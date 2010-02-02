«Главред» готовится ко второму этапу «Ночи выборов»

Гости «Главреда» проанализируют результаты выборов и обнародуют прогнозы о политическом, экономическом и социальном положении страны, которую возглавит новый президент. В пресс-центр «Главреда» приглашены представители фракций БЮТ и Партии регионов, известные экономисты, эксперты-международники, послы зарубежных государств, политологи, политтехнологи, представители общественных организаций, которые осуществляют мониторинг избирательного процесса. Также партнерами пресс-марафона «Ночь выборов на «Главреде» являются Украинский независимый центр политических исследований и Украинская школа политических студий. Будет осуществляться видео-трансляция всех мероприятий на сайт «Главред», оперативно будут размещаться на главной странице и в рубрике «ВЫБОРИ-2010» материалы, подготовленные журналистами издания по итогам пресс-конференций. Напомним, что во время первого этапа пресс-марафона, который состоялся в ночь с 17 на 18 января 2010 года, интернет-издание «Главред» зафиксировало рекордную посещаемость своего сайта в течение суток. «Статистика посещения сайта «Главред» достигла рекордных показателей, преодолев планку в 100 тыс. посетителей за день и заняв 5-е место в рейтинге top.bigmir.net», - сказал руководитель группы сайтов «Главред» Дмитрий Столярчук. Тогда «Главред» провел 12 пресс-конференций кандидатов в президенты, их представителей, политиков, политологов, социологов, юристов, представителей правоохранительных органов, иностранных наблюдателей. Подробная программа второго этапа пресс-марафона будет обнародована в ближайшие дни на сайте www.glavred.info.