Рано Рада радовалась – Луценко вернулся

Проигранное за Юрия Луценко сражение усилило пораженческие настроения в БЮТ.
Такого аншлага Рада не знала давно – в зале находилось не менее двух с половиной сотен народных избранников. Благо повод к тому имелся – первым вопросом внеочередной сессии парламента была указана отставка ненавистного «регионалам» главы МВД Юрия Луценко. С улицы посильную поддержку фракции ПР оказывали около двух сотен сторонников Януковича с плакатами «Юра, милиция с народом или с Тимошенко?». Периодические скандирования «Позор Луценко!» перемежались традиционными для собраний «сине-белого» электората песнями из репертуара советской эстрады времен перестройки.
В зале парламента в это время был объявлен перерыв – совещались сторонники Юрия Витальевича из БЮТ и НУНС. Они потребовали голосовать за отставку министра не карточками, а поднятием рук, понимая, что в этом случае голосов в любом случае не хватит. Однако спикер Владимир Литвин, игравший сегодня на стороне «регионалов», ответил, что электронная система голосования пока вполне дееспособна.
После этого на трибуну вышел сам Луценко. Бодро отчитавшись об успехах милиции по недопущению фальсификаций в первом туре выборов, он приготовился отражать словесные атаки агрессивных «регионалов». К чести Юрия Витальевича, он совсем не смущался и находил почти для каждого «регионала», обвинявшего его в незаконных действиях, симметричный ответ – напоминал о темных делах самого выступающего. Аплодисменты бютовцев сорвал ответ министра на вопрос о листовках «Стоп-зек», найденных в житомирском офисе «Народной самообороны». «Если Партия регионов в каждом профиле зека узнает своего лидера, я в этом не виноват», - заявил Луценко.
В зале на подобные высказывания реагировали крайне эмоционально, и спикер был вынужден постоянно нажимать на кнопку звонка, напоминающего по звуку школьный, чтобы успокоить депутатов. Дав последний ответ, Луценко удалился из зала.
Вероятно, ему не хотелось присутствовать при безрадостном для себя голосовании – за отставку Луценко отдал свой голос 231 нардеп: ПР, коммунисты и депутаты фракции Блока Литвина, а также ЕЦ и бютовец Григорий Омельченко.
После отставки в зале разыгралась эмоциональная буря - «регионалы» аплодировали, бютовцы кривились. А заместитель главы фракции ПР Борис Колесников лично подошел к проголосовавшим за отставку Юрия Витальевича депутатам от «Единого центра» и пожал им руки.
Главный вопрос дня был решен, и парламентарии вышли в кулуары комментировать произошедшее. «Я не удержусь и скажу: «Юра, гудбай!» - радостно рассказывал журналистам давний недруг Луценко «регионал» Нестор Шуфрич. «Они («литвиновцы» - Авт.) сделали ставку на то, что победит не Тимошенко», - объяснял действия самой маленькой фракции бютовец Сергей Мищенко.
В этой ситуации особый интерес представляли комментарии именно членов БЛ – как никак они входят в ту коалицию, которая назначила Юрия Витальевича министром. Журналисты сгрудились у центральных дверей сессионного зала, через которые, как правило, выходят «литвиновцы». На дверь нацелились объективы не менее полутора десятков камер. «Литвиновцы» сидели в зале. Наконец дверь открылась, и из нее вышел главный спикер фракции Олег Зарубинский, озабоченно говоривший по телефону. Увидев такое внимание к своей персоне, Зарубинский попытался скрыться в кулуарах, дрейфуя в сторону пресс-пойнта. Журналисты толпой преследовали его. «Я по телефону разговариваю, вы что - не видите?!» - возмущался Олег Александрович. Поняв, что в покое его не оставят, Зарубинский поспешил скрыться в сессионном зале. Путь ему преградила журналистка Татьяна Черновол, прикрыв корпусом входную дверь. Олега Александровича это не остановило, и он с силой рванул на себя ручку двери. Худенькая Татьяна отлетела на метр. Набежавшие со всей Рады журналисты называли ее «героем дня» и смотрели запечатлевшее инцидент видео.
В самом зале все было куда спокойнее. Ряды народных избранников заметно поредели. В таком составе они отправили на второе чтение законопроект «регионалов» об изменении правил функционирования избирательных комиссий и провалили «бютовские» изменения в закон о выборах (по голосованию на дому и внесении в списки в день голосования). Впрочем, бютовцы по этому поводу особо не опечалились – как уже писал «Главред», эти изменения им нужны лишь для усиления своей юридической позиции – а нужные решения судов по этим вопросам у них уже есть. В самом конце депутаты все же удовлетворили давнее желание БЮТ – создать временную следственную комиссию по присвоению Януковичем «Межигорья». Но комиссия действовать не может – отсутствует решение профильного комитета, которым, в частности, определяется персональный состав членов ВСК.
Больший интерес у депутатов вызвали события, происходившие в этот момент через дорогу, в здании Кабинета Министров. Там в 13.00 началось внеочередное заседание правительства. Цимес собрания – возвращение Луценко в министерское кресло. Для того, чтобы «политический терминатор» мог и дальше руководить милиционерами, Кабмин с подачи Юлии Тимошенко пошел на хитрость – ввел должность еще одного первого заместителя главы МВД. И на эту должность назначил… Юрия Луценко, предоставив ему статус «и.о. министра».
Иезуитское решение Кабмина «регионалов» возмутило. «Такое решение незаконно, надеемся, что Генпрокуратура опротестует его, а Ющенко приостановит это решение и обратится в Конституционный Суд», - тут же разразились они гневными комментариями. Впрочем, одна из «говорящих голов» ПР, Михаил Чечетов, оптимизма не терял. «Теперь уже второй тур можно и не проводить, социологи говорят об отрыве Януковича процентов в двадцать, зачем деньги тратить, и так все ясно!» - с изрядным возбуждением уверял он «Главред». На этом мы чинно распрощались с Михаилом Васильевичем, ибо заметили в кулуарах одного из сегодняшних ньюсмейкеров – самого Олега Зарубинского. «Олег Александрович, вы комментарии даете?» - предельно осторожно, памятуя об инциденте с Татьяной Черновил, поинтересовался «Главред». «Нет», - отрезал крайне озабоченно и сурово выглядевший Зарубинский.
А вот Юрий Витальевич на комментарии не скупился, более того - уже на 14.30 назначил пресс-конференцию. Там он заверил журналистов, что свою отставку воспринимает спокойно, по-прежнему нещадно будет бороться с фальсификациями выборов, и даже выиграет в деньгах – согласно решению Кабмина по двукратному урезанию министерских зарплат, заместители получают даже больше, чем главы министерств. «Я не держусь за должность, но я не могу позволить стране упасть в бездну фальсификаций», - убеждал всех Юрий Витальевич.
Оптимизм министра на сторонников Юлии Тимошенко не распространяется. Пообщавшись с близким к фракции источником, «Главред» понял, что бютовцы сегодняшнее решение парламента восприняли как свое очередное поражение – наряду с законом о соцстандартах, проваленными бютовскими изменениями в закон о выборах и так далее, и вера в победу в их сердцах тает с каждым днем. Впрочем, «под запись» в этой самой победе они никаких сомнений пока не выказывают, что неудивительно – девять дней, оставшихся до второго тура, для отечественной политики – срок огромный.
В зале парламента в это время был объявлен перерыв – совещались сторонники Юрия Витальевича из БЮТ и НУНС. Они потребовали голосовать за отставку министра не карточками, а поднятием рук, понимая, что в этом случае голосов в любом случае не хватит. Однако спикер Владимир Литвин, игравший сегодня на стороне «регионалов», ответил, что электронная система голосования пока вполне дееспособна.
После этого на трибуну вышел сам Луценко. Бодро отчитавшись об успехах милиции по недопущению фальсификаций в первом туре выборов, он приготовился отражать словесные атаки агрессивных «регионалов». К чести Юрия Витальевича, он совсем не смущался и находил почти для каждого «регионала», обвинявшего его в незаконных действиях, симметричный ответ – напоминал о темных делах самого выступающего. Аплодисменты бютовцев сорвал ответ министра на вопрос о листовках «Стоп-зек», найденных в житомирском офисе «Народной самообороны». «Если Партия регионов в каждом профиле зека узнает своего лидера, я в этом не виноват», - заявил Луценко.
В зале на подобные высказывания реагировали крайне эмоционально, и спикер был вынужден постоянно нажимать на кнопку звонка, напоминающего по звуку школьный, чтобы успокоить депутатов. Дав последний ответ, Луценко удалился из зала.
Вероятно, ему не хотелось присутствовать при безрадостном для себя голосовании – за отставку Луценко отдал свой голос 231 нардеп: ПР, коммунисты и депутаты фракции Блока Литвина, а также ЕЦ и бютовец Григорий Омельченко.
После отставки в зале разыгралась эмоциональная буря - «регионалы» аплодировали, бютовцы кривились. А заместитель главы фракции ПР Борис Колесников лично подошел к проголосовавшим за отставку Юрия Витальевича депутатам от «Единого центра» и пожал им руки.
Главный вопрос дня был решен, и парламентарии вышли в кулуары комментировать произошедшее. «Я не удержусь и скажу: «Юра, гудбай!» - радостно рассказывал журналистам давний недруг Луценко «регионал» Нестор Шуфрич. «Они («литвиновцы» - Авт.) сделали ставку на то, что победит не Тимошенко», - объяснял действия самой маленькой фракции бютовец Сергей Мищенко.
В этой ситуации особый интерес представляли комментарии именно членов БЛ – как никак они входят в ту коалицию, которая назначила Юрия Витальевича министром. Журналисты сгрудились у центральных дверей сессионного зала, через которые, как правило, выходят «литвиновцы». На дверь нацелились объективы не менее полутора десятков камер. «Литвиновцы» сидели в зале. Наконец дверь открылась, и из нее вышел главный спикер фракции Олег Зарубинский, озабоченно говоривший по телефону. Увидев такое внимание к своей персоне, Зарубинский попытался скрыться в кулуарах, дрейфуя в сторону пресс-пойнта. Журналисты толпой преследовали его. «Я по телефону разговариваю, вы что - не видите?!» - возмущался Олег Александрович. Поняв, что в покое его не оставят, Зарубинский поспешил скрыться в сессионном зале. Путь ему преградила журналистка Татьяна Черновол, прикрыв корпусом входную дверь. Олега Александровича это не остановило, и он с силой рванул на себя ручку двери. Худенькая Татьяна отлетела на метр. Набежавшие со всей Рады журналисты называли ее «героем дня» и смотрели запечатлевшее инцидент видео.
В самом зале все было куда спокойнее. Ряды народных избранников заметно поредели. В таком составе они отправили на второе чтение законопроект «регионалов» об изменении правил функционирования избирательных комиссий и провалили «бютовские» изменения в закон о выборах (по голосованию на дому и внесении в списки в день голосования). Впрочем, бютовцы по этому поводу особо не опечалились – как уже писал «Главред», эти изменения им нужны лишь для усиления своей юридической позиции – а нужные решения судов по этим вопросам у них уже есть. В самом конце депутаты все же удовлетворили давнее желание БЮТ – создать временную следственную комиссию по присвоению Януковичем «Межигорья». Но комиссия действовать не может – отсутствует решение профильного комитета, которым, в частности, определяется персональный состав членов ВСК.
Больший интерес у депутатов вызвали события, происходившие в этот момент через дорогу, в здании Кабинета Министров. Там в 13.00 началось внеочередное заседание правительства. Цимес собрания – возвращение Луценко в министерское кресло. Для того, чтобы «политический терминатор» мог и дальше руководить милиционерами, Кабмин с подачи Юлии Тимошенко пошел на хитрость – ввел должность еще одного первого заместителя главы МВД. И на эту должность назначил… Юрия Луценко, предоставив ему статус «и.о. министра».
Иезуитское решение Кабмина «регионалов» возмутило. «Такое решение незаконно, надеемся, что Генпрокуратура опротестует его, а Ющенко приостановит это решение и обратится в Конституционный Суд», - тут же разразились они гневными комментариями. Впрочем, одна из «говорящих голов» ПР, Михаил Чечетов, оптимизма не терял. «Теперь уже второй тур можно и не проводить, социологи говорят об отрыве Януковича процентов в двадцать, зачем деньги тратить, и так все ясно!» - с изрядным возбуждением уверял он «Главред». На этом мы чинно распрощались с Михаилом Васильевичем, ибо заметили в кулуарах одного из сегодняшних ньюсмейкеров – самого Олега Зарубинского. «Олег Александрович, вы комментарии даете?» - предельно осторожно, памятуя об инциденте с Татьяной Черновил, поинтересовался «Главред». «Нет», - отрезал крайне озабоченно и сурово выглядевший Зарубинский.
А вот Юрий Витальевич на комментарии не скупился, более того - уже на 14.30 назначил пресс-конференцию. Там он заверил журналистов, что свою отставку воспринимает спокойно, по-прежнему нещадно будет бороться с фальсификациями выборов, и даже выиграет в деньгах – согласно решению Кабмина по двукратному урезанию министерских зарплат, заместители получают даже больше, чем главы министерств. «Я не держусь за должность, но я не могу позволить стране упасть в бездну фальсификаций», - убеждал всех Юрий Витальевич.
Оптимизм министра на сторонников Юлии Тимошенко не распространяется. Пообщавшись с близким к фракции источником, «Главред» понял, что бютовцы сегодняшнее решение парламента восприняли как свое очередное поражение – наряду с законом о соцстандартах, проваленными бютовскими изменениями в закон о выборах и так далее, и вера в победу в их сердцах тает с каждым днем. Впрочем, «под запись» в этой самой победе они никаких сомнений пока не выказывают, что неудивительно – девять дней, оставшихся до второго тура, для отечественной политики – срок огромный.