Защитит ли Украину визовая стена?

Попытка депутатов преодолеть визовые проблемы имеет стойкий привкус политизации

29 января 2010 года украинское медиа-пространство взорвала новость – шесть народных депутатов Украины из разных фракций подали законопроект о возобновлении визового режима для граждан ЕС, реагируя на отсутствие изменений в сфере выдачи виз и неэффективное выполнение европейскими дипломатическими представительствами Соглашения об упрощении оформления виз. Информационный взрыв встретили по-разному: эксперты и критически мыслящие граждане – с разочарованием в отсутствии компетентного подхода власти к решению актуальной проблемы, а отдельные политики с постсоветским типом мышления – с чувством выполненного долга перед своими избирателями, которые не первый год проходят сложные процедуры получения виз. Многие граждане должны были ощутить радость и успокоение из-за попытки депутатов решить свои визовые проблемы, восстановить социальную справедливость, которая должна была проявиться в принципе симметрии и паритетности взаимоотношений со странами - членами ЕС, что по сути означает возведение новой стены на европейском пространстве. Для многих же экспертов данная инициатива несколько несвоевременна и нелогична, поскольку имплементация упоминавшегося Соглашения хоть и вызывает критику по поводу неэффективного выполнения отдельных ее статей, но все же остается открытой для усовершенствования, в процессе которого могут участвовать как украинская сторона, так и европейская. Специально созданный Совместный комитет экспертов проводит мониторинг выполнения Соглашения и имеет право вносить необходимые коррективы. Кроме того, начатый в октябре 2008 года визовый диалог Украины с ЕС открывает перспективы возникновения Дорожной карты с четко сформулированными задачами и критериями приобретения безвизового режима с ЕС. Дополнительные возможности появились и в рамках программы «Восточное партнерство», одной из задач которой является отмена визового сбора для украинских заявителей. Имея в своих руках достаточное количество действенных инструментов, украинская власть должна была объединить усилия и направить их на выполнение задач, лежащих в сфере безопасности документов, миграции, общественной безопасности и порядка, а также проведения экономических реформ. Однако более легкой задачей оказалось использование риторики дипломатического давления вместо эффективного продолжения начатых изменений. Желание «поиграть мышцами» со властью ЕС было использовано еще в апреле 2009 года, когда Президент Украины поручил правительству рассмотреть возможность возобновления визового режима для граждан ЕС. Данная попытка закончилась в тот раз всего лишь легким раздражением европейских чиновников и облегченным вздохом тех украинских граждан, которые трудятся во имя приближения Украины к отмене визовых требований путем внутренних реформаций с использованием инструментов, испытанных странами, получившими сейчас свободу передвижения с ЕС. Первая попытка отдельных представителей украинского политикума преодолеть визовые проблемы граждан отсталыми и в то же время губительными для безвизового будущего Украины методами, оставила стойкий привкус политизации проявления такого беспокойства. Интересно, что, предлагая ввести визы для европейцев, апологеты принципа симметрии так и не дали обществу четкого ответа на то, как введение визового режима для ЕС решит отмену этого же режима для Украины? Притом они указывали на «преимущества» для украинского общества в реинкарнации визового режима, приводя определенные аргументы. Аргумент № 1 – «иллюзия безопасности» Согласно данному аргументу усиление безопасности в обществе произойдет из-за введения виз для граждан ЕС, что даст возможность отфильтровать попадание в Украину упоминаемых отдельными высокопоставленными чиновниками представителей криминалитета и нравственных извращенцев, которые якобы проникают в Украину сквозь настежь открытые двери. Данный аргумент поражает своей реликтовостью, поскольку эксперты по миграционно-визовым вопросам уже давно констатируют факт неэффективности виз как инструмента борьбы с организованной преступностью, контрабандой и другими пороками современного общества, которые и при наличии визовых препон попадают в страну назначения. К тому же страны ЕС не представляют собой миграционного риска для Украины. Что же на самом деле нужно делать, чтобы иметь высокий уровень безопасности и, следовательно, вплотную приблизиться к критериям безвизового государства? Об этом эксперты «Европа без барьеров» неоднократно писали, указывая на необходимость проведения ряда изменений и нововведений. Для этого, в частности, необходимо создать Интегрированное управление границами, которое отвечало бы европейским стандартам защиты государственных границ, установить тесную связь Государственной пограничной службы Украины с FRONTEX, усилить двустороннее сотрудничество с пограничными службами других стран, создать единый миграционный орган в системе органов исполнительной власти. Тем не менее, есть и определенные достижения. Стоит упомянуть и уже предпринятые шаги, в частности, в сфере упорядочения границ, что автоматически влечет за собой как усиление безопасности, так и выполнение критериев ЕС в отношении безвизового режима. В частности, достигнут прогресс в процессе ратификации договора между Украиной и Беларусью о государственной границе, приближено завершение этапа упорядочения и договорно-правового оформления украинско-молдавской государственной границы при участии EUBAM, возобновлены переговоры с Россией о делимитации Азовского и Черного морей. Аргумент №2 – «разочарование в Соглашении» «Разочарование года», «формальное и неэффективное соглашение», «профанация визового упрощения», - именно такими эпитетами наделяют Соглашение об упрощении оформления виз, вступившее в силу два года назад и предполагавшее определенные льготы для отдельных категорий граждан. В частности, речь шла об отмене визового сбора, предоставлении многоразовых долгосрочных виз, сокращении перечня требований для получения визы и тому подобное. Первый год имплементации Соглашения показал, что отдельные положения выполняются лишь частично и нередко трактуются консульскими служащими не в пользу заявителя. Однако второй год выполнения Соглашения продемонстрировал некоторые позитивные тенденции, которые «Европа без барьеров» обнародовала в СМИ. Большой объем как официальных данных, так и результатов социологических исследований, которые проводятся каждый год, был проигнорирован. Интересно, что апологеты визовых стен не верят ни одной из сторон, которая оперирует хотя бы какими-то фактами: ни Евросоюзу, ни МИД Украины, ни независимым экспертам, которые проводят мониторинг. Ведь согласно имеющимся данным, прогресс очевиден (хотя и недостаточен). В частности, было зафиксировано снижение уровня отказов – до 4,6% (согласно данным Еврокомиссии) и до 6-8% (согласно данным независимого мониторинга) по сравнению с предыдущими годами, когда доля отказов в общей массе заявителей была стабильно выше 10%. Количество бесплатных виз в общем массиве шенгенских виз – около 30%, а еще до введения Соглашения этот процент не превышал 5%. Согласно независимому мониторингу, срок длительности каждой десятой шенгенской визы год и более, хотя раньше долговременных шенгенских виз было только 2-3%. Общественная инициатива «Европа без барьеров» была одной из первых, кто указал на недостатки и неполное выполнение данного Соглашения. Однако мы видим в этом Соглашении первый шаг в правильном направлении к либерализации визового режима вплоть до его отмены. Аргумент №3 – «наполнение государственного бюджета» Наполнение государственного бюджета за счет визовых сборов – это практика стран, не имеющих никаких перспектив и желания интегрироваться в ЕС и, главное, перспектив безвизового режима. Привлекательно выглядят дополнительные миллионы гривен от поступлений за визовые сборы, но верит ли кто-нибудь всерьез в то, что европейцев-туристов станет больше или увеличатся европейские инвестиции, учитывая отсутствие привлекательной инфраструктуры и стабильной экономической ситуации в стране. Знают ли сторонники визовых режимов, что турист из ЕС за один час пребывания в Украине тратит в среднем $106 (в то время как турист из стран СНГ – $31). И главное, что большая часть этих поступлений – это прибыли малого и среднего бизнеса. Новые страны - члены ЕС, в частности Болгария и Румыния, после односторонней отмены виз для граждан ЕС указывали на рост поступлений в свои государственные бюджеты за счет доходов от иностранных инвестиций, иностранного туризма и тому подобное. Аргумент №4 – «как они нам, так и мы им» Философия асимметричного режима предусматривает перспективу продвижения, модернизацию мышления еще перед «дверями» в европейский дом. Это - своеобразный знак готовности общества к принятию ценностей ЕС, подтверждение искренности намерений. Конечно, легче мыслить категориями «око за око, зуб за зуб», что в контексте данного вопроса является шагом назад или топтанием на месте. Как доказывает опыт, Украина не единственная страна, которая пошла на введение принципа асимметрии в визовых взаимоотношениях с ЕС. Примеры Румынии, Болгарии, стран Западных Балкан, доказывают, что от отмены в одностороннем порядке виз для граждан ЕС они не только не потеряли, но и достигли главной цели – безвизовых поездок в страны ЕС. Введение безвизового режима для ЕС способствовало росту числа граждан ЕС, в частности, до отмены виз (в 2004 году) количество визитов достигало 4,5 млн. человек, а в 2008 году этот показатель составил 9,2 млн. Очевидно, что введение виз снизит количество посещений без не повышения шансов Украины к последующему упрощению визового режима с ЕС. Так, например, Молдова после введения визового режима с Румынией не сумела продолжить начатый переговорный процесс с ЕС по заключению нового усиленного соглашения из-за торможения всех процедурных шагов. Или Украине нужно совершить собственную ошибку, чтобы понять, что введение визового режима с ЕС обеспечит только примитивное, временное ощущение «торжества справедливости», что в результате приведет к стратегическому проигрышу?! Какие законопроекты будут действительно полезными? Какая законотворческая деятельность депутатов может способствовать приближению Украины к безвизовому будущему? Недавно Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам миграции». В течение двух последних лет (2008 – 2009 гг.) – это только один документ, касающийся сферы миграционной политики, - одной из составляющих государственной политики по отмене виз со стороны ЕС. Другой закон из сферы управления границами – «О пограничном контроле» – был принят в ноябре 2009 года, что лишь частично обеспечивает цели выполнения Концепции развития пограничной службы до 2015 года, в которой идет речь о приобретении ГПС европейских черт правоохранительного органа. Представление законопроекта по возобновлению виз для граждан ЕС – выглядит как способ обойти подготовку, рассмотрение и принятие целого ряда чрезвычайно важных законов, без которых обеспечение симметричного безвизового режима между Украиной и ЕС невозможно. В частности, речь идет о необходимости принятия «Закона о Государственной миграционной службе», внесении изменений и дополнений в закон «О государственной пограничной службе», проведении законодательной работы по направлениям – безопасность документов, защита персональных данных, управление границами и антикоррупционная политика, подписании и ратификации международных соглашений, конвенций и протоколов, что обязательно для отмены визового режима с ЕС. Позиция депутатов, действительно стремящихся обеспечить свободу передвижения для граждан Украины, должна основываться на тактике конкретных и действенных шагов вместо популистской риторики и непродуманных действий, которые отбросят Украину на десятки лет от стремления получить права свободных поездок украинцев в Европейский Союз.