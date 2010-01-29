Валентин Наливайченко: «У день виборів СБУ просила розчистити сніг»

На одній із дільниць громадянину дали пакет із продуктами, прохаючи підтримати певного кандидата, на іншій – член територіальної комісії виявився заплямованим судимістю, ще десь – підступний вірус уразив комп’ютер.

Усе це – зі списку зафіксованих порушень, який «Главреду» вручають перед початком інтерв’ю з главою Служби безпеки України Валентином Наливайченком. СБУ стверджує: вибори пройшли непогано. Навіть доволі. У тому розумінні, що серйозних проблем не було. І тут навіть не знаєш, чи радіти, що з першим туром «пронесло» (хоча багато хто так не вважає), чи готуватись до того, що все погане – попереду. Немає пророків у своїй вітчизні, а Наливайченко, власне, й не претендує. Лише сподівається на «безмайданний» варіант після другого туру виборів

-- Про «водні ресурси» кандидатів у президенти



Почнімо з узагальнень: прокоментуйте хід виборів з точки зору правопорушень та порівняйте, будь ласка, із ситуацією, що мала місце на дострокових парламентських виборах 2007 року.

Відмінність перша – у тому, що зараз чітко налагоджена взаємодія між Службою безпеки, Центральною виборчою комісією та Генпрокуратурою. Друга – в тому, що іще до дня голосування і СБУ, і Генпрокуратура не тільки вказали на безліч недоліків, а й змогли оперативно їх усунути.

Яких саме недоліків?

Як організаційних, так і тих, що пов’язані з функціонуванням серверів ЦВК. Також маю на увазі питання щодо надійності доставки бюлетенів у день голосування. Усе це було вирішено ще перед першим туром відсотків на дев’яносто. І тут зіграла роль взаємодія і з територіальними виборчими комісіями, і з паном Шаповалом (голова ЦВК. – Авт.).

А в 2007-му цього не було?

Ви пригадуєте кампанію 2007 року, але президентські вибори мають відмінності від парламентських. Щодо СБУ, то ми прийняли чітке рішення: більше жодних безіменних фальсифікаторів. На нашій веб-сторінці є прізвища усіх членів комісій, які намагались агітувати в той чи інший спосіб, фальсифікувати волевиявлення громадян. Йдеться про підкуп членів ТВК...

Скільки їх – підкуплених?

Зараз до прокуратури передано 18 матеріалів для порушення кримінальних справ. Розслідування цих порушень буде доведено до кінця, до суду, тому ми просили б, аби під час другого туру таких справ було не 18, а нуль. А прізвища усіх не дуже шанованих організаторів чи то підкупу, чи то фотографування бюлетенів, чи то зриву роботи комісії, як я вже сказав, нам відомі...

Вісімнадцять спроб підкупу – це якось навіть замало, якщо «розкидати» на кількість ТВК...

Це випадки, виявлені Службою безпеки. Ми обіцяли громадянам, що захистимо їхнє право вибору, і завдяки нашим зусиллям не спрацювали ні «ріка», ні «струмок», ні «джерело», ні «каруселі» так звані... Також відповідально заявляю, що не було додаткових бюлетенів, укинутих у скриньки, – сумно- звісної схеми 2004 року. Зараз ми вже ретельно готуємось до проведення другого туру: зокрема, беремо під контроль друк бюлетенів. Також «Альфа» допомагатиме міліції доставляти їх до виборчих комісій, а ще наші оперативно-слідчі групи працюватимуть на місцях – у тих комісіях, де, згідно з нашою інформацією, можуть мати місце фальсифікації.

«Ріка» – це коли перед дільницею виборцям вручають дублікати бюлетенів із проставленою позначкою, а ті виносять чисті бюлетені й продають їх? Пане Валентине, хто ж вам цю «ріку» «злив»?

Люди. Нам довіряють люди, і в цьому – наша сила... Нам телефонували й телефонують... Ну, і плюс – наші спеціальні можливості: агентурні та технічні... От уся ця попередня інформація й унеможливила фальсифікування там, де воно було заплановане.



-- Про сенсації, яких забракло, та гроші, яких було забагато



А що за історія з вилученням півмільйона гривень, які везли до штабу одного з кандидатів?

Це – ще один напрямок роботи СБУ: припинення роботи пунктів із відмивання грошей, так званих конвертаційних центрів. Тільки напередодні дня голосування було зупинено 15 із них. І це – не просто припинення, це – вилучення мільйонів і мільйонів гривень із покладеними зверху клаптиками паперу, на яких була інструкція: куди їх везти, до якого офісу, до якого кандидата в президенти. Ми таким чином позбавили зловмисників їхніх «набоїв» – грошей, за допомогою яких вони збирались здійснювати свої брудні наміри.

Не зовсім зрозуміло: їде містом машина, в ній – купа готівки, а зверху – записка: «передати кандидату ім’ярек на підкуп виборців», і цю машину зупиняють співробітники СБУ? Як ви все-таки дізналися про подібні плани?

Ми почали заздалегідь працювати з банківськими структурами й отримали позитивну реакцію від Асоціації банкірів. Більшість банків посилили контроль за тим, щоб із їхніх рахунків не конвертували у готівку за підставними контрактами гроші, які потім використовували б для підкупу виборців.

Очевидно, некоректно й безперспективно запитувати вас про адресатів цих грошей?

Так, не зовсім коректно. Тим паче, що ми зупинили всю операцію до того, як вона була втілена в життя. От якби ми не встигли... Але нам вдалося вилучити готівку до того, як вона потрапила до окремих машин – ми пам’ятаємо, як у 2004 році мікроавтобуси розвозили гроші всією країною (зокрема й під прикриттям народних депутатів, які користуються імунітетом). Словом, було ухвалено рішення – а Президент тримав його на контролі – розвалити всю схему ще на етапі збирання готівки.

Цим участь Президента й обмежилась?

Можу вас запевнити, що, на відміну від 2004-го, на виборах-2010 не було паралельного підрахунку голосів. Не було на Банковій і жодної «сотки» (йдеться про телефонний спецзв’язок. – Авт.), куди б результати голосування доповідали раніше, ніж до ЦВК, так само не було й емісарів від Президента, які роз’їжджали б територіальними виборчими комісіями й розвозили заготовлені протоколи, в яких проставлено бажані відсотки. Усе це просто припинило існувати в Україні за Президента Ющенка.

Голосування на дому створило вам додаткові труднощі?

Це була компетенція Міністерства внутрішніх справ, СБУ не фіксувала зловживань у цій сфері. Наскільки мені відомо, їх і не було.

До речі, а як розподіляють обов’язки між силовими структурами? У мене таке враження, що МВС відійшли усілякі «дрібниці» на кшталт агітації в день виборів, а вам пливла вся «крупна риба» і афери на кшталт конвертаційних цент- рів...

Зрештою, згідно з Кримінально-проце¬суальним кодексом, більшість правопорушень належить до компетенції Міністерства внутрішніх справ. Але це не означає, що спецслужба стоїть осторонь. Хоча ми – у десять разів менша структура, оперативно-технічних можливостей у нас значно більше, тому всі наші спільні дії були чітко скоординовані. Матеріали щодо виявлених злочинів ми негайно передавали або до МВС, або до прокуратури – залежно від підслідності. Ми були зорієнтовані на відвернення серйозних злочинів. Наприклад, обіцяли захистити сервери, оскільки знали, як забезпечити такий захист. Ще одне наше завдання полягало в тому, щоб не допустити друку додаткових бюлетенів. Третій напрямок, який ми взяли на себе, – це проникнення до кримінального чи напівкримінального середовища, з якого могла виходити погроза силових акцій щодо кандидатів у президенти. Таких справ було відпрацьовано одинадцять...

І що? На кого готувався замах?

На сьогодні – жодних сенсацій. Плани не здійснено.



-- Про магію кулькових ручок і ожеледицю як загрозу демократії



Справжній екшн. Отже, ви направляєте своїх агентів у злочинне середовище...

Безумовно. Ми працюємо й під прикриттям. А існує і та частина роботи, яку ми не приховуємо. На всіх дільницях, де з’являтиметься інформація щодо можливих силових варіантів тощо, стоятимуть наші автомобілі, наша техніка – словом, співробітники СБУ працюватимуть відкрито. Усе це, звісно, буде погоджено і з головами ТВК, і з МВС...

До речі, про ваших колег. Львівські міліціонери попереджали, що до кабінок для голосування підкладатимуть ручки зі «зникаючим» чорнилом. Питання до вас як до спецслужбіста: таке чорнило насправді існує у наших вітчизняних ручках і є в розпорядженні членів ТВК?

От не люблю я, коли щось вигадують, а згодом про це доповідають. Треба навпаки: знайти, виявити, а потім – розповідати. Показали б хоч одну ручку...

Можливо, вони просто хотіли, щоб кожен приходив зі своєю. Намагались попередити злочин...

Вітаю їх із цим. Я прийшов із власною ручкою. Але якщо серйозно, то треба документувати подібні випадки, якщо вони трапляються. Мені про них не відомо.

Гаразд, а зараз про серйозне. Що ви можете сказати стосовно Єдиного реєстру виборців? Маю на увазі те, що свого часу тендер на створення комп’ютерної програми та технічне забезпечення Реєстру виграла одна російська фірма, і Генеральна прокуратура мала претензії до проведення даного тендеру, вважаючи процес недостатньо відкритим та прозорим. Вам про це відомо?

Так, Служба безпеки працювала спільно з прокуратурою, фіксуючи все, що стосувалось тендеру. Мої підписи стоять на документах, які ми направляли до Генеральної прокуратури... Станом на вересень 2009 року більшість питань було знято – ми вирішували їх спільно з паном Шаповалом. Підстав порушувати кримінальну справу на сьогоднішній день немає. Як немає і підстав ставити під сумнів функціонування Реєстру.

У день голосування в СБУ працювала «гаряча лінія». Про що повідомляли пильні громадяни?

І в день голосування, і по цей день... А телефонує нам доволі багато громадян... Не завжди – за нашою компетенцією. Бабуся забула вдома паспорт і не знає, що їй робити. Або таке: дорогу замело снігом, тож дзвонять і питають: «А чи не могли б ваші хлопці її почистити?».

А ще курйози, окрім бабусь, були?

Ну, вхід до однієї дільниці автомобільними шинами завалили...

Розгребли?

Аякже... Щодо вагомих сигналів: у Київській області були намагання відкликати членів ТВК від одного з кандидатів. Ми бачили, що це – спроби зірвати або принаймні дискредитувати голосування. Негайно зреагував Центрвиборчком, і після 11.30 ця ТВК запрацювала у повному складі.



-- Про продану бабусю та «зону вільної торгівлі»



Що ж, іноземні спостерігачі вважають, що у нас все пройшло добре, але це була «тільки розминка». Тобто другий тур буде складнішим і підступнішим. То як ви готуєтесь до 7 лютого? Ваші люди вже вгвинчуються у злочинне середовище?

По-перше, зараз виборці не мають жодного остраху виборювати свої права і повідомляти про всі недоліки процесу чи про злочини. По-друге, я ще раз повторюю: більше не буде анонімних зловмисників. По-третє, спеціальні можливості (тобто агентурний апарат плюс техніка) будуть задіяними на всі сто відсотків ще до факту вчинення правопорушення.

А агентурного апарату вистачає? Не так давно ви казали, що СБУ бракує коштів...

Як у всій країні, так і у нас. У 2010 рік ми увійшли без бюджету. Це означає, що наше щомісячне фінансування – це лише заробітна плата. Відтак говорити про додатковий розвиток Служби наразі не доводиться. Йдеться не про фінансове, а про інше вмотивування. Коли «Альфа» за умов 16-градусного морозу вночі супроводжує бюлетені з мокрими печатками...

На те вона й «Альфа»... Але якщо такий супровід унеможливлює махлювання з бюлетенями десь дорогою, а Шаповал запевняє, що ЦВК навіть технічно не може підтасувати дані, що надходять із ТВК, тоді слабка ланка – це передусім контингент самих територіальних комісій? Тобто якщо фальсифікації й можливі, то тільки в затишних кімнатах, де засідають члени ТВК?

Це вже питання до них. Хай не беруть гроші. А якщо зловживають службовим становищем, то нехай будуть готовими до того, що їх в цей час документують. Я ж не попереджатиму, де саме встановлено спостереження...

Очевидно, лише на окремих дільницях? Бо скрізь просто не вистачить «жучків»...

Так. Передусім на тих дільницях, щодо яких нам надходять тривожні дані...

Уже зараз очевидно, що якщо розрив між лідерами гонки у другому турі буде незначним, кандидати в президенти запустять безкінечну судову тяганину. І добре, коли вони обмежаться тільки цим... Словом, ви готові до гіпотетичних майданів а-ля 2004 рік?

Наше головне завдання – не дати відбутися фальсифікаціям, захистити голос кожного громадянина. Тоді результат другого туру не ставитимуть під сумнів. Якщо всі ми – маю на увазі і Службу безпеки, і МВС, і Генпрокуратуру – добре попрацюємо, тоді взагалі не буде жодних правових підстав оскаржувати перевагу навіть в один голос.

Це в ідеалі. А в українських реаліях все відбувається інакше, і ви це знаєте. Тож масові акції – спонтанні чи організовані партійними бонзами – цілком можливі...

Можливі... Але ж це – також наші громадяни... Треба все-таки провести вибори так, щоб потім людям не довелося стояти на майданах у двадцятиградусний мороз. Треба змусити працювати всю систему.

Наостанок – іще про курйози. Вам відомо, мабуть, що на деяких сайтах були розміщені оголошення про продаж голосу на користь будь-якого кандидата, аби сума винагороди була пристойною. СБУ відстежувала «продавців» чи така ініціатива з точки зору закону не карається?

Нас цікавили перш за все веб-сторінки, створені «ззовні», тобто, як ми підозрювали, за гроші іноземних спецслужб. Таких сайтів більше не існує. Що ж до подібних оголошень, то, як ви розумієте, Інтернет – це вільна зона. У Британії онука продала бабусю через Інтернет – буває і таке... Це вже – питання правової культури, свідомості. Адже ті, хто пропонують свій голос, продають, власне, самих себе. Тож, відповідаючи на ваше питання, скажу, що в подібних оголошеннях нас цікавлять не стільки «продавці», скільки «покупці». Тобто ті, хто готовий розраховуватись готівкою, взятою, певна річ, не з власної кишені...