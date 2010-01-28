Фактор поразки

«П’ять відсотків та п’яте місце я розцінюю як поразку, з якої треба робити висновки.

Поразку національних демократичних сил. Як людина, яка знаходиться поряд з Віктором Ющенком протягом багатьох років, можу сказати, що для нас настає катарсис», – таку оцінку результатів першого туру виборів Юрія Єханурова я знайшла у блозі однієї моєї колеги. Поразка Європи, поразка демократії, поразка українства, крах національної ідеї – такі оцінки звучать у закордонній пресі та з боку окремих експертів.



Утім, сам Віктор Ющенко намагається тримати обличчя. Під час прес-конференції після першого туру він заявив, що вільний і демократичний характер виборів вважає важливим досягненням п’яти років свого президентства. «Я зробив усе як Президент для гарантування вільного волевиявлення», – сказав він. Ющенко також сказав, що не вважає, що «національна ідея зазнала поразки».

Я не хочу саме сьогодні приєднуватися до критиків президентства Віктора Ющенка. Хоча у мене є, очевидно, не менше застережень до мого Президента, ніж у них. Саме так, мого Президента – бо я його обирала у 2004 році, і не збираюся від цього відхрещуватися тільки тому, що він програв. Час аналізу та оцінок ще настане. А сьогодні час подумати про майбутнє.

«Катарсис», за висловом Юрія Єханурова, може настати, якщо громадяни цієї країни не зрозуміють, що демократія – це не лише Ющенко, але й вони самі; якщо вони усвідомлять, що український народ (у політичному сенсі, а не в етнічному) можуть представляти й інші достойники, тільки треба їх побачити.

Справді, для національно-демократичних сил нині настають доволі складні часи. Першого серйозного удару національно-демократична ідея зазнала після смерті В’ячеслава Чорновола. Роз’єднані сили цього політичного спектра на деякий час зміг зібрати Віктор Ющенко. Проте сьогодні національно-демократичний табір певною мірою деморалізований результатом, який показав Віктор Андрійович на цих виборах. Адже такий результат означає, що навіть для того, щоб потрапити до парламенту, їм потрібно буде, зціпивши зуби, багато і наполегливо працювати, аби повернути довіру свого електорату.

Дехто втішається. Мовляв, Росія святкує перемогу: бо ненависний їй Президент України зазнав нищівної поразки. Справді, такий розвиток подій надає нашому сусідові значної переваги у самоствердженні, і навіть рішення прислати посла Росії в Україну саме після того, як стали відомі результати першого туру, лише підтверджує цю тезу. Поразка Ющенка важлива для Кремля задля внутрішнього російського вжитку. Мовляв, дивіться, що виходить, коли народ прагне демократії та свободи. Тим паче, що росіяни не байдужі до виборів в Україні. Як показують результати опитувань російського «Левада-центру», сьогодні 34% росіян цікавляться українськими виборами (у 2004 році таких було 35%).

Щодо Європи, то тамтешня преса дорікає європейській бюрократії за зволікання з наданням Україні чітких перспектив вступу до ЄС. «ЄС, який колись своїм вправним посередництвом долучився до успіху Помаранчевої революції, тепер – цілковитий співучасник великого українського лиха. Чітка перспектива приєднання відсунула б на задній план питання НАТО, змусила б заспокоїтися Москву та підбадьорила б реформістські сили в Києві», – написала газета Der Standard. Західним ЗМІ вторять і українські інтелектуали. Наприклад, редактор культурологічного часопису «Ї» Тарас Возняк в одній зі своїх статей написав, що разом з Ющенком були відкинуті надії України «на відносно досяжну модернізацію за європейським зразком ще за нашого життя». Безперечно, підстав для песимістичних висновків достатньо. Проте, як я вже зазначала. Багато чого залежить від самих громадян – насамперед усвідомлений вибір у другому турі, на місцевих виборах навесні та, можливо, й на дострокових виборах до парламенту. А також активна позиція і контроль за діями влади між виборами. Власне, цим і відрізняються демократичні країни від України з її напівдемократією.