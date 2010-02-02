3 февраля в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Будущий премьер будущего президента».

В пресс-конференции принял участие руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.



«Главред»: Насколько на сегодняшний день актуален вопрос формирования нового Кабинета Министров?



Андрей Ермолаев: В 2010 году президентские выборы не ставят окончательную точку в вопросе о власти и конфигурации власти в силу ограниченных полномочий президента согласно действующей Конституции. В силу специфической ситуации, которая сложилась во взаимоотношениях ветвей власти, состояние парламента, в котором нет на момент выборов стабильного, устойчивого коалиционного большинства и нет внятного сложившегося взаимодействия парламента и парламентской коалиции с Кабинетом Министром. Поэтому любой победитель с первых дней будет решать ключевую проблему: как завершить реконфигурирование власти для того, чтобы начал работать властный механизм, как запустить властную машину.

Тут существует несколько путей. Путь, который кажется самым простым: победитель начинает вести переговоры с существующими фракциями в парламенте на предмет создания коалиции, которая бы поддержала правительство и программу, которую предлагает президент-победитель. Собственно, об этом пути говорят оба кандидата.

Каковы ресурсы этого пути как первого варианта? В случае победы Тимошенко все кажется совсем линейным. Об этой простоте все время говорят представители БЮТ, выступают, комментируют, что чуть ли не с первых дней будет налажена работа. Они отталкиваются от того факта, что коалиция, которая сейчас существует в большей степени на бумаге и на страницах газет, оживет, будет пополнена голосами со стороны бывших оппонентов, и таким образом не только на бумаге, а и в реальном голосовании коалиция сможет работать. А значит, можно будет вносить предложения по обновлению Кабинета Министров, утверждать бюджет, утверждать программу правительства.

Вместе с тем, у этого варианта есть и свои риски. Первый и главный риск: Юлия Тимошенко как премьер на протяжении последних двух лет продемонстрировала довольно жесткую, эгоистическую политику, склонность к авторитарному стилю управлению. В качестве премьера на протяжении всех выборов со стороны исполнительной власти дискутировали не министры - дискутировали лично кандидаты, а также несколько спикеров фракции, что было несколько странным, учитывая специфику предвыборной борьбы и правил политических дебатов во всех вариантах (когда встречаются команды, профильные политики по отраслям и по специализации проблемы).

Поэтому еще за месяц-полтора до первого дня голосования прозвучал вполне понятный и всеми легко воспринятый тезис, что в случае победы Тимошенко как президента, по всей видимости, сохранится костяк нынешнего Кабинета Министров. И логично, что обязанности премьера будет исполнять доверенное лицо Тимошенко - нынешний вице-премьер господин Турчинов. Более того, в случае, если бы не удалось договориться о коалиционной поддержке или возникли бы какие-то шатания в парламенте, то вот это состояние - исполняющего обязанности премьера, первый вице-премьер - даже позволило бы решать тактические проблемы.

Но, как показали последующие события, у этого варианта есть большой риск, связанный с тем, что признание монополии Тимошенко и ее команды на исполнительную власть таким суррогатным способом невозможно со стороны ее новых политических оппонентов. В частности, вряд ли на такой вариант согласится партия «Наша Украина» - один из главных участников блока НУНС. Вряд ли с таким вариантом согласится Народная партия Костенко – тоже одна из довольно влиятельных групп в НУНС. По всей видимости, против такого варианта, такой полноценной монополии будут и представители партии «Единый центр».

То есть, грубо говоря, такой вариант не только не укрепит, а наоборот, разбалансирует даже тот состав коалиции, который есть. Рассчитывать в таком случае на поддержку со стороны бывших оппонентов вообще не приходится.

Я думаю, не случайно поэтому Тимошенко сразу после первого тура, как волшебник из рукава, достает предложение одному из наиболее успешных участников - Сергею Тигипко - о премьерстве. С одной стороны, это была резкая смена правил игры. Потому что до первого тура кандидат в президенты Тимошенко настаивала на своей программе, а после первого тура вдруг возникла совершенно новая интерпретация будущей политики исполнительной власти - что эта политика может быть микшированной, что она может опираться на программы других кандидатов. Более того, она как президент готова даже доверить антикризисную политику, политику реформ новому кандидату в премьеры.

Я не комментирую политический смысл таких коррекций, но вариант привлечения на пост премьера известного политика, не представляющего БЮТ, может действительно изменить ситуацию в парламенте. Это может рассматриваться как определенный компромисс, и не только коалиция может сохраниться, ей могут помочь голосами другие депутаты.

Но тут есть и обратная сторона, которая на самом деле является еще более сдерживающим фактором, нежели вариант сохранения нынешнего состава правительства во главе с Турчиновым. Дело в том, что привлечение лидера извне ставит вопрос об ответственности за то положение дел в стране, которое получает обновленная власть. Тигипко или любой другой молодой политик, который может рассматриваться в качестве компромиссного предложения для многих, будет выглядеть как своеобразная витрина, за которой в любом случае стоит волевая позиция президента-победителя.

Если молодой лидер соглашается с ролью витрины, тогда вопросов нет. Но если же речь идет об амбициозном проекте, в котором лидер доверят реализации и его наработок, - например Тигипко, Яценюка, может быть кто-то из молодых менеджеров, молодых губернаторов, бизнесменов нам неизвестных или из окружения, не связанного с парламентом - будет поставлен вопрос, на кого вешать ответственность за наследие, кто имеет право на моральные, политические, экономические оценки той ситуации в стране, которая сложилась на первое полугодие.

Здесь возможно, что эти косметические меры могут очень быстро привести к появлению правительства, которое, по сути, находится не в идеологической, а в содержательной оппозиции к президенту-победителю. Потому что возникает старый закон правил трех конвертов: если ты начинаешь свою политику и получаешь мандат, ты должен бороться за себя, за свое реноме, за свои взгляды. Вот эта угроза может сдерживать саму Тимошенко, несмотря на ее обещание и предложение.

Самое главное. Позиционирование такого правительства во главе с каким-то молодым реформатором в качестве компромисса предполагает и некую новую общую платформу, которую президенту нужно будет предлагать политическим силам в парламенте. Что на самом деле может не столько объединить, сколько усугубить конфликт, потому что это вынудит всех начать дискуссию о последовательности, о демократичности, наследии «помаранчевых» и «непомаранчевых» лет.

Я уже не говорю о том, что есть некоторые содержательные расхождения в позициях Тимошенко как возможного будущего президента и политика, который может приглашаться извне. Последний яркий пример, возникший на пустом месте - спорный вопрос о судьбе ГТС. Тигипко как один из фаворитов новых симпатий Тимошенко еще в ходе кампании говорил о том, что он будет готов инициировать создание международного консорциума, что будет серьезным противоречием с видением Тимошенко в энергетической политике, где ставятся несколько другие акценты, другие задачи. Таких вопросов на самом деле очень много - концептуального характера, по разным направлениям политики. Я уже не говорю о гуманитарной политике и прочее, и прочее.

Подводя черту, мне кажется, что Тимошенко будет склонна, несмотря на предыдущие декларации, в случае победы опираться на старую проверенную команду, которая давно уже превратилась в команду анонимную, в команду исполнителей. А процесс переговоров для публики будет превращен в некий публичный процесс с целью затягивания, оттягивания.

На мой взгляд, для Тимошенко выходом из ситуации будет такой вариант: сохранение хрупкого статус-кво, который возникнет после выборов в существующей «бумажной» коалиции, сохранение правительства, которое будет выглядеть главной гарантией срочных антикризисных мер, чтобы не нарушать власть.

Я думаю, что для нее важно будет также и инициировать потом досрочные парламентские выборы. Объясню почему. Сейчас, учитывая риски, связанные с этой рейтинговой чехардой, выборы выглядят крайне рисковыми, потому что можно потерять. Другое дело, имея властный ресурс, имея возможности вновь мобилизовать избирателей в пользу власти, которая, начинает спасать страну, и имея разбалансированный и постоянно конфликтный парламент, можно ставить цель, например, к концу года все-таки переизбрать парламент, опираясь на гипотезу, на расчет об успехе новой партии власти с большим процентом, и продвигать на этих выборах своих потенциальных союзников. Но с определенными условиями, определенными договорами, как работать будущей власти в случае переизбрания.

Я знаю, что на неформальном уровне многие политики признают, что хотя Юлия Тимошенко декларирует свое нежелание выборов парламента, на самом деле в случае победы она тоже пойдет на эти выборы. Просто не будет с ними спешить, это может быть конец 2010, начало 2011 года. Но в любом случае, как любой победитель, она будет искать способ, как создать выгодную, управляемую конфигурацию.

В плане взглядов, напомню, 2006 год, я думаю, тут Тимошенко была абсолютно искренняя - она пиарила идею народного канцлера. Мне кажется, если говорить о сложившемся представлении, о том, что такое полноценная и управляемая власть – это власть, в которой исполнительная власть имеет стабильное, устойчивое, и что важно, управляемое большинство в парламенте. Без этого элемента, мне кажется, в ее представлении власть не эффективна. Поэтому она все равно будет стремиться к этому.

Плюс ко всему - задачи политической реформы, где, мне кажется, она будет делать акцент на укреплении именно президентской власти. После этого вполне логично будет и проведение перевыборов в парламент, которое будет менее влиятельным. Вот такой план действий. Соответственно, она будет иметь, скорее всего, временное правительство на протяжении 2010, где сохранится тот костяк, который мы имеем сейчас в Кабинете Министров. Все остальное будет отдано на откуп политических дебатов.

В случае победы Януковича. Во-первых, в отличие от Тимошенко, имя действующего премьера, который будет после его победы, известно: это Юлия Тимошенко. От этого некуда деваться. Более того, совершенно правы те коллеги, которые говорят, что вопрос роспуска парламента и вопрос быстрой смены правительства не так прост, как кажется. По всей видимости, одним из первых шагов Виктора Януковича на посту президента, кроме каких-то решений и инициатив, будет требование, которое, скорее всего, будет поддержано и его фракцией и, возможно, рядом других политических сил, об отчете правительства. Что логично, учитывая положение, в котором мы завершаем первый квартал и встречаем второй квартал. Я просто сошлюсь на те оценки, которые сейчас звучат от наших экономистов. К этому нечего добавить. Поэтому когда сойдет «белый шум» предвыборной гонки, реальность нас не порадует.

Наряду с требованием отчета правительства – предложение о переговорах по поводу возможного состава антикризисного правительства и возможной коалиции. Мне кажется, что создание какой-то качественной, стабильной коалиции, которая бы сотрудничала с Виктором Януковичем, сейчас маловероятно. Может фигурировать несколько политических сил, идущих на компромисс – и Блок Литвина, и коммунисты, и, возможно, часть фракции «Наша Украина». Но в любом случае эта конструкция очень неустойчива, потому что и состояние отношений, и качественный состав фракций, и взаимное недоверие, и самое главное - создание коалиции, в основе которой, скорее, желание выжить, нежели желание и готовность к содержательному политическому сотрудничеству делает эту конструкцию временной.

Что может быть? Как вариант, может быть коалиция «на один день». Речь идет о создании, согласно требованиям Конституции и законодательства, коалиции с целью формирования правительства по преодолению кризиса. Такая коалиция не будет требовать развернутой, глубокой, идеологически обоснованной платформы действий. Она вообще может быть ограничена только одной-двумя задачами: сформировать исполнительную власть, принять бюджет и какой-то еще набор задач, не обязывающих участников коалиции сотрудничать навсегда, а решить только эти 3-4 проблемы, поэтому я называю это «коалицией на один день».

Такой вариант позволяет сформировать состав правительства, учитывая пожелания президента – президент не может навязывать, он может только неформально предлагать. В его компетенции остается только легальное предложение двух министров, поддержка кандидатуры премьера, которую формально должна выдвинуть коалиция. Но учитывая политико-дипломатический характер этих переговоров, коалицианты могут участь большую часть предложений и политических пожеланий президента-победителя. Второе условие – та программа, на которой будет формироваться правительство, будет построена на предвыборной платформе президента.

Такой сценарий опирается на один важный конституционный момент: у нас существует норма Конституции, согласно которой в случае, если в парламенте нет коалиции, президент имеет право распускать парламент. Но там нет императивного обязательства это делать. Более того, у нас есть специфический опыт существования коалиции нынешней, когда коалиция существует только на бумаге, а реально ее участники либо занимают оппозиционную нишу, либо занимают нейтральную позицию. Примерно такой же вариант, когда создается формат как добрый жест в отношении президента.

Кого можно ожидать в таком правительстве? Вряд ли это правительство возглавит какая-то контраверсийная фигура, в отношении которой сложилось много негативных стереотипов. Более того, я не думаю, что в руководство такого правительства пойдут политики, которые сейчас на слуху и которые позиционируются как политики перспективы. Слишком высока опасность: поддержка в парламенте условная, ответственность большая. Далеко не все задачи, которые сейчас возникают перед правительством, можно будет решить популярными, приемлемыми способами, а всем хочется быть реформаторами с перспективой-2015. Поэтому я думаю, в случае с первым правительством Виктора Януковича речь будет идти условно о правительстве антикризисном.

Называется фигура Николая Азарова – мне кажется, она очень вероятна. Во-первых, потому что Николай Азаров в глазах многих политических сил, независимо от каких-то симпатий, выглядит как политик-технократ, готовый к управлению, политик, компетенция которого связана с финансовой, бюджетной сферой. Плюс все понимают, что он не является каким-то амбициозным вождем, от которого можно ждать эпатажей или политических демаршей. Это политик с очень хорошей исполнительной дисциплиной. Никто не будет ожидать от Азарова неожиданностей.

Можно также учитывать, что в таком составе правительства могут появиться и символические фигуры на постах вице-премьеров с целью дальнейшей раскрутки. Это будет короткое правительство, возможно, правительство одного бюджетного года – 2010, потому что оно возьмет на себя этот удар и принятия наследия, и принятия мер, связанных с бюджетной политикой. Наверное, очень жестких отношений в экономике, потому что надо будет решать проблему либо реструктуризации долгов, либо поиска новых источников. Нужно будет существенно пересматривать пропорции расходов. С одной стороны, выполнять социальные обязательства – это можно делать только за счет огромных сокращений других статей бюджета. Поэтому год будет очень сложным. Поэтому выгоднее будет сформировать легитимное, полноценное правительство, но полноценное по составу и короткое по сроку деятельности.

А что касается следующего шага, то мне все-таки кажется, что Янукович будет искать возможность и способ, после эффективных антикризисных действий, сформировать более политически сбалансированное правительство, которое может выполнять функцию правительства-реформатора. В случае, если будет парламентский компромисс и доверие получит антикризисное, технократическое правительство, то эти предложения могут готовиться либо на конец года, на новый бюджетный год, либо могут быть связаны с подготовкой плана и программы презентации реформ, о которых заявлено, на конец 2010-начало 2011 года.

Что касается второго варианта– если победитель вообще будет не в состоянии разобраться с положением в парламенте, и нормального, внятного варианта формирования правительства не будет. С Януковичем уже есть определенный ответ – досрочные парламентские выборы, сегодня и сейчас. Технологически задача очень сложна, потому что успеть провести переговоры, «раздать всем сестрам по серьгам» и организовать выборы на 30 мая очень сложно. Поэтому с определенной оговоркой можно рассматривать вариант быстрых выборов в мае-июне. В таком случае, по всей видимости, «быстрого правительства» Януковича вообще не возникнет до этих выборов. Скорее всего, все эти 2-3 месяца будут потрачены на перетягивание каната и выяснение отношений между президентом и существующим правительством Тимошенко. Все это будет сопровождаться вначале большими внутрипарламентскими баталиями, демаршами, но как только начнется выборный процесс, все пойдут на выборы.

Вместе с тем, сразу после выборов – а такие выборы объективно приведут к существенной реконфигурации сил в парламенте, - появляется шанс на создание действительно «длинного» правительства. Поэтому эти 203 месяца важны – когда можно рисковать своей репутацией. Я думаю, рисковать своей репутацией тяжело в марте, но можно рисковать в июле. Это разные пространства – психологические и политические.

Я вполне допускаю, что по итогам таких выборов Янукович пойдет на создание более широкой коалиции, в которой будет многополюсная ситуация, уже не будет монополии Партии регионов, но будет возможность сформировать правительство «длинное», которое одновременно с какими-то антикризисными декларациями, связанными с бюджетной политикой, налоговой политикой, внешними долгами может заявлять сразу и о своих реформаторских планах. Тогда действительно мы можем там увидеть много политиков, не связанных с Партией регионов.

Что касается Юлии Тимошенко, то я думаю, ее не смутит вариант бардака в парламенте по той причине, что она просто сможет какое-то время работать с правительством исполняющих обязанности, и этот вариант, мне кажется, рассматривать не имеет смысла. Ее даже в какой-то степени будет устраивать то, что в ручном управлении исполнительная власть, а в парламенте бардак и в руках у нее находится такая важная «красная кнопка» как право на роспуск.

Но есть один момент, который важен для понимания президента-победителя, независимо от фамилий. Сами выборы не решают проблему власти. Проблему власти решает только новая конфигурация, политические компромиссы и какое-то понимание общей повестки задач, вокруг которых нужно будет действовать законодательно. Если в 2006-2007 году и журналисты, и политологи обсуждали вопрос – кто победит – с точки зрения партийности, то сейчас ситуация качественно изменилась. И не только в существующей политической системе, но и в общественных настроениях. Как показал первый тур президентских выборов, качественно новая ситуация: и новые ожидания, и новые политические симпатии. Поэтому любой победитель вольно или невольно, придя к власти, даже имея какие-то эгоистические планы на собственную монополию, будет все-таки вынужден считаться с запросом на широкие политические компромиссы. Как он их будет оформлять и как быстро – это уже зависит от характера и привычек.

Поэтому я раздаю такие мягкие оценки Тимошенко и Януковичу, потому что Тимошенко все-таки ярко выраженный авторитарист, что бы она ни говорила о своей приверженности демократии. На практике она авторитарный лидер. Наверное, она допускает какие-то компромиссы и большие игры только тогда, когда сможет взять ситуацию под контроль.

С Януковичем я допускаю больший люфт этой свободы. Для него было бы выгодно уже летом стать модератором широкого политического компромисса и выйти за пределы своей партийной привязки. Насколько я знаю, и в Партии регионов тоже будут определенные изменения, возможно, изменения и в руководящем составе. Есть много амбициозных политиков, которые хотят сделать не столько бюрократическую карьеру, сколько партийную карьеру. Поэтому позиция политика, который работает с коалицией, где несколько полюсов, и формирует правительство, которое реализует его программу, коалиционную программу под контролем президента – это та конфигурация, которая может дать возможность рассчитывать на длинную дистанцию. Многие ожидают провала Януковича за 2-3 года – такой вариант дает ему определенные гарантии на стабильную работу на 5 лет. Это качественно новая ситуация. Я думаю, Янукович заинтересован в том, чтобы выйти на такую схему. Будет ли это коалиция перемен или просто коалиция политического компромисса – сейчас сказать сложно.

Я считаю, что для страны, несмотря на консерватизм наших политиков, их нежелание что-то менять, досрочные выборы сейчас – это благо. Лучше расплатиться еще двумя-тремя месяцами политических схваток, противоборства, но выйти на новую парламентскую конфигурация и искать широкий компромисс там и утверждать формулу коалиции перемен, коалиции, которая будет не только антикризисной, но и реформаторской, нежели создавать суррогатные альянсы сейчас, которые построены не столько на доверии, сколько на страхе потерять власть. Страх – это очень неустойчивая конструкция в сотрудничестве. В страхе всегда есть тот, кто боится – рано или поздно он или убежит, или подведет.



«Главред»: Кто на посту премьер-министра мог бы быть наиболее эффективным антикризисным менеджером?



Андрей Ермолаев: Это самый сложный вопрос, который можно было задать. У нас по-разному трактуется кризис, а соответственно и по-разному трактуются способности антикризисных менеджеров. В каком-то смысле и какой-нибудь генерал-самодур, который умеет командовать дивизией, мог бы быть антикризисным менеджером: он просто построит страну за десять дней, если расставит везде наряды. Если понимать кризис как просто отсутствие гражданской дисциплины и неумение ходить строем.

Проблема в том, что кризис признают все, но дают разные характеристики. Можно много говорить о том, что мы попали в этот финансово-бюджетный свал, и это связано с неэффективной деятельностью последнего года.

На самом деле, то, что Украина сейчас находится в кризисе, это результат не только неэффективной деятельности 2009 года, но это еще и результат реализации крайне противоречивой модели экономики, которая реализовывалась в тандеме Ющенко и Тимошенко. Причем, такими рывками-шагами, начиная с 2005 года. Эта модель потребительского капитализма, в основе которой открытый внешний рынок, высокая зависимость от финансового кредитования – причем, корпоративного сектора и внутреннего рынка, - превышение совокупных расходов - и корпоративного сектора, и рядовых обывателей - над реальными доходами и общенациональными, и индивидуальными, ограничение возможностей внутреннего производителя и постепенный конъюнктурный поиск эффективного экспорта, который сейчас все больше ограничен сырьем.

Тут можно приводить пример не столько в сфере промышленности, сколько в сфере сельского хозяйства. Мы все больше скатываемся к высоко индустриализированному сырьевому аграрному хозяйству. А это в итоге приводит к сокращению видов продукции, к ограничению возможностей производителей, которые ориентированы на внутренний рынок, к кризисному положению производителей, которые работают с внутренним рынком, к все большему уровню эксплуатации рабочей силы. Потому что кредитные иглы в итоге реально приводят к тому, что человек теряет заработную плату из-за огромных процентов - и прямых, и косвенных.

В итоге антикризисная политика в рамках потребительского капитализма, если мы занимаемся спасением этой модели, может привести только к новому витку долговой зависимости и к еще большей либерализации внешней торговли.

Другое дело, если мы рассматриваем антикризисную политику как смену модели, как переход от потребительского капитализма к производственному. Тут есть набор текущих мер, потому что стране нужно дать дыхание сегодня и сейчас. То, что мы называем антикризисными мерами по восстановлению производства - выход из рецессии. Выход из рецессии – это просто возобновление объемов производства, восстановление доходности бюджета, выполнение основных обязательных статей для государства. А вот формирование новой структуры производителя, формирование в Украине нового разделения труда – это антикризисная политика, которая тесно совмещается с политикой реформ.

На мой взгляд, для Тимошенко и ее команды, учитывая специфику ее политических инвесторов, учитывая идеологию, которая господствовала последние два-три года, все-таки ближе модель потребительского капитализма.

Команда Януковича, с учетом опоры на производительный капитал, на крупный индустриальный капитал, на производителя конечной продукции, - а здесь мы имеем не только спор между экспортерами и импортерами, а еще и спор между теми, кто производит в системе сложного разделения труда и теми, кто производит конечную продукцию. Опять же на примере потребительского рынка, рынка сельского хозяйства. Это политика формирования производительного капитализма.

У нее тоже есть свои издержки, потому что любые структурные реформы, которые связаны с формированием новых отраслей, – это большие потрясения для рынка рабочей силы, это новая региональная политика, потому что речь идет о выравнивании диспропорции, которая у нас существует все эти восемнадцать лет между индустриальными и сильхозрегионами. Некоторые регионы превратились в депрессивные, например, Крым, который у нас обсуждается все восемнадцать лет с точки зрения моря.

Но, мне кажется, это политика более перспективной. Она будет не менее противоречива в плане социальных последствий, но она просто имеет большие перспективы, в отличие от сохранения модели потребительского капитализма.

Я должен признать, что в 2009 году правительство Тимошенко действительно пыталось заявить о приоритетах в реальном секторе. Такие попытки были, но хочу обратить внимание, что эти попытки связаны не столько с наработками правительства, сколько с ответом на те запросы, которые стали предметом общенациональной дискуссии. Например, авиастроение. Ведь не одно десятилетие идет дискуссия: сохранять авиацию, объединятся, создавать с россиянами большой международный концерн, создавать компанию, что делать с наработанными технологиями, которые в одном экземпляре реализованы в виде единичной продукции для выставок. И в этом отношении, мне кажется, в этих решениях было больше конъюнктуры на потребу дня, нежели долгосрочного расчета.

То же связано с идеей единого ядерного цикла, ведь это не проблема этого года, этот вопрос поднимался, если я не ошибаюсь, в рамках СНБО во главе с господином Горбулиным. Вопрос, опять же, состоит в том, создается ли замкнутый цикл на технологиях, которые являются максимально близки нынешней украинской ядерной энергетике, связанной с сотрудничеством с Россией, или речь идет о перераспределении энергорынка в пользу канадских и американских инвесторов. Поэтому тут нужно правильно читать эти инициативы.

Мне кажется, это важно, потому что нет абстрактной антикризисной политики.



Укринформ: Как вы рассматриваете возможность сотрудничества Ющенко и Януковича?



Ермолаев Андрей: Это невозможно, потому что Виктор Ющенко является политическим оппонентом и одним из авторов модели потребительского капитализма, из-за которого как раз пострадал бизнес, который стал политическим инвестором Партии регионов.

Я помню заявление господина Козачка, но я помню и реакцию Генеральной прокуратуры, где сказали, что все это липа. Поэтому обсуждать информационные «утки» - непродуктивно.



Укринформ: Ющенко призывал своих избирателей не голосовать вообще или голосовать против всех. Как вы считаете, не подыгрывает ли он Януковичу?



Ермолаев Андрей: Ющенко играет на себя. Избиратели Ющенко не будут голосовать за Януковича в своей массе, и в этом его специфика.



«Коммерсант»: Избиратели Ющенко могут проголосовать за Тимошенко, потому что у них схожие ценности.



Ермолаев Андрей: На счет общих ценностей – это спорно. Ющенко играет на себя. У него главная задача – вернуться в большую политику. Он прекрасно понимает, что есть ниша, в которой он может реабилитироваться и в глазах избирателей, и в глазах политического класса – это объединенная национал-демократия. Тимошенко стала его главным конкурентом в этом направлении.

Ющенко работает на себя. Он особенно не заботится успехами и поражениями Януковича. Но если он сейчас проиграет Тимошенко это лидерство на президентских выборах, он никогда не вернется на позиции лидера объединенной национал-демократии. Поэтому он действительно реализовывает ценностную политику. Я ему отдаю должное. Он один из немногих доктринальных политиков.

Просто рассматривать политический процесс в черно-белых тонах, что кто-то работает только на кого-то, потому что их двое – это большая иллюзия. В политике каждый играет на себя. Особенно сейчас. Времена, когда можно было разыгрывать страну на двоих, прошли в 2004 году, и, слава Богу, что они не возвращаются.

То, что критика Ющенко в адрес Тимошенко приветствуется избирателями Януковича – да, конечно. В общем, как и критика Януковича со стороны тех, кто проиграл в первом туре.

Я бы, честно говоря, не унижал политиков всякими технологическими подозрениями. Каждый играет на себя.



Читатель сайта «Главред» Аркадий: Является ли "расклад" - Тимошенко - президент, Тигипко-премьер - лучшим выходом для страны? Поясню. Тимошенко отдаляется от экономических вопросов, занимается внешними, что при ее характере лучше получается, Тигипко - экономикой. ПР в оппозиции следит за властью и готовит нового лидера. Парламент быстрее формирует большинство и Тигипко должен устроить обе стороны. В стране хоть на время, не будет новых выборов (не беру местные), а будет время заняться работой.



Ермолаев Андрей: Во-первых, кто вам сказал, что Тигипко эффективный будущий премьер-министр? У Тигипко были возможности самореализации еще в конце 1990-х - начале 2000-х годов, он имел чудесные посты для хорошего старта, он, кстати, был моложе. Он был молодым, сорокалетним, амбициозным. Он имел и перспективную партию «Трудовая Украина». Мог заниматься реформами как вице-премьер, если я не ошибаюсь, он даже занимался этим делом, сотрудничал с немецкой консультационной группой. Поэтому есть с чем сравнивать.

Его успех я бы сравнил с успехом удачной рекламной кампании, в которой все было к месту. И разочарование от странного поведения Яценюка, в нем видели приход нового поколения. И большое недовольство по отношению старых вождей, которые своим стилем, манерами, и главное непрекращающейся взаимной борьбой и взаимной неприязнью просто отбрасывают целую часть общества.

Поэтому толерантная, хорошо проделанная по содержанию, на мой взгляд, достаточно понятная и простая кампания привлекла внимание тех, кто шел за третьего. Но это электоральный успех. Он не имеет прямого отношения к политическому успеху.

По большому счету серьезной, продуманной программы Тигипко не существует. Есть предвыборная программа, есть его книжка - воспоминания стареющего комсомольца, - есть его амбиция создать партию, то пока еще нет партии как политической силы. Поэтому представлять себе яркий приход Тигипко - в сложной ситуации, где должна быть коалиция, должны быть команды единомышленников, должны быть хорошо продуманные меню решений и целых программ решений по разным направлениям, - я бы не спешил.

Здесь, мене кажется, накладываются эмоции от выборов в первом туре и довольно амбициозная поствыборная информационная политика самого Тигипко, который тут же начал подтверждать: да, я могу быть премьером, я хочу быть премьером, я, наверное, буду эффективным премьером. Но эти два момента отношения к реальности не имеют. Потому что, если Тигипко действительно ставит перед собой амбициозные планы, ему нужно достигнуть успеха, реального политического лидерства. Показать стране, что за ним идут люди, и эти люди по взглядам не отличаются от него, что они действительно эффективны, потому что они разделяют с Тигипко эффективные идеи и программы, они должны появиться в парламенте, в корпоративном секторе. Продемонстрировать, что это не только новый стиль, но это и новый подход к стране. Тогда он может опираться на это как премьер-министр.

На что будет опираться Тигипко, приглашенный в правительство Тимошенко? На ее личную симпатию? А если Тимошенко скажет: «Милий друг перестав бути милим другом»? Что мы с этим будем деть? И вспомнит, так же, как она вспоминала о своих главных оппонентах, и его истории, связанные с деятельностью в «Приватбанке», там много было интересного с аммиакопроводом, много чего можно вспоминать. Что мы тогда будем делать с этим обрушением кумира?

Я думаю, что если мы люди при памяти, мы должны беречь надежду. Надежда на Тигипко – это хорошее явление, но разочарование - очень плохое. Потому что, разочаровавшись еще и в Тигипко с Яценюком, общество уж точно будет доверять власть подлецам. А мне бы этого очень не хотелось.

Поэтому давайте будем беречь надежду и не допускать глупостей. Пусть Тигипко пройдет свой путь - он может быть, кстати, очень коротким, буквально в несколько избирательных кампаний, - и будет с равными на равных, имея за плечами политическую поддержку. Будучи уверен, что не только личностные симпатии или политические влюбленности, но и реальный учет его позиций, а еще было бы хорошо иметь в кармане набор проектов.



Читатель сайта «Главред» Стрелец: Президент, по своим полномочиям, должен быть "говоруном", а премьер - "молчуном", "рабочей лошадкой"... Зачем Янукович, со своими "ораторскими способностями", лезет в президенты, шел бы...премьером...



Андрей Ермолаев: Второе комментировать не буду, а вот первое – милая глупость.

Президент – не говорун, а глава государства. Это несколько иное. Видимо, спрашивающий путает роль спикера в партийном парламенте с ролью президента. Спикер в партийном парламенте – это говорун, потому что его задача – модерировать, вести и держать повестку. И все. В нынешнем государстве у нас сильный пост президента, потому что он совмещает в себе функцию главы государства, где не только представительная, но и креативная функция. Он субъект законодательной инициативы, а это значит, что он, как минимум, рядоположен с любым субъектом коалиции. Более того, он фактически рядоположен с деятельностью законодателей по инициативам. Он может конкурировать с любой коалицией, связанной с любым направлением политики как субъект законодательной инициативы. В своих законодательных инициативах он может предлагать и альтернативные расчеты бюджета, он может предлагать законодателю гуманитарную политику, внешнюю политику, экономическую политику в новых законодательных инициативах. Он не может принимать эти решения как директивные, как это было при Кучме. Он – гарант соблюдения конституционных прав. Эта функция вообще никем не была полноценно реализована, и я думаю, что будущий президент должен на это обратить внимание и понять, как это работает. Потому что на самом деле критическое состояние, например, судебной системы, бесправие людей на рабочем месте, катастрофа с экологическим положением, которое уже нарушает права громад в силу безответственности государства – это компетенция президента, который как гарант конституционных прав через эти полномочия требует выполнения функций на уровне министерства, государственных корпораций. Это огромные полномочия.

Сейчас на выборах мы имеем технократа-хозяйственника и трейдера-экономиста. Смогут ли они освоить эту функцию – пока вопрос, но это главный вызов к ним, потому что президент, который сможет освоить эту функцию, будет ключевой фигурой, независимо от того, сможет ли он административно наказывать кого-то или нет. Потому что это системообразующая функция, это не просто активное наблюдение за соблюдением прав – это право на активное вмешательство и модерирование защиты прав в самых разных масштабах – от личности до территориальной громады и до целых обществ.

И он главнокомандующий – ответственный за безопасность. Эта функция вообще ключевая, особенно в условиях кризиса, любого – социального, экономического, экологического…

Поэтому это не просто говорун – это на самом деле модератор украинской политики. Учитывая, что сейчас у президента ограниченные возможности в принятии директивных решений, но есть права активного контролирующего и субъекта законодательной инициативы. В этом конкуренция парламента и президента: он должен конкурировать по проектам и инициативам.

Президент не реагирует на возникшую катастрофу. Искусство президента – предупреждать любую катастрофу. Гриценко, который предупредил о возможных паводках, продемонстрировал президентский формат мышления – он сделал заявление тогда, когда еще была перепалка метеорологов. Такая позиция отвечает президентскому формату, и я думаю, будущий президент должен работать на этом уровне. От него должны услышать о том, какие будут угрозы, риски и какие он должен принимать решения для того, чтобы их не допускать, а не реагировать на возникшую беду.



«Коммерсант»: Борис Тарасюк заявил, что при президенте Тимошенко Украина будет в Евросоюзе уже в 2010 году, при президенте Януковиче она не будет там никогда. Имеет ли отношение к реальности такое геополитическое противопоставление кандидатов?



Ермолаев Андрей: Принципиальное отличие выборов 2004 и 2010 годов состоит в том, что в 2010 году нет цивилизационного измерения, во-первых. Во-вторых, выборы 2010 года интровертны, в 2004 году – экстравертны. В чем разница? В 2004 году, во-первых, была совсем другая социально-экономическая ситуация, люди могли себе позволить серьезные идеологические дискуссии, они выбирали внешний мир. Поэтому и шел вопрос о том, какие нам выбрать стандарты. Было схлестывание и исторической памяти, потому что тот или иной шаг нужно было обосновывать: мы движемся, потому что мы с казаками или мы стоим, потому что мы - наследие развалившейся светской империи.

Поэтому и внимание к этой дискуссии извне было такое большое, потому что как бы вольно или невольно этим дискуссом дали право Москве, Брюсселю, Вашингтону вмешиваться в этот разговор, потому что это их касалось. Потому что их тоже трактовали.

А сейчас выборы носят интровертный характер. Даже такие проблемы, как русский язык или безопасность превратились из проблемы внешнего выбора в проблему внутреннего права. Это связано с тем, что сами выборы проходят в условиях кризиса, кризис обостряет все претензии - не желания, не мечты, а претензии. Поэтому ни один конфликтный вопрос не сработал так, как, казалось бы, он должен сработать по аналогии с 2004 годом.

Второй момент - я думаю, что 2004 год – это был последний спор, и то спор, скорее, политико-электоральный, нежели содержательный в отношении выбора утопии, - того, какими мы хотим быть. Я думаю, что в украинском обществе на 90% и даже больше есть уже такой негласный консенсус о европейской платформе. Объяснение очень простое. Европа действительно стала для нас образцом в плане социальной организации, экономического поведения, политического обустройства. Это люди выражают разным языком, но им эта платформа развития, этот образ развития, даже, скорее, чувственно-эмоциональный образ доминирует над любыми другими платформами.

Мы не обсуждаем вопрос, нравится ли нам, например, система отношений в Иране, по понятным причинам. Это вообще разный тип культуры.

У нас больше не обсуждается вопрос о том, будем ли мы строить что-то общее с Россией. Мы говорим о партнерстве, мы говорим о проектах, об интеграции экономики, но цивилизационный дискусс отсутствует. Кстати, подтверждение этому - последняя дискуссия на съезде «Единой России», где в ходе дебатов уже российские политики, российские журналисты открыто ставили вопрос о том, что Россия не смогла за эти годы стать образцом для других.

На самом деле, проект «Русский мир», который представлялся им, как альтернатива, не срабатывает, он буксует. Потому что по тем основам государственности, экономической жизни, гражданского общества Россия не является примером для подражания. Потому в 2010 году у нас нет дискуссии - в Европу или не в Европу.

Здесь вопрос, насколько адекватны кандидаты. Во-первых, говорить о том, что в 2010 году Евросоюз примет Украину, независимо от наших желаний – это по большому счету благое пожелание, не более. Евросоюзу вообще, дай Бог здоровья, за эти два года сохранить Евросоюз, и по экономическим, и по геополитическим причинам. Я более чем убежден, что решение, связанное с этой приостановкой интеграции, окончательное.

По всей видимости, в ближайшие годы после преодоление кризиса и стабилизации финансовой системы, Европе предстоит решение двух проблем. Первая – это внутренняя структурная перестройка, потому что единая Европа еще не овладела европейской экономикой как единой экономикой, структурированной. Во-вторых, это вопрос сотрудничества со странами-партнерами по схеме разных скоростей. С этого начиналась когда-то европейская интеграция. Поэтому уже сейчас предложен некий суррогат в виде зон партнерства – средиземноморская, центрально-европейская – я думаю, это тот формат, который явен, и он вполне вписывается в концепт Большой Европы.

Я иронизировал о тезисе Яценюка по одной причине – в предвыборном плане политологические и философские термины не работают. Но абсолютно согласен с тем, что для Украины перспектива - содержательная часть доктрины политики. Это вхождение и участие в проекте Большой Европы, где Евросоюз является частью.

Какую мы займем нишу, насколько мы сохраним свои интересы? Отчасти этой стратегией могут быть только сохранение и углубление отношений с интегрирующейся Евразией. По той простой причине, что для европейцев вопрос сотрудничества на континенте - ключевой, или их разорвет евроатлантический кризис. Чем больше Украина будет акцентировать на своей конфликтности и использовать конкуренцию с Россией для вхождения в Евросоюз, тем эта цель будет более призрачна. Если Украина сможет наладить схему треугольника, то ее пути могут быть эффективней.

Очень простой пример. Я знаю, что мои коллеги особенно те, кто критически относятся к «регионалам», сейчас активно высмеивают тему нашего сотрудничества в проекте «Nord Stream». «Nord Stream» вообще никак не связан с конкуренцией с украинским газопроводом в принципе. Вопрос состоит лишь в том, либо Украина, внося свои предложения, действительно будет занимать новые места, экспонировать, потому что для нас это трубы, для нас это строительные подряды. Для нас это возможность привлекать соучастников этого проекта, а там как минимум присутствуют в самом проекте «Nord Stream» немцы, а в разработке месторождения французы, это работа с нашими стратегическими партнерами.

Вот что касается альтернативы. История «Южного потока» более интересна, этот поток стал альтернативой «Белому потоку». Если вы помните историю «Белого потока» 2005 год, тогда была встречная инициатива, которая была поддержана Италией. На той момент возникли большие вопросы по перспективе «Набукко», и вот «Южный поток», ставший реакцией на политику «померанчевой» власти в 2005 году, – это действительно альтернатива. Там, правда, риски невелики, максимальная емкость, по-моему, 35 миллиардов, у нас там 160. Можно делиться.

Поэтому, мне кажется, Украина тогда будет проводить эффективную европейскую политику, если будет не на словах, декларативно, а реально входить в проекты, где действительно присутствует европейский интерес. Наша задача - не просто просить у россиян трубу, откуда-нибудь, и сидеть на ленте, а включаться в эту континентальную интеграции. Тогда не будет спора о том, являемся ли мы частью европейского проекта или нет.

Максимальная задача, которую мы можем решить в ближайшие годы, - это завершить переговоры о зоне свободной торговли. При этом нам нужно решить, что делать с нашим договором о ГТО, оставлять в этом виде или все-таки быть более активными. И на этом основании ассоциированное членство. Это вполне реальная задача, которая будет понятна и нам, и им в плане емкости и возможностей. Все остальное, на мой взгляд, – благие пожелания, «развод» украинского избирателя.



Читательница сайта «Главред» гражданка Украины (Ukraine, Kiev): Способен ли кто-либо из политиков привести в порядок систему правосудия в стране, восстановить закон и порядок? Как вы считаете, возможно ли построить в Украине что-либо "новое" при "старом" составе ВР?



Андрей Ермолаев: Это вопрос, который меня поставил в тупик. Верховная Рада ничего не строит – она нормирует то, что происходит стихийно.

Мне кажется, что одна из главных проблем, с которой мы сейчас сталкиваемся, - это кризис социального управления. У нас власть формирует ложные мотивации для общества. Потребительский капитализм заразил нас одной заразой – жить не по средствам, жить так, как показывают в американских сериалах в стиле «Санта-Барбары», при этом не мотивируя на тот тип экономического поведения и тот тип технологических возможностей, который обеспечивает этот уровень. Поэтому на первом месте, кроме важных антикризисных задач, я бы поставил смену мотиваций. Потому что в украинскую политику нужно возвращать разумный технократизм, когда престижно быть успешным предпринимателем, престижно быть новатором, престижно быть капиталистом, который создает рабочие места и который получает признание именно потому, что он создал новое производство, связанное не с величиной его капитала, а с технологиями, которые вдруг становятся резонансными хотя бы по периметру – в России, Турции, центральной Европе.

У нас, конечно, никогда не будет в чистом виде протестанской этики – мы православные, слегка расслабленные, монашествующие втихаря. А мотивация успеха, мотивация качественного успеха – это то, что нужно. И отказ от этого крайне болезненного и тупикового потребительства.

Так что вопрос не в составе парламента. Вопрос в изменении общегосударственной идеологии, стилей и типов поведения. Чтобы предлагать будущее, нужно объяснять путь к нему. Если мы все купим по одному автомобилю, мы в Европу никак не попадем. Это никак не связано. Мы просто будем иметь по автомобилю.