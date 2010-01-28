Украина должна была вступить в НАТО еще вчера

О перспективах вступления Украины в НАТО говорят настолько давно, что создается впечатление, будто этот вопрос больше риторический, нежели практический. Тем не менее, определенные шаги в этом направлении все же предпринимаются.

В частности, 26-27 января нынешнего года в Брюссельской штаб-квартире НАТО состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне начальников генеральных штабов стран.

Об итогах работы Комиссии, перспективах обретения Украиной членства в Альянсе, а также о том, почему именно это должно произойти, в пресс-центре «Главреда» рассуждали: директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, первый представитель Украины при НАТО Владимир Василенко и директор программ политического анализа и безопасности Международного центра перспективных исследований Виктор Чумак.



Подборка популярных мифов о НАТО



Еще в советские времена в Украине считали, что НАТО – это сугубо военная организация. Гости «Главреда» опровергли этот стереотип. В частности, Виктор Чумак отметил, что военные вопросы не главные в сотрудничестве с НАТО. «Есть много вопросов, принадлежащих к политической и военно-политической сфере, что отражено в «Годовой национальной программе подготовки Украины ко вступлению в НАТО», которая стартовала в 2009 году», - добавил он.

Вместе с тем, в этом контексте Павел Рудяков добавил, что «подавляющее большинство практических вещей сотрудничества Украины с НАТО должны были бы осуществлять именно военные институты».

Следующий антинатовский стереотип, по словам Владимира Василенко, заключается в том, что, «мол, украинцы будут проливать свою кровь, будучи составной частью вооруженных сил НАТО». Эксперт подчеркнул, что вооруженных сил НАТО не существует. «Есть национальные вооруженные силы, решения относительно использования которых принимаются по взаимному согласию сторон», - рассказал он.

Еще один миф, в котором НАТО играет роль негативного персонажа, состоит в том, что «введение стандартов НАТО в Украине уничтожит оборонно-промышленный комплекс Украины». По словам представителя Украины при НАТО Владимира Василенко, «стандарты НАТО касаются сферы управления, организации вооруженных сил, систем связи». «Все, что касается материальной части, - каждая страна использует свои стандарты, существующие на национальном уровне», - заметил Владимир Василенко.



Присоединение Украины к Альянсу улучшит украинско-российские отношения



Путь Украины к НАТО – это не движение против России, - уверен Владимир Василенко. По его словам, «членство Украины в НАТО не имеет антироссийской составляющей с точки зрения аспектов безопасности ни Украины, ни России».

«Истерику о возможности членства Украины в НАТО», возникающую время от времени с российской стороны, эксперт объясняет очень просто: руководство Российской Федерации до сих пор рассматривает Украину как часть бывшей империи.

Существует распространенное мнение, что якобы вступление Украины в Альянс будет означать полное расторжение отношений с северным соседом. «Наоборот, - говорит Владимир Василенко, - членство Украины в НАТО приведет к улучшению украинско-российских отношений, потому что будет поставлен крест на имперских чаяниях».

По мнению Виктора Чумака, в отношениях с Украиной - членом НАТО «Россия станет прагматичнее, потому что мы получим определенные гарантии безопасности».



Украинские «силы быстрого реагирования» будут реагировать «быстро» - в течение трех месяцев



В рамках сотрудничества Украины с Альянсом в Вооруженных силах Украины началось формирование 12 отрядов так называемых «сил реагирования НАТО». «На практике это означает, что определенные подразделения ВС Украины должны быть в состоянии боевой готовности, и в случае необходимости использоваться в оперативном порядке», - объяснил Владимир Василенко.

Как объяснил Виктор Чумак, 12 украинских отрядов должны стать частью единой системы подразделений НАТО. «Это единая система передачи команд, единая система управления войсками, единая система связи и автоматизации, единая система передачи данных – все должно быть готово к тому, чтобы оперативно принять участие в каких-то критических операциях».

Использование этих подразделений происходит «не автоматически», а при условии согласования, с одной стороны, с НАТО, с другой стороны, с Верховной Радой Украины. Сама необходимость согласования действий с украинскими парламентариями наводит Павла Рудякова на мысль, что выполнить обязательство перед НАТО Украине будет непросто.

«Есть подразделения, есть соответствующее оснащение, квалифицированный командный состав, но одно «но». Если завтра нам скажут: «ребята, вылетайте, нужно двести человек таких-то специалистов, три дня вам хватит?» - мы говорим «нет, нам не хватит и трех месяцев, потому что нам нужно войти в Верховную Раду, нужно, чтобы она собралась, нужно, чтобы они помирились, нужно, чтобы они не подрались…»

«Можно себе представить комментарии по поводу нашей боевой готовности и политической несерьезности», - сказал Павел Рудяков.

Может ли Украина рассчитывать на ответную помощь со стороны НАТО? К сожалению, такая возможность лежит преимущественно в теоретической плоскости. Как объяснил Павел Рудяков, «силы реагирования НАТО используются с 2003 года в кризисных ситуациях». То есть «мы теоретически могли бы пригласить эти силы помочь нам, скажем, разбить лед на дорогах – у них есть для этого возможности». «Но это теоретическая возможность, о которой сейчас наши самые ярые евроатлантисты до второго тура выборов побоятся говорить вслух», - добавил эксперт.

По словам Виктора Чумака, «в прошлом году Украина подписала меморандум с НАТО, которым предусмотрено, что в случае угрозы территориальной целостности Украины мы имеем право внеочередно собрать Совет Альянса». При этом инициатором подобного шага со стороны Украины может выступить «исполнительная власть».



Независимо от предвыборных обещаний, новый президент обязан продвигать Украину к НАТО



Через десять дней Украина получит нового президента. Будут ли его (или ее) беспокоить вопросы дальнейшего углубления сотрудничества по линии Украина-НАТО? Виктор Чумак выразил мнение, что ни один из участников второго тура выборов президента Украины не является «открытым сторонником НАТО». «Возможно, они не будут свертывать программу сотрудничества с НАТО, но открытыми сторонниками НАТО на политическом уровне они не являются», - сказал он.

Тем не менее, «из уст и Юлии Тимошенко, и Виктора Януковича звучит тезис о том, что Украина может стать членом системы европейской коллективной безопасности». По словам эксперта, это не что иное, как «манипулирование общественным сознанием», поскольку такой системы на сегодняшний день не существует.

«Есть общая европейская политика безопасности, но это безопасность, включающая в себя невоенные компоненты», - объяснил эксперт. В то же время, система европейской безопасности «как система коллективной военной безопасности еще лет двадцать не будет существовать», - сказал Виктор Чумак.

Он прибавил, что продвижение Украины в сторону НАТО будет зависеть от президентской команды, в частности, от наличия в ней «проатлантистов и антиатлантистов». «И насколько эта команда будет ответственной за обеспечение безопасности Украины», - поддержал коллегу Владимир Василенко.

По словам Павла Рудякова, в случае президентства Юлии Тимошенко «можно будет что-то говорить на эту тему», а «в случае победы Виктора Януковича, в течение пяти лет его президентства, этот вопрос обсуждаться не будет».

Вместе с тем, Владимир Василенко отметил, что кто бы ни стал президентом Украины, «он не имеет ни морального, ни юридического права менять законодательную базу, которая определила курс Украины на членство в НАТО». «Менять цивилизационную ориентацию Украине никому не разрешено, это дело граждан Украины, а не отдельных политиков», - отметил он.



Россия сотрудничает с НАТО намного активнее, чем Украина



Почему Россия не намерена вступать в НАТО? Отвечая на этот вопрос «Главреда», Виктор Чумак назвал несколько причин. Первая из них – предвзятое отношение россиян к этой структуре. Вторая причина заключается в том, что Альянс используется в российской внутренней политике как «внешний враг», объединяющий граждан страны. Еще одна причина – то, что Соединенные Штаты Америки - главный конкурент России на геополитическом уровне, - являются «одними из натовских стран».

Кроме того, «НАТО и Россия оппоненты в ценностном и цивилизационном выборе», - добавил эксперт.

Владимир Василенко отметил то, что Россия «хочет играть на равных» с США, Евросоюзом, НАТО, Китаем. «А членство в НАТО в известной мере подчиняет ее тому порядку, который существует в НАТО».

И тем не менее – в это невозможно поверить – на сегодняшний день Российская Федерация сотрудничает с Альянсом намного активнее, чем Украина. «В прошлом году Россия провела более 20 совместных учений с НАТО, в том числе на территории России», - рассказал Виктор Чумак.



Украина должна была вступить в НАТО еще вчера



Павел Рудяков обратил внимание на наличие определенного позитива во взаимоотношениях Украина-НАТО. «Мы перешли от общих, общеполитических вещей к военно-техническому сотрудничеству. В частности, мы включаемся в процесс создания сил реагирования НАТО, уже в этом году готовы предоставить радиохимический, инженерный и другие подразделения», - сказал он.

Вместе с тем, «активно стать на путь вступления в НАТО Украина должна была в 2008 году», - рассказал Виктор Чумак. Он добавил, что вступление Украины в Альянс было предусмотрено программой 2003 года, утвержденной президентом Леонидом Кучмой. «Согласно этой программе, Украина должна была обрести полное членство в НАТО в 2008 году», - рассказал эксперт.

Кстати, в то время Кабинет Министров Украины возглавлял Виктор Федорович Янукович.

В 2008 году выполнение плана «было сорвано политикой России». Кроме того, «достаточно серьезная вина лежит и на Старой Европе, которая считала, что сохранить хорошие отношения с Россией намного важнее, чем получить надежного стратегического партнера – Украину».

«То есть еще вчера Украина могла стать если не членом НАТО, то по крайней мере начать двигаться по пути, ведущему к членству в Альянсе», - подчеркнул эксперт.

Все эксперты сошлись во мнении, что лучшей тактикой украинского руководства было бы непосредственное выполнение «Годовой национальной программ подготовки Украины к вступлению в НАТО». «Выполнение этой национальной программы – лучшая агитация за НАТО», - сказал Виктор Чумак.

Он отметил, что «Украина, по большому счету, с военно-технической точки зрения вполне готова стать членом НАТО». По его словам, недоработанными остаются «политические стандарты и желание политиков, чего мы в настоящий момент не видим. Это подрывает систему украинской безопасности», - уверен Виктор Чумак. Стенограмму пресс-конференции и ответы на вопросы читателей смотрите здесь Читайте также: НАТО поможет очистить города Украины ото льда? Тимошенко и Янукович предлагают украинцам несуществующую систему безопасности Членство Украины в НАТО поставит крест на имперских надеждах России