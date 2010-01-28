Иван Попеску: «К счастью, я и языком владею, и правилами процедуры...

...и здоровье позволяет быть главой делегации Украины в ПАСЕ и выполнять свои функции»

Недавно в стенах Парламентской Ассамблеи Совета Европы разгорелся скандал между представителями украинской делегации, в результате чего должность вице-президента Ассамблеи осталась вакантной.

Представитель фракции «Наша Украина - Народная самооборона» Ольга Герасимьюк проинформировала общественность о том, что уже собрано 13 голосов членов делегации для отстранения от должности главы делегации представителя Партии регионов Ивана Попеску. В результате чего должность вице-президента Ассамблеи, которую должен в этом году согласно правилам ротации занять представитель Украины, вакантна.

Между тем Попеску утверждает, что остается главой украинской делегации, ссылаясь на положение и правила голосования, и предложил оставить это место вакантным до апрельской сессии, с тем чтобы делегация имела возможность решить этот вопрос самостоятельно.

Об особенностях конфликта украинцев в Европе рассказал Иван Попеску в телефонном интервью.

Вы можете прояснить ситуацию с неутверждением кандидатуры на должность вице-президента ПАСЕ?

Для начала следует сказать, что Украина получила должность вице-президента на ротационной основе, на которую, в свою очередь, подается глава украинской делегации. Но поскольку госпожа Герасимьюк инициировала информацию, что якобы в украинской делегации произошла смена руководства, то мы предложили оставить эту должность вакантной до следующей части нынешней сессий – имеется в виду до апреля, и окончательно решить проблему. Нам не выгодно, чтобы на уровне Европы возник скандал, это наша внутренняя проблема. А теперь что касается госпожи Герасимьюк, которая пока только учится в Дипломатической академии, ей нужно взять положение о делегации и очень внимательно его прочитать. Там четко написано, что избрание руководства делегации Верховной Рады в ПАСЕ происходит на собрании делегации, на котором присутствуют большинство членов, это значит из 24 основных и заместителей членов делегации должно быть 13 человек, и они голосуют в присутствии председателя Рады. То есть собрание должно происходить в присутствии главы парламента при наличии не менее 13 членов, и они должны проголосовать за смену руководства. Если это происходит, то составляется соответствующий протокол официальным секретариатом делегации и официальным путем отправляется в ПАСЕ с информацией об избрании. В данном случае не было никакого собрания, в котором бы участвовали минимум 13 членов нашей делегации. Все это инсинуации. Более того, после того как в ПА разобрались в этом, на сайте ассамблеи 26 января уже объявили новый состав делегации, поскольку из нее выбыл господин Омельченко, и вместо него стал основным членом господин Соболев. Поэтому на сайте обнародован полный состав нашей делегации и указано, что главой делегации является Попеску Иван. И все документы, которые подписывает глава делегации, подписывает соответственно Попеску.

Тогда как вы объясните заявление депутата Ольги Герасимьюк ?

Это ее личное дело. Она хотела в результате этой попытки заменить главу делегации, взять на себя руководство делегацией, поскольку она заместитель, и таким образом получить должность вице-президента ПАСЕ . Заместитель имеет на это право, если сместили председателя. Но этого не произошло.

То есть глава делегации автоматически становится претендентом на должность вице-президента, и для этого не нужно никаких дополнительных процедур?

Он автоматически становится претендентом и только формально подается соответствующее письмо. Если он не может, тогда подается на должность вице-президента заместитель. К счастью, я и языком владею, и правилами процедуры, и здоровье позволяет быть главой делегации и выполнять свои функции.

Получается, никакого собрания по переизбранию главы не было?

Никакого собрания не было. Кроме того, у нас еще существует конституция, в которой написано, что депутаты голосуют лично: не по телефону, и никаким иным способом .

Вы думаете, что голосование, о котором проинформировала госпожа Герасимьюк, происходило по телефону?

А откуда я знаю. Не было этого собрания. Об этом сообщают главе Верховной Рады. Не было этого собрания. Это фикция. Она отметила, что переизбрание проходило путем опроса и так далее. Может, мы и президента Украины будем выбирать путем опроса? Существуют правила процедуры СЕ. Заместитель главы делегации должен их знать. Если он не владеет в достаточной степени английским языком – нужно нанять переводчика, который бы прочитал и правила процедуры СЕ, и положения о делегации. Больше ничего не нужно. Как только за нового главу делегации проголосуют минимум 13 членов - будет другой глава делегации. Что тут еще комментировать.

А вы не узнавали у ваших коллег по поводу этого голосования ?

Если кто-то хочет сменить главу делегации – пожалуйста, сзывайте кворум в присутствии главы Верховной Рады, не менее 13 человек, и так далее по процедуре. Но я сразу скажу: из 9 членов фракции ПР – 4 основных и 5 заместителей – ни один не был на этом заседании, из 2 членов Коммунистической партии – ни один не был на этом собрании, представитель Блока Литвина – Николай Шершун – тоже на этом собрании не был. Вот – уже есть 12 человек из 24. Следовательно собрания не было. Второй момент. Представители секретариата ПА, которые выступают функционерами межпарламентского управления Совета, они тоже не были на этом собрании. Литвин тоже не был на этом собрании. Возникает вопрос – где же проходило это собрание? Это чистейшая, скажем так, авантюра, которая на уровне СЕ не воспринимается. Моя задача, как главы делегации, не делать из этого скандала, а решить этот вопрос на уровне Украины.

А просматриваются ли общие закономерности в сегодняшней ситуации с тем, что произошло с Сергеем Головатым в 2006 году, в бытность его избрания вице-президентом ПАСЕ?

Нет, там была совсем другая ситуация. В предыдущем созыве Головатый был заместителем главы делегации, а главой - Виталий Шибко. В том случае, если глава делегации не может по тем или иным причинам выполнять функции вице-президента, вместо него эти функции выполняет заместитель. Поэтому тогда оставили Головатого. Но поскольку состоялись досрочные выборы, то он остался вице-президентом, его тогда избирали на 2 года. В состав новой делегации он попал, но заместителем очередной делегации его не избрали, и поскольку у нас уже не было времени подавать документы, они подаются за неделю, а руководство делегации избрали за 5 дней, у нас оставался выход – либо оставить эту должность свободной, либо продлить полномочия того, кто эти обязанности выполнял. Сейчас другая ситуация. Еще раз объясняю, по должности глава делегации является вице-президентом на ротационной основе. А у них появилась такая идея, что давайте сменим главу и тогда заместитель станет вице-президентом. Я просто не знаю, какие у них были мотивы. Тем более между первым и вторым туром выборов. Но точно одно, что Ольга Владимировна не может переступить через себя, чтобы увидеть вице-президентом представителя Партии регионов, да еще и представителя румынского национального меньшинства Украины.

А как среагировали ваши европейские коллеги на эти дрязги внутри украинской делегации?

Вполне нормально. Потому что, например, тут были поставлены под сомнение полномочия целой делегации из Армении, целой делегации из Албании, и комитет по вопросам процедуры до четверга должен рассмотреть вопрос об их полномочиях. Скорее всего, их признают. Что касается нашего случая, то уже нет никаких проблем, на сайте СЕ указано, кто глава украинской делегации – представитель ПР Иван Попеску.

В ближайшее время на «Главреде» будет опубликовано интервью с Ольгой Герасимьюк.