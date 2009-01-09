Яцек Сариуш-Вольский: «И Россия, и Украина рискуют собственным доверием»

Глава Комитета иностранных дел Европарламента Яцек Сариуш-Вольский рассказал «Главреду», как изменилось восприятие Украины в Европе после газового конфликта с Россией и как это может отразиться на Киеве.



Какие страны обвиняют в том, что Европа недополучает российский газ?



Тут дело не в том, кто виноват, а кто нет, а в том, чтобы сориентировать стороны конфликта на решение проблемы.



Какие европейские страны на чью сторону становятся в этом конфликте?



Мы стараемся не становиться на чью-то сторону, а приближать обе стороны – Украину и Россию – друг к другу, чтобы разрешить этот конфликт.



Отразится ли газовый конфликт на отношении к Украине как к потенциальному члену ЕС?



Надеюсь, что нет. Было проведено заседание Комитета иностранных дел Европарламента, на котором выступали председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис Тарасюк, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Григорий Немыря, председатель правления НАК «Нефтегаз Украины» Олег Дубина и министр топлива и энергетики Юрий Продан, которые объяснили нам всю ситуацию. Теперь у нас больше оптимизма в отношении возобновления поставок газа. Я также имел разговор с председателем Комитета Госдумы РФ Константином Косачевым, который рассказал, что если международные наблюдатели посетят пограничные газораспределительные пункты, то есть возможность, при условии разрешения конфликта, достаточно быстро (а следовательно – и без последствий) возобновить поставки газа. Если же конфликт будет продолжаться – то соответствующие последствия неизбежны.



Хто пострадает от этих последствий – Украина или Россия?



Сейчас из-за прекращения поставок газа страдают все. Я бы сказал, что обе стороны пострадают от этого, безотносительно к тому, кто начал первым и кто виноват, если это вообще возможно установить. Обе страны рискуют потерять доверие к себе – Россия как поставщик газа, а Украина как газовый транзитер.



Как Украине стоит действовать, чтобы окончательно не потерять доверие Европы?



Придерживаться правил торговли, указанных в ВТО и Энергетической хартии. Это обеспечит легкое прохождение и транзит, а также поможет урегулировать все финансовые претензии с Россией прозрачно, чтобы в будущем такого не повторилось. Пока же относительно Украины задают много вопросов о том, можно ли ей как стране-транзитеру доверять. Не менее серьезные вопросы задают относительно такого поставщика, как Россия. На данный момент есть только вопросы, позднее получим ответы на них. Если этот конфликт будет быстро и мягко урегулирован и найдено прозрачное и стабильное решение, чтобы в будущем такие проблемы не повторялись – то доверие и к России, и к Украине возобновится. Если же нет – то пострадает доверие к обеим странам.



