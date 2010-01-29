Анна Герман: Мы отказываемся от грязных технологий

В пресс-центре «Главреда» состоялась пресс-конференция народного депутата Украины, одного из руководителей избирательного штаба кандидата в президенты Украины Виктора Януковича Анны Герман.

Анна Николаевна рассказала о том, в чем заключаются особенности предвыборной стратегии кандидата от Партии регионов на втором этапе президентской гонки, дала оценку предвыборной деятельности оппонента Виктора Януковича во втором туре выборов, а также ответила на вопросы журналистов и читателей сайта «Главред».

Предлагаем вашему вниманию избранные фрагменты стенограммы пресс-конференции.



Анна Герман: Ми все смотрели ролики Юлии Тимошенко, в которых она использует имена первых мировых лидеров, где идет речь о том, что они якобы ее поддерживали. Сегодня на консульских сайтах есть реакция офиса президента Франции, также встревожены посольства других стран – и Германии и Польши – тем, что их лидеры в один голос заявляли, что они никого не поддерживают на президентских выборах в Украине и будут сотрудничать с кем бы то ни было, кого изберет украинский народ.

Поэтому подобные манипуляции, подобное использование имен мировых лидеров без их на то согласия – это чрезвычайно опасный шаг со стороны Юлии Тимошенко. Это дискредитирует Украину, это дискредитирует украинских политиков, потому что так мы можем дойти до того, что скоро ни один мировой лидер не захочет даже фотографироваться с украинскими политиками, поскольку это потом используется для каких-то своих избирательных целей. Это не принято в международной практике, это наносит огромный вред Украине.

Я думаю, что Юлия Тимошенко все-таки должна подумать, что даже когда она отойдет от власти, Украина останется. А пятно, которое она сейчас нанесла на тело Украины, придется отмывать. Она должна опомниться и ради своих амбиций не ставить на кон интересы государства.

К сожалению, это характерно для начала второго тура избирательной кампании, равно как и то, что используется очень много грязи, возникают какие-то лже-документы, обвинения, обливание грязью и т.д.

Мы отказались от подобных ходов, мы не будем использовать никакой грязи против своего оппонента, мы не будем в течение второго тура говорить о каком-то темном прошлом Тимошенко. Единственное, почему мы хотим, чтобы она отошла от власти – это результаты ее провального руководства украинским правительством. Это главная причина. Все остальное – это ее личное дело, дело ее совести.

Поскольку наш кандидат подписал кодекс чести, мы отказываемся от грязных технологий, от обливания грязью Тимошенко, от реакций на ее истерику и так далее. Мы будем вести разговор по сути: о том, как будет отстраиваться Украина, как мы будем создавать рабочие места, как будем создавать инвестиционный климат и так далее. Таков наш общий настрой. Я думаю, что это конструктивный настрой, я думаю, что такого настроя хочет и Украина, и люди, уставшие от грязи и от конфликтов.



Вопрос из зала: Неужели в стратегию Виктора Януковича входит только необливание грязью оппонента? Можете подробнее рассказать о стратегии Виктора Федоровича в ближайший период и чем она отличается от стратегии предыдущего периода?



Анна Герман: Янукович разработал стратегию, о которой мы говорим, еще начиная с 2007 года, когда он был при власти. Вы знаете о стратегии Рината Ахметова, стратегии развития Украины до 2020 года, которая легла в основу стратегии, разработанной кандидатом. Эта стратегия долгосрочная, в данный момент она адаптируется к новым условиям, возникшим в связи с кризисом и в связи с общей ситуацией в мире и в Украине. Это достаточно серьезная стратегия развития Украины до 2020 года. Там есть программа-минимум, есть программа-максимум, расписаны разные периоды, шаги, механизмы, которые будут применяться для создания лучшего в регионе Центрально-Восточной Европы инвестиционного климата, для возрождения экономики, для повышения социальных стандартов и так далее. Именно эта стратегия будет предметом разговора Януковича с избирателями в течение всех дней, оставшихся до 7 февраля.



Вопрос из зала: Каким образом Виктор Янукович собирается победить Юлию Тимошенко?



Анна Герман: Мы хотим победить добром и конструктивом, а не злом и грязью. Я считаю, что это правильно.

Когда ты предлагаешь добро и конструктив, ты чувствуешь себя очень уверенно.



Читатель сайта «Главред» Андро: Уважаемая госпожа Герман, избирательная кампания Виктора Януковича слишком рациональна. Вы согласитесь с мнением, что кандидату от Партии регионов не мешало бы быть более импульсивным и агрессивным, что естественно для политиков такого ранга (особенно в условиях выборов)? Благодарю за ответ.



Анна Герман: Благодарю вас. Я всегда считала, и мы все считаем, что агрессивность – не самая лучшая черта в характере политика. Активность – да, агрессивность – нет. Мы имеем достаточно агрессивного оппонента, импульсивного. Все эмоции, которые можно было выплеснуть в этой избирательной кампании, уже выплеснула Юлия Тимошенко. Теперь народ ожидает конструктива, конкретных предложений, прагматичных подходов, и мы эту роль берем на себя: роль прагматичного, конструктивного, делового лидера страны, который отметает эмоции, отметает импульсивность, не допускает агрессивности, а просто действует в рамках той программы и стратегии, которая у него есть и которую он хочет реализовать в Украине как программу изменений и модернизации страны.



«Интерфакс-Украина»: ЦИК назначил на 1 февраля дебаты между кандидатами. Состоятся ли они?



Анна Герман: У нас было много официальных заявлений по этому поводу. Такие заявления делал сам Виктор Янукович, я тоже комментировала эти вопросы по просьбе журналистов. Наше решение не изменилось: нам не о чем говорить с человеком, который не выполняет своих обещаний, который не держит слово, который всех предает, который манипулирует именами мировых лидеров, который не выбирает средств, не имеет принципов. Нам не о чем с ней говорить.

Мы готовы вести диалог с кем угодно из политиков, кто хочет говорить о будущем Украины, о том, как модернизировать Украину, как проводить реформы, как восстанавливать рабочие места, но с человеком, не имеющим принципов, нашему кандидату не о чем говорить.

Это его решение. Когда я слышу, что я как-то якобы влияла на это решение, это вызывает улыбку, потому что любой, кто знает Януковича, понимает, что он всегда сам принимает решение, и повлиять на него просто невозможно. Манипулировать им невозможно, любые спекуляции на эту тему – это заказ из штаба Юлии Тимошенко.



Вопрос из зала: Анна Николаевна, вчера появилось несколько информационных сообщений, связанных лично с вами. В частности, Тарас Чорновил заявил, что якобы лично вы не пускаете Виктора Януковича на теледебаты с Юлией Тимошенко. Хотелось бы узнать, так ли это? И второе: почему Тарас Чорновил, который был известен дружбой с вами, вдруг решил нанести такой неожиданный удар по вашей персоне?



Анна Герман: Посмотрите на меня. У меня 162 сантиметра роста и 60 килограммов веса. Могу я чем-нибудь помешать Виктору Януковичу, который почти вдвое меня больше, сильнее и который руководит партией, а я всего лишь выполняю то, что штаб мне поручает.

На что меня уполномочил штаб? Штаб уполномочил меня быть спикером в этой кампании и выражать те мнения и те выводы, которые мы все коллегиально принимаем. Никакой «отсебятины», как говорят наши русские друзья, никаких собственных фантазий я себе позволить не могу, потому что мы – достаточно дисциплинированная политическая сила, и у нас не принято выскакивать с какими-то собственными рассуждениями.

Все, что я говорю, – это наше коллективное мнение, это мнение нашего штаба, руководства нашей партии, и если Виктор Федорович уполномочивает меня говорить от его имени, это для меня большая честь, но это означает только то, что у меня есть полномочия сказать те или иные вещи, но ничего не исходит от меня. Решения не исходят от меня.

Почему так себя ведет Тарас – я уже высказывалась по этому поводу. Тарас – мой давний друг, и я уже говорила, что в нашей с ним истории кто-то один должен быть мужчиной. Я эту роль взяла на себя и буду ее нести до конца.



Вопрос из зала: Как идут переговоры с Тигипко? Предложите ли вы ему должность премьера?



Анна Герман: Вы знаете Виктора Януковича. Он очень ответственно относится к каждому своему слову, к каждому своему обязательству, особенно перед людьми. Как мы можем предлагать кому-нибудь премьерство, если у нас нет 226 голосов? Это была бы авантюра. Если бы мы сказали: «Мы хотим взять вас премьером, но у нас нет в парламенте 226 голосов для того, чтобы вы получили назначение». Это бы значило, что мы манипулируем вами, вводим вас в заблуждениеи хотим вас таким образом обмануть, чтобы вы сделали какое-то заявление в нашу пользу, но мы знаем, что нам с вами после выборов жить в одной стране, и мы будем очень некрасиво выглядеть, если мы не сможем сдержать слово перед вами.

Так же и Юлия Тимошенко. У нее нет сегодня 226 голосов в парламенте, и когда она обещает Тигипко премьерство, это значит, что она просто объегоривает его. Нельзя обещать того, чего ты не можешь на 100% сделать. Когда у нас будет большинство, когда у нас будет 226 голосов, мы с чистой совестью, как порядочные люди сможем делать кому-то какие-то предложения.

Исходя из принципов демократии, исходя из уважения к Тигипко мы можем ему предлагать только то, что мы можем выполнить. И когда мы сможем это выполнить, тогда будем говорить дальше. А давать легкомысленные обещания – это не в нашем стиле. Мы себе такого позволить не можем.



Вопрос из зала: Если все будет хорошо, кто будет премьером?



Анна Герман: Как говорится, утро вечера мудренее. Давайте дождемся, когда факт станет свершившимся, и будем вести разговор.

Мы очень хотим, чтобы избиратели Тигипко поверили нам и пошли за нами, но мы не можем обманывать и манипулировать Тигипко только для того, чтобы эти люди проголосовали за нас, потому что нам с этими людьми жить после выборов. Они должны доверять нам. Мы получаем страну в ужасном состоянии, и без поддержки народа Янукович один не сможет справиться с теми проблемами, которые есть в стране. Для непопулярных решений ему нужна будет поддержка, понимание и вера народа. Если он в данный момент обманет Тигипко или даст какие-то обязательства, которые не сможет выполнить, – сможет ли он тогда рассчитывать на доверие людей? Думаю, что нет.

Янукович не раз заявлял, и я повторяла его слова по его поручению, что ни одна кандидатура от Партии регионов на пост премьер-министра не рассматривается.



Вопрос из зала: Вы же не будете отрицать, что консультации с Тигипко ведутся.



Анна Герман: Конечно, ведутся. Мы были бы, наверное, неумными людьми, если бы мы не вели таких консультаций. Мы ведем консультации и переговоры, рассматривая Тигипко как человека с достоинством, как человека, который должен нам доверять. Когда вы говорите с кем-то и вы чувствуете, что вас пытаются купить, заманить какими-то вещами, в которых сам тот, кто предлагает, еще не уверен, наверное, вы не станете доверять этому человеку и вы подумаете, что он просто не уважает вас.

Мы с большим уважением относимся и к Сергею Леонидовичу, и к тем людям, которые за него проголосовали. Именно поэтому наше поведение такое, а не иное. Мы не настаиваем, мы не делаем предложений двадцать раз на дню, как это делает Юлия Тимошенко.

То, как ведет себя Юлия Тимошенко, унижает институт премьер-министра, который она сегодня представляет. Она двадцать раз в день пытается кого-то склонить на свою сторону. Так нельзя. Серьезное предложение делается один раз. Нельзя целый день говорит: «Возьми меня замуж, возьми меня замуж!» Обычно в таких случаях мужчины бегут от женщины.



Вопрос из зала: Если исключить пост премьера, что Виктор Федорович может предложить Тигипко, на что он согласится?



Анна Герман: Это разговор между Виктором Федоровичем и Тигипко. И не мне это решать. Я не могу взять на себя ответственность говорить за него.

Когда придет время, мы увидим ясную ситуацию. Я думаю эти политики найдут общий язык. Они уже не раз находили общий язык, и я верю, что они найдут общий язык и после президентских выборов.



Читатель сайта «Главред» Контрактник: В 2007 г. Тимошенко обещала нам, контрактникам, зарплату в 3000 грн. Сегодня средняя зарплата контрактника – 849 грн. И где отмена призыва с 1 января 2008 г.? Когда прекратится брехня?!



Анна Герман: Вы знаете, что ни одно обещание Тимошенко не было выполнено. Я помню ее прекрасный проект «Идеальная страна». Вы, наверное, помните: по Киеву висели такие красивые борды, молодые люди посылали свои CV, надеялись, что действительно возьмут лучших, что Тимошенко сформирует команду из молодых реформаторов, и все будет, как в идеальной стране. Но борды повисели, Тимошенко на предыдущих парламентских выборах использовала тех людей, которые были в этом заинтересованы, и отбросила это. Так же было со всеми прочими ее проектами.

Вспомните, как Тимошенко выходила на экраны и говорила: «Люди, держите сбережения в гривне. Гривня будет стабильна, и вы от этого выигрываете». Эти все синхроны есть на телевидении, вы о них знаете. Вы знаете, что позже случилось с гривней, и как пострадали люди. Вы знаете также другие обещания, но ни одно из них, к сожалению, не было выполнено, как и это.

Поэтому самый лучший способ контактировать с Юлией Владимировной, это смотреть, как она красиво выглядит, но, при этом, затыкать уши воском. Помните, когда Одиссей плыл мимо сирен, то он приказал привязать себя к столбу, а всей своей команде залить уши воском, чтобы их не погубили сирены, голоса которых он мог услышать. Поэтому я предлагаю использовать этот античный способ борьбы со сладкой ложью и для всех украинских избирателей.



УНИАН: Сейчас появляется очень много информации о том, что в случае победы Януковича информационная политика Партии регионов будет наподобие российской: генеральная линия и все СМИ должны ее придерживаться.



Анна Герман: Мы с вами здесь разговариваем. Есть какие-то вопросы, которые вы не можете задать мне как представителю Партии регионов, заместителю главы партии, заместителю главы фракции? В последнее время вы, наверное, бывали на пресс-конференциях Виктора Януковича, в частности, после голосования. Все журналисты, которые хотели задать любой вопрос, имели такую возможность и будут иметь в дальнейшем. Заявления Виктора Януковича о том, что он сделает все, чтобы создать в Украине общественное телевидение, общественное радио, свидетельствуют о том, что Виктор Янукович понимает важность свободы прессы. Пребывание в оппозиции еще больше укрепило в нем понимание этого.

Я не готова гарантировать, что в 2004 году Виктор Янукович был готов к работе в условиях полной свободы прессы. Это было бы лукавством с моей стороны. Но я абсолютно уверена, что сегодня Янукович не только готов работать в условиях свободной прессы – он заинтересован, чтобы пресса была свободна, и особенно в данный момент, когда против нас льется такой большой поток заказной лжи. Нам очень важна ваша честность, ваша объективность, ваша принципиальность, ваша позиция и ваша свобода. И мы будем ее не только отстаивать, но и делать все, чтобы перестраивать ее границы, чтобы то, что вы говорите и пишете, не оставалось только в эфире и на бумаге, а чтобы оно трансформировалось в государственные решения, в выводы, которые могли бы делать из ваших публикаций первые лидеры государства.

Когда я работала на радио «Свобода», я мечтала о том времени, когда журналисты смогут снимать министров с должностей. Я думаю, такое время придет.



Читательница сайта «Главред» Наталья: Первые шаги новоизбранного президента, направленные на преодоление политического и экономического кризиса в Украине?



Анна Герман: Виктор Федорович уже говорил о том, что первым его шагом будут действия, направленные на то, чтобы люди получили те доплаты к минимальным зарплатам и пенсиям, которых они не получили из-за того, что Тимошенко не выполняет закон, принятый Верховной Радой. Это будет его первый шаг.

Все сто дней будущего президента уже расписаны, каждый шаг на первые сто дней уже расписан. Но я не хотела бы бежать «поперед батька в пекло», потому что у нас это не принято, я хотела бы забежать поперед батька в рай (смеется). Я думаю, что Виктор Федорович сам расскажет о своих первых ста днях, думаю, что это случится на ближайшей пресс-конференции для журналистов.



Читатель сайта «Главред» Сторонний: Янукович утверждает, что он не допустит политических преследований. Сможет ли Янукович заставить Тимошенко отвечать за то, что она организовала приватизацию ОПЗ, получила от участников гарантийные взносы чуть не полмиллиарда грн, и не по решению суда, а самостоятельно признала эту продажу незаконной, а теперь пользуется этими средства во благо своих интересов. Что будет с Турчиновым и Чеботарем, которые получили обманным путем от граждан 640 млн грн на изготовление и оформление документов. Деньги использовали, а заказ не выполнили.



Анна Герман: Янукович действительно не будет заниматься политическими преследованиями. Никто из тех, кто честно и профессионально работает, не будет уволен с работы. Люди должны успокоиться, потому что к нам сейчас обращаются директора школ, что их заставляют брать расписку у каждого учителя, что он проголосует за Тимошенко, иначе эти люди будут уволены с работы. Мы никого не будем увольнять с работы, тех людей, которые за нас не проголосуют в том числе.

Мы защитим профессионалов. Каждый, кто честно и профессионально работает, будет работать дальше. Каждый, кто нарушал закон, брал взятки, злоупотреблял своим служебным положением, должен будет отвечать перед законом. Перед законом, а не перед президентом, потому что президент будет гарантом Конституции и гарантом того, что в Украине будут соблюдаться законы.

Но когда я слышу, что Тимошенко говорит, что она будет рубить руки, ломать хребты, драть шкуры и так далее, мы не будем ни шкуры драть, ни руки рубить, ни хребты ломать. Закон один для всех, мы этот лозунг «помаранчевых» возьмем на вооружение и будем его реализовывать.



Читатель сайта «Главред» Владимир: Анна, я являюсь сторонником ПР благодаря ощутимым успехам экономики Украины до 2004 года и в краткое премьерство Януковича при Ющенко. И, во-вторых, благодаря таким личностям в окружении Януковича, как Вы. Как Вы думаете, почему рядовые оппоненты ПР считают, что всего этого (успехов в экономике и подборе команды) мог достичь человек недалекий? Может, в этом есть часть вашей «заслуги»?



Анна Герман: Знаете, против нас работает очень мощная пропагандистская машина на «очернение» Януковича. Эта машина работает еще с 2002 года. Януковича все время «очерняли», направлялись большие деньги на то, чтобы создать из него образ зла. Непросто разбивать этот стереотип. Нам уже удалось, к счастью, разбить этот стереотип в западной прессе, в общественном мнении Запада. Когда сегодня западные газеты пишут, что Янукович меньшее зло, чем Тимошенко, - то это нужно было пять лет тяжело работать для того, чтобы они поняли, что Тимошенко - большее зло. Но нужно будет еще пять лет тяжело работать, и уже работать не словом, а реальными шагами, чтобы Запад понял, что Янукович - не только меньшее зло, а что он и добро для Украины.

Это должны понять также и украинцы, но все это они смогут понять, только судя его по делам его. Когда они увидят, что он идет в правильном направлении, что он что-то хорошее делает для Украины, для стабилизации жизни, для возрождения экономики, это убеждение придет, нужно просто терпеливо ждать. Знаете, я еще раз повторяю: доверие людей не так просто завоевать, но, если ты, как говорил Шевченко, не имеешь зерна неправды за собою, если ты идешь честно и пробуешь что-то делать для страны, проходит время и это доверие приходит. Мы верим, что оно к нам придет.



Читатель сайта «Главред» Регионал: Анна Николаевна, скажите как Партия регионов и Янукович будут защищать результаты волеизъявления граждан в случае победы или проигрыша во втором туре президентской гонки?

Как простым гражданам на местах не допустить массовых фальсификаций со стороны БЮТ? Все понимают, что Янукович явный фаворит выборов-2010. Людям в области внушают, что все будет очень плохо, если Юля проиграет эти выборы. Но нужно понимать, что все совсем наоборот! Как донести это людям?



Анна Герман: Донести очень трудно. Я собираюсь встретиться с иерархами Греко-католической церкви, поскольку мы получили информацию, что в каждую церковь, начиная с самой маленькой сельской, пришли листовки о том, что, якобы, когда Янукович придет к власти, он будет закрывать греко-католические храмы. Это страшная провокация, это страшное преступление – сталкивать людей на межконфессиональной почве. Это очень опасные вещи. Как людям объяснить, что мы не собираемся этого делать? Как донести до людей слова Януковича о том, что «независимо от языка, независимо от того, в каком храме вы молитесь, – я цитирую его слова, – вы будете одинаково спокойно чувствовать себя в Украине, я сделаю для этого все».

Я приводила примеры, как учителей заставляют. Сегодня к нам приходили представители малого бизнеса – им сказали: если люди, работающие на ваших предприятиях, не проголосуют за Тимошенко, мы вас задавим актами и проверками, вам не будет жизни в Украине. Но при этом: Янукович – это страшное зло, если он придет.

Как нам донести до людей, что это не так? Как донести до людей, что мы будем делать все, чтобы малый бизнес чувствовал себя хорошо в Украине, что никто ни у кого ничего не будет отбирать, что мы никого не будем увольнять, что мы не будем никаких храмов закрывать. Как это донести до людей, когда идет такая тотальная волна, поток лжи, дискредитации и черной пропаганды со стороны Тимошенко? Она даже в своих роликах использует это, она тратит огромные деньги на поездки по регионам – государственные деньги – и говорит там об этом людям. Врет о нас. Как нам от этого защититься? Мы не имеем таких возможностей и такого ресурса.

Каждая поездка Тимошенко по городам Украины стоит минимум 150 тысяч. Сегодня вы знаете, что городские бюджеты в дефолте. Тимошенко вместо того, чтобы давать деньги из бюджета городам, тратит их на свои поездки. 30 тысяч гривен стоит только ее переезд по городу плюс 100 тысяч гривен – самолет, обслуга и так далее – это минимальные расчеты. Все это идет из государственного бюджета.

Как нам противостоять такому мощному админресурсу? Мы можем надеяться только на людей и на их высокое сознание и понимание, что у нас нет возможности донести наше слово до них. Мы только надеемся на их веру и на их поддержку и на их высокое сознание.



Читатель сайта «Главред» Патриот: Захват комбината «Украина» действительно очередная ее попытка сорвать выборы. Понимая, что будет отставать вот вас на «n» % голосов, она явно пытается допечатать необходимое количество, чтобы приблизить свой рейтинг нереальными бюллетенями к вашему и потом начать судиться. Просто страшно, на какие еще радикальные меры готов человек, лишь бы оставить власть в своих руках, не думая при этом о стране, людях и последствиях. Стойте на своих позициях, и не упустите победу во второй раз. Удачи и победы!



Анна Герман: Мы знаем, что у Тимошенко нет «стопа» и нет таких преград, которые «большевики» в ее лице не пытались бы преодолеть. Она будет использовать различные методы, разные провокации, она будет будоражить людей, она будет покупать людей, пробовать вывести их на улицы. Она будет создавать искусственные конфликты вплоть до гражданских столкновений. Нам очень важно в настоящий момент этого не допустить. Очень важно, чтобы все люди, мыслящие по-государственному, призывали народ защищать конституционный строй, защищать закон и сохранять мир и покой, не допустить гражданской войны. Потому что эта женщина в своем нездоровом стремлении дорваться до еще большей власти не посчитается ни с чем. Это страшная опасность для Украины и для ее будущего.



Полную версию стенограммы пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Тимошенко спекулирует на именах европейских лидеров – Герман Янукович и Тигипко найдут общий язык – Герман