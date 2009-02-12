Валерий Пустовойтенко: «Ющенко может идти, может не идти на выборы, но шансов у него нет»

Тогда Ющенко действительно удалось немало. Правда, его предшественник на посту главы правительства Валерий Пустовойтенко считает, что заслуга это не только и не столько самого Ющенко, как предыдущих правительств, заложивших фундамент экономического роста.



Теперь экс-глава НДП Пустовойтенко вроде бы и не занимается активной политикой, но так только кажется. Он наблюдает, комментирует, консультирует, создает общественные объединения, до чего он большой мастак. Конечно, строит некоторые планы и в отношении президентских выборов, но пока не спешит ими делиться.



«Главред» говорил с Валерием Павловичем практически в момент голосования за отставку правительства, когда результаты были еще неизвестны, но вполне прогнозированы.



-- «Вместе с президентскими выборами нужно провести парламентские досрочные»



Валерий Павлович, вот вы наблюдали, как Верховная Рада отправляла в отставку правительство, причем с большой гарантией, что этого не случится, хотя, возможно, для отставки правительства и были определенные объективные причины. Как вы, бывший премьер-министр, оцениваете нынешнюю ситуацию – и в отношении деятельности Кабинета Министров, и в отношении требования о его отчете?



Сегодня я прихожу к выводу, что Украину кто-то специально старается уничтожить вообще как государство! Потому что мы ощущаем давление как извне - от стран Европейского Союза и России, так и изнутри, как будто кто-то очень изощренно издевается над государством. Кстати, ситуация, возникшая у Секретариата Президента с правительством, влияет и на внутреннюю, и на внешнюю политику. На внешнем направлении сейчас практически никто с Украиной не считается, на внутреннем тоже проблем более чем достаточно.



Что касается выступления Юлии Тимошенко на отчете правительства в парламенте, то, я считаю, не все искренне говорится до конца - как представителями одной ветви власти - законодательной, так и представителями другой ветви власти - исполнительной. И те неискренни, и другие... Я вот смотрел пресс-конференции и Романа Безсмертного (заместитель главы Секретариата Президента по региональным вопросам. – Ред.), и Виктора Бондаря (глава Днепропетровской ОГА, член партии “Единый центр” .– Ред.), и Анатолия Близнюка (глава Донецкой ОГА, член Партии регионов. – Ред.)... И сделал для себя следующий вывод: сегодня в любом случае нельзя никого отправлять в отставку!



Почему? Например, в Партии регионов так не считают, да и в Секретариате Президента тоже...



Очевидно, что идет подготовка к президентским выборам. Но я все-таки придерживаюсь мнения, что вместе с президентскими выборами следует проводить парламентские досрочные! Потому что Верховная Рада не может оставаться бездеятельной - а она сейчас бездеятельная, там противоположность полюсов 50/50, и часть депутатов шатаются то в одну, то в другую сторону!.. Поэтому после выборов президента Кабинет Министров – будь он нынешний или новый - признавать не будут.



И я отстаиваю позицию, что вместе с новоизбранным президентом должна быть и новоизбранная Верховная Рада, которая, по возможности, создаст пропрезидентское большинство и сформирует новое правительство, которое будет соответствовать этой коалиции. То есть власть должна взять на себя полную ответственность!



То, что сегодня в экономическом плане происходит сначала в парламенте, а потом и в правительстве, я считаю просто шабашем. На мой взгляд, если бы оппозиция была сильной, то после выступления премьер-министра Тимошенко должен был выступить лидер оппозиции Виктор Янукович, который возглавляет теневой Кабинет Министров, и предложить свою антикризисную программу, новые шаги по выходу Украины из экономического кризиса. К сожалению, таких шагов нет, и выступлений по этому поводу не было. Слабость оппозиции дает возможность и президентской команде, и правительственной вести себя, как они пожелают...



Парадокс в том, что, с одной стороны, даже неспециалисты понимают, что экономические показатели, которые называет Юлия Тимошенко, далеки от реальности. С другой стороны, и не сторонники ее правительства – например, та же группа “За Украину!”, стоит на позиции, что нельзя отправлять правительство в отставку. Да и Президент заявляет, что не даст правительству избежать ответственности...



Понимаете, нужно усиливать общественный контроль над деятельностью власти и правительства, и усиливать роль оппозиции в обществе...



И как это сделать, по-вашему? Потому что общественных организаций и объединений предостаточно, но их позиция, похоже, совсем неинтересна власти...



Прежде всего, должны активизироваться политические партии, которые сегодня не входят в Верховную Раду. Поскольку и президентские, и парламентские выборы снова сводятся к трем-четырех политическим силам, имеющим шансы пройти, – и все! А это совершенно неправильно! Я знаю многих людей, которые хотели бы работать во власти и разбираются в системе органов государственного управления, в экономике, в финансах, но им, в силу некоторых политических факторов, путь туда заказан!



У вас большой опыт в организации объединения общественных структур – и “Злагода” конца 90-х, и блок «За Единую Украину» на выборах 2002-го, и ГО «Вместе ради будущего» на президентских выборах в 2004-м. Такие широкие объединения вообще сейчас возможны, и под кого?



Я думаю, что фактически нет. Вот Семиноженко создал «Украинский форум», в который входят авторитетные люди – и Анатолий Зленко, и Леонид Кучма, и Леонид Кравчук, и дипломаты, и экономисты, и все, кто хотят работать на государство... Но, наверное, у общества сегодня нет необходимости услышать этих людей - и услышать их не хочет прежде всего власть!..



Или вот мы создали Совет старейшин, в котором председательствует Леонид Кравчук, - пишем письма, обращения к Президенту, но их, судя по всему, никто не читает... И все попытки Леонида Макаровича донести наше мнение до Президента кончаются ничем... Вообще же, и раньше, и теперь влиятельных общественных движений боятся...



Учитывая такое отношение власти к подобным образованиям, они давно превратились в вещь в себе, не так ли?



Почему? Их можно реанимировать. Есть обращения ко мне лично целого ряда довольно серьезных людей, которым эти проекты нравятся и которые настаивают на том, чтобы создавать такие направления и в дальнейшем. Я пока не буду, как говорится, рассекречивать, как они будут называться, но это будут блоки, с которыми можно идти и на президентские выборы, и на будущие парламентские, - идеи есть, но не знаю, правда, удастся ли их реализовать.



-- «Во второй тур президентских выборов выходят Тимошенко и Янукович»



То есть на президентских выборах, если я правильно понимаю, вы намереваетесь поддерживать определенную личность, а на парламентских будете идти с какой-то политической силой?



Нет, я думаю, что можно идти и со своим предложением на президентские выборы, и готовиться к участию в парламентских. На президентские выборы идти очень просто: залог в пятьсот тысяч гривен, пятьсот тысяч подписей из семнадцати регионов, и пошел на выборы!



Но это же несерьезно!..



Да, это несерьезно. Потому что рейтинг есть или нет? У нас сейчас все сводится к чему? Тимошенко, Янукович и Симоненко. Три кандидатуры, других кандидатур нет...



Подождите, какой Симоненко?



Ну, какой? Петр... Я говорю о тех, кто пойдет. Ну, кто сегодня реально будет претендовать на пост президента…



При этом вы не назвали, например, фамилию действующего Президента Виктора Ющенко или фамилию еще одного потенциального кандидата, которого вы хорошо знаете и который, говорят, и вам делал предложение о сотрудничестве...



Вы имеете в виду Яценюка?



Да.



Я так и знал, что вы скажете о Яценюке!..



Ну, Ющенко может идти, может не идти, но шансов у него нет: для него же лучше достойно доработать свой срок на посту Президента, направив усилия на консолидацию работы органов исполнительной власти как в центре, так и на местах, и отбросить мысли по поводу выборов. Это его право, идти или не идти на выборы, но я думаю, если поражение будет очень очевидным, он все-таки не пойдет - если он действительно это поймет.



А Яценюк?



Ну, это у нас появился в Украине абсолютно новый клан... Было время, когда Лазаренко свой клан создал, потом был донецкий клан, потом харьковская группировка, которая так и не укрепилась в Верховной Раде... А сегодня появилась новая группировка - Фирташ и иже с ним, в том числе и Яценюк. Это новая группа, которая сегодня везде показывает Яценюка. Он молодой, интересный, и вот недавно было сообщение - если не ошибаюсь, на «Главреде» - о том, что ему скоро исполняется тридцать пять лет и он может быть кандидатом в президенты...



Ну, у Фирташа в настоящий момент очень сложная ситуация на самом деле, в том числе и в Партии регионов. Он не добился создания правительства во главе с Юрием Бойко, по его вине ПР впуталась в невыигрышную сейчас борьбу по отставке правительства. Он изо всех сил борется за себя, используя свои финансовые ресурсы, Секретариат Президента, фракцию ПР, в том числе и Яценюка. И победить в этой борьбе у него шансов все меньше. Не закончится ли слишком быстро политическая жизнь такого «киндер-сюрприза», как Яценюк, если Фирташ проиграет и его уничтожат свои же – тот же Ахметов, например? Потому что сам по себе «Фронт перемен» Яценюка — пока не очень серьезно...



Как у нас создаются финансово-экономические кланы? Одни и те же люди ведут к власти разных людей, но система везде абсолютно одинакова. Ну, был себе Фирташ, его нигде не было слышно, он нигде не светился раньше, получил много предприятий на территории Украины и даже подписал с «Газпромом» соглашение о поставках газа в Украину пятьдесят на пятьдесят... Я думаю, с кем попало и просто так такое соглашение никогда не подписали бы! Вот и нужно искать причину его влияния в этом - почему его с ним подписали, кто его протежировал, как это «РосУкрЭнерго» было создано и чем все это закончится...



А что тут искать? Известно, что все происходило на наивысшем уровне. Собственно, и теперь наивысший уровень протежирования остается...



Да, но эта схема поставок газа была создана еще до Ющенко. Известно, кто это делал, кто помогал, кто за ними стоял и прочее. Система эта очень непростая, но будущих финансово-экономических планов все равно нет.



Я думаю, что все-таки мы должны строить гражданское общество, у нас должны быть политические партии, которые были бы все-таки достаточно сознательными, и в обществе поднимать уровень нравственности наших граждан и политикума. Это такой риторический вопрос.



Но пока опять-таки будет битва кланов, будет битва личных амбиций, и это очевидно - мы это наблюдаем каждый день...



Ну, да: пришла одна власть - Ющенко, Тимошенко, Яценюк, и привела Украину к финансовому и политическому кризису, так же? Абсолютно! Теперь они разбежались в какой-то мере. Теперь Яценюк немножко отстраняется от них, Тимошенко и Ющенко тоже разошлись. У каждого планы на предстоящие президентские выборы - личные планы или планы тех группировок, которые они представляют. Вот они и будут друг с другом бороться.



Есть еще и Янукович. И, к сожалению, как бы то ни было, все сводится к одному: я думаю, во второй тур президентских выборов выходят Тимошенко и Янукович, и между ними будет решаться вопрос.



Почему Юлия Владимировна так держится за пост премьер-министра? Потому что если бы она сегодня была народным депутатом, она бы абсолютно спокойно оставила премьерское кресло, пришла бы в парламент, и более сильно выглядела бы, чем она выглядит сейчас. На данный момент у нее есть груз, абсолютный груз того, что на ней висит, — вся экономика. А недостаток правительства Тимошенко - его непрофессионализм. Энергетикой никто не занимается, а это основа экономики! Промышленностью тоже никто не занимается! Поэтому, думаю, ей срочно, завтра же необходимо переформатировать Кабинет Министров: несколько министров поменять, закрепить вице-премьер-министров по энергетике, по промышленности, которые будут координировать, прежде всего, внутреннюю экономику.



-- «Румыны всю жизнь, сколько они существуют, зарятся на наши земли, на Бессарабию!»



Думаете, ротация коснется именно экономического блока правительства, то есть квоты БЮТ? Потому что, например, та же группа «За Украину» предостерегает, что менять начнут как раз гуманитариев, то есть квоту НУНС, и заявила, что не будет голосовать за отставку или назначение отдельных министров, кто бы они ни были, а только за полную отставку правительства...



Ну, где-то есть разногласия. В правительстве сегодня определенные люди отвечают за гуманитарную сферу, и это правильно - вице-премьер, отвечающий за гуманитарную сферу, должен быть. Но скажите, что делает сегодня вице-премьер Немыря? Он ничего не делает!



Очень даже делает – занимается внешними связями Юлии Тимошенко...



Ну, я не знаю, что он делает - не слышал и не хочу знать. Но то, что произошло с решением Гаагского суда по острову Змеиный, свидетельствует о том, что государственными делами вице-премьер Немыря занимается недостаточно! Конечно, вопрос по Змеиному еще нужно изучать, но, как по мне, это выглядит так, что Европа нас опять «кинула», и мы сами виноваты. Там будет создано совместное предприятие по добыче газа, который будет транспортироваться в Европу. С нами создать такое СП очень сложно, потому что у нас нет политической стабильности, а с румынами можно.



Еще в середине 90-х, будучи министром транспорта, я был в Роттердаме, где демонстрировали фильм о транспортном коридоре по Дунаю. Было очевидно, что румыны выступают против Украины. Они всю жизнь, сколько они существуют, зарятся на наши земли, на Бессарабию! Так вот, показали этот фильм о транспортировке по Дунаю, а Украина там даже не упоминается! Я встал и говорю: «Уважаемые, простите, а где же Украина?» Они растерялись: “Да нет, нет, ничего не подумайте”. Но они показали Дунай только по своей территории, нашей части Дуная там не было - ни устья Быстрого, ничего абсолютно! То есть с нами не считаются – как тогда, так и теперь!..



Не могу не спросить о прецеденте в вашу бытность премьер-министром – когда Молдове отдали два села, практически сделав ее морским государством, взамен на кусок дороги на Одессу. И теперь Молдова вместе с Азербайджаном строит на этой бывшей украинской территории нефтетерминал, который является конкурентом нашим предприятиям. Зачем нужно было это делать?



Нам тогда две позиции отдали. Это железная дорога, которая проходила по территории Молдовы, и Молдова там постоянно нам ставила преграды. И вторая - это часть дороги Одесса - Измаил. Но, чтобы вы знали, терминал Молдова начала строить на своей территории, но он не работает. Потому это пока бесперспективный вопрос. А мы свои вопросы решили, особенно по железным дорогам.

А они решили вопрос выхода к морю! И вы хотите сказать, что этот нефтетерминал все равно был бы – получили бы они эти территории или нет?



Да, он бы все равно был бы, они его строили на своей территории. Если бы они построили порт, то имели бы и статус морского государства, а так...



Ну, может еще и построят. Вы не считаете, что эти случаи – с Паланкой и Змеиным, в какой-то степени тождественны в том плане, что Украина не отстояла свои интересы?



Нет, что вы такое говорите! Тут даже сравнения не может быть! Никакой “молдовской истории” нет, потому что у них до сих пор тот порт не работает! А то, что остров Змеиный мы проиграли, что у нас отобрали кусок шельфа Черного моря, я считаю, очень серьезно.



Когда премьер-министром Крыма был Франчук, он очень серьезно занимался шельфом Черного моря - как раз этой частью, где остров Змеиный. Мы тогда с английской фирмой Shell договаривались, что они придут работать, создадут с нами совместное предприятие. Я туда выезжал, мы смотрели, были на вышках, чтобы полностью закрыть проблему газа по Крыму, и дальше его кому-то продавать... Но уже сколько лет прошло, а так оно все и осталось...



Поэтому сравнивать эти случаи в любом случае нельзя! Сегодня румыны создадут со странами Европейского Союза совместное предприятие и будут добывать газ на шельфе, это однозначно. И они это сделают раньше нас! Аналогичная ситуация у нас с Россией, с которой мы тоже не можем границу по Черному морю разделить! Нам нужно немедленно создать совместное предприятие и добывать газ – 50/50 или сколько это будет!.. Такие политические вопросы нужно решать срочно, иначе мы будем продолжать бороться за транзит российского газа через Украину! Почему не дать возможность проложить по территории Украины еще одну трубу совместно с Россией? Наша земля, их деньги, наши трубы и все такое...



Вы озвучивали эти свои идеи представителям власти, которые могут принимать соответствующие решения?



Озвучивал! И сегодня, считаю, это очень нормальная идея, очень! Мы же имели от транзита российского газа по территории Украины 32 миллиарда! И сейчас мы получаем деньги от транзита, но по такой завышенной цене покупаем газ для собственного потребления, что экономика наша перестает быть рентабельной! Нужно подходить с экономической точки зрения и делать то, что выгодно Украине, использовать ее транзитные возможности: не будет транзита, значит, мы потеряем часть нашей экономики!



Почему, например, не работает труба «Одесса — Броды»? Потому что постоянно спорили, в реверсивном или в аверсном режиме она должна работать! Но какая разница? Главное, чтобы она работала, не простаивала! Неделю туда покачает, неделю в другую сторону - главное, чтобы она была заполнена нефтью! А нефти нет! Как мы с Каспия привезем в Одессу нефть? Да никак, и никогда! Во-вторых, там еще и нефти в Каспии нет в достаточном количестве...



-- «Кандидатов будет человек 50, не меньше. Но основными фигурами останутся Янукович и Тимошенко»



Давайте вернемся к политике, к президентским выборам. В троице лидеров вы назвали Симоненко. Почему?



Почему я его назвал? Потому что у него рейтинг в соответствующих регионах Украины среди соответствующей группы населения. Думаю, кандидатов будет где-то человек пятьдесят, не меньше, но основными фигурами, считаю, останутся Янукович и Тимошенко. Возможно, и Литвин. Даже не возможно, а точно.



Говорят, между Литвином и Тимошенко возможны договоренности и в плане президентских выборов: мол, она остается премьером с вот такими полномочиями и поддерживает его на президентских выборах. Фантастика, наверное, но почему вы так низко оцениваете Литвина, ставя его после Симоненко?



Потому что в нашей ситуации никакие договоренности не имеют абсолютно никакой юридической силы. Сегодня договорились, а завтра разошлись...



Почему я так говорю о Литвине? Потому что у него на президентских выборах нет шансов. А вот спикер из него мог бы быть неплохой.



Ну, он и сейчас спикер...



Да, он спикер. И это его работа, на мой взгляд. А вот пройти на президентских выборах, я считаю, у него шансов нет. У него есть свой электорат, и, я думаю, он мог бы заключить соответствующие договоренности с кем-то из тех, кого я назвал, то есть помочь кому-то из них стать президентом. Но, с другой стороны, механизма передачи голосов одного лидера другому фактически нет.



Насколько вероятны досрочные парламентские выборы, потому что Партия регионов в лице Сергея Левочкина заявляет, что принято решение о сложении мандатов...



Я не думаю, чтобы депутаты, заплатившие деньги, так просто отказались от мандатов. Как говорят они сами: “Я же не за год платил, а за пять!”... Поэтому никто самостоятельно мандаты не сложит. Я в это совершенно не верю.



Вы не верите в досрочные выборы в этом году?



На данный момент нет. В прошлом году, да, я выступал и говорил, что нужны досрочные выборы. Сегодня они не нужны. Тимошенко должна доработать, но президентские и парламентские выборы нужно проводить одновременно.



Кто, в таком случае, примет это решение?



Думаю, сам парламент и примет. Или же тот, кто выигрывает выборы.



Я просто вспоминаю 2005 год, когда Ющенко стал Президентом: теперь говорят, что его самой большой ошибкой было то, что он сразу же не распустил парламент и не сформировал стойкое пропрезидентское большинство. Если президентом станет Тимошенко, то, вполне вероятно, она пойдет на роспуск парламента. Но пойдет ли на это тот же Литвин? Зачем ему это?



Если Тимошенко станет президентом, она сделает все, чтобы сформировать свою команду, а значит, проведет досрочные парламентские выборы. И тогда многих, особенно из президентской команды, мы в новом парламенте не увидим.



Знаете, Ющенко в свое время просил меня поддержать его на президентских выборах. Я у него спросил: «Где вы видите в системе власти НДП - и меня, и тех людей, которые со мной работают?» Он ответил: «Давай проведем выборы, а потом посмотрим...» Я ему тогда сказал: «Это не ответ. Я же не могу сказать людям, которые доживут до осени, а потом оно будет и ни туда, и ни сюда...» Поэтому и избрал такую свою позицию и поддержал Януковича. А теперь те люди, которые поддержали Ющенко, фактически раскололись пополам. Я им теперь задаю вопрос: «Ну, кто был прав?» Я им говорил, что не будет толку, он не сможет руководить: сначала у него за спиной стоял покойный Гетьман, потом Стельмах, и они помогали ему тогда работать в Нацбанке. А когда Ющенко стал Президентом, стало понятно, что работать он не умеет.



Ну, почему? Он же и премьером был, и его Кабмин называли, между прочим, «командой реформаторов»...



Да какая это команда?.. Он же не успел ничего сделать - программу правительства утверждали только в марте-месяце, а в следующем году его уже сняли с работы! К тому же он пришел на все готовое, экономика работала, так что какие-то вещи – это не его заслуга... Тогда был рост производства на 17%! Что, это он сделал? Я же все помню... Ему все готовое досталось: Кучма думал, что это ему достанется, а досталось все это Ющенко! Вот и причина его успеха и такого имиджа “реформатора”!



Главное, что он показал свою несостоятельность у управлении государством - вот беда! И люди, которые за него голосовали и надеялись на него, еще раз убедились, что к выборам руководителей государства нужно относиться очень и очень осторожно и внимательно. Их нужно воспитывать, выращивать... К сожалению, наша прежняя кадровая политика просто утеряна...



Сейчас очевидно, что огромные шансы стать Президентом у Тимошенко, и это, нужно сказать, многих пугает - ее авторитаризм, стремление к абсолютной власти и прочее. Как вы сами оцениваете эту политическую фигуру? Насколько подобные страхи и подобное отношение к ней обоснованы?



Я бы отнесся к этому иначе. Я бы отметил ее главное качество - она трудяга, она очень много работает. И она человек целеустремленный! Она поставила себе цель — стать президентом, и идет к ней! А то, что творится то слева, то справа... Все это, знаете, по принципу “собака лает, а караван идет”, то есть она идет к своей цели, и все...



Допустим, за какие-то личные добродетели ее действительно можно и нужно уважать, но что стране от этого? Дело же не в том, как человек говорит, – в этом можно убедиться на примере того же Виктора Ющенко, которого тоже очень хорошо воспринимали, когда он был кандидатом в президенты...



Знаете, после обращения Президента к народу по телевидению в позапрошлую пятницу, когда он во всем обвинял Тимошенко, я сразу сказал, что ему нужно идти добровольно в отставку.



Потому что если обращаешься к народу по поводу экономического кризиса, то нужно, прежде всего, предлагать конкретные шаги, которые будут реализовываться уже завтра! А что он сказал? Ничего не сказал! Ну, все знают, что в стране кризис, а что из этого? Он наоборот, еще больше себя опустил!..



Поэтому я и говорю, что он должен просто уйти раньше и не мешать. А Тимошенко пусть уже до президентских выборов работает в правительстве... Потому что, если ее изберут президентом, будут новую коалицию создавать, переизбирать правительство. Насколько будет влиять Юлия Владимировна на формирование коалиции в Верховной Раде? Думаю, что будет влиять. Если она правильно построит работу Секретариата, то влияние будет существенным.



С другой стороны, какие сегодня полномочия у Президента? Он гарант Конституции, и должен всех заставить жить по Конституции - себя лично, свой Секретариат, Верховную Раду, правительство, всех людей, потому что мы все должны быть достойными гражданами своей страны! Потому что, к сожалению, у нас забыли, что такое достойный гражданин!



Если сегодня говорят, что выплатили заработную плату бюджетникам, то в городе Киеве учителя зарплату на сегодняшний день не получили! И им приказали молчать, потому что разгонят! И о доплатах, которых не было, чтобы молчали! В милиции выплатили только должностные оклады, а надбавок, которые составляют большую часть зарплат, совсем нет! То есть выплатили фактически где-то 50-60% заработной платы! Нельзя же вводить людей в заблуждение! Поэтому Тимошенко тоже придется много работать, чтобы ее избрали президентом страны...



Вы так описываете ситуацию, как будто это уже свершившийся факт. А если президентом станет Янукович?



Аналогично!



И снова будет своеобразное противостояние Тимошенко с Януковичем, как сейчас это происходит у нее с Ющенко?



Ну, Ющенко уже не будет...



Ну, как не будет? Он будет таким себе Дэн Сяопином, и будет говорить, что предупреждал... Заметьте, уже сейчас в его выступлениях звучат нотки, что “вы еще вспомните меня и оцените, что я сделал...”



Да никто никого не будет вспоминать! История свидетельствует, что надеяться на это тщетно... Ну, Кучму вспоминают незлым тихим словом... Хотя кого из наших руководителей хорошо вспоминали? Да никого фактически!



Почему я так говорю о Ющенко и его Секретариате? Когда назначили Рыбачука, я с ним встретился и сказал, что главное в работе Секретариата - контроль над соблюдением Конституции. Президент должен ставить задачи, а секретариат – отрабатывать их. А у нас пошло противостояние! Президент забрал себе губернаторов и председателей районов, то есть часть исполнительной власти! И началось! Но без решения общегосударственных вопросов ничего не будет! Так же и Балога занимается совсем другими вопросами – сейчас, правда, притих немножко... Но без нормальной организации работы Президента объективной информации о том, что происходит в государстве, он никогда не получит! И вообще, один человек в нашем государстве сделать ничего не сможет! Поэтому и Януковичу нужно команду переформатировать: формировать ее уже сейчас не только на базе Партии регионов... Ему нужно идти путем объединения, и с Тимошенко в том числе...



А кто вам ближе из них двоих?



Сложно сказать... Я о женщинах вообще ничего плохого не говорю... Считаю, что в правительственные чиновники нужно брать профессионально подготовленных людей. А Тимошенко нужно переформировать правительство, которое будет профессионально заниматься важными для страны направлениями, о чем я уже говорил...



Ну, постарается ввести в правительство Гайдука с Тигипко, но по поводу экономического блока наверняка будет демонстрировать, что никто не будет ей диктовать, кого увольнять и кого назначать...



Конечно, она не отдаст свою квоту – разве что, возможно, уступит что-то ради чего-то там глобального. С другой стороны, Литвин правильно поступает, понимая, что большинства нет, и попытки голосования за того или иного министра провальны. Я думаю, Гайдук уже бы давно стал вице-премьером по ТЭК или поменяли кого-то из министров, если бы такая возможность была. Но с голосами неопределенность, Турчинов ведь все просчитывает: там все посчитано до последней ниточки, и если они идут на что-то, то это уже сто процентов.



С другой стороны, если Тимошенко не укрепит экономический блок правительства, она не сможет поправить состояние экономики, и следующие два месяца сразу покажут проблемы с пенсиями и с зарплатами бюджетных организаций.



И еще один вопрос, о котором мы совсем забыли: если мы не будем заниматься энергетической безопасностью нашего государства, при любых раскладах, станет ли президентом Тимошенко или Янукович, результат будет нулевым. Выступление главы государственной администрации Донецкой области Владимира Логвиненко подтвердило, что дотации шахтерам выросли в 2,6 раза, а добыча угля уменьшилась на 20 миллионов тонн, и вообще добыча угля уменьшилась по Украине. Это же нонсенс! И кто за эти вопросы отвечает в правительстве? Да, там есть министр угольной промышленности, но он что-то когда-то решал? Да никогда! Потому что это зависит от общего финансирования в принципе и работы Кабинета Министров в целом.



А министерства, которые бы приносили сегодня доход в бюджет? Например, Министерство угольной промышленности, приносит? Нет, потому что оно дотационное, хотя и должно давать доход в бюджет! Дальше - Министерство энергетики: там сейчас проблемы, идет падение производства и поэтому уменьшается потребление электроэнергии, она скоро будет лишней, и мы не будем знать, куда ее девать. Министерство транспорта приносит прибыль? Фактически нет. Почему? Металлургия упала, химическая промышленность упала — нечего перевозить. Российские транзитные грузы тоже потихоньку уменьшаются. А не будет работать железная дорога — не будут работать и наши 19 морских торговых портов. Машиностроение тоже переживает кризис, а значит некуда девать свой металл, некому продавать продукцию. И, к сожалению, ни Юлия Владимировна, ни Турчинов этими вопросами не занимаются...



