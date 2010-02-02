Выборы без «силовиков»

Такова уж постсоветская традиция, и в нашей стране она тоже установилась отнюдь не вчера: президентские выборы, например, вызывают призрак «силового варианта» с 1994 года включительно. Тогда столицу пугали шахтерами, в 1999-м в Кривом Роге бросили гранату в толпу сторонников Витренко, на Донбассе результат Леонида Кучмы создавали самые обычные бритоголовые, ну а о 2004-м и говорить нечего. Особенно активно масло в огонь подливают политики. Сегодня, например, Юлия Тимошенко стращает народ «боевиками Януковича», которые якобы оккупировали «санатории и базы отдыха под Киевом». В то же время понятно и то, что вероятность и размах «силового варианта» зависит в первую очередь от тех, кто обязан его предотвращать – то есть от силовиков. Здесь Украина имеет определенный позитивный опыт: в отличие от некоторых наших соседей по тому же СНГ, у нас в политических разборках никогда не участвовала армия. Однако негатива тоже хватает. В 2004 году, например, разделилась по принципу поддержки двух основных кандидатов милиция. Не до конца понятные движения совершали и спецслужбы (правда, в 2005 г. не без активного содействия некоторых экс-руководителей СБУ укрепилось мнение, что именно эта организация предотвратила разгон Майдана внутренними войсками и дальнейшую эскалацию насилия). В ходе последней «пятилетки нестабильности» силовые ведомства тоже схлестывались в противостоянии: всем памятна ситуация 2007 года, когда восстановленный судом генпрокурор Святослав Пискун входил в здание ГПУ при поддержке милицейского спецназа, а противодействовать ему в этом пытались бойцы Управления госохраны. Досрочные выборы в том же году, по слухам, ознаменовались попыткой Президента Ющенко привлечь к разгону непокорной Рады внутренние войска, которые, впрочем, как и в 2004 году, до столицы так и не дошли. В 2008 г. очередные внеочередные выборы, наоборот, не состоялись, несмотря на желание Ющенко: депутаты от БЮТ заблокировали Киевский административный апелляционный суд, хотя их и приказано было вытеснить оттуда частям все того же УГО. Нынешние выборы пока отмечены только конфликтом на полиграфкомбинате «Украина», в котором активно участвовали депутаты и милиция. Тогда уже «регионалы» начали рисовать апокалиптические сценарии, в соответствии с которыми штурм «Украины» был репетицией масштабных боевых действий, которые правоохранители якобы начнут в случае поражения Тимошенко на выборах. Эти же события стали поводом к увольнению главы МВД Юрия Луценко. Параллельно Виктор Янукович обратился к силовикам с призывом «не допустить провокаций» и «все силы положить на алтарь защиты конституционного строя в Украине». Кстати, в 2004 году с подобным обращением к правоохранителям выступил тогда еще кандидат в президенты Виктор Ющенко. Именно милиция должна «разбираться» с массовыми акциями, которые, напомним, планируют оба претендента на президентский пост. В свою очередь, другие структуры тоже могут сыграть, в зависимости от ситуации, важную роль. Так, например, есть информация, что «регионалы» накануне первого тура пытались активно, хотя и безуспешно, давить на Госпогранслужбу, чтобы не допустить в Украину легендарных грузинских наблюдателей. «Главред» решил разобраться с диспозицией сил в руководстве основных силовых структур, чтобы выяснить, с кем в случае чего «пребудет сила». И стоит ли вообще украинцам чего-то особо опасаться. ГПУ Генеральную прокуратуру традиционно называют структурой, подконтрольной «регионалам» и отчасти действующему Президенту, к чему ГПУ постоянно дает поводы. В частности, генпрокурор Александр Медведько, по сути, уничтожил юридические основания атаки БЮТ на резиденцию «Межигорье» (ГПУ изъяла все документы по этому делу, и их след пока что кажется безвозвратно потерянным). Он же неоднократно заявлял, что судимости Виктора Януковича были сняты в совершенно законном порядке и т.д. Мощное «региональное» лобби существует и среди его заместителей. Все громкие дела в отношении условных «помаранчевых» отданы на откуп «донецкому» Ренату Кузьмину, еще один заместитель главы ГПУ Виктор Пшонка считается личным другом Виктора Януковича, а его сын в свое время попал в Верховную Раду по спискам Партии регионов. Менее ангажированными можно считать многолетних профессионалов, вращающихся в верхах ГПУ иногда еще со времен Леонида Кучмы. Однако публичная деятельность этих людей в последнее время объективно играет на руку все той же ПР. Так, не носящая яркого «политического окраса» Татьяна Корнякова заявляла, что «меморандум» между Ющенко и Януковичем, о котором заявил экс-сотрудник Секретариата Президента Ярослав Козачок, является фальшивкой, а грузинские наблюдатели, массово приехавшие в Украину в канун первого тура выборов, получили грузинское гражданство лишь в конце декабря прошлого года. К пулу «сине-белых» можно условно причислить и Сергея Винокурова, сохраняющего руководящие должности в ГПУ при любой власти – его считают близким к Компартии, чей лидер открыто заявил о поддержке Януковича во втором туре. Крайне гибкую позицию занимает заместитель Медведько Виктор Кудрявцев, в свое время объявивший Тимошенко в розыск Интерпола и «замявший» многие дела о фальсификации выборов 2004 года. Его традиционно считают близким к Виктору Медведчуку, в последнее время существенно сблизившемуся как раз с Юлией Тимошенко…Весьма неясной является позиция Виталия Щеткина, который отвечает за расследование наиболее резонансных дел и был восстановлен в должности решением суда. К «квоте» действующего Президента среди заместителей Медведько причисляют Николая Голомшу. Этот служитель закона был уволен из ГПУ во время второго прихода Виктора Януковича на должность премьера, хотя скоро Голомшу возобновили в занимаемой должности. МВД Министерство внутренних дел под руководством «недоотставленного» Юрия Луценко в последние пару лет стало, на первый взгляд, надежным оплотом Юлии Владимировны. После повторного прихода Луценко в кресло министра в декабре 2007 г. расставленные в руководстве министерства «донецкие» кадры были «зачищены» самым оперативным образом. В то же время по целому ряду причин считать МВД 100 % лояльным Тимошенко сегодня нельзя. Самым надежным из имеющих первостепенное значение замов Луценко считается Михаил Клюев. Несмотря на свое «донецкое» происхождение, генерал Клюев в общественном сознании отмечен большой «оранжевой» печатью: именно он в бытность свою начальником УМВД в Донецкой области устроил знаменитый «штурм» подконтрольной Ринату Ахметову фирмы «Люкс» с использованием БТР (2005 г.). Тогда даже Юрий Луценко вынужден был заявить, что бронетехника – это уже перегиб. Тем не менее, в 2007 г. Клюев стал его первым замом, а после недавней отставки Луценко, находясь в статусе и. о. министра, сам же предложил Кабмину утвердить на этой должности своего бывшего шефа. В то же время «регионалы» известны умением находить ключики к очень нужным людям. В милицейской общественности упорно циркулирует информация, что донецкие эмиссары настойчиво торят тропу к генералу Клюеву, и наряду с угрозой «кнута» в случае победы Януковича не забывают сулить ему и существенные «пряники». Вполне «протимошенковским» слывет Геннадий Москаль, возглавляющий крымский главк. Надо, впрочем, помнить, что публичную лояльность кому бы то ни было многоопытный, несмотря на кажущуюся простоватость, генерал высказывает крайне редко. Москаль работает на высших должностях в МВД, а также на губернаторских должностях, еще со времен «среднего Кучмы», и за все это время нажил только одного серьезного публичного врага. Враг, конечно, тот еще – Нестор Шуфрич – но даже это не означает, что в случае победы Виктора Януковича Геннадий Москаль через некоторое время не возникнет на какой-то высокой должности снова. Оба этих человека считаются наиболее вероятными и. о. главы МВД, если «регионалам» таки удастся добиться отстранения Луценко от должности де-факто. А вот охраной общественного порядка в МВД заведует Александр Савченко, укрепившийся на этой должности в 2005 году. Тогда его назначение вызвало бурю эмоций у вчерашних участников Майдана: ведь еще в 2001 г. Савченко, как начальник административной милиции Киева, организовывал разгон палаточного городка оппозиции у стен администрации Президента Кучмы. А в 2004 г. он же руководил спецназом, охранявшим здания АП и правительства от демонстрантов. В обоих случаях Савченко, как он сам неоднократно выражался в разных интервью, лишь «профессионально исполнял приказы». К чести генерал-майора надо сказать, что это не простая похвальба: ведь в том, что в 2004 все обошлось без жертв, заслуга не одной только «оранжевой» стороны. Хотя кто знает, как поступил бы милиционер Савченко, получай он «сверху» иные приказы. На нынешнем этапе Александра Савченко можно считать «условно беспристрастным». К тому же, в случае массовых беспорядков в Киеве ситуация больше зависит от оперативных действий столичного главка. Начальником же милиции Киева является достаточно лояльный лично Юрию Луценко Виталий Ярема, которого с этой должности уже снимали при втором премьерстве Виктора Януковича, и, несомненно, снова снимут в случае его президентства. Поговаривают, что именно ради контроля за Яремой Юлия Тимошенко и удерживает всеми правдами и неправдами Юрия Луценко в министерском кресле. Вторая же сила, от которой в случае массовых беспорядков зависит, возможно, даже судьба страны – это внутренние войска. Руководитель же этих войск Александр Кихтенко может быть лоялен только Президенту Ющенко. Он поддержал гаранта еще в ходе конфликта за кресло Генпрокурора в 2007 г. – хотя глава МВД Василий Цушко был как раз на противоположной стороне. Именно Кихтенко Виктор Ющенко ввел в состав СНБО вместо Луценко, и, таким образом, именно Кихтенко примет участие в завтрашнем внеочередном заседании данного органа. Темой этого совещания, кстати, будет гарантирование прав граждан в день второго тура президентских выборов. Впрочем, то, что Ющенко намеревается обсудить такой вопрос именно с начальником внутренних войск, еще не означает, что глава государства готовится к подавлению массовых акций. Скорее, все дело в том, что в стране маловато верных Президенту милицейских генералов. В завершение милицейской темы надо отметить, что милиция не только подавляет массовые беспорядки, но и, например, обеспечивает порядок на участках и охрану бюллетеней. В этом плане при шатком положении и столь же шатком авторитете Юрия Луценко, очевидно, все будет зависеть от местных милицейских начальников. Особых сюрпризов здесь не ожидается: в большинстве регионов (за ярким исключением, конечно, Крыма) милиция находится если и не с народом, то уж точно с теми, за кого этот народ голосует. Например, ГУ МВД в Донецкой области возглавляет давно поддерживающий Рината Ахметова (и поддерживаемый им) Николай Купянский, а милицию Львовщины – Василий Писный, родной брат которого является представителем кандидата Юлии Тимошенко. … Служба безопасности Украины – не инструмент для уличной борьбы. Хотя может поучаствовать и в ней: в уже упомянутых публикациях 2005-го года утверждалось, например, что в дни Майдана генералы СБУ грозились милицейскому начальству в случае атаки на народ какого-нибудь «Беркута» пустить в дело снайперов и «Альфу». Но главное – это технические возможности и «точечные акции». Без налаженной координации, связи и т. п. никакие массовые акции невозможны, и СБУ в случае чего может эти связи обрубить или запутать, как никто. Глава СБУ Валентин Наливайченко в последнее время считался «умеренно лояльным» и к Виктору Ющенко, и к Юлии Тимошенко. Последнее объясняется двумя вещами. Во-первых, в марте текущего года БЮТ поддержал назначение Наливайченко легитимным главой спецслужбы (до того он был только и. о.). Во-вторых же, застарелая нелюбовь Виктора Ющенко к спецслужбам ни у одного руководителя СБУ не могла не вызвать хоть каких-то ответных чувств. В то же время есть мнение, что Валентин Наливайченко, в последнее время ушедший с публичного горизонта (что, впрочем, нормально для руководителя спецслужбы), заинтересован не столько в победе какого-либо из кандидатов, сколько в обеспечении собственного будущего при любом из вариантов. И чтобы ему в этом будущем не слишком рано попасть на пенсию. Уже упомянутой «Альфой» руководит один из замов Наливайченко Валерий Хорошковский. Лицо слишком известное, чтобы много о нем говорить. Можно только отметить, что если мера лояльности г-на Хорошковского г-ну Ющенку остается величиной неизвестной, то его разнообразные бизнес-контакты с Дмитрием Фирташем – вещь более осязаемая (в частности, именно через руки Хорошковского г-н Фирташ получил контроль над телеканалом «Интер», а позже именно по приказу Хорошковского все та же «Альфа» приняла участие в конфликте между «РосУкрЭнерго» и НАК «Нафтогаз»). Что же касается Юлии Тимошенко, то Валерий Хорошковский – один из многих, кого она сначала громогласно хвалила (в начале ее второго премьерства Хорошковский возглавил таможню), а потом столь же громко порицала. Близким к Секретариату Президента считают еще одного первого зама главы СБУ - Василия Грицака. По слухам, он является личной креатурой главы СП Веры Ульянченко. Впрочем, г-н Грицак сохраняет неплохие отношения и с БЮТ, и с ПР, в частности, со своим полным тезкой «регионалом» Василием Грицаком. Заместитель Наливайченко Николай Герасименко получил всеукраинскую известность во время акций «Украина без Кучмы!», когда пытался всерьез и надолго упрятать за решетку их организаторов. Впрочем, сейчас Герасименко занимается куда более мирным делом – именно на него взвалилась вся тяжесть расследования «дела о Голодоморе». Еще один зам Наливайченко Анатолий Присяжнюк получил свою должность лишь в ноябре прошлого года. До этого он руководил компанией «Черноморнефтегаз» (где якобы был причастен к созданию схемы незаконных поставок газа на предприятия злейшего врага Тимошенко Дмитрия Фирташа), параллельно будучи депутатом Верховного Совета Крыма от… Компартии. Таким образом, в СБУ Тимошенко опереться практически не на кого. «Кина» не будет? Представители обоих главных кандидатов в разговорах с «Главредом» выразили уверенность, что определяющей роли на выборах силовики не сыграют. «Ну чем будет заниматься милиция? Избивать мирных граждан? Или сажать в тюрьму проигравшего кандидата? Это смешно», - уверен «регионал» Владимир Сивкович. «Другое дело, если будут провокации со стороны Юрия Луценко или Кабмина – тогда Генпрокуратура должна будет отреагировать. Хотя я считаю, что проигравшая сторона признает свое поражение, и все будет спокойно», - добавляет он. «Негативной тенденцией я считаю возросшее давление прокуратуры на милицию – в частности, когда возбуждаются уголовные дела против милиционеров, которые исполняют свой долг, как в случае с полиграфкомбинатом «Украина», - считает депутат от НУНС Кирилл Куликов. Однако опасности конфликта между силовыми структурами или милицией и народом не видит и он. «Как принято у нас в Украине, победитель после выборов мирится с побежденным, а крайними могут оказаться правоохранители. Поэтому я уверен, что они на выборах займут такую позицию, чтобы претензий к их действиям не было ни у одной из сторон», - уверен Куликов. Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко также уверен, что кровопролития на этих выборах ждать не стоит. Впрочем, совсем без влияния силовиков на выборы не обойдется. «Силовые структуры могут быть использованы с целью нейтрализовать определенные технологии на выборах – к примеру, милиция активно пыталась пресекать голосование на дому без справки, на чем настаивала Партия регионов. Но в целом же силовики будут соблюдать нейтралитет, в первую очередь, это выгодно им самим», - говорит политолог. В то же время определенные опасения у Фесенко вызывают массовые акции сторонников обоих кандидатов, намеченные на ближайшее время. «Нельзя полностью исключать возможность конфликта между сторонниками Тимошенко и Януковича, к примеру, под ЦИК. Но милиция в целом чью-то сторону принимать не будет, даже если какие-то попытки будут предприниматься, к примеру, Юрием Луценко», - полагает эксперт. Что же касается самого Юрия Витальевича, то его противоречивый статус, по мнению политолога, явно не играет ему на руку: «в глазах подчиненных все решения Луценко будут иметь ослабленную легитимность и будут выполняться не в полном объеме». Впрочем, главным фактором, который заставляет предполагать мирный исход выборов, является тотальная усталость общества от обоих кандидатов. Несмотря на попытки обоих кандидатов разыграть тему «спасения Родины», желающих рискнуть здоровьем ради любого из них сегодня наберется крайне мало. Что же до возможного использования «боевиков» любого типа, то сил правоохранителей на наведение порядка хватит в любом случае.