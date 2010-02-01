Давос – для світу і України

Навіть мало кого всерйоз стурбувало сумне та тривожне самогубство начальника поліції швейцарського кантону Граубюнден Маркуса Райнхардта, який очолював службу безпеки Всесвітнього економічного форуму в Давосі, напередодні відкриття форуму. Нова рецесія чи поступове відродження? Цьогорічне гасло Давоського форуму – «Поліпшити стан планети: переосмислити, перепланувати, перебудувати світ» – можна з упевненістю назвати логічним продовженням минулорічного форуму в швейцарських Альпах, який було присвячено облаштуванню світу після кризи. Перелік тем для обговорення був строкато-різноманітним – від глобальних проблем перебудови світу до значення денного світла в архітектурі та чергового шедевру комп’ютерних графіків Голівуду – «Аватару», що б’є всі рекорди за касовими зборами. Посткризова економність також знайшла своє відображення під час проведення форуму. Так, високоповажні гості вирішили не приїздити у розкішних авто не тому, що шляхи замело снігом, а щоб продемонструвати свою відданість традиційній кризовій чесноті – ощадливості. Також цього року на Давоському форумі не було звичних для цього заходу фуршетів з ікрою та шампанським. Їх замінили традиційною європейською кухнею та білим вином. Утім, окремі оглядачі уже встигли назвати такі нововведення мало не знущанням капіталістів. Усупереч заявам про завершення падіння та наявності поодиноких показників, які мали б свідчити про повільне, але все-таки відновлення економічного росту, одні продовжують стверджувати, що пік падіння може бути ще попереду, а інші мовчки до цього готуються. Американський бізнесмен Роберт Кіосакі, відомий своєю книгою «Багатий тато, бідний тато», уже встиг спрогнозувати у одній зі своїх нещодавніх статей, що 2010 рік може бути складнішим за попередній. «Для тих, хто приготувався, 2010 рік стане кращим із часів. Але для багатьох 2010 рік стане гіршим з часів», – так Кіосакі перефразував Чарльза Діккенса. За словами цього американця, якщо першу хвилю світової глобальної кризи було спровоковано невиплатою іпотеки американським середнім класом, то наступна може бути пов’язана з невиплатою іпотеки більш заможними людьми, які вирішать не сплачувати два чи більше кредити на нерухомість, якщо вартість цієї нерухомості віднедавна – значно менша за суму іпотеки. На його думку, панічним настроям на світових ринках також може посприяти різке обмеження Штатами імпорту з Китаю, що, в свою чергу, відобразиться на скороченні сировинного імпорту не лише з азіатських країн, але й, скажімо, з Австралії та Бразилії. Тим часом, державний борг США росте мало не в геометричній прогресії. Натомість американський фінансист Джордж Сорос у спілкуванні з журналістами в кулуарах назвав малоймовірним повторення глобальної фінансової кризи зразка 2008 року. Сорос розкритикував жадібність банківської системи і заявив, що банки, які отримали державні субсидії, зробили грубу помилку, сплативши преміальні своїм менеджерам із коштів, які було призначено для реформування банківської системи. Проте, на його думку, навіть це не породжує небезпеки виникнення другої хвилі кризи. Кожному своє До речі, про банки. Сорос, який протягом останніх кількох років став незамінним завсідником та спікером під час багатьох дискусій, цього січня в Давосі був неформальним представником плану Обами з реформування банківського сектору. Так, американський президент запропонував зменшити розміри банків – як превентивний захід перед можливими подальшими падіннями. Логіка Обами проста: що більший банк, тим легше йому «обвалитись». Цю пропозицію присутні в Давосі представники фінансового світу піддали різкій критиці. На думку опонентів плану Обами, різке регулювання світової фінансової системи призведе лише до затягування кризи. «Сумно, якщо запропоновані Бараком Обамою заходи щодо регулювання банківського сектору США базуватимуться на популізмі», – заявив керівник світової аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers Денніс Наллі, попередивши про можливі «непередбачувані наслідки» таких заходів. Також піддав критиці ідеї Обами і президент британського банку Barclays Боб Даймонд. Останній зазначив, що в нього немає упевненості в тому, що скорочення розміру крупних банків буде вирішенням проблеми. Обаму в Давосі підтримали хіба що європейські політичні лідери, зокрема, голова Європейського Центробанку Жан-Клод Тріше. Утім, ця дискусія про обсяг впливу держави на приватний сектор розпочалась не під час останньої кризи. У ліберальних демократіях вона точиться вже кілька десятиліть. Окрім того, відкриваючи Форум в Давосі, французький Президент Ніколя Саркозі закликав перебудувати капіталізм. Так, французький чільник підтримав та продовжив думку свого американського колеги. «Надмірні надприбутки терпіти більше не можна», – наголосив він, вкотре запропонувавши ввести податок на фінансові транзакції, з яких фінансувалась би боротьба з бідністю. Усупереч загальній меті – покращити глобальну фінансову систему – від дискусій в Давосі традиційно не очікують якоїсь світової угоди про нагляд за банківською діяльністю. Тим не менш, багато хто сподівається на те, що ця дискусія дасть новий поштовх розробці нових єдиних правил існування фінансового ринку. Скажімо, поки що начебто всі погоджуються щодо необхідності для банків у благодатні часи накопичувати більше капіталу «на чорний день». Наші люди в Давосі Якщо західних лідерів у Давосі цікавили фінансові, економічні, енергетичні та соціальні питання перебудови світу, то українці, які реально чи віртуально були там присутні, мали на думці одне – президентські вибори. Те, які українські політики беруть участь в Українському ланчі, який вже вкотре фінансує Віктор Пінчук, завжди є доволі промовистим показником перспективності того чи іншого політика. Цьогорічний форум – не виняток. Оскільки цього року цей захід проходить між двома турами президентських виборів, то абсолютно логічною була і участь у ньому тих політиків, які й пройшли до другого туру, і один з яких буде наступним українським президентом. Очевидно, що саме вибори, що наближаються, визначили і тему Українського ланчу – Quo Vadis, Ukraine? («Куди прямуєш, Україно?»). Можна зазначити, що Віктор Пінчук, який на підтримуваних ним заходах завбачливо надає платформу і перспективним новим політикам, подбав про те, щоб висловитись мали змогу не лише Віктор Янукович та Юлія Тимошенко, які взяли участь у заході через телеміст із Києва. Український ланч в Давосі ще відвідало двоє уже колишніх кандидатів у президенти України – Сергій Тігіпко та Арсеній Яценюк. На відміну від постійного відвідувача таких прийомів Арсенія Яценюка, який, зокрема, виступав під час організованої Пінчуком вересневої «Ялтинської Європейської стратегії» минулого року як один із тоді ще трьох фаворитів президентських перегонів, новим обличчям на цьому заході (хоча, можливо, не для компанії, яка там зібралась) виявився Сергій Тігіпко. На відміну від Януковича і Тимошенко, які зараз мають зосереджено працювати над власною підтримкою всередині країни, необтяжені уже поїздками регіонами Тігіпко та Яценюк були персонально присутні на ланчі. Не менш цікава й причина неучасті у цьогорічному Давоському форумі, а відтак – і в Українському ланчі, Президента Віктора Ющенка. З одного боку, на Український ланч Ющенка міг просто не запросити Віктор Пінчук. І не в останню чергу через те, що присутність Віктора Андрійовича в компанії з Яценюком, Тігіпком та віртуально присутніми Януковичем та Тимошенко загрожувала створенням такої напружено-дратівливої ситуації, що організатори, можливо, вирішили відмовити одному потенційному учаснику, аби не отримати відмови від кількох інших. Для Ющенка немає резону побувати на форумі – і не взяти участі в Українському ланчі, де збереться вся українська та навколоукраїнська тусовка. З іншого боку, Пінчук, який вже запрошував Ющенка на спаді його політичної кар’єри в суспільстві у 2008 році, цього разу міг також запросити українського президента. Інша справа, що самому Ющенку могли порадити не приймати цього запрошення. Адже була загроза потрапити у незручне становище, коли жоден більш-менш визнаний світовий політик не захотів би світитись перед теле- та фотокамерами поруч із чинним українським Президентом, який вибув із президентських перегонів з рекордно низьким рейтингом.