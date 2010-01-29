Симоненко и Литвин: «золотая акция» или последние гастроли?

Нужен ли «Регионам» Литвин настолько, насколько ему самому нужен пост спикера?

И кто сделал Петру Симоненко предложение поддержать Януковича, от которого тот не смог отказаться? Мнениями по этим вопросам с «Главредом» поделились ведущие украинские политологи.



Михаил Погребинский, директор Киевского Института политических

исследований и конфликтологии:



{1-} Голосование за отставку Луценко – подготовленный шаг, в том числе и со стороны влиятельных членов фракции Литвина, которые уже давно были готовы проголосовать за отставку министра внутренних дел.



Для знающих людей это решение имеет символический характер: ничего значимого не произошло, все остаются на своих местах. Тимошенко на заседании Кабмина в тот же день приняла решение о назначении Луценко первым заместителем, и он фактически будет исполнять обязанности министра внутренних дел до тех пор, пока не появится новое правительство. А вот в нем Луценко точно не найдет себе места. Шанс сохранить должность у него есть только в случае победы Тимошенко на президентских выборах.



Я не вижу перспектив в этом составе парламента создать новую коалицию. А все разговоры о переформатировании большинства идут во вред интересам Януковича, поскольку дают повод противникам обвинить его в союзе с Ющенко и НУНС (а другого способа создать коалицию нет). Но я не верю в шансы на создание коалиции с ними.



Что касается поддержки Компартией Януковича, то договоренности на этот счет существуют. Обычно в таких случаях стороны письменно фиксируют обязательства, например, включение КПУ в коалицию после выборов, непрепятствование на парламентских выборах.



Виталий Бала, Агентство моделирования ситуаций:



{2-} Литвин начал свое трудоустройство при президенте Януковиче. Он послал сигнал, что в случае удачного переформатирования Верховной Рады и создания новой коалиции он готов трудиться на ее благо в кресле спикера.



Кстати, это не первая серьезная ошибка Литвина. Перед этим он ошибочно пошел на выборы, хотя мог бы выполнять роль стабильного переговорщика, гаранта спокойствия. А сейчас, заняв сторону «Регионов», он еще раз поставил под сомнение свою роль возможного коммуникатора на случай непредвиденных ситуаций после выборов. Желание остаться в кресле главы ВР сыграло свою роль.



Не думаю, что Партия регионов ведет успешные переговоры с «Нашей Украиной» о переформатировании коалиции. В этот же день за проект Лавриновича НУНС дал 25 голосов, а для выхода блока из нынешней коалиции надо 37 голосов. И их не так просто собрать, учитывая предстоящие местные выборы. Если «нашеукраинцы», Кириленко, Костенко создадут коалицию с Партией регионов, они тем самым подпишут заявление об уходе на политическую пенсию. Во время местных выборов в Западной Украине Тимошенко и Яценюк отберут у них все.



Иначе, как влиянием на Петра Симоненко главного политического спонсора КПУ Константина Григоришина, призыв КПУ голосовать за Януковича объяснить сложно. До этого лидер КПУ год повторял, как мантру, что он будет бороться с обоими олигархами – и Тимошенко, и Януковичем. Но Григоришин сделал Симоненко предложение, от которого тот не смог отказаться. Сам Григоришин, конечно же, сделал ставку на Януковича.



Игорь Жданов, президент Аналитического центра «Открытая политика»:



{3-} Голосование за отставку Луценко говорит о том, что уже создан прообраз того большинства, которое может возникнуть в случае победы на президентских выборах Виктора Януковича. Судя по тому, какими ударными темпами произошла эта отставка, договоренности уже достигнуты, и досрочных парламентских выборов, скорее всего, не будет.



И КПУ, и Блок Литвина практически уверены в победе Януковича, и это голосование за отставку Луценко – жест доброй воли с их стороны. Литвин заинтересован в сохранении должности спикера в новой коалиции. Новый формат большинства показал, что голоса Кириленко не очень и нужны. И хотя 231 голос за отставку министра – это не очень стойкое большинство, но все-таки серьезный потенциал во время торгов. Коммунисты рассчитывают на кадровые должности. С их стороны это абсолютно прагматический подход, лишенный каких бы то ни было идеологических ценностей.



Никаких резких движений по отношению к людям Литвина и Симоненко во власти Тимошенко делать не будет, чтобы не обострять конфликт. Ей сейчас не до сведения счетов, нужно готовиться к выборам.



Владимир Цибулько, политолог:



{4-} Владимир Литвин снова диверсифицирует обязательства, ищет «золотую акцию», но на этот раз может утратить ее окончательно. Дело в том, что коалицию вряд ли удастся переформатировать. Хотя в «Нашей Украине» идут серьезные торги по этому поводу. И Литвин, как осторожный человек, никогда бы не рискнул на такой резкий шаг, не имея информации о серьезных торгах НУ.



В этой ситуации интересно, как правительство обойдется с креатурами Литвина в Госрезерве, «Укрзалізниці». Если Кабмин «не зачистит» его креатуры – значит, Литвину удалось убедить Тимошенко, что игра велась исключительно против персоны Тимошенко. Но в целом, голосование за отставку Луценко – это хороший жест Литвина «регионалам», что он готов к торгам, что он готов сдаваться.



Ни времени, ни людей, ни интеллекта, чтобы предложить системный план выхода из кризиса, у «Регионов» нет. Поэтому они, скорее всего, будут искать очередную модель широкой коалиции (в том числе выходить на персональные договоренности с отдельными бютовцами), чтобы избавиться от Тимошенко.



Что касается Симоненко, то после следующих парламентских выборов коммунистов в парламенте не будет, если они не договорятся с одной из мегафракций об участии Компартии в качестве сателлита в новой коалиции. Вести систематическую политическую игру с таким ресурсом Симоненко уже не может. К слову, до сих пор коммунисты попадали в парламент только благодаря вальяжному отношению к ним Партии регионов, не препятствующей им набирать голоса на своей «канонической территории».



Литвина в новой Верховной Раде точно не будет. Он вернулся в парламент в 2007 году под определенные условия: собрать фракцию, быть союзником Президента и постмайданных сил. В конце концов, он пришел в это большинство. Но старые закладки (Хмельницкий и Ко) начинают срабатывать.