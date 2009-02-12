Украина 2009: сценарии развития ситуации-2

У меня есть одна реплика, относительно к регионализации. Она возможно тогда, тогда местные элиты удосужатся что-то предложить местному населению. В данном случае уровень непрофессионализма высокий не только на центральном, киевском уровне, он еще более высокий на местном уровне. Уровень легитимности местной власти намного ниже, чем уровень легитимности центральной власти. Учитывая ситуацию с инфраструктурным вопросом, говорить сейчас про регионализация преждевременно. Не забывайте, что транзитные трубы заходят через Луганскую, Харьковскую и Полтавскую области, а выходят на западе. Донецкая, Луганская, Днепропетровская области выпадают с этого транзитного дерибана. Поэтому, эти территории сейчас России не нужны с их уровнем рассыпанной промышленности, и вообще, кроме Киева они никому не нужны, а сами не смогут в условиях кризиса стать экономически самодостаточными субъектами. Так что говорить про регионализацию преждевременно.Я отреагирую на это. Я не имею в виду регионализацию, в форме сепаратизма. Я говорил о той форме регионализации, когда люди будут убирать из местной власти тех акторов, которые не будут способны решить их минимальные проблемы. В этом плане коррумпированная местная элита окажется под сильнейшим прессом микрореволюционной политики. Сейчас различного рода формы протестной активности в регионах растут как грибы, хотя у большинства нет глобального понимания ситуации в которой оказалась Украина, но огромное желание защитить свои интересы здесь и сейчас. Поэтому, я думаю, что 2009 году начнется переформатирование региональной элиты до местных выборов 2010 года.Я хотел бы поддержать Юрияон говорит не столько про номиналии на местном уровне, а про социальную среду, которая будет голосовать, а она кардинально меняется. Есть ресурс самоорганизации, он проявляется в тех регионах, которые я хорошо знаю - это карпатские регионы. В чем проявляется? В том, что критерии социальной жизни в селах уже установлены давно, и депутаты местных и районных советов не влияют на это никак. Поэтому фактор самоорганизованной местной рады становится очень сильным. Без доходов в местный бюджет голова местный не будет иметь никакого влияния. Все его распоряжения будут тонуть, так как тонут распоряжения Черновецкого. Поэтому про этот фактор не стоит забывать, тем более в теории социологических он достаточно сильно отображен. Я хочу взять слово по теме кризиса и сценария.Я политический консультант, доцент наук мат. Хотел бы исходить с того, что все-таки это первый кризис глобализации, она впервые в таком формате происходит. Хотел бы обратить внимание, что с точки зрения концепции, мы говорим про кризис глобализации именно в контексте, тогда когда на глобальном уровне отработана система принятия решений. Структурно из чего состоит эта система - на первом месте это международные организации, которые кормят и поддерживают соответственные народные движения.Во-первых с точки зрения принятия решений. Абсолютно автономными являются ТНК. Они работают в системе договоренности с международными организациями и национальными правительствами. Это третье звено наиболее слабое, и эта слабость была видна на протяжении последних 10 лет. Есть много информации, которая подтверждает эту тенденцию, и Россия с Украиной не остались в стороне от этих процессов.Что случилось в результате кризиса глобализации? Ни одного сценария не могут предложить международные организации, как вы видите, сейчас они только анализируют ситуацию.Национальное государство также просто не готово дать решение, ТНК также не готовы среагировать вообще, почему? Потому последние пару десятков лет правительства ограничивали свои доходы и частично перекладывали ответственность на работодателей, на бизнес. Например, все что делает Черновецкий и другие органы власти, это тотальный поиск новых источников и способ среагировать. И я не думаю, что это делается осмысленно, это все спонтанно. Они поймут, что этих источников мало и не найдут ресурсов. Далее сценарий будет следующим. Если ТНК не договорятся между собой и между международными организациями по поводу, хотя бы какого-нибудь сценария, тогда сработает опыт глобальных лидеров. А какой у нас опыт? Это разрешение экономических вопросов путем войны. Этот опыт есть у США, Российской Федерации, Китай и ЕС тоже готов реагировать таким образом. Это означает, что если не будет конструктивных решений по поводу глобального сценария по ситуации, которая сложилась, в первую очередь по ответственности, не будет лидеров, которые будут принимать конструктивные решения, то сценарий войны более чем очевиден. Он будет означать распределение и новое укрепление геополитического распределения, а именно, контроль над ресурсами и рынками. Потому что рынки уже сами по себе переформатируются. Представим, как кинули ТНК Украину и хорошо, что Украина не так сильно интегрирована, благодаря нашим олигархам, которые, начиная с 1998 года, не хотели интегрироваться ни в одну систему ТНК. Это наш ресурс, хотя он и создает много проблем. Но что будет с азиатскими рынками, которые тотально зависят от ТНК, и которые без соответствующих ресурсов получили это балласт рабочей силы, можете себе только представить.Как мы готовы на это реагировать в данный момент? Очевидно роль олигархов в данный момент у нас, на уровне принятия решений, не высокая. Скорее всего, вся аналитика, которая у них есть, находится на уровне менеджмента. Никакого политического конструктива не вижу. Но вместе с тем, они есть той площадкой, где все основные моменты кризиса показывают себя хорошо. И что самое главное, они уже готовы к сотрудничеству. Они сейчас проводят тотальный учет своих ресурсов. Очень долго информация была закрытой, а сейчас можно получить все что угодно. И если наше правительство, как и наш бизнес, имеют ослабленный аналитический потенциал, когда не хватает ума для принятия оригинальных решений, тогда остается сходиться всем «селом» и что-то делать. Есть вариант такой, как тенденция на тотальное сотрудничество. Оно проявляется в таком виде, что служба занятости заходит на предприятие и принимает программу про структуризацию социального капитала. Это делается конструктивно, не с той целью, чтобы снять деньги, а просто на локальном уровне. Принимают эту программу и занимаются реструктуризацией капитала, выводится лишний капитал и тут же находятся места, где его можно применить. Если эти переговоры снизу к верху начинаются, если эта тенденция будет отработана и начнется снизу, будет еще лучше. Потому что уровень нагрузки на региональных представителей администраций, которые работают с бизнесом, с обществом, сейчас достаточно высокий. И что самое страшное, им ничего сверху не советуют. Они говорят, что что-то там разрабатывают, а на самом деле просто не знают что делать. Вот тогда используется ресурс самоорганизации, и если это сработает, то тут же запуститься ресурс самоорганизации населения, которое тоже очень интересуется что делать. Я думаю, что, так как в 90-х не будет, что это самоорганизация сработает в сторону наполнения нелегального рынка, преступности, и многих других неформальных секторов. То есть, если не происходит договоренностей, то постепенно будет нарастать хаос, в чем я согласен с Юрием. Но позитивным в нем будет то, что самоорганизованное общество будет использоваться теми или иными политическими группами для политической борьбы. Тут уже пойдет по полной программе французский сценарий. Кто какой электорат возьмет, и будет пробираться тихонько наверх. Конечно, это будет связано с конфликтами, региональными, структурными…. Это тотальная война, но она будет иметь позитив в виде высокой политической и социально-экономической культуры населения. Потому что оно приблизятся к принятию решений максимально. То есть, мы получим по французскому образцу европейского человека за 10 лет.Поэтому, я вижу два сценария, или культура тотального сотрудничества, или политический хаос, который будет иметь позитив. Относительно качества экономических решений, то я думаю, что мы проиграем, и попадем в оборот Российской Федерации. Потому что в отличие от таких стран как Румыния, Польша, наш дипломатический потенциал практически нулевой. Мы даже не контролируем те глобальные процессы, порядок принятия решений, которые происходят в ближайших странах. В условиях этого кризиса, учитывая неимоверный потенциал Украины, экономический, социальный, человеческий, приемлемым вариантом был бы поиск покровителя. У Румынии это Франция, у Прибалтики это Америка, то есть можно найти себе покровителя. Но с нашими ресурсами я не вижу команды людей, которые могли бы это сделать, но такая возможность есть.У меня один вопрос. На чем базируется ваше утверждение про влияние ТНК? Он и влияют тогда, когда у них есть рынки сбыта, когда есть прибыль и когда они наполняют национальный бюджет. Сейчас в глобальном кризисе они потеряли эти возможности. На чем тогда базируется влияние ТНК, например, на национальную валюту?Потому что они финансируют.Финансировали.Я же говорю, что они скинули свою ответственность, но тем ни менее правительство США планирует свои доходы, а кто им обеспечит эти доходы? Они обеспечиваются исключительно решениями ТНК, никакого регулирования там нет. Почему они всегда присутствуют на выборах? Потому что с ними можно договориться, будут ли размещать производство тут или там, и будут ли по таким схемам наполнять бюджет, или нет.Правильно, если это производство, если товары на этого производства будет спрос, а сейчас этого нет.Есть системы и сложные финансовые механизмы, которые дают возможность обеспечить без производства прибыль в национальный бюджет. Опять-таки, это зависит от воли ТНК.Это зависит от воли Федеративной резервной системы. Это зависит от того, кто включает печатную машинку.Спасибо большое, я хочу дать слово Андрею Киселеву.Я депутат городского совета города Славутич третий раз подряд, на жизнь зарабатываю страхованием и работаю директором филиала кампании. Системные ежедневные работы на местах не ведет ни одна партия. Люди смотрели, к примеру, что регионалы за советский союз, и люди голосовали в местный совет, потому что регионалы за советский союз, это проверенно. И по таким же сюрреалистичным мотивам для Тимошенко, на личности.Поэтому пошли фигуры удивительные, во всяком случае, в городах спутниках атомных станций, работы не ведется никакой, иногда только партийные фракции реагируют на четкий сигнал. Например, поступает команда, что землю нужно выделять только через аукционы, вот они стоят до последнего.Регионам поступает команда создать антикризисный штаб, они создают и наверх рапортуют и все нормально. А сверху не особо уже и спрашивают. По моему ощущению, ни одна партия не контролирует ситуацию в своих низовых ячейках.На мой взгляд, картина на следующие выборы изменится. Тот, кто будет на местном уровне активно вести работу, тот пройдет. По опросам порядка 60 % людей не помнят за кого проголосовали, и не определились, за кого будут голосовать, это декабрьские данные. Я скажу так, что от 20 до 30 % будут голосовать за отдельных людей, которые работают сейчас активно, местные депутаты, независимо от того от какой партии они будут идти. Общественные организации набирают силу, причем на глазах, более того, у нас, например, они набирают функции и хотят контролировать депутатов на местных уровнях. По сути, бред, а по идее хорошо. Поэтому картинка на следующих выборах в местных советах изменится. Спасибо.Спасибо вам, слово передаю Анатолию Пинчуку.Вернусь к тезису о сценарии для Украины. Я бы рассматривал их как мульти вариантные.Первая ситуация, Юрий правильно сказал, это будет весна этого года. То есть если мы переходим в реперную точку, провала кризисного - это одна ситуация. Она может привести к серьезным социальным катаклизмам и как следствие этих катаклизмов или процесс усугубления более радикально процессы распада или же смена существующей элиты неизвестно каким способом. Прогнозировать, кто придет в результате этой смены невозможно. Если мы эту точку не переходим, я прогнозировал бы что мы, скорее всего ее не перейдем, то тогда мы рассматриваем ситуацию начала борьбы за кресло президента Украины. Если у нас без проведения каких-либо политико-правовых изменений системы в проходят выборы президентские, то, на мой взгляд, победит только Тимошенко.Рассматривать Яценюка в виде альтернативы потенциальной бы не стал в чистом виде. Он может стать теоретически альтернативой Тимошенко, если он может стать инициатором системных политико-правовых изменений. Если он будет объединять не только какую-то часть крупного капитала, а будет объединять большую часть местных инициатив и все акции по типу акции «Достали», и так далее. Только в том случае, когда он станет лидером изменения системы, он может выйти на равных с Тимошенко, но это будет не борьба кандидатов в президенты, это будет борьба мировоззрений и систем.Если он на это окажется неспособен, то рассматривать его как конкурента Тимошенко я бы не стал. Что касается сценария прихода Тимошенко. При всей кризисности ситуации в Украине, Тимошенко сама по себе очень сильный тактик и менеджер, который по своему типажу привык решать все за всех. И даже в рамках страны она способна на короткий срок выстроить такую систему под себя и достичь каких-то конкретных результатов, какая бы там кризисная или обвальная ситуация не была. Поэтому предупредить обвальное падение в силу своего прихода, более того, достичь каких-то более значимых результатов и на какой-то срок успокоить население Украины, она в состоянии.Проблема Тимошенко заключается в другом - в том, что эти ее качества делают невозможным построение ею системы. Проблема Тимошенко в том, что будет после Тимошенко. Она может прийти и навести порядок, но она не вечная и в случае ее прихода, это будет хуже, чем смерть Сталина. Я не знаю, в каком состоянии будет тогда находиться украинская система, политическая система, система формирования элиты, потому что она - это Путин в квадрате. Поэтому проблема прихода Тимошенко будет не в том, что она будет делать на посту президента, а в том, что будет после ее ухода с этого поста. В случае такого сценария, это будет такой кризис, который прогнозировать я сейчас не берусь.Какие есть альтернативы? Первое, это если проявление той самоорганизации на местном уровне, в независимости присоединится к этому процессу господин Яценюк или нет, если это процесс способен пройти в более очерченные формы, более того, это не обязательно конфликт законодательства. Потому что у нас законом на местном самоуправлении предусмотрены такие институции, как органы территориальной организации населения, которые при непротивлении местных органов власти могут перебирать на себя часть полномочий этих местных органов власти. Это у нас есть в законодательстве сейчас. Другое дело, что эти до сих пор не пользовались.Второй момент, будет ли осуществляться с помощью этих инициатив, давление на существующую элиту с точки зрения изменения существующего правового поля. Я приведу пример. Ситуация с изменениями в избирательной системе, ситуация с ведением каких-то элементов прозрачности и функционирования власти, например, публикация расходования бюджетных средств, в открытом режиме. Просто, куда идут наши деньги? Эти вещи будут способствовать очень медленному, но поступательному перманентному изменению самой системы. Такая революция без революции, но под давлением снизу. И если в результате этих процессов будет запущен механизм изменения этой системы. Будет принят закон о выборах в местные советы по мажоритарной системе абсолютного большинства еще и с оперативным мандатом, к примеру. То есть это огромный стимул для развития местной активности. В ситуации кризиса и борьбы возникает иная система мотиваций. Те, кто будет бояться прихода Тимошенко, или те, кто увидят реальную угрозу развала самореализации, а это невозможность эффективного ведения бизнеса и для крупных корпораций в том числе. Можно конечно разориться, когда придет Юля, и у тебя что-то отберет, то это один вариант разориться, а второй вариант разориться, это когда здесь вести бизнес невозможно. Поэтому, если совокупно общественные процессы, которые будут происходить, начнут приводить к частичным локальным видоизменениям, то тогда у нас даже без каких-то радикальных проявлений, может начаться выход из общественно-политического кризиса под давлением снизу. Начнется постепенный приход новых игроков, потому что на самом деле появление политических структур, которые по своей внутренней сущности будут демонстрировать принципиально иные подходы своей внутренней организации, порядка принятий решений, порядка решения внутренних финансовых вопросов внутри самой организации, которые первые смогут показать прозрачность собственных финансов. Именно они покажут примеры эффективного моделирования, давать реальные рецепты выхода из кризиса. Это будут не те законопроекты, которые сейчас регистрируются в парламенте, где к антикризисным можно отнести два или три, а остальное это маразм, лоббизм и хорошие вещи, но которые к кризису не имеют ни малейшего отношения. Это будут решения, которые будут предлагать действительно инновационные модели и цели, показывать и своими делами заслуживать авторитет, они смогут при таком перманентном изменении стать полноценными конкурентами существующей вертикальных интегрированных политических корпораций. Далее произойдет постепенное замещение, и если это произойдет, то даже президентские выборы, и даже победа на этих выборах Тимошенко, она не станет той угрозой, о которой мы будем говорить о первом сценарии.Основной задачей тех, кто хотел бы изменить ситуацию в этой стране к лучшему - это стимулирование местных инициатив главными принципами, которыми должна быть как раз самоорганизация людей для решения каких-то их вопросов. Это, начиная от коммунально-бытовых вопросов, переходя на уровень микрогромад, потом на уровень территориальных общин и потом на уровень государства в целом. При наличии небольшого куска существующей политической элиты способного продуцировать антикризисные решения и продуцировать изменение системы политико-правовой, крайней мере декларировать изменение бюджетной системы, изменение налоговой системы, показывать те стимулы, которые могут дать толчок бизнесу.Константин Матвиенко недавно писал о Казахстане, и я раньше приводил пример Казахстана. Вот они там сейчас пересматривают свой налоговый кодекс, то я могу просто сказать, что если бы мы приняли тот налоговый кодекс, который есть в Казахстане, я даже не беру во внимание то, какие изменения они хотят ввести, а просто тот, который у них есть сейчас. То у нас бы уже сдемфировалось экономическое падение, а может быть даже возникли бы перспективы роста. Вместо этого, парламент 400-ми голосами голосует закон о едином социальном взносе, который не только не снижает нагрузки на фонд заработной платы, но и создает систему, которая способна контролироваться группой определенных лиц. Более того, он подается как нужный и антикризисный шаг. Поэтому, если возникнут эти тенденции на уровне элиты и местной активности, то тогда есть какие-то перспективы, не возникнут, будет то, что я сказал в начале.Спасибо. Опять таки моя короткая реплика. Мне кажется, что здесь ключевым фактором в реализации такого мягкого варианта, который предложил господин Пинчук, является временной фактор. Потому что резко радикализируются процессы не только внутри страны. И вот этот фактор будет довлеть, потому что реально может оказаться, что у страны не будет времени на такую раскачку, о которой вы говорите. То, о чем вы говорите, подразумевает постепенное, пошаговое, изменение качества политической жизни на местах, а времени попросту может не оказаться. Слово Константину Матвиенко.Извините, то, что я говорил, за этот год или реализуется, и те законодательные изменения минимальные, которые дают дополнительный толчок развития, или не реализуются.Мое выступление будет состоять из двух частей – первая с точки зрения глобального планеты Земля, а вторая с точки зрения Украины. Главной проблемой, которая сейчас стала перед человечеством, является перенаселение, нас слишком много. Есть виды ресурсов, которых осталось на несколько десятилетий. Главный и первый из них, это пресная вода, ее осталось на 20 лет. Таким образом, перед человечеством стоит проблема уменьшения количества населения. Человечество не являет собой полноценный самоорганизованный организм и внутренняя его конфликтость, настолько сильна, что оно не может это делать планированным методом, как это делалось в Китае. Поэтому, скорее всего, единственным природным способом уменьшения населения, может быть все-таки война. И вы помните, что первая и вторая мировая война не обошли Украину. И сейчас мы находимся в такой ситуации, что если возникает война, тут вспоминались четыре актора, которые способны быть ее активными участниками, США, ЕС, меньшей мерой Россия, и конечно Китай, который в этом заинтересован, и он активно наращивает свое вооружение, и ищет способов осуществления таких сценариев. Фактически мы оказываемся на грани колоссального переформатирования цивилизации как таковой.Происходящее сейчас с глобальной точки зрения - это кризис перенаселения, кризис незаработанных денег, потому что денег было напечатано столько, что кредитов раздали в таком количестве, что большинство людей, которые их набрали не в состоянии заработать их за всю жизнь. Поэтому, фактически наступает конец мировой финансовой системы. Это пессимистический сценарий.Сейчас хочу добавить немного оптимизма, но перед этим немного черной краски. Что мы имеем сейчас в Украине? Давайте начнем думать снизу, от земли. Первое это абсолютный кризис коммунальной сферы. Правильно говорилось, что до развала коммунальных мереж страны в целом нам осталось от нескольких дней до полу года. Это обусловлено тем, что периода жирных годов, когда рос ВВП, когда ходили теневые и белые деньги, коммунальная сфера фактически не реконструировалась, не внедрялись новые инновационные технологии, мы просто использовали, то, что осталось нам в наследство от советского союза.Следующее, сельское хозяйство. Состоянием на сегодняшний день подкормка посевов осуществляется только на 12 % территории от того что должно было бы быть сделано. Это говорит о том, что мы можем оказаться перед жестким кризисом продовольствия уже с сентября следующего года. Поголовье большого рогатого скота, такое же, как было в 1915 году, а тогда была первая мировая война. Сейчас мы активно приближаемся к продовольственному кризису и естествепнным путем это накрывает социальную сферу. Это касается выплат пенсий, медицинского обслуживания, сферы образования. Таким образом, происходит растворение власти, потому что она просто растворяется, перестает действовать, с точки зрения исполнительной вертикали. В письме Пинзеника, среди других драматических вещей, о которых говорили, он написал очень простую вещь, что если нет денег на зарплату чиновникам, то они перестают действовать, как и машинисты электропоездов. Таким образом, власть теряет способы реализации самой себя. Когда мы говорим о протесте, то мне кажется, что было бы правильней говорить не о том, чтобы нагнуть спину и взять власть, как говорил Ленин, а про то, что энергетика этого протеста была бы направлена на формирование власти. Нам сейчас необходимо продумать каким образом сейчас должна быть структурированная сласть. И я начал бы с ее территориальной организации. В Украине приблизительно 10 000 местных бюджетов, и это четкий критерий, каким образом должно быть организованно сожительство на уровне территориальных громад.Есть одна сложность. Тут говорили про уровни самоорганизации. Те, кто работал в местных советах, знают, что местные советы, депутаты и головы никогда не пойдут на создание таких органов самоорганизации. Потому что им нужно передавать вместе с полномочиями и территории, и уже без их разрешения не поставишь там киоск. Нужно будет передавать бюджетные деньги как минимум на мусор и на облагораживание этих территорий, фактически они становятся частью власти. Единственное исключение с этой угрюмой ситуации это город Новая Каховка, где предыдущий местный голова принял бюджет, где с голов местной самоорганизации создал нижнюю палату местной рады. И там без них не принималось ни одного решения. Но это исключение, которое подтверждает правило, поменялась власть и эта идея была благополучно забыта.Так вот, возвращаясь к органам самоорганизации, первое это территориальная организация власти, это реализация коммунальных интересов населения за местом проживания. То есть, мы имеем громаду. Но есть еще и второй уровень, этот уровень я назвал бы сообществом. То есть, есть интересы коммунальные, но есть интересы и другие, моральные, этические, культурные, религиозные и так далее, которые выходят за границы территориального сообщества. Сейчас современные способы коммуникации (мобильные телефоны и Интернет) дают возможность создавать и такие сообщества, которые также могут реализовывать свои интересы уже на другом уровне, в отличии от коммунальных громад. Используя энергетику этих двух процессов, которые без нас все равно происходят, можно говорить о новой архитектонику организации общественной жизни в Украине, потому и власти. Фактически, перед нами стоит задание переорганизовать страну. И уже на переорганизованную страну можно будет надевать каркас, и задавать рамку государства.Когда мы стараемся говорить о президентских выборах, то господа, если бы пришел Яценюк или Тимошенко, то без изменения конституции будет тоже самое, будет два или три центра власти. У нас сейчас три правительства, на Банковой, на Каменева и на Грушевского. А легитимного изменения конституции нет. Потому что действующие депутаты не заинтересованы в ее изменении. Когда мы говорим об изменении избирательного законодательства, то они тоже об этом говорят. Так у нас выходит так, что как только мы стараемся вернуться к мажоритарной системе на местах, то сразу возникает вопрос, а как же Губский будет продавать мандаты в Киевской области. А без этого им вообще не интересно заниматься политикой, потому, что это есть один из ресурсов их обогащения. Таким образом, действующие политические акторы не способны с точки зрения своих интересов реорганизовать, упростить, трансформировать, такой непростой документ как Конституция Украины. И тут, когда я говорю про энергетику процесса, эти вещи нужно запускать самотеком. Искать точки концентрации и запускать их самотеком на уровень общественной активности. Наверное, каждый из вас чувствует на себе, что такие встречи происходят очень часто. У меня уже 11 такая встреча с декабря, где обсуждаются такие вопросы в разных сферах. В конце концов, возникает проблема или задание точки сборки. Где-то она должна быть. Возможно, даже за этим столом должны быть собраны те, кто занимаются такими вещами, и переходить к организационному планированию этой действительности. Потому что все мы прекрасно можем говорить, но есть проблема к переходу к практической деятельности. Спасибо.Спасибо. Сейчас короткая реплика. На само деле, вы правы в том, что мы все понимаем, что необходимо внести изменения в конституцию и если их вносить в действующем законодательном поле, то это потребует длительного промежутка времени, которого у нас нет. Отсюда мы делаем простой и рациональный вывод. Последующие изменения в конституцию, с кокой бы стороны они не были, и какими бы они не были, они будут носить полулегитимный характер. В ситуации эпохи перемен модернизация страны невозможна без модернизации политической системы, то их невозможно запустить полностью в правовом поле. Поэтому новый формат, по всей видимости, новый формат будет создаваться не совсем легитимно. Реплика Андрея.По поводу ЖКХ. Я замисполкома нашего дома, нас больше 300-от человек. Мы хотели сделать кондоминимум первый в городе, и проблема даже не в отсутствии готовой нормативной базы, а трудно людей подтолкнуть. Сопротивление депутатов и местного головы я бы не преувеличивал. Потому что если говорить о проблеме ЖКХ, то там по технической проблеме было барахло, в которое ничего не вкладывалось, и уже не вложат. Например, в небольших городах есть градообразующие предприятия и там начинается подсушка издержек. Чернобыльская АС с режима 5.2 переходит на 4.3. это означает, что человек, который больше ничего не умеет делать оказывается на улице. Что он будет делать? Воровать телефоны, и так далее.А это все отражается на системе ЖКХ, люди начинают меньше платить. Теперь получается, что предприятия вынуждены уменьшать температуру воды теплоносителей, зима становится холоднее. Бюджетникам денег не дали, деньги не приходят, население начинает действовать каждый в свою сторону. Кто ставит электрокотлы, у нас сейчас пошла такая тема. Пошел снежный ком. Население будет платить меньше в силу этих всех факторов. Ситуация тупиковая. По моим прогнозам, увеличится число заходов на концессию. Например, к нам уже приходили и словаки, и французы. И нас были общественные слушания помешало то, что мы почувствовали, что общий настрой пока негативный или боятся, что в рабство их отдают и так далее. Но это уже стало приходить.Что подразумевает концессия?Концессия, это когда приходит кто-то в основном западный, и берет в свои руки ЖКХ. Очень жестко работает по платежам.Во-первых, концессионер не придет. Потому что гривна не конвертируема, ему ваши платежи в гривне не нужны, а доллары им купить негде за гривну. Потому забудьте про концессию. Для того чтобы создать кондоминимум и получить баланс в свою собственность, город должен ее отремонтировать, это по закону. Как правило, у города нет денег ремонтировать эту собственность. Вот поэтому создание кондоминиума невозможно.Я хочу взять слово. Я представляю «Галицкие Контракты», как президент, как наемный менеджер. Мы ведем проект формирования национальной эффективной идеи.Выслушав многие версии, могу сказать, что как мы смоделируем, и чем больше критической массы входит в одну модель и в другую, реально, то мы и получим. Помимо того, что я бизнесмен, я в прошлом еще и профессиональный военный. Поэтому, я хочу сказать, что очень важно планировать мирные сценарии.Сейчас процессы идут достаточно быстро и очень важно правильно моделировать ситуацию. Могу сказать, что надо отыскивать и провоцировать сообщество через общественные организации. Сейчас они просто взорвались. Гриценко объявил о своей, вы готовите, наверное, громкие объявления об общественной организации. Есть Игорь Шевченко, который что-то делает, есть Яценюк, и я думаю, что появится еще несколько, даже не технических, а от души реально желающих действовать команд.По моему мнению, здесь прозвучало здравое предложение в ближайшем моделировании, это все-таки отыскать некий переходный период. В данном случае модель, где президентство Тимошенко рассматривается как некий переходный этап с гигантским количеством отрицательных явлений, но все же, как невоенный, а скорее полувоенный, жесткий, но все же мирный вариант переживания самых трудных времен вполне приемлем. Все остальные пускай более демократичные, но в них заложены намного больше рисковых явлений.Вот, например, почему Путин это хорошо? Потому что Путин это не Путин, это система. Но в любом случае его тренировали, чтобы он стал таким, какой он и есть. Вот Юлии Владимировне показывать не надо, она такая есть. Отрицательного будет много, но в любом случае, первым этапом будет где-то прямо объявить, почему мы объединяемся, и призвать объединиться Яценюка, Гриценко, всех реальных кандидатов на какие-то действия. Я не человек Юли, поверьте, но есть опасность войны. Создание общественных организаций, и кондоминиумов возможно страшилками реальных действий, когда будут отбирать не телефон, а пиджак, причем не просто ударят, а прибьют и снимут пиджак и башмаки. Для объединения общественных организаций не в отряды, а в клубы жильцов домов надо оперировать мирной лексикой. Мы сей час поодиночке пытаемся это сделать и проваливаемся в итоге. Если организовать некие системы, то возникнет реальный фундамент попытки создания гражданского общества, если это не получится, то коллапса нам не избежать. Стоит попытаться начинать именно с этого, шикарная мысль была про прозрачность траты бюджетов, и кто этого может добиться? Если дома организуются в улицы, а улицы в районы, то поверьте, этого можно добиться. Если не объединимся, будет в сто раз хуже. Я уверен, что даже самое плохое объединение лучше самых замечательных гетманов. Спасибо.Я представитель бизнеса, торговля нефтепродуктами. Я бы хотел задать вам вопрос. Наверняка есть система, которая выстроена менеджментом и так далее. Вы знаете, за какую ниточку дернуть, чтобы сработала остальная система. А вот в Украине этой системы нет, точнее она есть, но она не работает. Как можно объединить тех людей, которые заведомо этого не хотят, не умеют этого делать, и они не знают, как должна работать эта система и что в этой системе делать вообще. Какой в этом смысл?Вижу то, что общественные организации действуя порознь, у каждого есть много работы на низшем уровне. Это то, что предлагается, если не выполнить работу на низшем уровне не помочь создать кондоминимумы, то говорить о каком-то объединении можно конечно через медиа.Нужно сесть и промоделировать ситуации, а потом показать результаты лидерам, чтобы они увидели, какие варианты развития событий возможны. Мы показываем это стране и говорим, что каждый берет на себя некую ответственность. Я уверен, что найдутся лидеры, которые скажут, что понимают эту серьезность ситуации, и например Гриценко, Яценюк, «Третья Республика», и еще кто-то, говорят что да, мы откладываем эти опасные планы, мы чувствуем, что надо вот здесь и сейчас объединиться. А Юлия Владимировна, например, говорит что нет, я этого делать не буду, потому что вы мне безразличны, я иду отдельно.Владимир, то о чем вы говорите, я имею в виду объединение, то это объединение лидеров изменения системы. Не всех затащить в одно целое, Януковича, Тимошенко, а вы назвали новые фамилии, это новые ожидания, которые в кавычках можно назвать новыми. Вы говорите об этом?Вы знаете, мы до конца не смоделировали ситуацию, может быть она настолько опасна, что если бы хотя бы один из названных, Янукович, Ющенко, чего то ожидали, вполне возможно что ситуация будет доведена до того, что опасность будет тогда, когда даже один не присоединится.Самое ужасное, что в Украины сейчас нет моделей, как будет развиваться ситуация, тогда как у соседей они есть. У нас должно быть их несколько. Поверьте, что наши способности возглавить революционные, партизанские действия приведут к тому, что другие ими воспользуются. Например, россияне полностью готовы к этому, на сто процентов, управляться с этими народными бунтами, которые у нас появятся. Однозначно, не мы с вами будем управлять, потому что в Украине разрушены системы спецслужб, силовики и все остальные.Меня зовут Руслан, я долго и внимательно вас слушал, хочу вернуться к теме сценариев на 2009 год. Понятно, что мы уже какую-то часть кризиса пережили, и если посмотрим назад, на 2008 год, когда она началась, то пока что в стране ничего чрезвычайного не случилось.Возможно, кризис не так страшен, как его рисуют, возможно, у нас просто недостаток информации. Возможно впереди еще страшнее сценарии, которые мы тут не все рассмотрели. Мне кажется, что нужно между собой договориться и думать про более позитивные выходы из ситуации. Потому что если сейчас созвать иностранных послов и сказать, что Украина на самом деле находится в дефолте, то неизвестно как отреагируют другие страны на эту ситуацию. Потому что мы на самом деле одолжили много, мы всем должны, и если мы скажем, что мы вам долги прощаем, то возможно это вызовет более серьезные последствия и реакции. Поэтому я говорю, что нужно готовить людей к лучшей ситуации. Да мы обеднеем, и тот, кто хотел купить квартиру и машину, смогут купить пол машины, тот кто хотел расширить свои землевладения, он не сможет этого сделать. Но самая главная ситуация проанализировать то, что мы на самом деле имеем, национальный ресурс, не выкупили ли наши земли другие страны под видом аренды на 99 лет. Можем ли мы прокормить свое население, сможем ли мы надеяться на урожай 2009 года, или уже нужно искать те страны, которые будут кормить Украину?Еще один важный момент, про лидеров мысли и про тех, кто способен к изменениям. Мне кажется, что власть наша заигралась и забыла про то, что нужно давать стране стратегические планы, реальные антикризисные шаги, а не заниматься пиаром, кто из них станет следующим президентом. Поэтому, если сегодня общество не выставит власти конкретные требования, то политики и дальше будут обещать и ничего не делать. Так уже было много раз и к сожалению обещания не были выполнены. Поэтому мое мнение, что в воображении нужно нарисовать для себя и для людей, тех политиков, выбрать с действующих или создать новых, которых мы готовы будем поддержать. И которые должны будут вывести страну с того состояния, в котором мы сейчас находимся. То есть, нам нужен образ человека, которого мы допускаем к нашим переговорам в понимании. Этот человек должен быть не с действующей власти, должен быть не коррупционером, должен быть интеллектуальным и делать то, что обещает. Потому что иначе разговоры с теми кандидатами, которые такими не являются, приводят нас одному и тоже. Таким образом, мы должны понимать, или мы говорим с шулерами или с реальными людьми. Важнее говорить с людьми, которые представляют действительных людей, и которым люди верят, и они отвечают за свои слова. Это могут быть представители бизнеса или представители территориальных громад. Правильным будет не за один день решить эту стратегию, а начать переговорный процесс интенсивно и с нужным кругом людей.Относительно позитивного сценария. Мне кажется, если в Украине будет война, мы ее проиграем, это понятно. Потому что, мы люди невооруженные, не научены, очень пацифистские, и если нас будут бить, мы будем просто убегать. Нужно самим себе давать правдивые ответы, потому что у нас нет ни армии, ни спецслужб, ни стратегического понимания противостояния в конфликте. Поэтому мы проиграем любую войну, это понятно. Но мне кажется, что 2009 год должен быть годом больших общественных изменений, то есть изменений общественного сознания в нашей стране, когда люди поймут, что действующая власть это не власть. Придет большее понимание того, что мы есть власть и наше влияние на власть должно быть колоссально увеличенным.Я скажу коротко. Вот я послушал, вот есть у нас порядка семи политических проектов. С моей точки зрения, все люди, которые сейчас заняты этой ситуацией, когда мы говорим про 2009 год, мы должны зафиксировать одну вещь, с одной стороны есть, те которые имеют реальную власть, они находятся в патовой ситуации, я имею в виду 3 игрока - Тимошенко, Ющенко, Янукович.Есть еще исторически неуспевающие проекты - Яценюк, Гриценко и так далее. Но надо понимать, что реальная ситуация такова, на лицо ползущий переворот и захват власти со стороны Тимошенко. Эти ребята, находясь в корпоративной позиции, я имею в виду крупные политэкономические структуры олигархии, они проигрывают все время. В публичной политике они пока что проигрывают, не потому что у них нет сил, у них нет мозгов. Поэтому все те, кто говорит, что мы следующие, должны трезво оценивать ситуацию. Политика, это реальная способность влиять. Влиять в 2009 году - это сломать сценарий, который фатальный. Какой у нас фатальный сценарий? Ну, вот если Юля становится президентом, и устанавливается полу авторитарный вариант, соответственно ни Гриценко, ни Яценюку, ниже всем остальным ничего не светит, это раз. Информационное пространство быстренько закупорят как в России, пока еще есть, рупор, Главред, и так далее. Но, никто не играет в реальную ситуацию. Все говорят, что мы потом там сыграем, пусть они войдут в кризис, а потом уже мы.У меня возникла такая идея, что играть нужно в информационную войну. Сломать сценарий, это навязать в общественном мнении представление о том, что мы можем выходить из кризиса, когда эти трое уйдут. Гриценко заявил эту позицию, но он ее заявил как аналитик. Он не поставил это политический проект, когда организовуются все силы, то есть общественные организации, будущие полит проекты, которые пытаются войти и поломать политическую монополию этой тройки или пятерки, массмедиа, интеллектуальное пространство. Как это сделать? У меня нет готового ответа. Я считаю, что вариант как сложить этих людей, не объединить как тут предлагалось, потому что люди реально ориентируются на создание политпроекта, но в будущем. Так вот чтобы себе эту возможность обеспечить в будущем и прийти на смену, это будущее сегодня, а сегодня сломать эту вещь. Два потенциально проигрывающих, это Ющенко и Партия Регионов. Они могут оказаться податливыми. Они могут начать войну, а реально на уровне политической игры у них ничего нет. Единственный вариант, это разворачивать общественную кампанию, антиавторитарную. Все пытаются что-то нести с телевизора, спасать сельское хозяйство и так далее, а вы просто сломайте один сценарий. Крупный капитал, который сейчас превращается в жертвенных овец со стороны Юли, поэтому ему просто нужно предложить проект, где они будут просто акционерами.Я хотел бы дать маленькую справку, когда мы говорим о сценариях развития событий, макроэкономических, экономических, организационные, все почему-то забывают о основном ресурсе для любых преобразований. Все разговоры, которые я сейчас слышал, они все шли в виртуальном пространстве, в пространстве мифов. Юля, Янукович, а реально то, что скоро ни Юли, ни Януковича скоро не будет.Я скажу, чтобы понятно. Тимошенко движется по схеме ползучего переворота. Ее не будет в одном смысле, когда она придет к власти.Последние пять лет наблюдается очень интересная тенденция - напряженность в обществе, уровень тревожности по всем замерам растет. С 2004 года по 2008, он вырос с 40 % на начало 2004 года до 80% в 2008 году. Параллельно с этим все исследования отмечали, что повышается уровень жизни. Это уникальная ситуация, когда при повышении уровня жизни, увеличивается уровень базовой тревоги. Разница между тем, что человек ощущает и между тем, что потребляет. Именно поэтому, когда случились первые признаки кризиса, ничего тут не произошло, ни революции, ни массовых выступлений, почему произошла точка совмещений, мы на самом деле только сейчас входим в кризис. Люди ощущали что будет кризис, он наступил, и все, точка совмещения есть, все нормально. Вопрос в том, что на этот кризис, никто не рассчитывал по времени, что он будет длительным, все рассчитывали, что любой кризис, любая революция пиковая. Сейчас уже понятно, что он будет протяжен во времени. Первый этап закончился, начинается второй этап - этап фрустрации, неопределенности. Сейчас видно, люди не знают что делать. Никто не знает, ни политики, ни бизнес.Этот период неопределенности будет строго ограничен теми самыми экономическими запасами, тем жиром, который есть. Пока люди будут думать, искать, рассуждать, искать выход, но как только эти запасы начнут заканчиваться, произойдет следующая фаза. Это фаза активных действий от безысходности. Вот тут уже будет очень интересная ситуация. Когда люди будут слышать и видеть в газетах, что кризис закончился, все хорошо, перевыборы и все нормально, а в магазинах будут пустые полки, холодные батареи дома, на улицах будет бегать толпами народ быть по голове и снимать пиджаки, вот тогда произойдет разница между картинкой в телевизоре, виртуальным миром, и реальной жизнью. Вот на этом этапе, что происходит сначала. Сначала пойдут суициды, народ попытается куда-то убежать, но в отличие от 90-х годов внешние границы закрыты более плотно, и бежать некуда. Тогда у нас возникает следующий интересный момент, как известно революцию делают молодые поколения, в Украине будет состыковка двух достаточно разных поколений между собой, которые будут в достаточной степени революционизированы. Это поколение, которому лет 20 и они понимают, что будущего нет. Потому что в их опыте такого кризиса не было. Их плохо учили, они вообще плохо знают историю. Второй момент, это будет революционизировано поколения, которым за 40, которые прошли все эти революционные вещи в 90-х годах, надеялись, что хоть к 40-ка годам отдохнут и что-то будет, и они тоже не видят выхода. Ситуация будет уникальная для революции, когда два разных поколения будут обеспокоены одним и тем же. И вот тут, любая самоорганизация, любой человек, который будет показывать человеку, ни кто виноват, а куда идем, кто нарисует картинку, и обозначит шаги как этого добиться, тот будет выигрывать. Но тут мы сталкиваемся с тем, что у нас за границей есть куча влияния, которые здесь хотят разыграть свои интересы. Вливания сюда ресурса на поддержку любой такой организующей силы может дать легитимизацию процессам распада страны на 2, 3, 5 частей. Нужно всего навьего подождать.Я хотел бы вернуться к истокам. По поводу 19 века. А что изменилось с того времени? Абсолютно ничего. Кто придумал все эти виртуальные деньги и все остальное. На самом деле это ничто. Что становится в период любого кризиса, в период любых коллапсов экономических, что становится интересным в первую очередь? Это ресурсы, еда, это то, что позволяет человеку жить и выживать. И вот этим всем кризисом, основой всему было то, что человечество пошло немного не тем путем. Это мое субъективное мнение. И этот путь начинают реанимировать, начиная с Великой депрессии в Америке, заканчивая локальными кризисами в Европе и заканчивая большим кризисом в Европе. Так что делают? Вливают еще деньги, чтобы увеличить потребление. А зачем увеличивать потребление, что заставит украинца купить себе третью машину, вторую, или первую? Да ничего не заставит. Потому что не за что, а во-вторых, нет никакого смысла. То есть, чем мы отличаемся от Европы, от американцев, от того общества, которое существует у них? Мы отличаемся тем, что нас приучили использовать маленькое количество ресурсов и быть счастливыми. Тот же самый телевизор. Кризис то на самом деле не экономический, а кризис потребления, и перепотребления. Мы научены, я имею в виду себя и старшее поколение, потому что это все доставалась тяжело. Сейчас в данный момент, исходя из средств массовой информации из тех влияний, которые оказываются на народ, что пропагандируется? Только купи себе чего-то больше, поменяй то на то, или если у тебя плохой мобильный телефон, потому ты больше не человек. Это уже заведомо проигрышный путь, и глобальная экономика уже это понимает. Что на самом деле это не есть методом развития экономики в дальнейшем. Но у них нет уже выхода, они выстроили эту пирамиду и ее нужно толкать дальше. Новым толчком потребления является война. Это инфраструктурный кризис глобальной части мира, не только с точки зрения ситуативного маленького государства, района и еще чего-то, а уже с точки зрения глобального. Регион, так надо перекрыть им кислород, что сейчас они и делают. Они у себя уровень потребления уменьшают, но рынки и так уже заполнены, а наши рынки не насыщенны. Потому у нас нет другого выхода, как потреблять.Сейчас идет макроэкономическая глобальная игра, по которой с одной стороны нас опускают еще глубже, чтобы мы опять начали это все дело хватать. Но парадокс заключается в том, что не за что. Мы у себя на предприятии наблюдали динамику. Начался кризис, думали что это короткий период, 2-3 месяца, думали что переждем, не получается, потому что идет динамика крутого пике. И когда Киев еще немного живет, то регионы вообще все стоят. Выпала вся торговля, ничего в Украину не завозится, завозятся только элементарные вещи, то есть возникает уже сейчас элемент дефицита. В 90-х годах была совсем другая ситуация, был дефицит, но мы знали, где его взять и что его все равно кто-то купит. Сейчас есть дефицит, а купить никто не может. Это с точки зрения моего мнения по поводу глобальной экономики.Вся проблема Украины заключается в том, что мы все время ищем какой-то собственный путь. Мы все время получаемся самыми умными. А есть же модели, которые работают, так почему их просто взять и не взять. Вот Петр первый корабли не умел делать, поехал, научился и начал их делать. Почему, например, для модернизации ЖКХ не взять модель, которая реально работает?Потому что в Украине нет национальной элиты, такие проекты о которых вы говорите, взять модель и реализовать, делается сверху, путем принятия соглашения между элитами. На сегодняшний момент как в любой стране пост развального периода благополучно действуют и работают модель демократического транзита, опробованная на Гондурасе, на Чили, на Аргентине. Это говорит о том, что существуют две элиты, одна имеет политический капитал, это Юлия Тимошенко, и вторая, которая имеет экономический капитал. Направлены они разновекторно. Элита с политическим капиталом направлена на импорт, единственный способ обогащения этой элиты, это разворовывание бюджета. Другого способа нет. Вторая элита, которая направлена на экспорт во вне, в данном случае она представлена регионалами. Если они между собой не договариваются о правилах игры, то это всегда чревато внутренними коллапсами. Сейчас у нас наложились две вещи. Внутренний коллапс, в связи с тем, что элиты не договариваются, и внешние факторы. Поэтому реализовывать эти проекты, о которых вы говорите, просто некому.Заканчивая свою речь, я хотел сказать, я предлагаю изменения начинать не сверху, а снизу. Да, мы не обладаем определенным ресурсом, которым обладают они. Опять же, на заграничную командировку, чтобы перенять опыт, нужны деньги. Может быть, уже такие люди есть, которые знают эти модели, которые их изучают. Взять, собраться, нарисовать красивую модель, какая она должна быть в идеале, и попробовать ее реализовать снизу. Под этой идеей поднять людей, и повести их туда, чтобы убрать весь этот нарост, который вырос за всю эту историю. А идея подхватить настроения общества и бросить камень, который пойдет лавиной вниз, это хорошая идея. Но опять-же, когда станешь на вершине, ты поймешь, что тебе предложить, то нечего. Потому что можно пропустить момент бросить камень. Вот мое мнение, что нужно вести два параллельных направления. Четкая систематизация систем жизнеобеспечения государства, чтобы человеку было, где покушать, полечиться и знать что ему нужно завтра. Обеспечить основное, а все остальное приложится. Спасибо.Спасибо всем. На этом мы закончим.