поскольку госпожа Герасимьюк инициировала информацию, что якобы в украинской делегации произошла смена руководства, то мы предложили оставить эту должность вакантной до следующей части нынешней сессий – имеется в виду до апреля, и окончательно решить проблему. Нам не выгодно, чтобы на уровне Европы возник скандал, это наша внутренняя проблема. А теперь что касается госпожи Герасимьюк, которая пока только учится в Дипломатической академии, ей нужно взять положение о делегации и очень внимательно его прочитать. Там четко написано, что избрание руководства делегации Верховной Рады в ПАСЕ происходит на собрании делегации, на котором присутствуют большинство членов, это значит из 24 основных и заместителей членов делегации должно быть 13 человек, и они голосуют в присутствии председателя Рады. То есть собрание должно происходить в присутствии главы парламента при наличии не менее 13 членов, и они должны проголосовать за смену руководства. Если это происходит, то составляется соответствующий протокол официальным секретариатом делегации и официальным путем отправляется в ПАСЕ с информацией об избрании. В данном случае не было никакого собрания, в котором бы участвовали минимум 13 членов нашей делегации. Все это инсинуации. Более того, после того как в ПА разобрались в этом, на сайте ассамблеи 26 января уже объявили новый состав делегации, поскольку из нее выбыл господин Омельченко, и вместо него стал основным членом господин Соболев. Поэтому на сайте обнародован полный состав нашей делегации и указано, что главой делегации является Попеску Иван. И все документы, которые подписывает глава делегации, подписывает соответственно Попеску.
Тогда как вы объясните заявление депутата Ольги Герасимьюк ?
Это ее личное дело. Она хотела в результате этой попытки заменить главу делегации, взять на себя руководство делегацией, поскольку она заместитель, и таким образом получить должность вице-президента ПАСЕ . Заместитель имеет на это право, если сместили председателя. Но этого не произошло.
То есть глава делегации автоматически становится претендентом на должность вице-президента, и для этого не нужно никаких дополнительных процедур?
Он автоматически становится претендентом и только формально подается соответствующее письмо. Если он не может, тогда подается на должность вице-президента заместитель. К счастью, я и языком владею, и правилами процедуры, и здоровье позволяет быть главой делегации и выполнять свои функции.
Получается, никакого собрания по переизбранию главы не было?
Никакого собрания не было. Кроме того, у нас еще существует конституция, в которой написано, что депутаты голосуют лично: не по телефону, и никаким иным способом .
Вы думаете, что голосование, о котором проинформировала госпожа Герасимьюк, происходило по телефону?
А откуда я знаю. Не было этого собрания. Об этом сообщают главе Верховной Рады. Не было этого собрания. Это фикция. Она отметила, что переизбрание проходило путем опроса и так далее. Может, мы и президента Украины будем выбирать путем опроса? Существуют правила процедуры СЕ. Заместитель главы делегации должен их знать. Если он не владеет в достаточной степени английским языком – нужно нанять переводчика, который бы прочитал и правила процедуры СЕ, и положения о делегации. Больше ничего не нужно. Как только за нового главу делегации проголосуют минимум 13 членов - будет другой глава делегации. Что тут еще комментировать.
А вы не узнавали у ваших коллег по поводу этого голосования ?
Если кто-то хочет сменить главу делегации – пожалуйста, сзывайте кворум в присутствии главы Верховной Рады, не менее 13 человек, и так далее по процедуре. Но я сразу скажу: из 9 членов фракции ПР – 4 основных и 5 заместителей – ни один не был на этом заседании, из 2 членов Коммунистической партии – ни один не был на этом собрании, представитель Блока Литвина – Николай Шершун – тоже на этом собрании не был. Вот – уже есть 12 человек из 24. Следовательно собрания не было. Второй момент. Представители секретариата ПА, которые выступают функционерами межпарламентского управления Совета, они тоже не были на этом собрании. Литвин тоже не был на этом собрании. Возникает вопрос – где же проходило это собрание? Это чистейшая, скажем так, авантюра, которая на уровне СЕ не воспринимается. Моя задача, как главы делегации, не делать из этого скандала, а решить этот вопрос на уровне Украины.
А просматриваются ли общие закономерности в сегодняшней ситуации с тем, что произошло с Сергеем Головатым в 2006 году, в бытность его избрания вице-президентом ПАСЕ?
Нет, там была совсем другая ситуация. В предыдущем созыве Головатый был заместителем главы делегации, а главой - Виталий Шибко. В том случае, если глава делегации не может по тем или иным причинам выполнять функции вице-президента, вместо него эти функции выполняет заместитель. Поэтому тогда оставили Головатого. Но поскольку состоялись досрочные выборы, то он остался вице-президентом, его тогда избирали на 2 года. В состав новой делегации он попал, но заместителем очередной делегации его не избрали, и поскольку у нас уже не было времени подавать документы, они подаются за неделю, а руководство делегации избрали за 5 дней, у нас оставался выход – либо оставить эту должность свободной, либо продлить полномочия того, кто эти обязанности выполнял. Сейчас другая ситуация. Еще раз объясняю, по должности глава делегации является вице-президентом на ротационной основе. А у них появилась такая идея, что давайте сменим главу и тогда заместитель станет вице-президентом. Я просто не знаю, какие у них были мотивы. Тем более между первым и вторым туром выборов. Но точно одно, что Ольга Владимировна не может переступить через себя, чтобы увидеть вице-президентом представителя Партии регионов, да еще и представителя румынского национального меньшинства Украины.
А как среагировали ваши европейские коллеги на эти дрязги внутри украинской делегации?
Вполне нормально. Потому что, например, тут были поставлены под сомнение полномочия целой делегации из Армении, целой делегации из Албании, и комитет по вопросам процедуры до четверга должен рассмотреть вопрос об их полномочиях. Скорее всего, их признают. Что касается нашего случая, то уже нет никаких проблем, на сайте СЕ указано, кто глава украинской делегации – представитель ПР Иван Попеску.
В ближайшее время на «Главреде» будет опубликовано интервью с Ольгой Герасимьюк.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять