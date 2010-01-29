Тимошенко и Ющенко поговорили об угрозе Украине

Как сообщила пресс-служба Президента Украины, в мероприятии, кроме Виктора Ющенко, приняли участие премьер-министр Юлия Тимошенко, секретарь СНБОУ Раиса Богатырева, глава СП Вера Ульянченко, министр иностранных дел Петр Порошенко, представители киевской власти.

Павших почтили минутой молчания.



По сообщению пресс-службы Тимошенко, после этого у нее состоялся короткий разговор с Виктором Ющенко. «Говорили о рисках, которые появились перед Украиной через 18 лет после обретения ею независимости, и что опять очередные выборы приводят к тому, что может прийти к власти антиукраинская клика, которая просто перечеркнет все годы становления независимости, укрепления Украины», - рассказала о ходе беседы премьер.



На вопрос, что Президент ей ответил, глава правительства сказала: «Мне кажется, что он согласился со мной».



Сам Ющенко на Аскольдовой могиле заявлений не делал. Позже в Черниговской области, у монумента Героям Крут, он заявил: «Я убежден, что бой под Крутами мы выиграли. Потому что если бы его не было, если бы мы его проиграли, мы бы не стояли сегодня под украинским флагом, не говорили бы на украинском языке и не представляли бы суверенное государство».























Фото Михаила Маркива, пресс-служба Президента, Александра Прокопенко, пресс-служба премьер-министра

