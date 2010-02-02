Сергей Власенко: Третьего тура не будет

Через несколько дней состоится второй тур выборов президента Украины, но будет ли он последним? Насколько активно оппоненты будут прибегать к обжалованию результатов выборов в судебном порядке? Какую тактику изберет Юлия Тимошенко, чтобы преодолеть барьер в 10%, отделяющий ее от лидера гонки? На эти вопросы в пресс-центре «Главреда» ответил народный депутат Украины, член фракции БЮТ в Верховной Раде Сергей Власенко. Сергей Власенко: Сравнивая ситуацию с той, которая сложилась в 2004 году, можно отметить, что эта ситуация отличается по нескольким параметрам. В частности, отличается она законодательно. Так, наиболее чувствительным различием является то, что все дела, связанные с рассмотрением или возможным пересмотром результатов выборов, будут происходить в Высшем административном суде, а не в Верховном Суде, как это было в 2004 году. Хочу напомнить, что основанием пересмотра результатов выборов 2004 года были массовые фальсификации, которые были должным образом подтверждены в суде и которым была дана надлежащая судебная оценка. Обращаю ваше внимание на тот факт, что в данный момент кое-кто предпринимает попытку изменить нашу память и нашу историю. Хочу напомнить, что непосредственно в решении Верховного Суда 2004 года было четко указано, что суд во время судебного разбирательства установил факты многочисленных нарушений действующего законодательства – такие факты, которые повлияли на установление результата волеизъявления граждан во время голосования во втором туре. Я убежден в том, что на сегодняшний день достаточно высока вероятность того, что результаты второго тура будут тем или иным образом рассматриваться соответствующими судами. По действующему закону такие результаты могут пересматриваться окружными судами по месту нахождения окружных и участковых избирательных комиссий, Киевским административным апелляционным судом по определенному кругу вопросов, а также Высшим административным судом. Окончательные результаты выборов, которые будут утверждены Центральной избирательной комиссией и объявлены на заседании ЦИК, могут пересматриваться лишь Высшим административным судом. Я считаю, что судебных исков будет достаточно в том случае, если будут иметь место фальсификации, которые могут тем или иным образом повлиять на установление результатов голосования. Уже сегодня у нашей политической силы есть достаточно оснований считать, что такие фальсификации готовятся. Эти основания возникли в результате анализа первого тура, а также в результате анализа тех действий, которые в данный момент пытается совершать Партия регионов, в частности, и изменяя Закон «О выборах Президента». Уже на завтра назначено внеочередное заседание Верховной Рады, на которое вынесен единственный вопрос – внесение изменений в Закон «О выборах президента Украины», а именно его второе чтение в части, как его называют, аннулирования кворума заседания соответствующих избирательных комиссий. На мой взгляд, это достаточно эффективный механизм на тот случай, если одна из политических сил, особенно на тех территориях, которые практически контролируются такой политической силой, захочет фальсифицировать результаты выборов, в частности, в восточных и южных областях Украины. Я уверен, что рассмотрение жалоб относительно окончательных результатов выборов достаточно вероятно. Какое решение будет принято Высшим административным судом по результатам такого пересмотра – это, наверное, и есть тот вопрос, который интересует всех. К сожалению, на мой взгляд, основным фактором, который повлияет на принятие такого решения, будет не то, какие доказательства будут собраны сторонами, не то, как та или иная сторона будет отстаивать свою позицию в суде – хотя это тоже будет влиять. Но самым влиятельным фактором будет, к сожалению, двоевластие в Высшем административном суде и попытки той или другой политической силы окончательно поставить этот суд под контроль. Ситуация, сложившаяся с судьей Высшего административного суда Пасенюком, который практически самовольно захватил власть в ВАСУ, очень сильно тревожит. Именно этот судья принимает решение относительно формирования коллегий, в том числе и коллегий, которые будут слушать избирательные дела. А вы все знаете, что кто назначает судей, тот в сущности на них и влияет. Именно поэтому я не готов в данный момент прогнозировать тот результат, который бы мог быть по результатам рассмотрения жалоб на окончательные результаты выборов. Что касается теоретической возможности признания недействительными результатов выборов, то, я думаю, это возможно, но такая возможность довольно невысока. Я думаю, что дело будет заслушано, но результаты, которые объявит Центральная избирательная комиссия, скорее всего, останутся в том виде, в каком они будут объявлены. Вопрос из зала: Как ВСУ может вмешаться в эту ситуацию? Сергей Власенко: Я сейчас выражу достаточно спорную позицию. В соответствии с действующим законом, решение Высшего административного суда Украины является окончательным и не подлежит пересмотру в апелляционном и кассационном порядке. Однако Закон ничего не говорит о пересмотре этого решения при исключительных обстоятельствах, которые не являются тождественными процедуре кассационного обжалования. Еще раз подчеркиваю: с формально юридической точки зрения этот тезис спорный и дискуссионный, но почему бы нет? Позиция команды адвокатов Ющенко в 2004 году тоже была спорной и дискуссионной. Вопрос из зала: Сколько может быть президентов в Украине? В Интернете обсуждается вопрос четырех президентов: провозглашенного ЦИК, провозглашенного Верховным Судом, действующего Президента плюс председателя Верховной Рады, который в случае беспорядков в стране тоже принимает на себя полномочия президента. Сергей Власенко: Я могу сказать абсолютно четко, что Сергей Тигипко не будет президентом даже в этом раскладе. Что касается ситуации с возможными спорами. В любом случае лицо становится президентом после принесения присяги на торжественном заседании Верховной Рады Украины. Поэтому четырех президентов у нас не может быть никоим образом. Президентом будет та особа, которая по результатам волеизъявления граждан, по результатам выборов, состоявшихся и объявленных ЦИК, принесет присягу на торжественном заседании Верховной Рады. Верховный Суд в 2004 году не назначал президента, и в 2010 году ни один из судов президента не назначит. Президента в 2004 году, равно как и сейчас, путем голосования избрали избиратели, результаты в дальнейшем были утверждены ЦИК, они были предметом судебного разбирательства и суд дал им свою оценку. И все. Так и сейчас суд не будет назначать президента. Президента изберут люди. И самое главное – чтобы результаты голосования людей не были искажены, и именно ради этого работает юридическая команда Блока Юлии Тимошенко. И именно поэтому мы готовы отстаивать результаты реального волеизъявления граждан любым законным способом, включая обращение в суд с соответствующими исками. Вопрос из зала: Возможен ли четвертый тур, пятый, десятый?.. Сергей Власенко: Давайте так: теоретически возможно много чего, но практически я не думаю, что состоится даже третий тур. В случае, если голосования каждый раз будут происходить с таким уровнем фальсификаций, что это не позволит установить реальное волеизъявление граждан, то ясно, что суды должны отменять результаты такого голосования и назначать повторное голосование. Это голая теория. С точки зрения практики мне кажется, что команде БЮТ удастся помешать массовым фальсификациям и мы получим реальный результат волеизъявления граждан на этих выборах, который будет утвержден ЦИК, и новоизбранный президент Украины сможет принести присягу на торжественном заседании Верховной Рады. Я думаю, что эту женщину все поздравят. «Главред»: Расскажите о тактике победы Юлии Тимошенко, если это не тайна. Сергей Власенко: Тактика победы Юлии Владимировны заключается в том, чтобы обращаться к людям, разъяснять свою позицию, указывать на недостатки команды-конкурента – это традиционный набор инструментов, которые используются во время предвыборной кампании. В частности, в том числе и участие в телевизионных дебатах. Наш кандидат не боится прямой дискуссии, не боится дискуссии в прямом эфире, не боится острых вопросов, имеет ответы на те вопросы, которые команда-конкурент может или готова нам задавать. Единственное, что, к сожалению, политические оппоненты не всегда готовы к этому. «Главред»: В первом туре разрыв между результатом Юлии Тимошенко и Виктора Януковича составлял около 10%. Как Юлия Тимошенко планирует преодолеть этот разрыв во втором туре? Сергей Власенко: Первый тур отличается от второго тура принципиально, поскольку во втором туре у нас два кандидата, а не восемнадцать, и это борьба один на один, а не семнадцать против одного. Поэтому я не вижу здесь проблемы. Виктор Федорович набрал 35%, Юлия Владимировна набрала 25% – это в целом 60%. Поэтому 40% людей должны определиться во втором туре и проголосовать за того или другого кандидата. Я убежден, что люди смогут реально оценить те шаги, которые осуществлял тот или другой политик, те обещания, которые давались, какие из них выполнены. Поэтому люди придут на избирательные участки и проголосуют за того кандидата, который им больше по нраву. Я думаю, главное – чтобы люди пришли на избирательные участки, поскольку именно это самое важное, чтобы люди в дальнейшем не говорили, что им навязали того или иного президента. Каждый должен прийти и выразить свою гражданскую позицию по этому вопросу. Стенограмму пресс-конференции и ответы на вопросы читателей смотрите здесь. Читайте также: Третий тур выборов возможен только теоретически – Власенко