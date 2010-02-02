Как открывалась Рада

Первое пленарное заседание шестой сессии шестого созыва Верховной Рады Украины выглядело вполне обычно для нашего парламента – при 434 зарегистрированных карточках в зале присутствовали не более сотни народных избранников. Впрочем, благодаря умелой и быстрой работе рук они смогли конституционным большинством принять повестку дня сессии и назначить Александра Осадчука на должность члена Центральной избирательной комиссии. Во время рассмотрения последнего вопроса особенно умилило поведение спикера Владимира Литвина – седовласый глава парламента спросил у зала: «Есть какие-то возражения?», и, несмотря на неопределенное мычание отдельных нардепов, безапелляционно заявил: «Возражений нет, переходим к голосованию». Действия Владимира Михайловича элементарно объяснимы – до назначения в ЦИК Александр Осадчук работал секретарем фракции Блока Литвина в парламенте, и, если верить блуждающим в кулуарах слухам, выдвижение его кандидатуры Президентом было платой за голосование БЛ за отставку Юрия Луценко. После того, как главный вопрос дня был решен, народные избранники стали массово покидать здание на Грушевского, очевидно намереваясь хорошо подготовиться к завтрашнему внеочередному заседанию ВР. На нем, напомним, Партия регионов планирует принять в целом изменения в закон о выборах Президента, касающиеся порядка деятельности избирательных комиссий. Очевидно, завтра в сессионном зале будет довольно жарко – по крайней мере, «бютовцы» обещают полную мобилизацию.