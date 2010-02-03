Ударник п’ятирічки

Суто по-людськи Віктора Ющенка шкода. Принижують жалощі чи ні, а спостерігати програш такого ґатунку щонайменше некомфортно.

Радіти президентським п’яти відсоткам можуть хіба що ті, хто зараховує себе до його особистих ворогів. У Цвейга є оповідання «Закат одного серця» – про ілюзорність буття, про плинність ідеалів. Головний герой розчаровується у доньці та дружині і вже не може зупинитися на цьому шляху: занедужує й помирає. Сюжет можна екстраполювати як на чинного главу держави, так і на його електорат. Останній образився на п’ять років ялового тупцювання на місці, перший – на те, що його проміняли на «хліб, сало та пустоцвіти». Справа, звісно, не в салі. Що ж до епітета «пустоцвіт», то ним можна поділитись і з безпосереднім автором. Хоча, звісно, не все так однозначно



Демос, кратос і батько їхній «гарант»

Преса, граючись іменем колоритного персонажа з недалекого минулого, сватає нині Ющенку «бабу Поразку». Звісно, згадка про помаранчевий Майдан, де разом із тисячами інших людей стояла й Параска Королюк, має боляче ранити Віктора Ющенка. Навмисно чи ні, але до останньої хвилини оточення Президента підтримувало у ньому примарну надію на другий термін. Добре, що усвідомлення повного фіаско прийшло до Ющенка доволі швидко – він бодай не робив заяв, які могли б поставити під сумнів його здатність тримати контроль над емоціями. Підкорення долі та електоральним симпатіям можна зарахувати Президентові в плюс. Бог дав – Бог узяв, виборець коронував – виборець відставив. Адже Україна – не Білорусь з її універсальним кандидатом на головне крісло. Власне, демократія є тим здобутком, який прихильники діючого керманича міцно пов’язали з іменем Віктора Ющенка. Мовляв, за Януковича чи Тимошенко такого вже не буде. Забігати наперед не будемо, краще замислимося над складовими демократії.

Свобода слова в Україні, безумовно, наявна: гріх скаржитися на Президента. Щоправда, ця свобода – якщо говорити про ЗМІ – обмежена іншими чинниками, зате у себе вдома, «на кухні» жалітися на можновладців можна досхочу. Не побоюючись репресій та переслідувань. Як у тому несмішному, але актуальному анекдоті, де чоловік говорить, що економічну політику своєї дружини та уряду він може критикувати скільки завгодно, хоча лише в другому випадку це минає безкарно. Отже, якщо розглядати демократію з точки зору безконтрольного потоку свідомості, то з цим у нас усе гаразд.

Однак «демократія» в перекладі з грецької означає «влада народу» – того самого народу, що його лупцюють голомозі «бики» у численних будівельних сутичках. Для столиці ця проблема особливо актуальна. Скільки разів про це говорили і писали, скільки було знято сюжетів про те, як під час локальних конфліктів побито й покалічено захисників Києва. Скільки постраждало журналістських камер, ба навіть журналістських тіл у боях за центр міста, скільки розбито носів та зламано рук у кривавому (в повному розумінні слова) протистоянні на столичних Березняках, або ж у бійках за Жовтневу лікарню.

Міліція не реагує: в «дуелі» на монтуваннях ніхто не втручається. І це лише один аспект проблеми. Можна розглянути також роботу самих правоохоронних органів і статистику, яку наводять правозахисники: кожен шістнадцятий громадянин України зазнав тортур, потрапивши до райвідділка МВС. Перебування Ющенка при владі не звело ці показники до нуля, за зачиненими дверима міліцейських кабінетів нічого не змінилося. Громадяни – носії демократії – жодним чином не впливають на ситуацію. Правоохоронна система, система прокурорського нагляду пронизані корупцією і залишаються не реформованими. Ющенко міг би за цим «приглянути», адже, попри всі урізані президентські повноваження, він лишається гарантом (хоч якого негативного забарвлення не набуло це слово за Кучми) громадянських прав і свобод.

Щоправда, глобальні зміни у бутті українців – перебудова судової системи, приміром – проходять через горнило Верховної Ради, а на діяльність законодавчого органу влади Президент не впливає. Хіба що ветує «неправильні» закони. Законів, до речі, замало – ніколи ще парламент не працював так мляво і скандально водночас. Це не нарікання персонально на Віктора Ющенка. Це лише одна з рис його «президентократії».

Рада. Фракція. Партія

Зайвим буде нагадувати про той фундамент, який закладали політики з різних таборів під президентство Ющенка. 8 грудня 2004 року в країні була проведена політична реформа – подія, що визначила шлях Вік¬тора Андрійовича ще до його присяги на Пересопницькому євангеліє. У час, коли країна всмак «наїлася» Леоніда Кучми, думка про те, що «державі не потрібен сильний президент – державі потрібен сильний парламент», була популярна і по-своєму симпатична. Законопроект №4180 мав перекрити кисень усім потенційним узурпаторам, однак між рядків цієї шляхетної місії було вписано компроміс між тодішньою владою й опозицією. Компроміс, який дозволив проведення «третього туру» виборів і, власне, приведення до влади (вже кастрованої) Вік¬тора Ющенка.

Іронія долі: щоб отримати цю саму владу, Ющенкові довелося погодитись на те, що її постійно підточувало та послаблювало. За п’ять років, маючи право пріоритетної законодавчої ініціативи, Президент не зміг поставити питання про перегляд політичної реформи. Він не зміг стабілізувати ситуацію в парламенті, впливаючи на неї через власну фракцію. Коли Ющенка хотіли чути – він здебільшого мовчав, коли ж починав говорити – його у переважній більшості випадків уже ніхто не слухав. Парламент не почув Президента у 2008-му, коли той надумав було «перезавантажити» Верховну Раду, і навіть улюблену ющенківську книгарню «Сяйво» після особистого заступництва Ющенка все одно приватизували і тепер готуються виселяти геть. Це не події з «різної опери», це вже тенденція. Тенденція тотального непослуху, тенденція відсутності впливу.

Очевидно, один із найбільших програшів Віктора Ющенка пов’язаний якраз із долею його фракції і, відповідно, партії. Тріумф «Нашої України» на парламентських виборах 2002 року (24% голосів) танув протягом наступних років: у 2006-му та 2007-му «НУ» спромоглася набрати трохи більше половини від попереднього результату. Її блиск та занепад – це відповідальність Віктора Ющенка. «Я не хочу, аби партія перетворилася на закрите акціонерне товариство», – говорив він. Натомість не стало ані закритого, ані відкритого товариства – «Наша Україна» втратила подобу тієї структури, якою вона була колись.

Ясна річ, що розколи та переформатування випадають на долю кожної політсили, хіба ця сила – Комуністична партія Радянського Союзу, тобто вже неіснуючий у цивілізованому форматі мастодонт. Однак таке швидке падіння і таке подрібнення мало хто демонструє. Ставши Президентом, Ющенко неодноразово підкреслював, що він не є вузькопартійним лідером, він є арбітром усіє¬ї нації. Так чи інакше, але на вибори-2006 «Наша Україна» йшла все-таки як блок Ющенка. Віктор Андрійович не підтримав «НУ» і не відкараскався від неї, натомість вигадав якусь третю, проміжну, позицію. По суті своїй – ніяку.

Так само довго, як у 2002-му, коли після гучної відставки прем’єра Ющенка від нього чекали чітких месиджів щодо власних опозиційних дій, у «Нашій Україні» чекали ясно проартикульованих президентських пос¬лань. Не дочекались. Відтак почалася внут¬рішньопартійна «свистопляска», калейдоскопічна зміна імен та облич. У 2005-му, на установчому з’їзді Народного Союзу «Наша Україна», головою ради партії було обрано Романа Безсмертного, а його заступником – Петра Порошенка. Однак на виборах 2006 року не ці особи відкривали виборчий список НСНУ. «Наша Україна» балотувалася у складі пропрезидентського блоку, а першим номером його списку був тодішній прем’єр Юрій Єхануров. У 2007-му на дострокових парламентських виборах список очолював уже Юрій Луценко – спочатку відданий «ющенківець», а згодом – затятий президентський опонент.

На другому році президентства Ющенка в НСНУ почався період великого розколу, пов’язаний з «Універсалом національної єдності». Від «Нашої України» тоді відійшла, прихопивши уламки партії, ціла група впізнаваних облич. 7 грудня 2006 року на черговому з’їзді партії політрада НСНУ обрала своїм головою Віктора Балогу, 31 березня 2007-го – В’ячеслава Кириленка. Ще через півтора року, 27 грудня 2008-го, НСНУ очолив сам Віктор Ющенко, який і так протягом усього часу був головою партії. Щоправда, почесним головою, так би мовити, номінальним... Складність дефініцій усередині цієї партноменклатури не приховувала головного: єдиного лідера, натхненника ідеї, який чітко знає, чого хоче, у цієї структури немає. Є, щоправда, Віктор Ющенко. Такий собі святий дух партії.

Ющенко-гуманітарій

Щоправда, міркування щодо долі «Нашої України» відводить убік від заявленої теми: президенту країни не обов’язково бути партайгеноссе. Царина, з якою найперше асоціюється Віктор Ющенко, могла б його без перебільшення прославити. Йдеться про гуманітарну політику, про історико-культурні проекти, до яких Президент України завжди мав велику схильність та прихильність. Але й тут список звитяг Ющенка є доволі скромним. Хіба що тему Голодомору він справді перевів із кола маргінальних питань до проблеми державного рівня. Зараз мало хто пам’ятає, що ще у 1998-му, за часів Леоніда Кучми, було прийнято рішення присвячувати четверту суботу листопада поминанню жертв Голодомору. Але саме за Ющенка український геноцид визнала Європа. Остання новина з цієї «серії»: 28 січня юридична комісія ПАРЄ схвалила доповідь британської делегації, де йдеться про планомірне знищення українців у 1930-ті роки.

А поза цим було довгограюче введення у дію «першого музею України» й улюбленого дітища Ющенка – Мистецького арсеналу. Арсенал будували зі скандалами, з періодичним з’ясуванням того, хто вкрав пожертви від українських олігархів, зі зміною менеджерів, з відставанням від графіка тощо. Нарешті, у серпні 2009-го проект запустили. Дарма що у столиці на той час уже зникла частина історичних пам’яток: згідно із законом сполучуваних посудин, акцент зі зруйнованої Київської фортеці перенесли на президентський Арсенал.

Коловорот автентики у природі тривав протягом усіх п’яти років ющенківського правління: Президент відкрив у Батурині відреставрований палац Розумовського, а в Чигирині – відновлену резиденцію Богдана Хмельницького. Водночас у київській Лаврі православний люд розгорнув небачене будівництво: ченці «нічтоже сумняшеся» зруйнували старовинну браму, натикавши поміж тисячолітніх артефактів бетономішалки. На «своїй половині» Московський патріархат розгулявся настільки, що ЮНЕСКО уже втисячне попередила Київ про виключення зі списків міжнародної культурної спадщини і Лаври, і Софії.

А Віктор Ющенко тим часом зажив двоякої слави: найбільш «українського» Президента і анекдотично-безпорадного любителя «горщиків» та «бджіл». Звісно, горщики та бджоли давно стали заяложеним штампом, не втративши, однак, іронічного значення: кохаючись в окремо взятих «сувенірах», Ющенко ніби не помічав картини у цілому – бодай того ж таки занепаду українського книгодрукування. До духовної сфери дотичне й постійно мусоване Ющенком створення єдиної помісної церкви – звісно, виконання цього плану залежить від позиції церковних ієрархів, але постійний акцент на тому, чого немає, навряд чи підняв Президентові рейтинг.

Європо, Європо, стань до нас передом

Не заглиблюючись у трипільський період культури, Захід аналізує останні п’ять років Віктора Ющенка і не приховує розчарування. Оплески «помаранчевим» діячам почали вщухати вже у другій половині 2005-го, коли Ющенко відправив у відставку свою соратницю по Майдану Юлію Тимошенко. Та якби ж тільки цим справа і обмежилась. Потім той-таки Ющенко благословив на прем’єрство Януковича, а потім удруге «подружився» з Тимошенко. Від українських пертурбацій у Європи голова пішла обертом, залишаючи неприємний нудотний післясмак.

На сьогодні Україна світові відчутно піднабридла. Щоб переконатися у цьому, достатньо погортати провідні європейські та американські видання. Наша держава була багатообіцяючим сном, який не мав нічого спільного з пробудженням. Війна перших осіб держави, їхнє публічне з’ясування стосунків, провалені реформи – все це зіграло проти нас, проти України. А отже, й проти Ющенка. «Америка, розчарувавшись у Ющенку, вже понад рік перестала його підтримувати», – пише International Herald Tribune. «Повноправне членство у ЄС, про яке мріяв Ющенко, на сьогодні перетворилось на малоймовірну перспективу», – додає The Guardian.

Цю катастрофу у відносинах з цивілізованим світом Ющенкові справді важко пробачити. Він несе за неї персональну відповідальність, навіть якщо слово «катастрофа» є перебільшенням. Як кажуть, на створення репутації (йдеться про Україну) потрібні роки, на знищення її – значно менше часу. Розбурхана шляхетним бунтом Україна підкорила світ, але це було кілька років тому. За час, що минув з 2004-го, весь іміджевий капітал було бездарно витрачено.

І не лише цей капітал. Уперше з часів Незалежності територія України скоротилась – держава втратила острів Зміїний, точніше 80% його території – 9,7 тисячі квадратних кілометрів, які відійшли Румунії згідно з рішенням Міжнародного суду ООН. Румунія, яку також доїдає економічна та політична криза, раділа своєму успіху: 100 мільярдів кубометрів газу і 10 мільйонів тонн нафти, що знайдені на Зміїному, забезпечать енергетичну незалежність Румунії на найближчі 20 років, підрахували тамтешні фахівці.

А Україна тим часом купуватиме газ у Росії.

Звісно, Росія – це сюжет окремий. Говорячи про президентство Віктора Ющенка, не можна не згадати про погіршення українсько-російських відносин. Але й не можна не процитувати Арнольда Тойнбі з його теорією локальних цивілізацій. Тойнбі, як відомо, окремим рядком виділяє «російську православну цивілізацію», подібну до цивілізації візантійської та побудовану на ідеї власної непереборної і святої правоти. Відверто кажучи, Росія як політична одиниця дуже часто скидається навіть не на окрему, не подібну до інших конструкцію, а взагалі на тупикову гілку цивілізації.

Тож єдине, чим несправедливо дорікати Ющенкові, це відсутністю потепління на північному фронті. Хоч яким лояльним по відношенню до Росії і Путіна був Кучма, а конфлікт довкола Тузли все одно розгорівся, ба навіть поховав ідею створення Єдиного економічного простору. З 2003 року Росія так і не еволюціонувала (все так само трясе зброєю і «мочить» неугодних у «сортирі»), а Україна, переживши короткий злет, на жаль, деградувала. Втім, це справедливо лише у тому випадку, якщо ототожнювати нашу країну навіть не з окремими особами біля її керма, а з їхньою недолугою політикою. Хоча ця сама політика підживлює грунт як для появи згаданих Ющенком «пустоцвітів», так і для загальної суспільної апатії.

З іншого ж боку, в емоційному плані саме Ющенко дав українцям найбільше за обох його попередників і більше, очевидно, ніж найближчий його наступник, хто б ним не став. Про піднесення духу на «помаранчевому» Майдані не хочеться говорити багато – по-перше, ризикуєш скотитися до тривіальності, по-друге, доводити цю аксіому немає потреби. Майдан-2004 також «зробив» Вік¬тор Ющенко. Точніше, одна з багатьох його іпостасей...



Володимир ФЕСЕНКО, Центр прикладних досліджень «Пента»



{1-} П’ятирічка Ющенка запам’яталась нескінченними політичними конфліктами. Хоча були певні просування вперед, і я не вважав би, що всі п’ять років даремно втрачені.

Зрозуміло, що в плані розвитку політичних процесів країна все ж таки рухалася вперед, стало більше політичної та інформаційної свободи. Я не кажу, що свободи слова, а саме інформаційної, простору стало більше і менше адміністративних впливів, хоча з’явились інші чинники деформації свободи журналістів.

З іншого боку, була дестабілізована система управління. Це не лише провина Ющенка. Це наслідок, з одного боку, конституційної реформи, з іншого – того, що політичні еліти діяли егоїстично і не хотіли домовлятися, не хотіли виконувати навіть тих правил, які були. Відповідальність за це лягає не абстрактно на конституційну реформу, а на провідні політичні сили, які використовували конституційну реформу і блокуючі важелі для дестабілізації системи управління. Наслідок – політична нестабільність, перманентна політична боротьба, нескінченна смуга конфліктів, із якої країна не вийшла і, швидше за все, не вийде й після президентських виборів.

В економічному плані, в принципі, країна також зробила крок уперед. Мало хто звертає увагу на те, що за останні п’ять років найвищими темпами зростали зарплати і пенсії. Ющенко про це казав, але це не його заслуга, або не лише його. Свій внесок зробили й уряди Тимошенко, Януковича, Єханурова, і мода на соціальний популізм. Проте країна стала споживати більше, ніж заробила. Саме тому ми маємо більш гостру кризу, ніж більшість європейських країн.

У правовій сфері ми зробили два кроки назад. Повага до закону і дисципліна його виконання стали набагато гіршими, зросла корупція. Якщо за Кучми це була одна з проблем, то зараз уже почалися метастази. Якщо хтось хоче реально змінювати країну, перше, що він має робити, – боротися з корупцією.

Щодо зовнішньої політики: були хороші наміри, було повільне просування в бік Європи. Позитивом можна вважати чітку заяву про європейський вибір країни, але справа далі не пішла… З іншого боку, різко погіршилися відносини з Росією. Відбулось розбалансування національних інтересів у сфері зовнішньої політики.



Андрій ЄРМОЛАЄВ, Центр соціальних досліджень «Софія»



{2-} Цей час усе-таки сприймається як час втрачених шансів, втрачених можливостей і втрачених надій. Якщо говорити про спадщину, яку залишив Віктор Ющенко, то, на жаль, вона має доволі сумний вигляд. Насамперед – розбалансована система державного управління. В контексті виборчої кампанії домінувала позиція, що в цьому винна політична реформа. Насправді немає ідеальних політичних систем, перш за все має бути бажання суб’єктів політичної системи дотримуватися тих правил, навіть неідеальних, які закладені. У нас же домінував, на жаль, конституційний нігілізм. Як наслідок – маємо кризу правосвідомості в середовищі політиків, економічних еліт і, на жаль, у суспільстві. Тому що високий рівень корупції державної системи, криза судової гілки влади, значний рівень тіньової економіки – це все прояви кризи правосвідомості, пов’язані з розбалансуванням життя громадян у власній державі.

Ці п’ять років не стали роками реформ, передусім економічних, хоча такі очікування від президентства Ющенка були. Адже перемога Вік¬тора Андрійовича у 2004 році відбулася в умовах позитивних тенденцій в економіці, було значне зростання інвестиційних можливостей, ресурс для нового старту. Жодна з команд, яку залучав Ющенко у виконавчій та законодавчій владі, не взялася за реалізацію цих реформ. Спроби 2007 року підготувати програму реформ були згорнуті у зв’язку з достроковими парламентським виборами.

Протягом усіх п’яти років тривали перманентні інформаційні та політичні скандали, кульмінацією яких став особистий конфлікт між Ющенком та його найближчою соратницею, фактично спадкоємицею – Юлією Тимошенко.

Щодо гуманітарної спадщини – насамперед ці п’ять років запам’ятаються доволі контроверсійними ініціативами Ющенка: йдеться про спробу стимулювати процес об’єднання церков, реабілітацію минулого, Голодомор, увіковічення політичних діячів, які були постійно предметом неабияких суперечок у суспільстві. Я думаю, оцінка цих рішень ще попереду.

А загалом п’ять років Ющенка – це новий український застій. Олексій ГАРАНЬ, Школа політичної аналітики НаУКМА

{3-} Безумовно, з Ющенком асоціюватиметься Майдан як Майдан, Помаранчева революція, вихід народу на вулицю проти фальсифікацій. Справді, сьогодні є плюралізм у ЗМІ, відбувались вільні вибори, тобто зроблено крок до демократизації. Це безумовний плюс. Хоча інституційно не були підкріплені ані свобода преси, ані баланси між інститутами.

Не використані можливості – як результат – величезне розчарування виборців, у тому числі і в демократії. Не було судової реформи, не було антикорупційних заходів. Думаю, Ющенкові можна було багато чого пробачити, якби він показав, що реально хоче проводити антикорупційну політику, втілювати принцип «закон один для всіх». Цього не було, таким чином дискредитовані певні принципи.

У зовнішній політиці, національній політиці, політиці історичної пам’яті було окреслено правильну мету, але часто її реалізація була контрпродуктивною. Наприклад, найбільша підтримка вступу до НАТО серед населення була за часів Кучми, як це не парадоксально. Ющенко заявляв: отримуємо ПДЧ у Бухаресті, буде підписано угоду про асоціацію з ЄС у грудні… Але сама політика була неефективною і викликала розчарування Україною в Європі.

Епоха Ющенка запам’ятається скандалами в «помаранчевій» владі. Думаю, було втрачено шанс створити потужну націонал-демократичну правоцентристську партію європейського зразка. Тобто «Наша Україна» мала для цього прекрасні можливості після Помаранчевої революції, натомість партію почали будувати адміністративними методами, результат – фактичний розвал цієї партії.

Якщо говорити про національну пам’ять, історичну справедливість: так, зроблено багато для відновлення історичної справедливості щодо Голодомору, щодо ОУН-УПА. Але все це було зроблено таким чином, що призвело до ще більшої поляризації українського суспільства.



Костянтин БОНДАРЕНКО, Інститут Горшеніна

{4-} Це фактично період повної розбалансованості і хаосу в політиці. Період протистояння між гілками влади, неврегульованості відносин між владними інститутами. Не хочу говорити, що це період, аналогічний козацькій руїні, але це час двовладдя, яке негативно впливало на більшість сфер суспільного життя. Вінець цього правління – економічна криза, яка, хоч і є складовою світової економічної кризи, але має свої українські риси. Це період, який починався з великих надій, але закінчився великим провалом.



Віктор НЕБОЖЕНКО, соціологічна фірма «Український барометр»

{5-} Він був героєм Майдану. Він зумовив дуже важливу політологічну подію. Але це не та людина, яка усвідомлює, що робить. Він розділив в Україні цінність демократії і цінність націоналізму. Ми на Майдані голосували і виступали за цінності демократії, щоб мати право на свободу слова, чесний вибір, проти фальсифікацій, а це не цінності націоналізму. Він десь із 2006 року відкрив для себе націоналізм і зробив дуже важливу річ – звільнив українські демократичні цінності від національних. У нас завжди слова «націонал-демократ» були синонімами, це були заповіти Чорновола. Чорноволу було дуже важливо, щоб Україна була національно-демократичною. Ющенко ж розділив. Він іде як головний фахівець, головний монополіст з національної ідеї. Не як демократ, а як людина, яка цінує для себе і для суспільства тільки національну ідею. Таким він залишиться і в майбутньому. За націоналіста в Україні завжди голосуватиме 5–6%.

Ющенко виявився не готовим до світової кризи. Єдина людина, яку дуже цінували на Заході, він багато чим міг допомогти Україні, стримати цю кризу. Натомість Ющенко разом з головою НБУ суттєво опустив національну валюту. Такого не пробачають, він не повинен був цього робити. Думаю, це не просто помилка. Також дуже допомагав Черновецькому. Якби Ющенко і його Секретаріат не допомогли Черновецькому, він ніколи не був би вдруге мером.

П’ять років епохи Ющенка – це роки втрачених можливостей. Він не зумів «причарувати» Європу.

Не зумів конвертувати колосальний потенціал Помаранчевої революції в конкретні успіхи у зовнішньополітичній діяльності і в Україні.