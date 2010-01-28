Пять способов срыва выборов

28 января 2010, 14:05

Новинка - пустить выборы «по кругу» до лета…

Перед первым туром президентских выборов «Главред» уже информировал своих читателей о возможных сценариях срыва выборов. К счастью, большинство «страшилок» - массовый прогул членов комиссий в день выборов, отсутствие денег, проблемы с реестром, признание неконституционным Закона «О выборах президента», обвал гривни с введением чрезвычайного положения и, наконец, сценарий «Украина в опасности» – так и остались лишь «мимолетным виденьем» в головах у политиков. Первый тур благополучно состоялся.

Но приближается второй – и страхи повторяются. Логично предположить, что или народу снова «пудрят мозги» с целью отвлечь внимание от переговоров за кулисами, или наш народ сам любит всевозможные конспирологические теории, и его хлебом не корми, а дай погадать: состоятся выборы или нет.

И все бы ничего, если бы не ряд «но» в Законе о выборах, позволяющих [ проводить выборы до тех пор, пока кто-то из кандидатов не сдастся и не отдаст победу другому. Насколько это реально – судить читателям «Главреда».

Сценарий первый – «ужас без конца»

Смысл комбинации (заметим, абсолютно законной) состоит в том, что Тимошенко снимает свою кандидатуру менее чем за десять дней до выборов: с 28 января по 6 февраля.

После чего «повторное голосование проводится в отношении одной кандидатуры» (Януковича), которому для выигрыша нужно собрать «более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании» (ч. 17 ст. 85). Разница очевидна: одно дело, когда для победы хватит и сотой доли процента, и совсем другое – мобилизовать в два раза больше сторонников на Востоке, чем подстрекаемых Тимошенко проголосовать «против всех» избирателей в Центре и на Западе.

Янукович, скорее всего, не справится с задачей-максимум, и выборы президента, согласно закону, «признают несостоявшимися». После этого процедуру «нужно начинать с первого тура», сказал «Главреду» юрист Виктор Мусияка. Снова Янукович, Тигипко, Яценюк и Ко получают шанс «спасти страну», «быть услышанными» и выяснить, кто «Вона» и как «працює».

Согласно закону, повторное волеизъявление должно состояться «в последнее воскресенье 90-дневного срока с момента принятия постановления ВР» (ч. 7-9 ст. 17). Теоретически, это может быть 30 мая (если считать 90 дней с 1 марта) вместе с выборами в местные советы.

Поскольку и 30 мая ни один кандидат с высокой долей вероятности не наберет 51% голосов, второй де-юре и четвертый де-факто тур выборов неизбежен. Он состоится 20 июня (через три недели). Если и этот результат одну из сторон не устроит, можно повторять указанную комбинацию несчетное число раз. Закон этого не возбраняет, подчеркивает Мусияка. Главное, чтобы выдержала экономика страны и спонсорские «кошельки».

На хороший исход выборов в этом случае рассчитывать не приходится: или ужасный конец (приход к власти диктатора и «закручивание гаек») или ужас без конца (пока БЮТ и ПР не договорятся).

Сценарий второй – «много шума из ничего»

В отличие от первого сценария, хотя и малореального, но при наличии неиссякаемой воли к победе осуществимого, следующие несколько «фобий» не представляют серьезной опасности для страны в целом и победителя в частности.

Речь идет о вариантах, при которых:
– «против всех» проголосуют более 50% избирателей;
– более 50% бюллетеней окажутся испорченными;
– более половины избирателей вообще не придут голосовать.

Во всех указанных случаях страна будет с новым президентом, подчеркнул «Главреду» адвокат, партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Максим Копейчиков. «При наличии двух кандидатов в бюллетене во втором туре избранным считается тот, кто получит больше голосов, даже если «против всех» проголосуют больше половины избирателей», – отметил юрист. Порча бюллетеней – тоже не проблема, «победитель определяется по оставшимся». Явка во втором туре вообще не имеет значения.

Даже изменение избирательного законодательства между первым и вторым туром выборов (на чем настаивает БЮТ и чему противятся «Регионы»), «хотя и может быть формальным поводом для обжалования, однако маловероятно, что станет причиной признания выборов несостоявшимися или результатов голосования недействительными», – заверил Копейчиков.
Не сможет остановить избирательный «поезд» и нехватка средств у Центризбиркома на организацию второго тура (969 млн. грн). В ЦИКе заверяют, что в этом случае выборы проведут в долг. Хотя в нашей стране обжаловать можно все. Исключений не бывает.
Сценарий третий – саботаж членов комиссий
Определенные опасения может вызывать поведение членов комиссии, имеющих привычку в день выборов массово «болеть» или «уезжать» в село к родственникам. Первый тур выборов не стал исключением: из-за неявки членов комиссии от «бело-синего» лагеря и их «технических» кандидатов с большим опозданием открылись участки в Белоцерковском районе Киевской области, где лидировала Тимошенко.
«Комиссионного» саботажа, судя по законопроекту Лавриновича, опасаются и в Партии регионов. Его проектом предусмотрено изъятие из Закона о выборах нормы о кворуме в 2/3 членов комиссий.
Впрочем, на случай форс-мажоров в действующем Законе есть «предохранитель»: в день повторных выборов решение об итогах голосования «принимается большинством не от общего количества членов комиссий, а от числа присутствующих в день выборов на заседании». Поэтому оба кандидата находятся в равных условиях: массовая неявка представителей одних спровоцирует ответную реакцию других. Кроме того, утаить такой план от оппонентов практически невозможно. Да и имиджевые риски будут огромными.
Сценарий четвертый – судебная блокада
Хотя депутаты сделали все возможное, чтобы минимизировать влияние судебной власти (например, ограничили одним днем срок подачи жалоб на нарушения в день голосования), полностью сбрасывать этот фактор со счетов нельзя.
Если проигравшая команда пожелает обжаловать действия и решения избирательных комиссий по всей стране, включая решения Центризбиркома об установлении результата выборов, страна еще не скоро узнает победителя. И тогда, кто знает, может сбыться декабрьское пророчество Виктора Ющенко о том, что быть ему главой государства еще не менее шести месяцев.

Но, как и в двух предыдущих случаях, к срыву выборов судебная эпопея вряд ли приведет. «Сам факт подачи исков, при отсутствии определений суда об обеспечении иска путем, к примеру, запрета публикации результатов голосования не приведет к «замораживанию» ситуации», – подчеркнул Копейчиков. Пока проигравший будет судиться, победитель успеет и президентские клейноды на себя примерить, и нужных людей расставить, и финансовые потоки перенаправить.
Опасения, и небезосновательные, у кандидата в президенты Юлии Тимошенко вызывает ситуация в ЦИК. После исключения из ее состава Анатолия Писаренко, достигшего 65-летнего возраста, расклад сил в Комиссии сложился явно не в ее пользу: четверо (по квоте БЮТ) против восьми (по квоте ПР). Плюс Владимир Шаповал – председатель Комиссии, подтрунивающий над обеими сторонами.
Было бы желание, а возможности устроить Юлии Владимировне, по меткому выражению политолога Виктора Небоженко, «флоридское гестапо» у членов ЦИК найдутся. Как вариант – инициировать пересчет голосов по всей стране.
И хотя саботаж членов ЦИК, по мнению Мусияки, подпадает под действие Уголовного кодекса, что победит – страх наказания или «благодарность покровителям» – никто до конца не знает.
Сценарий пятый – срыв присяги

Как известно, в Конституции «черным по белому» написано, что новоизбранный глава государства должен принести присягу на торжественном заседании ВР. А что, если проигравшая сторона (БЮТ или ПР) заблокирует парламент? А что, если Виктор Ющенко к тому моменту распустит Раду (было бы желание, а повод всегда найдется)? Тем более, что Конституция запрещает досрочно прекращать полномочия парламента за 6 месяцев до волеизъявления. Но, во-первых, выборы уже состоялись. А во-вторых, юристы сами признали эту норму «мертвой», поскольку точно назвать дату инаугурации и отсчитать от нее шестимесячный срок невозможно.

Правда, и здесь есть свои загвоздки. Так, по мнению Мусияки, «наличие указа о досрочном прекращении полномочий ВР – не помеха, депутаты продолжат выполнять свои полномочия, и новоизбранный президент может принять присягу на заседании ВР». Но президентские юристы с 2007 года считают иначе: «с момента издания указа парламент теряет свои полномочия до момента первого заседания новоизбранной ВР». Точку в споре может поставить только Конституционный суд.

***

Помимо указанных базовых сценариев, существует еще немало способов делегитимизации результатов выборов. Например, провокация взятки членам комиссий с последующей передачей «разоблачительных» материалов СМИ и международным наблюдателям, вбрасывание бюллетеней в округе оппонента (если их будет больше 10%, результаты аннулируются). Или же – силовые провокации на участках (с помощью «боеспособного» грузинского «десанта»), распространение слухов об инфекциях, беспорядках на выборах.

Что это даст? Во-первых, таким нехитрым способом можно понизить явку в округах оппонента. Не зря еще в начале президентской гонки Тарас Березовец (политтехнолог, сотрудничающий с БЮТ) уверял «Главред», что выиграет тот, кто сможет поднять свою явку и снизить явку оппонента.

Во-вторых, при умелой организации эти факты могут быть представлены проигравшим в суде как доказательство «системных нарушений, не позволяющее установить результаты волеизъявления». На худой конец, можно обеспечить новому президенту неприятный шлейф «полулегитимности» как внутри страны, так и на международной арене.

Возможности у Тимошенко и Януковича в этом плане равны. Оба уже успели внести посильную «лепту» в дело дискредитации результатов выборов, чтобы в случае необходимости использовать это как аргумент. Это касается и «дырявого» Закона о выборах, и обвинений в фальсификациях, в том числе по поводу голосования на дому, и тотальной дискредитации социологии, особенно Национального экзит-пола.

Исключают возможность третьего тура в Комитете избирателей Украины. По словам его председателя Алексанра Черненко, не следует ожидать «патовой ситуации, когда точно никто не будет знать, кто все-таки выиграл выборы. И, в конце концов, это будет продолжаться несколько недель, пока не будет какого-то скорее политического решения о выходе из ситуации, чем правового», заявил он в СМИ.

Конечно, мы бы хотели «наивно ошибаться» относительно срыва выборов, но в стране, где для политиков не осталось ничего святого, ничего исключать нельзя. Даже Президента, статус которого нелегитимен в глазах большинства избирателей страны.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять