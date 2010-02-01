Сезон политической франшизы

Быстрого переписывания избирательного закона ожидать не следует...

Результаты президентских выборов и очевидное сохранение закрытых списков на местных выборах 30 мая 2010 года приведут к распространению по Украине политической франшизы – использования имени политика общенационального масштаба как торговой марки в борьбе за власть на местах. Это явление можно назвать ответом на громогласные обещания изменить систему формирования представительной власти. Начнем с плохой новости для тех, кто рассчитывает на радикальное изменение политической системы страны после завершения президентских выборов: быстрого переписывания избирательного закона ожидать не следует. В этом объективно не заинтересованы ни финалисты президентской гонки (кому-то придется создавать плацдарм для нового похода во власть, кому-то расширять захваченные рубежи, и без жесткого управления не обойтись), ни представители молодой политической поросли, выбывшие в первом туре. Сергей Тигипко и Арсений Яценюк сегодня являются обладателями раскрученной политической марки, которую постараются продвинуть на местах. О сходстве избирательных кампаний Сергея Леонидовича и Арсения Петровича сказано уже немало, поэтому напомним лишь основные признаки. Оба - бывшие банкиры, люди не бедные, рискнули с разной степенью успешности бросить вызов фаворитам президентской кампании. Оба обзавелись существовавшими более года политическими проектами (Трудовой партией Украины и «Фронтом перемен»), которые после небольшого ребрэндинга готовы принимать участие и в местных, и в досрочных парламентских выборах. Яценюк начал свою кампанию на несколько месяцев раньше, чем Тигипко, и порой кажется, что банкир-комсомолец сумел сделать необходимые выводы из ошибок своего младшего товарища и давнишнего протеже. По крайней мере, избирательная кампания Сергея Леонидовича была доступнее для понимания избирателями и не раздражала сограждан неожиданными визуальными решениями. Оба представителя «третьей силы» сегодня заявляют о стремлении сосредоточиться на партийном строительстве и участии в местных выборах. При этом нужно заметить, что Тигипко имеет определенные преимущества. Не только рейтинговые, хотя его популярность оказалась почти вдвое выше, чем у Яценюка, причем рейтинг демонстрировал убедительный рост. Арсений Петрович имеет все основания сказать о Сергее Леонидовиче «На его месте должен был быть я», но история не знает сослагательного наклонения. Оба политика энергично бороздили пространства Украины, но мэссиджи Тигипко оказались понятнее избирателям, чем нарочито агрессивная риторика Яценюка. Кстати, бывший владелец ТАС-банка утверждает, что проводил избирательную кампанию на собственные средства, тогда как наемный экс-менеджер банка «Аваль» был реципиентом финансовой помощи от богатых и непубличных. К концу президентской кампании Арсения Петровича в его штабе начал проявляться дефицит средств, а ведь горячим словом и звонкой монетой на свою сторону можно привлечь больше сторонников, чем одним красноречием. После завершения первого тура президентской кампании Тигипко и Яценюк обменялись заявлениями о том, что не собираются блокироваться друг с другом, а сосредоточатся на энергичном партийном строительстве. Впрочем, Сергей Леонидович не исключает для себя возможности получения премьерского портфеля, а Арсений Петрович полон решимости доказать, что камуфляжный окрас у него не сходит даже после завершения президентской гонки. Яценюка по причине упомянутого финансового дефицита можно назвать наиболее заинтересованным в распространении франшизы «Фронта перемен» на места. Областные и районные штабы финансировали те представители малого и среднего бизнеса, кто поверил в счастливую политическую звезду Арсения Петровича. Для них и была организована «Школа власти» - обязательные тренинги его сторонников. Соответственно – весной 2010-го «фронтовикам» предстоит обеспечивать проведение партийной избирательной кампании за свои собственные средства. Перспектива в условиях продолжающегося экономического кризиса не самая радостная. У Сергея Тигипко ситуация выглядит более выгодной – он, как неоднократно подчеркивалось самим кандидатом, практически в одиночку финансировал собственную избирательную кампанию. На днях Сергей Леонидович заявил, что легко найдет сотню желающих инвестировать в его политический проект, при этом подчеркнув, что места в партийном списке продавать не будет. Подобной принципиальной позиции придерживается и Арсений Яценюк, но ему будет непросто удержать свою команду в условиях серьезных колебаний амплитуды его популярности. Не исключено, что наиболее предприимчивые «фронтовики» почувствуют непреодолимое желание стать «сильными украинцами», благо особо идеологически перестраиваться им практически не придется. Для отмашки старта с прицелом на 30 мая следует дождаться итогов президентских выборов. Впрочем, уже сейчас очевидно, что новоизбранный глава государства не будет спешить с роспуском Верховной Рады. Права Юлия Тимошенко, утверждающая, что парламентское большинство перетекает к сильнейшему. И хотя у Президента не будет огромных полномочий, инерция избирательной кампании будет использована им в полной мере. Политической франшизой в ближайшее время будут пользоваться Виктор Янукович, Юлия Тимошенко, Владимир Литвин (успевший заявить, что новых правил проведения местных выборов ждать не стоит) и Виктор Ющенко. Практически каждый из политиков, преодолевших 2-процентный барьер во время первого тура президентских выборов, постарается распространить скромное обаяние своего рейтинга на местные выборы. Развитие событий демонстрирует, что публичные обещания кандидатов в президенты о переходе к открытым спискам на парламентских выборах были исключительно предвыборной уловкой. Похоже, наши политические бонзы так боятся смены поколений в своих партиях, что скоро и вовсе поднимут вопрос об их фиксированном количественном составе. А чуть позже – законодательно оформят отделение тех, кого называют политической элитой, от избирателей. *Франшиза – передача прав и технологий использования брэнда.