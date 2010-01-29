Экзит-полы ушли в телевизоры

29 января 2010, 12:03

Правда, Савик Шустер от них может отказаться, зато за них возьмутся «плюсы»

Экзит-полы в первом туре президентских выборов-2010 вызвали скандал – хотя и меньший, чем в ходе выборов-2004, но все же существенно ударивший по репутации украинских социологов. Напомним, из шести экзит-полов – то есть опросов граждан на выходе с избирательных участков – пять показали в целом схожие результаты. От официальных результатов Центризбиркома их цифры даже по отношению к лидеру электоральных симпатий Виктору Януковичу отличались менее чем на 1,5 % (именно показатели кандидатов, набирающих максимум голосов, подвержены и максимальной ошибке выборки).
Однако один опрос, проводившийся консорциумом «Национальный экзит-пол» (Центр Разумкова и Киевский международный институт социологии под общим руководством фонда «Демократические инициативы») показал несколько иную картину. В то время как остальные экзит-полы наряду с ЦИК показывали преимущество Виктора Януковича примерно в 10 %, Консорциум заявил, что обладательница второго места Юлия Тимошенко отстала от победителя лишь на 4,2 %.
Это вызвало скандал и целую серию разбирательств – как в СМИ, так и, непублично, внутри социологического сообщества. В конечном итоге участники «Национального экзит-пола» признали ряд методологических ошибок и уточнили, что эти ошибки наложились друг на друга.
По мнению как социологов Консорциума, так и ряда их коллег, одной из причин искажения могла быть банальная нехватка денег. «С одной стороны, мы вынуждены были перестроить выборку с 300 точек на 240. Из-за нехватки средств. И это оказалось непросто С другой, нас подвело переформатирование участков», - заявил «Зеркалу недели» президент КМИС Валерий Хмелько.
На нехватку средств для проведения экзит-полов «Главред» обратил внимание едва ли не первым, еще в середине декабря. В это время ряд крупных социологических фирм уже активно готовились потрудиться на этой ниве. В итоге экзит-полов вышло более чем достаточно: кроме уже упомянутого Консорциума, дорогое (порядка 200 тыс. долл.) удовольствие испытали международная компания GfK (заказчик – телеканал «ICTV», фирма «ФОМ-Украина», центр «Социс» и «Юкрейниан Социолоджи Сервис» (заказчик – телеканал «Интер»), компания «Research and Branding Group» (заказчик неизвестен), Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко (заказчик – газета «Аргументы и факты в Украине») и, наконец, «Савик Шустер Студия».
Между тем, вскоре после подведения итогов Савик Шустер поставил под сомнение повторение успешного, казалось бы, проекта во втором туре выборов.
Как сказал г-н Шустер в интервью российскому «Радио Свобода» (вышло 24 января), экзит-пола от его студии во втором туре может и не быть. «Очень дорогое мероприятие - экзит-пол», - подчеркнул он. Кроме того, по словам г-на Шустера, «Все (социологи. – Ред.) очень боятся делать экзит-полы, потому что различие будет очень небольшим, в рамках погрешности. И поэтому никто не будет понимать, кто в итоге победил, и вся ответственность упадет именно на социологов».
Как известно, компания г-на Шустера регулярно проводит по всей Украине отбор зрителей на свои еженедельные эфиры – с тем, чтобы эти зрители отображали реальные настроения украинцев. И социологический отдел в компании весьма силен. Однако вчера пиар-менеджер «Савик Шустер Студии» Карина Палаева подтвердила «Главреду», что экзит-пола от этого продакшна, вероятнее всего, 7 февраля в эфире таки не будет.
«Пока проведения экзит-пола мы не планируем. Скорее всего, мы его проводить не будем», - сказала она. При этом наша собеседница подчеркнула, что речь не идет о некоем финансовом кризисе в рамках отдельно взятой компании. «Это не нехватка средств, просто экзит-пол – дорогое мероприятие, и всегда есть выбор, потратить ли деньги на него или что-то другое», - сказала она.
Экзит-пол «от Шустера» - пока единственный случай, когда дело, очевидно, ограничится только первым туром. Большинство остальных организаторов опроса 17 января намерены повторить все и 7 февраля. Хотя на 100 % уверены в этом только на канале «ICTV»: их пресс-служба со ссылкой на руководителя департамента маркетинга, коммуникаций и аудиторий Ореста Билоскурского еще 20 января заявила, что экзит-пол по заказу канала компания GfK проведет и во втором туре. Результаты объявят в прямом эфире в 20.00.
Не испытывает особых сомнений в продолжении работы и Евгений Копатько из «Research & Branding Group». Категорически не желая раскрывать источники финансирования, г-н Копатько, однако, заверяет, что проблем с этим самым финансированием во втором туре не ожидает. Как и особых расхождений в результатах разных экзит-полов.
В данный момент, по словам г-на Копатько, еще неясно, на каком из каналов могут быть опубликованы данные, которые получит его компания. В первом туре эти данные озвучивались на ТРК «Украина»; впрочем, Евгений Копатько сообщил, что озвученные там же результаты исследования «Савик Шустер Студио» с исследованиями «R & B Group» не пересекаются, и каждая фирма проводила свой экзит-пол отдельно.
Готовы к продолжению работ и компании, работавшие по заказу телеканала «Интер». Как сообщил «Главреду» гендиректор «ФОМ-Украина» Александр Бухалов, переговоры с каналом продолжаются, но сами социологи находятся в полной готовности. На «Интере» нам посоветовали дождаться официального сообщения. Однако, как заверил компетентный источник на канале, экзит-пол «скорее состоится, чем нет».
Более того: отметив, что экзит-пол в день выборов привлекает телевизионную аудиторию (именно поэтому экзит-полы в США изначально финансируются масс-медиа), подключиться к процессу намерены на телекомпании «1+1». Как подтвердила «Главреду» глава правления Украинского института социальных исследований Ольга Балакирева, этот институт и ведет сейчас переговоры с «плюсами». Хотя официально они еще не завершены, так что о подробностях говорить пока рано (как уже сказано выше, в первом туре УИСИ работал по заказу газеты «АиФ в Украине»).
И, наконец, отнюдь не намерены свертывать свою деятельность в консорциуме «Национальный экзит-пол». По имеющимся данным, объявить о формате проведения экзит-пола во втором туре участники консорциума намерены не позднее понедельника.
Как рассказал руководитель «Деминициатив» Илько Кучерив, в настоящее время консорциум «активно готовится» ко второму туру. Хотя трудности с финансированием сохраняются. По мнению г-на Кучерива, виноваты в этом в том числе и недобросовестные политики и журналисты, развившие тему с ошибками Консорциума в первом туре – в результате снизилась мотивация бизнесменов и международных фондов, готовых финансировать проведение опроса.
Однако г-н Кучерив уверен, что Консорциум предоставит достаточные объяснения и аргументы в свою пользу. «Пока что мы планируем проводить (экзит-пол. – Ред.), и уже начали расчеты», - сказал он.

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