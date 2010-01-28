Пять способов срыва выборов

***



Но приближается второй – и страхи повторяются. Логично предположить, что или народу снова «пудрят мозги» с целью отвлечь внимание от переговоров за кулисами, или наш народ сам любит всевозможные конспирологические теории, и его хлебом не корми, а дай погадать: состоятся выборы или нет.И все бы ничего, если бы не ряд «но» в Законе о выборах, позволяющих [ проводить выборы до тех пор, пока кто-то из кандидатов не сдастся и не отдаст победу другому. Насколько это реально – судить читателям «Главреда».Смысл комбинации (заметим, абсолютно законной) состоит в том, что Тимошенко снимает свою кандидатуру: с 28 января по 6 февраля.После чего «повторное голосование проводится в отношении одной кандидатуры» (Януковича), которому для выигрыша нужно собрать «более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании» (ч. 17 ст. 85). Разница очевидна: одно дело, когда для победы хватит и сотой доли процента, и совсем другое – мобилизовать в два раза больше сторонников на Востоке, чем подстрекаемых Тимошенко проголосовать «против всех» избирателей в Центре и на Западе.Янукович, скорее всего, не справится с задачей-максимум, и выборы президента, согласно закону, «признают несостоявшимися». После этого процедуру «нужно начинать с первого тура», сказал «Главреду» юрист. Снова Янукович, Тигипко, Яценюк и Ко получают шанс «спасти страну», «быть услышанными» и выяснить, кто «Вона» и как «працює».Согласно закону, повторное волеизъявление должно состояться «в последнее воскресенье 90-дневного срока с момента принятия постановления ВР» (ч. 7-9 ст. 17). Теоретически, это может быть 30 мая (если считать 90 дней с 1 марта) вместе с выборами в местные советы.Поскольку и 30 мая ни один кандидат с высокой долей вероятности не наберет 51% голосов, второй де-юре и четвертый де-факто тур выборов неизбежен. Он состоится 20 июня (через три недели). Если и этот результат одну из сторон не устроит, можно повторять указанную комбинацию несчетное число раз. Закон этого не возбраняет, подчеркивает Мусияка. Главное, чтобы выдержала экономика страны и спонсорские «кошельки».На хороший исход выборов в этом случае рассчитывать не приходится: или ужасный конец (приход к власти диктатора и «закручивание гаек») или ужас без конца (пока БЮТ и ПР не договорятся).В отличие от первого сценария, хотя и малореального, но при наличии неиссякаемой воли к победе осуществимого, следующие несколько «фобий» не представляют серьезной опасности для страны в целом и победителя в частности.Речь идет о вариантах, при которых:– «против всех» проголосуют более 50% избирателей;– более 50% бюллетеней окажутся испорченными;– более половины избирателей вообще не придут голосовать.Во всех указанных случаях страна будет с новым президентом, подчеркнул «Главреду»адвокат, партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры». «При наличии двух кандидатов в бюллетене во втором туре избранным считается тот, кто получит больше голосов, даже если «против всех» проголосуют больше половины избирателей», – отметил юрист. Порча бюллетеней – тоже не проблема, «победитель определяется по оставшимся». Явка во втором туре вообще не имеет значения.Даже изменение избирательного законодательства между первым и вторым туром выборов (на чем настаивает БЮТ и чему противятся «Регионы»), «хотя и может быть формальным поводом для обжалования, однако маловероятно, что станет причиной признания выборов несостоявшимися или результатов голосования недействительными», – заверил Копейчиков.Не сможет остановить избирательный «поезд» и нехватка средств у Центризбиркома на организацию второго тура (969 млн. грн). В ЦИКе заверяют, что в этом случае выборы проведут в долг. Хотя в нашей стране обжаловать можно все. Исключений не бывает.Определенные опасения может вызывать поведение членов комиссии, имеющих привычку в день выборов массово «болеть» или «уезжать» в село к родственникам. Первый тур выборов не стал исключением: из-за неявки членов комиссии от «бело-синего» лагеря и их «технических» кандидатов с большим опозданием открылись участки в Белоцерковском районе Киевской области, где лидировала Тимошенко.«Комиссионного» саботажа, судя по законопроекту Лавриновича, опасаются и в Партии регионов. Его проектом предусмотрено изъятие из Закона о выборах нормы о кворуме в 2/3 членов комиссий.Впрочем, на случай форс-мажоров в действующем Законе есть «предохранитель»: в день повторных выборов решение об итогах голосования «принимается большинством не от общего количества членов комиссий, а от числа присутствующих в день выборов на заседании». Поэтому оба кандидата находятся в равных условиях: массовая неявка представителей одних спровоцирует ответную реакцию других. Кроме того, утаить такой план от оппонентов практически невозможно. Да и имиджевые риски будут огромными.Хотя депутаты сделали все возможное, чтобы минимизировать влияние судебной власти (например, ограничили одним днем срок подачи жалоб на нарушения в день голосования), полностью сбрасывать этот фактор со счетов нельзя.Если проигравшая команда пожелает обжаловать действия и решения избирательных комиссий по всей стране, включая решения Центризбиркома об установлении результата выборов, страна еще не скоро узнает победителя. И тогда, кто знает, может сбыться декабрьское пророчество Виктора Ющенко о том, что быть ему главой государства еще не менее шести месяцев.Но, как и в двух предыдущих случаях, к срыву выборов судебная эпопея вряд ли приведет. «Сам факт подачи исков, при отсутствии определений суда об обеспечении иска путем, к примеру, запрета публикации результатов голосования не приведет к «замораживанию» ситуации», – подчеркнул Копейчиков. Пока проигравший будет судиться, победитель успеет и президентские клейноды на себя примерить, и нужных людей расставить, и финансовые потоки перенаправить.Опасения, и небезосновательные, у кандидата в президенты Юлии Тимошенко вызывает ситуация в ЦИК. После исключения из ее состава, достигшего 65-летнего возраста, расклад сил в Комиссии сложился явно не в ее пользу: четверо (по квоте БЮТ) против восьми (по квоте ПР). Плюс Владимир Шаповал – председатель Комиссии, подтрунивающий над обеими сторонами.Было бы желание, а возможности устроить Юлии Владимировне, по меткому выражению политолога, «флоридское гестапо» у членов ЦИК найдутся. Как вариант – инициировать пересчет голосов по всей стране.И хотя саботаж членов ЦИК, по мнению Мусияки, подпадает под действие Уголовного кодекса, что победит – страх наказания или «благодарность покровителям» – никто до конца не знает.Как известно, в Конституции «черным по белому» написано, что новоизбранный глава государства должен принести присягу на торжественном заседании ВР. А что, если проигравшая сторона (БЮТ или ПР) заблокирует парламент? А что, еслик тому моменту распустит Раду (было бы желание, а повод всегда найдется)? Тем более, что Конституция запрещает досрочно прекращать полномочия парламента за 6 месяцев до волеизъявления. Но, во-первых, выборы уже состоялись. А во-вторых, юристы сами признали эту норму «мертвой», поскольку точно назвать дату инаугурации и отсчитать от нее шестимесячный срок невозможно.Правда, и здесь есть свои загвоздки. Так, по мнению Мусияки, «наличие указа о досрочном прекращении полномочий ВР – не помеха, депутаты продолжат выполнять свои полномочия, и новоизбранный президент может принять присягу на заседании ВР». Но президентские юристы с 2007 года считают иначе: «с момента издания указа парламент теряет свои полномочия до момента первого заседания новоизбранной ВР». Точку в споре может поставить только Конституционный суд.Помимо указанных базовых сценариев, существует еще немало способов делегитимизации результатов выборов. Например, провокация взятки членам комиссий с последующей передачей «разоблачительных» материалов СМИ и международным наблюдателям, вбрасывание бюллетеней в округе оппонента (если их будет больше 10%, результаты аннулируются). Или же – силовые провокации на участках (с помощью «боеспособного» грузинского «десанта»), распространение слухов об инфекциях, беспорядках на выборах.Что это даст? Во-первых, таким нехитрым способом можно понизить явку в округах оппонента. Не зря еще в начале президентской гонки(политтехнолог, сотрудничающий с БЮТ) уверял «Главред», что выиграет тот, кто сможет поднять свою явку и снизить явку оппонента.Во-вторых, при умелой организации эти факты могут быть представлены проигравшим в суде как доказательство «системных нарушений, не позволяющее установить результаты волеизъявления». На худой конец, можно обеспечить новому президенту неприятный шлейф «полулегитимности» как внутри страны, так и на международной арене.Возможности у Тимошенко и Януковича в этом плане равны. Оба уже успели внести посильную «лепту» в дело дискредитации результатов выборов, чтобы в случае необходимости использовать это как аргумент. Это касается и «дырявого» Закона о выборах, и обвинений в фальсификациях, в том числе по поводу голосования на дому, и тотальной дискредитации социологии, особенно Национального экзит-пола.Исключают возможность третьего тура в Комитете избирателей Украины. По словам его председателя, не следует ожидать «патовой ситуации, когда точно никто не будет знать, кто все-таки выиграл выборы. И, в конце концов, это будет продолжаться несколько недель, пока не будет какого-то скорее политического решения о выходе из ситуации, чем правового», заявил он в СМИ.Конечно, мы бы хотели «наивно ошибаться» относительно срыва выборов, но в стране, где для политиков не осталось ничего святого, ничего исключать нельзя. Даже Президента, статус которого нелегитимен в глазах большинства избирателей страны.