Украину ждет третий тур выборов?

2 февраля в «Главреде» состоялась пресс-конференция народного депутата Украины Сергея Власенко на тему: «Перспективы судебного обжалования результатов выборов, назначение третьего тура выборов и другие поствыборные прогнозы». Сергей Власенко: Що стосується третього туру, можна зазначити наступне. По-перше, порівнюючи ситуацію з тією ситуацією, яка склалася в 2004 році, можна зазначити, що ця ситуація відрізняється по декількох параметрах. Зокрема, відрізняється вона законодавчо. Так, найбільш чутливою різницею є те, що всі справи, пов’язані із розглядом або можливим переглядом результатів виборів будуть відбуватися у Вищому адміністративному суді, а не у Верховному Суді, як це було у 2004 році. Хочу нагадати, що підставою перегляду результатів виборів 2004 року були масові фальсифікації, які були належним чином підтверджені в суді і яким була надана відповідна судова оцінка. Звертаю вашу увагу на той факт, що зараз дехто робить спробу змінити нашу пам'ять і нашу історію. Хочу нагадати, що безпосередньо в рішенні Верховного суду 2004 року було чітко зазначено, що суд під час судового розгляду встановив факти численних порушень чинного законодавства – таких фактів, які вплинули на встановлення результату волевиявлення громадян під час голосування у другому турі. Я переконаний в тому, що на сьогоднішній день є достатньо висока ймовірність того, що результати другого туру будуть в той чи інший спосіб розглядатися відповідними судами. Згідно із діючим законом, такі результати можуть переглядатися окружними судами за місцем знаходження окружних і дільничних виборчих комісій, Київським адміністративним апеляційним судом по певному колу питань, а також Вищим адміністративним судом. Остаточні результати виборів, які будуть затверджені Центральною виборчою комісією і оголошені на засіданні ЦВК, можуть переглядатися лише Вищим адміністративним судом. Я вважаю, що судових позовів буде достатньо утому випадку, якщо будуть мати місце фальсифікації, які можуть в той чи інший спосіб вплинути на встановлення результатів голосування. Уже сьогодні у нашої політичної сили є достатньо підстав вважати, що такі фальсифікації готуються. Такі підстави виникли за результатом аналізу першого туру, а також за результатом аналізу тих дій, які зараз робить спробу вчинити Партія регіонів, зокрема, і змінюючи Закон «Про вибори Президента». Ви всі знаєте, що вже на завтра призначене позачергове засідання Верховної Ради, на яке винесене єдине питання. Це засідання буде проводитись на вимогу Партії регіонів, єдине питання, яке буде розглядатися – внесення змін до Закону «Про вибори президента України», а саме його друге читання у частині, як його називають, анулювання кворуму засідання відповідних виборчих комісій. На мій погляд, це є достатньо ефективним механізмом у випадку, якщо одна з політичних сил, особливо на тих територіях, які практично контролюються такою політичною силою, захоче фальсифікувати результати виборів, зокрема, у східних та південних областях України. На моє переконання, розгляд скарг щодо остаточних результатів виборів є достатньо ймовірним. Яке рішення буде прийняте Вищим адміністративним судом за результатами такого перегляду – це, напевне, і є те питання, яке цікавить всіх. На жаль, на мій погляд, основним чинником, який буде впливати на прийняття такого рішення, буде не те, які докази будуть зібрані сторонами, не те, як та чи інша сторона буде відстоювати свою позицію в суді – це теж буде впливати. Але найбільш впливовим чинником буде, на жаль, двовладдя у Вищому адміністративному суді і спроби тієї чи іншої політичної сили остаточно поставити цей суд під контроль. Тобто ситуація, яка склалася з суддею Вищого адміністративного суду Пасенюком, який практично самочинно захопив владу в ВАСУ, дуже сильно непокоїть. Саме цей суддя приймає рішення щодо формування колегії, в тому числі і колегій, які будуть слухати виборчі справи. А ви всі знаєте, що хто призначає суддів, той по суті на них і впливає. Саме тому я не готовий зараз прогнозувати той результат, який би міг бути за наслідками розгляду скарг на остаточні результати виборів. Що стосується теоретичної можливості визнання недійсними результатів виборів, то, на мій погляд, це є можливим, але така можливість є достатньо невисокою. Я думаю, що справа буде заслухана, але результати, які оголосить Центральна виборча комісія, скоріш за все, залишаться у тому вигляді, в якому вони будуть оголошені. Запитання із залу: Як ВСУ може втрутитися в цю ситуацію? Сергей Власенко: Я зараз висловлю достатньо спірну позицію. Я свідомий того що ця позиція спірна. Відповідно чи чинного закону, рішення Вищого адміністративного суду України є остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному і касаційному порядку. Однак Закон нічого не говорить про перегляд цього рішення за виключних обставин, що не є тотожним процедурі касаційного оскарження. Ще раз підкреслюю: з формально юридичної точки зору ця теза є спірною і дискусійною, однак, чому би ні? Позиція команди адвокатів Ющенка у 2004 році теж була спірною і дискусійною. Запитання із залу: Скільки може бути президентів в Україні? В Інтернеті обговорюється питання чотирьох президентів: якого проголосить ЦВК, якого проголосить Верховний Суд, чинний президент плюс голова Верховної Ради, який в разі безладу в країні теж перебирає на себе повноваження президента. Сергей Власенко: Я можу сказати абсолютно чітко, що Сергій Тігіпко не буде президентом навіть в цьому розкладі. Що стосується ситуації з можливими спорами і суперечками. В будь-якому випадку особа стає президентом після складання присяги на урочистому засіданні Верховної Ради України. Тому чотирьох президентів у нас не може бути аж ніяк. Президентом буде та особа, яка за результатами волевиявлення громадян, за результатами виборів, які відбудуться і які будуть оголошені ЦВК, прийме присягу на урочистому засіданні Верховної Ради. Верховний Суд в 2004 році не призначав президента, і в 2010 році жоден із судів президента не призначить. Президента в 2004 році, так само як і зараз, шляхом голосування обрали виборці, результати в подальшому були затверджені ЦВК, вони були предметом судового розгляду і суд надав їм свою оцінку. І все. Так і зараз суд не буде призначати президента. Президента оберуть люди. І саме головне – щоб результати голосування людей простот не були спотворені, і саме заради цього працює юридична команда Блоку Юлії Тимошенко. І саме тому ми готові відстоювати результати реального волевиявлення громадян будь-яким законним способом, включаючи звернення до суду із відповідними позовами. Запитання із залу: Чи можливий четвертий тур, п’ятий, десятий?.. Сергей Власенко: Давайте так: теоретично можливо багато чого, але практично я не думаю, що відбудеться навіть третій тур. У випадку, якщо голосування кожного разу будуть відбуватися з таким рівнем фальсифікацій, що це не дозволить встановити реальне волевиявлення громадян, то звичайно, що суди повинні скасовувати результати такого голосування і призначати повторне голосування. Це гола теорія. З точки зору практики, мені здається, що команді БЮТ вдасться завадити масовим фальсифікаціям і ми отримаємо реальний результат волевиявлення громадян на цих виборах, який буде затверджений ЦВК і новообраний президент України зможе прийняти присягу на урочистому засіданні Верховної Ради. Я думаю, що цю жінку усі привітають. «Главред»: Розкажіть про тактику перемоги Юлії Тимошенко, якщо вона не становить таємниці. Сергей Власенко: Тактика перемоги Юлії Володимирівни полягає в тому, щоб звертатися до людей, роз’яснювати свою позицію, вказувати на недоліки команди-конкурента – це традиційний набір інструментів, які використовуються під час передвиборчої кампанії. Зокрема, в тому числі і участь у телевізійних дебатах. Наш кандидат не боїться прямої дискусії, не боїться дискусії у прямому ефірі, не боїться гострих запитань, має відповіді на ті запитання, які команда-конкурент може або готова нам задавати. Єдине, що, на жаль, політичні опоненти не завжди готові до цього. «Главред»: У першому турі розрив між результатом Юлії Тимошенко і Віктора Януковича становив близько 10%. Як Юлія Тимошенко планує подолати цей розрив? Сергей Власенко: Перший тур відрізняється від другого туру принципово, оскільки в другому турі у нас два кандидати, а не вісімнадцять, і це боротьба один на один, а не сімнадцять проти одного. Тому я не бачу тут проблем. Віктор Федорович набрав 35%, Юлія Володимирівна набрала 25% - це загалом 60%. Тому 40% людей мають визначитися у другому турі і проголосувати за того чи іншого кандидата. Я переконаний, що люди зможуть реально оцінити ті кроки, які здійснював той чи інший політик, ті обіцянки, які давалися, які з них виконано. Тому люди прийдуть на виборчі дільниці і проголосують за того кандидата, який їм більше до вподоби. На мій погляд, головне – щоб люди прийшли на виборчі дільниці, оскільки саме це є найбільш важливим – щоб люди в подальшому не говорили, що їм нав’язали того чи іншого президента. Кожен повинен прийти і висловити свою громадянську позицію з цього питання. Запитання із залу: Прокоментуйте ситуацію із відставкою Василя Онопенка. Сергей Власенко: Все, що стосується постанови, яка зареєстрована у Верховній Раді щодо скасування рішення про обрання Василя Онопенка суддею Верховного Суду носить політичний характер. Юридичних наслідків, навіть в результаті прийняття такої постанови, не буде жодних. Тому що кожен юрист першого курсу вам скаже, що неможливо людину звільнити, скасувавши рішення про її призначення. Будь-який нормативний акт, зокрема, індивідуального характеру, про призначення тієї чи іншої особи вважається виконаним на момент призначення людини, і в подальшому ти його хоч за скасовуйся, але юридичних наслідків не буде жодних. Тому єдина політична можливість, яка була у регіоналів, вони нею і скористалися. Юридичних наслідків не буде жодних. На жаль, змушений констатувати, що таку практику запровадив юридичний блок Секретаріату Президента попереднього складу. Вони масово скасовували рішення про призначення тих чи інших осібна ті чи інші посади. Наскільки мені відомо, відсотків 90 цих людей в подальшому звернулися до суду і поновилися на своїх робочих місцях, а такі рішення Президента були визнані такими, що не відповідають чинному законодавству. До речі, є достатньо цікавий момент. Зараз ми обговорюємо проблему третього туру, але я би звернув вашу увагу на те, що дуже багато експертів прогнозували шквал позовів за наслідками першого туру. Ви бачите, що ситуація розв’язалася достатньо спокійно. Так, були позови щодо фальсифікацій, які мали місце на місцях, було декілька позовів, поданих до Київського апеляційного адміністративного суду, але Вищий адміністративний суд як суд першої інстанції не розглядав жодних рішень ЦВК. Тому я думаю, що в цій ситуації роль судів трошки перебільшена. Суди будуть використовуватися, принаймні, юридичною командою БЮТ, лише для захисту результатів волевиявлення громадян. В іншому випадку ніхто не буде звертатися до суду, і ми це підтвердили за результатами нашої роботи після першого туру. Читач сайту «Главред» Владимир, Артемовск: Выборы показали,что средства массовой информации,находящиеся в руках крупного капитала превратились в орудие против одного кандидата Тимошенко. У нас в Артемовске перед первым туром выборов не показали выступление Тимошенко по Айситиви,т.к. депутат регионал Лукьянов заблокировал трансляцию. Ведущие программ, которые называются "Свобода слова" в последнее время ведут себя мягко говоря не корректно. Местный штаб БЮТ,возглавляемый Загурским просто молчит. Сергей Власенко: Насправді, ми будемо реагувати на всі порушення чинного законодавства, зокрема, в східних регіонах. Ці порушення фіксуються і їм буде надана належна правова оцінка, в тому числі шляхом звернення в суди. Аналогічна ситуація відбувається не лише на сході України, а й в будь-яких регіонах України, де ті чи інші ЗМІ належать особам, які в той чи інший спосіб підтримають представників Партії регіонів. Так, вони блокують інформаційну діяльність уряду, деколи використовують свої ЗМІ для брудних технологій, для того, щоб не надавати виборцям правдиву інформацію. Фактично це є всюди по Україні. Про це ми говоримо весь час, ми закликаємо журналістів професійно виконувати свої обов’язки, ми закликаємо журналістів не замикатися на політичних уподобаннях власників ЗМІ. Але ми будемо реагувати на такі дії ЗМІ також і шляхом звернення до відповідних судових установ. Читач сайту «Главред» (Ukraine, Odessa): Шансы Юлии Тимошенко на победу ничтожны, считают эксперты Американского института в Украине. Чтобы обскакать Виктора Януковича, она должна переманить на свою сторону около трех миллионов избирателей (12%). Рвануть так резко вперед Леди Ю сможет только в одном случае - начав нечестную предвыборную игру. Шансы Януковича на победу огромны. "По любой из моделей социальных исследований видно, что Янукович имеет значительное преимущество над Тимошенко. Он может обогнать премьера минимум на 13%", - заявил интернет-газете "СЕЙЧАС" партнер компании по изучению общественного мнения Public Opinion Strategies Джин Ульм. По его словам, во втором туре Янукович может набрать 58%, а Тимошенко - только 42%. Сергей Власенко: Будь-який експерт, будь-який соціолог може заявляти те, що він вважає за потрібне. Однак слід звертати увагу на те, що це не завжди має відношення до реальності. Я вважаю, що шанси кандидата в президенти Тимошенко є високими. Є вважаю, що вони є вищими, ніж у Януковича, не зважаючи на результати першого туру, оскільки, як я зазначив, близько 40% людей не проголосували за Тимошенко або за Януковича, тому саме за голоси цих виборців і відбувається боротьба у другому турі президентських виборів. Я вважаю, що кожен громадянин України є достатньо розумним для того, щоб проаналізувати і дії чинного прем’єра, і дії лідера опозиції, проаналізувати, що зродила прем’єр для країни, що зробив лідер опозиції, і за результатами такого аналізу визначитись. Подивитись, хто обіцяв підняти пенсії і зарплати і хто їх піднімав, подивитися, хто обіцяв повернути шельф Чорного моря і хто його повернув, подивитися, хто обіцяв прибрати газового посередника і хто його прибрав з території України. І тому кожен виборець зможе сам надати всім оцінки. Тому я щиро переконаний в тому, що результати не будуть такими, як зазначалося у запитанні. За результатами другого туру перший президент-жінка прийме присягу у Верховній Раді України. Читач сайту «Главред» ULTIMATE (Ukraine, Kiev) Коли буде проведено судову реформу? Чи існує хоча б примірний текст цієї реформи? І як зробити так, щоб суди не були "карманними"? Сергей Власенко: Це таке глобальне питання, яке, можливо, лише частково стосується теми нашої прес-конференції. Однак хотів би на нього відповісти. На мій погляд, не може бути чесного і справедливого суду в державі, яка в принципі ментально готова до корупції. Близько 80% громадян України вважає хабар найбільш ефективним і найбільш прийнятним для них способом вирішення проблем. Тому, на жаль, в корупційно орієнтованій державі чесного суду як такого бути не може. Я розумію, що те, що я пропоную, є достатньо довгим шляхом, однак нам треба реформувати українську ментальність – ментальність українського суспільства. Я вважаю, що це можливо. Звичайно, треба також міняти і процедури призначення суддів на посади, звичайно, треба міняти процедуру притягнення суддів до відповідальності, звичайно, треба обмежувати суддівський імунітет, звичайно, треба міняти процедуру розгляду справ. Це дуже важливо, але це другорядні речі, які неможливі без зміни ментальності суддів, без відновлення довіри до суду у суспільстві і т.д. Насправді на сьогоднішній день у судовій системі працює дуже велика кількість людей, які виконують свої обов’язки чесно, справедливо і виносять чесні, законні, коректні рішення. Просто суспільство у нас зараз виховується на негативних прикладах, а не на позитивних. Читач сайту «Главред: Святослав, Киев: Вам не кажется, что пришло время полностью пересмотреть законодательную базу, которая смогла бы урегулировать взаимоотношения между двумя основными субъектами права такими как власть и народ? Так как власть уже давно не выражает интересы народа, а является источником его угнетения! Сергей Власенко: Це загальне питання, яке не зовсім стосується прес-конференції. Я думаю, що я зможу дати на нього відповідь в електронному вигляді.