Дневник «великой княгини»

2 февраля 2010, 10:39

«Живой журнал» дочери первого президента России Татьяны Юмашевой-Дьяченко стал одной из главных тем не только в российской блогосфере, но и прежде всего – в политических кулуарах страны.

Стороннему наблюдателю этот повышенный интерес к дневнику Дьяченко может показаться странным. Дочь Ельцина давно уже не на должностях, активного участия в политической жизни ни она, ни ее муж – бывший глава Администрации президента России Валентин Юмашев – не принимают. Ну захотелось человеку поделиться воспоминаниями... Но каждый, кто посвящен в русские политические обычаи, прекрасно понимает, что такой журнал – подлинная мина замедленного действия, способная взорваться в нужный момент. Семья Ельцина все еще остается живым политическим организмом. Да, ее влияние скрыто в светской хронике, из политических текстов его не вытащишь. Но если взглянуть, скажем, на список гостей на недавнем юбилее Валентина Юмашева (для празднования был арендован один из московских театров), становится ясно, какие люди сегодня правят бал в стране, ошибочно считающейся владениями Путина и Медведева. Кстати, Путин тоже был гостем этого юбилея – и никоим образом не случайно. Человек, бывший зятем первого президента и остающийся тестем все еще могучего олигарха Олега Дерипаски, не просто отдыхает, пусть и не занимает официальные должности. И жена у него – не просто домохозяйка. Проще говоря, речь идет о царской семье, живущей неподалеку от Кремля. И если «великая княгиня» решается на дневник в сети – значит, она тщательно обдумывает свои действия с царедворцами. И знает, что речь идет не о воспоминаниях. Речь идет о серьезном политтехнологическом проекте, рассчитанном на ближайшее будущее. Татьяна Дьяченко ничего в своей жизни не делала просто так. Впрочем, как и ее отец, точно рассчитавший не только времена своей власти, но и времена своего призрачного безвластия. Речь идет о предупреждении. Валентин Юмашев и Татьяна Дьяченко знают все обо всех. А то, чего не знают, могут узнать. Они напоминают: с семьей нужно считаться. Ее не стоит забывать, когда начнется разговор о будущем российской власти. Да и сейчас Татьяна Дьяченко не планирует «просто» делиться воспоминаниями. Вот пример буквально последних дней. Бывший мэр Москвы Гавриил Попов выступил на страницах газеты «Московский комсомолец» со статьей, в которой неожиданно остро раскритиковал реформы покойного Егора Гайдара. Тут тоже речь идет не об истории, а о самозащите. Действующий мэр Москвы Юрий Лужков – а Попов не просто его предшественник, но и соратник – чувствует определенную опасность со стороны Кремля. Ведь должность мэра Москвы остается одним из самых лакомых кусочков российской власти и российских денег. Выступление с критикой Гайдара и его реформ – это напоминание: а мы в Москве совершили все правильно, у нас – другой генезис, другая династия. И не стоит нас трогать... И тут Татьяна Дьяченко выступает в своем журнале с большим текстом о том, как Юрий Лужков собирался стать премьером, а потом – и президентом России, как он остановил возвращение на должность руководителя правительства Виктора Черномырдина, в котором Борис Ельцин уже тогда видел своего преемника. И как она, Дьяченко, и ее муж, а тогда – еще и глава президентской администрации Валентин Юмашев – остановили продвижение к власти самого Лужкова. Московский мэр предстает как ничтожный властолюбивый интриган, думавший не о стране, а только о собственных интересах. И именно поэтому Борис Ельцин не доверял ему и не хотел ставить во главе правительства. Вот такой сюжет, который, несомненно, понравится тем в Кремле и российском правительстве, кто пытается избавиться от Лужкова и его ближайшего окружения. Ранее главным доказательством семейной влиятельности была собственно личность Бориса Ельцина, который оставался патриархом российской политики даже тогда, когда обывателю казалось, что его случайный преемник правит, ни с кем и ни с чем не считаясь. После смерти Ельцина – капиталы. Теперь же в кризисной России таким доказательством становится информация. Именно поэтому за творчеством Татьяны Дьяченко будут пристально следить не только блоггеры...

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