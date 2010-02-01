Уже не «Термінатор»

Це виглядало, з одного боку, провісником посилення кандидата Віктора Януковича напередодні другого туру виборів, а з іншого – було логічним результатом того, що в команді Юлії Тимошенко глава МВС виявився чи не найслабшою ланкою. Формальні звинувачення, висунуті Юрію Луценку опозицією, полягали у незаконному втручанні у виборчий процес. Насамперед йшлося про спроби керівника МВС зірвати голосування на дому, яке активно проштовхували регіонали. Коли перед самісіньким першим туром ВР все-таки прийняла закон, що дозволяв голосувати вдома будь-кому, прибічники Тимошенко швидко озброїлися рішенням суду, який наказував додавати до заявки на таке голосування медичну довідку про нездатність виборця дістатись до дільниці самотужки. Незабаром регіонали оскаржили це рішення – і виграли. Але, за їхніми свідченнями, представники МВС напередодні виборів все одно «погрожували» громадянам, які планували голосувати без довідок, а в день голосування – чинили на них «моральний тиск». Ще одним приводом для звільнення міністра стала роль міліції у конфлікті на поліграфкомбінаті «Україна», що випускає, зокрема, й бюлетені для голосування. Напередодні спроба уряду звільнити керівника комбінату вилилась у приїзд туди групи депутатів від ПР, які разом зі своїми охоронцями заблокували дорогу до робочого місця новому директору. Депутатських бодігардів відтіснили саме міліціонери, використавши в тому числі й спецзасоби. Проте й без цих звинувачень міністр був найзручнішим об’єктом для атаки усього Кабінету Тимошенко. З одного боку, це пов’язано з хронічною скандальністю Юрія Віталійовича. Досить згадати його бійки з мером Києва Леонідом Черновецьким під час засідання РНБО в січні 2008 року та з нардепом-регіоналом Нестором Шуфричем у перерві ефіру ток-шоу «Шустер Live» минулого грудня. Не зміцнили позицій міністра і «франкфуртський інцидент», коли на початку травня минулого року німецькі газети повідомили про бійку, яку нібито п’яний Луценко влаштував із поліцейськими в аеропорту Франкфурта, а також – «справа Лозинського» та «справа педофілів». Водночас Юрій Луценко виявився аж ніяк не «Термінатором», яким видавався на початку 2005 року. Так, напередодні подання Віктором Ющенком кандидатури Януковича на посаду прем’єра (серпень 2006 року) Луценко неодноразово заявляв, що не працюватиме в уряді з «бандитами». А за два тижні… погодився лишитись міністром. Або інший приклад: після «франкфуртського інциденту» глава МВС лише по кількох днях скандалу надіслав до ВР заяву з проханням про відставку – точно знаючи, що її не задовольнять. Подібна любов до владного крісла аж ніяк не зміцнювала імідж Луценка і в очах «помаранчевих» виборців, і в очах власних підлеглих. Шанс на самостійну політичну кар’єру Луценко мав, коли його все-таки відставили з того самого уряду Януковича, де він працював усупереч власним обіцянкам. Але створена взимку 2006-2007 років «Народна самооборона», що могла вивести його в трійку «помаранчевих лідерів» разом із Ющенком та Тимошенко, так і не відбулася як загальнонаціональна сила. Луценко ж піддався тиску Президента і очолив на позачергових виборах до ВР список НУНС, а коли той отримав провальний результат, сам же був оголошений винуватцем цього. Саме відтоді Юрій Віталійович остаточно відійшов від Ющенка. На початку своєї міністерської кар’єри Луценко цитував звернені до нього в лютому 2005-го слова глави держави: «Як ти прийшов сюди лейтенантом, так ним і підеш», натякаючи на свою роль «борця з мафією» та президентський карт-бланш. Наприкінці цієї кар’єри він уже цитував журналістам інші слова, що нібито належали Президенту: «Нікого з тих, хто заходить до мого кабінету в краватці, ти не затримаєш». Зрештою, Ющенко ще в грудні написав до ВР лист із проханням відставити головного міліціонера. Побажання Президента здійснювали десь понад місяць. І це не стало б можливим без мовчазної участі самого Ющенка. За зняття Луценка проголосували, крім 171 регіонала, всі комуністи та майже всі представники Блоку Литвина (винятком став сам спікер). Але й цих голосів не вистачило б, якби не одинадцять «нашоукраїнців», близьких як до екс-глави Секретаріату Президента Віктора Балоги, так і до самого Віктора Ющенка. Зокрема, серед них був старший брат Президента Петро. Відставку Луценка, як і слід було очікувати, його захисники коментували різко. «Мета цих дій – з одного боку, посіяти відчай і дестабілізувати роботу МВС, а головне – відкрити шлях до фальсифікації виборів», – заявив перший віце-прем’єр Олександр Турчинов. Також він підкреслив, що голосування «сфальсифіковане»: адже свого часу, на вимогу самих регіоналів, депутати голосували за склад Кабміну руками, а тепер Регіони дали 171 голос картками, хоча в залі були щонайбільш дві третини від цієї кількості соратників Януковича. Не ліз по слово до кишені й сам Луценко: «Я пригадую класику радянського кіно ,,Холодне літо 53-го’’: коли банда хотіла захопити село, спочатку треба було ,,грохнути’’ міліціонера». «Я це розумію: завалити міністра – і шлях до пограбування відкрито», – заявив він із парламентської трибуни. Звісно, жодних юридичних наслідків подібні заяви потягнути не могли. Проте, як виявилося, уряд мав і запасний план реальних дій. Його негайно оголосила, перебуваючи на Херсонщині, Юлія Тимошенко: відставленого Луценка Кабмін призначає в. о. міністра в ранзі першого заступника. Вже за кілька годин позачергове засідання уряду ввело цей план у дію: затвердити Луценка запропонував заступник глави МВС генерал Михайло Клюєв, який таким чином побував в. о. міністра «аж» три години поспіль. З цієї нагоди Юрій Віталійович (уже на прес-конференції в УНІАНі) дещо переформулював свої згадки про радянську кінокласику: «Банда, перед тим, як пограбувати село, мала вбити дільничного інспектора міліції. На жаль, регіонали погано переглядають кіно, бо з першої кулі дільничного там не вбили». Водночас хід Тимошенко з перепризначенням Луценка (який уже встиг потішитись тим, що на новій посаді матиме вищу зарплату – адже зарплати міністрів під час кризи знижено) виглядає аж ніяк не ідеальним. Вся суть у тому, що формально подавати кандидатури заступників міністрів повинен тільки сам міністр. Регіонали вже оголосили, що звернуться з цього приводу до суду, але ще більше надій вони покладають на запеклого опонента Тимошенко – Президента Віктора Ющенка. На момент здачі номера рішення Ющенка про призупинення урядової постанови щодо Луценка ще не було, однак представник Президента в парламенті Ігор Попов уже заявив, що вважає постанову незаконною. З одного боку, у разі зупинки рішення щодо Луценка уряд, найімовірніше, призначить іншого в. о. (скажімо, лояльного до Тимошенко Геннадія Москаля) і знову судитиметься з опозицією, залишаючи за собою реальне керування МВС. З іншого – навіть якщо Луценко залишиться в. о. до виборів, це ніяк не зарадить урядові в наступному: відставкою міністра регіонали продемонстрували свою силу й розпочали активний наступ на владу. Перемогти її де-факто вони сподіваються ще до того, як будуть де-юре підраховані результати другого туру виборів. Перехід Володимира Литвина «під Януковича», хай і ситуативний, не лишився непоміченим у політикумі й бізнесі; комуністи ж узагалі офіційно проголосили підтримку лідера ПР. Відтак реальна влада, така важлива напередодні вирішального двобою, може «потекти» з рук прем’єра Тимошенко так само, як вона витекла під час «помаранчевої революції» з рук прем’єра Януковича.